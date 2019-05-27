Партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР ведет переговоры с рядом других политических сил на предмет предвыборных союзов. По информации “Страны”, конкретные договоренности пока не достигнуты.

При этом будущее Кличко как мэра Киева во-многом зависит от выступленя его политической силы на общенациональном уровне.

Тем более, что в претендентах на место столичного градоначальника дефицита нет. В том числе, и среди победившей команды Владимира Зеленского.

Рейтинг не радует

Как и другие политические силы из ведущей когорты, УДАР активно участвует в переговорных процессах, активизировавшихся после объявления досрочных выборов в Верховную Раду.

Как писала “Страна” со ссылкой на источники в окружении мэра Киева, с партией “Батькивщина” Юлии Тимошенко Кличко обсуждал совместный поход на выборы. Другие СМИ, в частности, РБК-Украина, сообщали, что переговоры велись с лидером партии “Голос” Святославом Вакарчуком (якобы безуспешно) и главой партии “Сила и честь” Игорем Смешко (близки к договоренностям).

“Кличко понимает, что его довольно высокого рейтинга в Киеве может не хватить на кампанию партии в пределах всей Украины. Он ищет партнеров, у которых высокий уровень поддержки за пределами столицы”, - объясняет политолог Руслан Бортник “Стране”.

По замерам социологический группы “Рейтинг”, за “Батькивщину” готовы проголосовать 5,5% среди всех участников опроса, за партию “Силу и честь” - 3,8%, за партию “Голос” - 3,4%. При этом рейтинг самого УДАРа составляет менее процента среди всех респондентов. Напомним, Верховная Рада отказалась снизить 5%-й избирательный барьер для партий.

В принципе понятно желание группы влияния, лицом которой является Кличко, договориться с самой популярной в этом списке “Батькивщиной”.

“Партия Тимошенко - вероятный партнер в будущей коалиции с пропрезидентской партией “Слуга народа”. Даже если “Батькивщина” и не войдет в коалицию, хотя бы на первых порах она не будет врагом президенту Владимиру Зеленскому. А группа Кличко, судя по всему, не хочет остаться без своего лобби в Раде или в парламентской оппозиции к Администрации президента, ведь в этом случае, скорее всего, на выборах мэра в 2020 году Кличко получит сильного соперника со всеми вытекающими последствиями”, - комментирует эксперт Бортник.

Союз с Кличко выгоден и Тимошенко, считает политолог Вадим Карасев. “Кличко не нужен портфель премьера, который мечтает заполучить Тимошенко. А лично ей не нужен пост мэра столицы. При этом Кличко может обеспечить команде Тимошенко благоприятные условия для кампаний в столичных мажоритарных округах, на которые сам не претендует. А на местных выборах 2020-го они выстрелят дублетом: на ему поможет усидеть в мэрском кресле, а он ей взять Киевсовет, предоставив преимущества в сравнении с партиями Зеленского, Вакарчука и Порошенко”, - комментирует Карасев “Стране”.

Вместе с тем, член политсовета “Батькивщины”, экс-нардеп Андрей Павловский назвал информацию о переговорах с Кличко “слухами”. Но он допускает, что его партия может быть заинтересована в обсуждении единых кандидатов на мажоритарные округа с УДАРом и другими близкими по духу партиями.

“У нас уже был такой опыт в 2012 году. К этому снова можно вернуться”, - предположил Павловский в беседе со “Страной”.

Без сильных союзников

Правда, по последним данным, Кличко не смог договориться с Тимошенко.

“Мэр не идет уже с Юлей (Юлией Тимошенко - Прим.Ред.). Изначально это был проект Коломойского, который хотел скрестить УКРОП, УДАР и "Батькивщину", чтоб потом в новой Раде сделать вместе с ними коалицию со "Слугой народа". Посредником в переговорах Кличко и Коломойского был бизнесмен Павел Фукс, близкий как обоим. Но Тимошенко отказалась идти в такой проект. В итоге в переговорном процессе остался лишь УКРОП и УДАР, но вместе они и пару процентов не возьмут. Бессмысленно. Поэтому сейча Кличко активизировал переговоры сразу по нескольким направлениям. И со Смешко, и с партией Порошенко. С Порошенко объединение, а точнее воссоединении, весьма вероятно”, - говорит источник в окружении Кличко.

Отметим, уровень поддержки УКРОПа, согласно исследованию того же “Рейтинга”, менее процента. Коломойскому приписывают определяющее влияние на партию, в структуре которой он возглавляет комиссию партийного контроля.

На просьбу “Страны” прокомментировать участие УКРОПа в межпартийных переговорах глава политсилы, народный депутат Тарас Батенко (внефракционный) ответил: “Мы работаем над нашей позицией. Как только она будет окончательно определена, мы проинформируем медиа”.

Вместе с тем, по данным издания, все парламентарии, которые состоят в УКРОПе (а это депутатов, включая самого Батенко), намерены вновь баллотироваться в Раду по тем же округам, по которым они были избраны в нынешний восьмой созыв.

Что касается Кличко, то его переговоры с Коломойским во-многом были обусловлены стремлением мэра Киева обезопасить свой пост. "Люди Коломойского сейчас активно ведут кампанию по дискредитации Кличко. Кроме того, ходят слухи, что у олигарха есть уже свой шорт-лист на пост мэра столицы, в который якобы входит, например, руководитель телеканала 1+1 Александр Ткаченко. Поэтому Кличко и расчитывал путем взаимодействия с Коломойским, сбить накал атаки. Но нет гарантий, что это произойдет. Поэтому и переговоры сильно буксуют", - говорит источник.