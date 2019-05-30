Противостояние между главами УПЦ КП и ПЦУ, похоже, становится хроническим. От обмена устными колкостями и обвинениями Филарет и Епифаний перешли к конкретным действиям и ведут ожесточенную борьбу за приходы в Киеве.

Последний виток обострения между иерархами состоялся на этой неделе, когда Филарет и Епифаний опубликовали Указы, в которых обвинили друг друга в несоблюдении церковных канонов в связи с дележом храмов в Киеве, а затем Епифаний издал указ о юридической никчемности всех решений Филарета.

"Страна" уже детально описывала раскол, который произошел между УПЦ Киевского патриархата, возглавляемой патриархом Филаретом, и новосозданной структурой в подчинении Вселенского патриархата - Святейшей церковью Украины (для ее наименования в Украине используется аббревиатура ПЦУ, а не СЦУ) под предводительством митрополита Епифания.

Если кратко напомнить фабулу дела, то глава УПЦ КП Филарет пытается заручиться поддержкой архиереев ПЦУ, чтобы созвать Поместный собор и принять изменения к Уставу ПЦУ, в которых расширить права этой церкви. Его конечная цель - уйти от подчинения Вселенскому патриархату.

Епифаний же сопротивляется таким изменениям, так как считает, что они могут повлечь за собой отзыв Томоса Вселенским патриархатом. Ведь Стамбул давал Томос своей митрополии, а не отдельной автономной структуре.

Попутно Филарет, похоже, окончательно разочаровался в самом Епифании, кандидатуру которого когда-то лично выдвинул на должность предстоятеля ПЦУ. Против же самого Филарета выступает мощное лобби в ПЦУ, возглавляемое бывшим архиереем канонической Украинской православной церкви Симеоном, а ныне членом Синода ПЦУ, который уже не раз предлагал отобрать у 90-летнего Филарета право управлять приходами в Киеве, и, фигурально выражаясь, вообще сослать дедушку на пенсию.

Ситуацию анализирует "Страна".

Филарет зачищает киевские храмы от ПЦУ

Новый виток обострения между Филаретом и Епифанием начался по итогу последнего Синода ПЦУ, где Филарет так и не смог собрать голоса в поддержку изменений Устава церкви. На прошедшем 24 мая 2019 года заседании Синода ПЦУ задекларировали приверженность ПЦУ положениям этого документа. Также Синод решил, что патриарх Филарет продолжит управление Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева.

Но и мириться со своим провалом Филарет не стал, решив взять под свой контроль два крупных храма ПЦУ - Покровский храм и Феодосийский монастырь. О том, что Филарет послал клирика Владимирского собора (в котором он служит сам) Бориса Табачека взять под контроль Покровский храм ПЦУ, сообщил на своей странице Фейсбук епископ ПЦУ Адриан Кулик.

"Филарет прислал о.Бориса Табачека захватывать Покровский храм на Соломенке, в котором служит настоятелем отец Александр Трофимлюк, – сообщил Кулик. – Община единогласно (380 голосов) поддержала своего настоятеля". Отметим, что Трофимлюк является правой рукой Епифания и ректором богословской академии ПЦУ, в которой находится кабинет главы ПЦУ.

Также епископ Адриан сообщил, что подобный бунт Филарет устраивает и в Феодосийском монастыре, расположенного прямо напротив Киево-Печерской Ларвы. Причем, выселить из монастыря Филарет приказал Евстратия Зорю, который много лет был спикером УПЦ КП, а ныне архиепископ ПЦУ. А также священника ПЦУ Сергия, жена которого беременна на последнем месяце, ждет второго ребенка.

В ответ на эти действия Филарета Епифаний "изъял" Покровский храм из-под управления Филаретом и перевел в прямое подчинение себе. С чем не согласился Филарет.

Кроме того, Епифаний подписал указ, признающий недействительными все документы Киевского патриархата, выданные после 30 января 2019 года. "Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в ПЦУ", - говорится в указе Епифания. Там также отмечается, что управляющий Киевской епархией Филарет не подал документы на регистрацию в составе ПЦУ.

В отместку на это в лобби патриарха Филарета обвинили Епифания в нарушении канонов.

"Все распоряжения правящего архиерея обязательны для его клириков, каноничны, законны.И никто не вправе их отменить, кроме Церковного Суда. Хотя бы они были написаны на обрывке газеты или, даже, даны устно при достоверных свидетелях, - пишет на своей странице в Facebook Иоасаф Белгородский (его епархия находится в Белгороде в России). - Чем еще можно более ярко продемонстрировать полное пренебрежение, а возможно и просто незнание Канонического Права Пренебрежение не только Канонами, но и архиерейской присягой, даваемой перед Крестом и Евангелием, в которой говорится о том, что архиерей не может вмешиваться в дела других епархий".

Доводы Епифания о том, что патриаршая епархия еще не перерегистрирована, а Указы Филарет издает на бланках "ликвидированной" УПЦ КП, в окружении Филарета считают канонически безграмотными.

Мол, сам Филарет не раз заявлял, что УПЦ КП он не ликвидировал, а посему - он имеет полное право распоряжаться храмами в своей епархии в Киеве.

То, что Киевский патриархат продолжает существовать, подтверждают и в Министерстве юстиции. Дескать, решение о прекращении деятельности УПЦ КП в органы госрегистрации не подавалось, следовательно, конфессия действует дальше, как и УАПЦ, которая тоже до сих пор не ликвидирована в государственном реестре.

Также Филарет продолжает настаивать на том, что ПЦУ не должна выполнять условия, прописанные в Томосе, которые касаются экспроприации Фанаром приходов за рубежом, получения мира на Фанаре, и того, что любые церковные конфликты в ПЦУ должны решаться именно Вселенским патриархатом.

"По названию мы – автокефальная церковь, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь", - заявил Филарет.

Вмешаться в эти распри решилось даже государство в лице Главы департамента Минкульта по делам религий Андрея Юраша, который призвал созвать внеочередное заседание Синода ПЦУ.

"Тревожные и очень неприятные новости стали поступать из приходов Киевской городской епархии поместной УПЦ: якобы началось движение, которое вносит сознательную дезорганизацию и имеет цель создание структуры, неподконтрольной легитимному церковному центру. Если эта информация действительно имеет место, нет другого варианта, как срочных созыв, буквально завтра, чрезвычайного Синода Церкви, и поиск адекватных ответов на действия, которые могут разрушить церковное единство", - цитирует Юраша ресурс "Церквариум".

Бунт против Фанара

Кроме того, Филарет и Епифаний разошлись во мнениях еще в одном церковном вопросе.

26 мая состоялась хиротония греческого архимандрита Епифания (он является клириком Димитриадской и Алмиросской митрополии Элладской Православной Церкви) в епископа Ольвийского ПЦУ.

Приглашать греков руководить митрополиями Константинопольского патриархата на Руси начали сразу после Крещения в 988 году. Несколько веков подряд Константинопольский патриарх назначал греков митрополитами Киевскими, согласовывая эти назначения не с киевскими князьями, а с византийским императором. Проведя аналогию на современный лад, это равносильно тому, чтобы митрополитом ПЦУ в декабре 2018 года стал не Епифаний, при согласии тогдашнего президента Петра Порошенко, а любой греческий варяг.

Последние десятилетия во всех митрополиях Константинопольского патриархата греческих архиереев вытесняли, заменяя на местных епископов. В случае с Украиной происходит ровно наоборот. Если до сих пор тут не было греков, теперь Варфоломей прислал первого гонца. Формальный предлог - для окормления греческой общины в Мариуполе, где насчитывается порядка 20 тысяч этнических греков (отметим, что большинство из них являются прихожанами УПЦ).

Хоть и более очевидная причина этому - ввести в епископат ПЦУ еще одного канонического архиерея, чтобы требовать от других поместных церквей признания ПЦУ на основании того, что в составе есть канонические епископы.

Но митрополит ПЦУ Иоасаф Белгордский (из группы поддержки Филарета) заявил, что он против включения грека Епифания (Димитриу) в епископат ПЦУ, поэтому решение считается непринятым.

"Согласно 4-му Правилу 1-го Вселенского Собора, посвящать в епископа можно только имея согласие на то всех епископов Церкви. Я выражаю категорическое несогласие с данным решением Синода", - отметил Иоасаф, заблокировав это решение.

Но путч против Фанара происходит не только в Украине. Новости приходят и из Испанской Валенсии, где прихожане бывшей УПЦ КП, а ныне ПЦУ возмутились, что служивших при УПЦ КП "клириков" заменил ставленник Константинопольского патриархата.

В Telegram-канале "Churcher" появилась информация, что члены религиозной общины святителя Николая из Киевского патриархата в Валенсии не хотят, чтобы ими занимался ставленник экзарха Средиземноморья, митрополита Испанского и Португальского Константинопольского патриархата Поликарпа (Ставропулоса). Прихожане провели несколько собраний и решили, что пребывание под юрисдикцией Константинопольского патриархата противоречит их желанию, после чего обратились к митрополиту Епифанию и просят его подтвердить принадлежность общины к ПЦУ и помочь в замене ставленника Фанара на священнослужителя от ПЦУ.

Такая ситуация стала возможна вследствие того, что после договоренностей с Фанаром ПЦУ фактически потеряла свои зарубежные приходы. И если Епифаний согласился с таким положением вещей, то патриарх Филарет настаивает, что диаспора должна оставаться "украинской". Также считают и архиереи из бывших российских приходов УПЦ КП, которые ныне вошли в негласную группу поддержки Филарета.

Подвисшие ставропигии

Не могут найти консенсус Епифаний и Филарет и в вопросе передачи ставропигий - 20 древних монастырей и храмов, которые прежняя власть обещала передать Фанару в рамках соглашения о выдаче Томоса.

С одной стороны, власть, обещавшая Фанару ставропигии, уже практически ушла - вместо Петра Порошенко уже вступил в полномочия новый президент Владимир Зеленский, а спикер Рады Андрей Парубий, который также говорил о договоренностях по передаче ставропигий, покинет свой пост после досрочных парламентских выборов.

С другой стороны, Синод ПЦУ все-таки обещает отдать ставропигии Фанару, и еще раз подтвердил это решение 24 мая.

Не выполнять это обещание призывает ПЦУ Филарет. И сдаваться он не намерен, о чем не раз заявлял открыто.

"В вопросе дарования ставропигий Фанару победит тот, на чьей стороне будет светская власть, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Это уже не внутренние дела церкви, а целиком юридические вопросы. Я не исключаю ситуацию, что турки не получат своего. Позиция Зеленского будет другая, и на фоне внутреннего серьезного внутреннего конфликта между Киевским патриархатом и ПЦУ, Фанар по этому вопросу проиграет. Возможно, какие-то символические объекты ему отдадут. Но не все 20-30 храмов, о которых заявляла прежняя власть".

"Эпоха мальчиков в июле закончится"

В контексте прений между УПЦ КП и ПЦУ сегодня часто вспоминают фразу, сказанную Андреем Ковалевым, главой пресс-службы спикера Верховной Рады Парубия, бывшим пресс-секретарем Филарета.

"Эпоха мальчиков в июле закончится", - сказал он еще на заре разгоревшегося конфликта. В понимании Ковалева "мальчики" – это молодой предстоятель ПЦУ Епифаний и такой же молодой епископат ПЦУ. А речь об июле идет в контексте того, что к этому времени Филарет сможет собрать достаточное количество голосов, чтобы провести в Уставе ПЦУ нужные ему изменения.

Для созыва Собора для внесения изменения в Устав нужно 20 голосов архиереев, для принятия решения - уже 40.

Интересно, что свою роль в уходе эпохи "мальчиков" может отыграть митрополит Луцкий и Волынский Михаил Зинкевич, которого во время выборов предстоятеля ПЦУ снял свою кандидатуру после долгих уговоров самого Филарета, бывшего президента Петра Порошенко и спикера Андрея Парубия. Его внутри ПЦУ поддерживает не менее 12 епископов.

Как отмечает в разговоре со "Страной" близкий к Михаилу священник, митрополит Луцкий не теряет надежд возглавить ПЦУ.

Отношение самого Михаила к Епифанию было очевидным еще во время Томос-тура Порошенко. Например, в Луцк показывать Томос бывший президент приезжал вместе с Филаретом, а не Епифанием. Показательно и то, что именно Михаил, а не Епифаний привез в Украину благодатный огонь из Иерусалима (подробнее о том, как его получала делегация ПЦУ, "Страна" также писала).

"Можно спрогнозировать, что раскол между УПЦ КП и ПЦУ будет продолжаться и дальше. Получение Томоса - не заслуга Епифания, а сговор тогдашней украинской власти и Варфоломея и Константинополя. Пока Филарет жив, он не смирится с тем, что не имеет влияния в ПЦУ. Поэтому борьба будет продолжаться, как и взаимные обвинения в захвате храмов", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Впрочем, главная ирония судьбы в том, что теперь и в ПЦУ могут хоть немного почувствовать то, что чувствовала все это время преследуемая властью и УПЦ КП вместе с ПЦУ каноническая Украинская православная церковь.