Зачем Зеленский поехал на фронт?

Самым обсуждаемым событием вчерашнего дня стал краткосрочный визит президента Зеленского на линию разграничения. Побывал он на одном из наиболее тихих участков зоны ООС в Луганской области, да и обсуждали больше тот факт, что прибыл Зеленский в рубашке и джинсах, а не в камуфляже, как это любил делать Порошенко.

Но тем не менее этот визит оказался весьма значимым.

Это была первая поездка нового президента и уже в силу этого она не могла не быть символичной. И, в принципе, Донбасс - та точка, куда любой новый глава государства должен был бы приехать в первую очередь. Но другой вопрос - к кому и с чем.

Зеленский приехал к находящимся на линии разграничения войскам и приехал с месседжем, что эти войска должны содержаться в лучших, чем нынешние, условиях. На этом, собственно, все.

Первая поездка нового президента разочаровала абсолютное большинство его избирателей, поскольку они хотели услышать совсем другое. Пусть даже Зеленский приехал бы к военным, но и им он должен был сказать, что все усилия положит на то, чтобы на Донбассе наступил мир и чтобы все они (как и мирные жители) остались живы. Учитывая тот факт, что добровольцев в зоне ООС практически не осталось, то такой месседж нашел бы понимание и у контрактников.

Не говоря уже о том, что Зеленский мог побывать не только в гостях у военных, но и у мирного населения около линии разграничения. Узнать какие у них проблемы, просто хотя бы поговорить с ними. Но этого не произошло. Внимание президент уделил только армии.

Почему Зеленский продолжает сдвигаться в сторону позиций своего предшественника, понять сложно. Нельзя, конечно, исключать, что это такой тактический ход - ведь в свое время Ющенко первый визит совершил в Москву, а Янукович, наоборот, в Брюссель. Но ни у того, ни у другого не было выборов, которые нужно выигрывать уже в ближайшие месяцы…

Саакашвили снова украинец

Самое громкое событие вчерашнего дня - указ Зеленского о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Причем, что самое смешное, этот указ сделан в том же стиле, что и недавнее увольнение пиарщика Порошенко Горковенко из Нацсовета по ТВ, - то есть через отмену предыдущего указа.

Но Саакашвили, естественно, обжаловать указ об отмене указа в судах не будет. Наоборот, он вчера оперативно поблагодарил нового президента и уже вроде бы собирается в Украину. А вся страна тем временем стала обсуждать, что это было и что теперь будет.

К Саакашвили можно относиться по-разному, но указ Зеленского в данном случае справедлив. Весьма сомнительной была процедура, по которой Порошенко давал украинское гражданство бывшему президенту Грузии в 2015-м, но, постольку-поскольку у Саакашвили гражданство уже имелось, отбирать его было совсем незаконно. Можно было продолжать следствие по госизмене, но даже в этом случае гражданина судят, а не высылают с лишением паспорта.

Что касается перспектив, то, безусловно, нет уверенности в том, что Зеленский выиграет от своего указа. Понятно, что первым делом Михо будет в Украине мочить своего обидчика Порошенко. Но потом придется встраиваться в новую систему координат, и не факт, что в ней он окажется сторонником президента. А даже если окажется, то не факт, что надолго.

Ведь, по большому счету, Саакашвили просто скандалист, и долго находиться в чьей-либо команде он не сможет. Но один безусловный плюс: будет весело.

"Народный фронт" закрыт

Вчерашний день стал днем фактических похорон "Народного фронта". После сообщения о том, что партия Турчинова-Яценюка-Авакова собирается идти на парламентские выборы по "мажоритарке", стало окончательно ясно, что на этой политической силе поставлен крест.

То, что с рейтингом в 1% идти на выборы не имеет смысла, в "НФ" поняли давно. Собственно, еще в 2015-м, когда рейтинг был чуть выше, эта партия уже отказалась идти на местные выборы, отправив своих представителей в списки Блока Порошенко.

И, видимо, сохранялась надежда на то, что в 2019-м тоже удастся скопом вписаться в чей-то список. Однако в реальности оказалось, что желающих взять такую "звездную команду" к себе нет.

Единственным, кто хотя бы вел переговоры с "нарфронтовцами", был Гройсман. Премьер все три последних года демонстрировал к этой партии даже большую симпатию, чем к той, с которой зашел в парламент. Однако, когда пришло время выборов, симпатия закончилась.

Парадокс в том, что даже на сегодняшний день "НФ" представляет собой влиятельную политсилу, которая располагает такими активами как МВД и Минюст. Однако главный ее актив - весьма сплоченная фракция в 82 человека - был нивелирован указом о роспуске парламента. И отныне Турчинов или Яценюк - это баласт, который потянет на дно любую партию, в списках которой они окажутся.

Правда, по "мажоритарке" у части "нарфронтовцев" шансы есть. Кто-то (тот же Турчинов) может победить на округе в Западной Украине, кто-то - купить округ в Центральной Украине (на Юго-Востоке у человека с клеймом "НФ" нет шансов с любыми деньгами). Однако всех их вместе будет от силы 10-15 человек. И в следующей Раде они будут ориентироваться не на бывшее руководство, а на тех, у кого будут фракции в парламенте.

Так что проект "НФ" закрыт окончательно.

Станет ли Порошенко спонсором Ляшко?

Под вопросом и судьба еще одного проекта из нынешнего парламента - Радикальной партии. Совсем недавно прошла информация, что Ляшко расстался со своим последним и самым продолжительным спонсором - Ахметовым. А вчера появились слухи о том, что на свое обеспечение радикалов берет Порошенко, пытаясь использовать Ляшко для троллинга против Зеленского.

Ляшко верой и правдой служил Ахметову в течение трех лет. Пока он натягивал футболку "Шахтера", пиарщики СКМ пытались "натянуть" Ляшко на юго-восточный электорат. Однако эта идея изначально была провальной и в итоге стала одним из главных факторов провала лидера радикалов на президентских выборах.

Несмотря на огромное по украинским меркам количество вложенных в радикалов средств, результат получился минимальным. И тот факт, что Ахметов решил отказаться от затратного проекта, не дающего нужной отдачи, вполне логично.

Удивляет скорее то, что Порошенко решил вложить деньги в предвыборную кампанию партии Ляшко.

История "переходов" Ляшко и его фракции из-под крыла одного олигарха к другому длинна и нешаблонна. Однако именно эта история показывает, что вкладываться в избирательную кампанию радикалов - дело затратное и ненадежное: Ляшко может легко перейти к новому спонсору, не глядя на то, кто обеспечивал его проход в Раду.

С другой стороны, Порошенко никогда не относился к числу щедрых спонсоров. Поэтому ожидать, что "шоколадные" деньги рекой польются на главного радикала, не стоит. Максимум поддержки - это постоянные эфиры на "Прямом" и 5-м каналах. Что, конечно, ни в какое сравнение с "Украиной" не идет.

А соответственно, и рассчитывать на серьезный результат вряд ли стоит.

Экономика Украины: выход из кризиса не предвидится?

А пока вся страна занята выборами, ее экономика погружается в стагнацию. Вчера Минэкономразвития выдал прогноз на 2019 год, согласно которому рост ВВП Украины составит не 3,3%, а 2,7%. Что означает для бюджета недобор, исчисляемый миллиардами долларов.

"Бурно растущая" экономика, как ее расписывал Порошенко и продолжает расписывать Гройсман, на поверку оказывается топтанием на месте. Потеряв более 20% ВВП за 2014-15 годы, старая власть не смогла их вернуть за четыре года. Да и не могло этого произойти, поскольку политика у Порошенко всегда превалировала над экономикой.

Когда президент собственной рукой вводит блокаду Донбасса, означающую минус 1% ВВП ежегодно, это значит, что ему на экономику плевать. То же касается многочисленных санкций против России, которые били по украинским предприятиям и гражданам куда сильнее, чем по российским.

Но хуже всего то, что до сих пор по этому вопросу нет позиции Зеленского. Он уже высказался о том, что хочет усиления санкций против Москвы со стороны Штатов, но ничего не сказал о том, что думает делать с собственными санкциями как против РФ, так и против сепаратистских "республик".

А тем временем все чаще и чаще говорят о том, что осенью грядет новый мировой кризис, и тогда уже никому не будет до санкций…