В четверг, 30 мая, Верховная Рада рассмотрит вопрос увольнения премьер-министра Владимира Гройсмана, который заявил о своей отставке в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

Теперь Верховная Рада должна решить, будет ли отправлен глава правительства в отставку или останется работать до формирования коалиции, а затем и нового правительства, после досрочных выборов.

Сам же премьер уже дал понять, что собирается штурмовать Верховную Раду порознь с бывшим президентом.

Ситуацию анализирует "Страна".

Из Кабмина не уйдет

Согласно законодательству, парламент должен рассмотреть отставку Гройсмана не позднее чем на десятый день после поступления соответствующего заявления.

Таким образом, предстоящий четверг - это единственный шанс для Верховной Рады отправить премьера в отставку. Решение об уходе сам Гройсман принял после инаугурационной речи нового президента. В ней Владимир Зеленский призвал членов правительства "взять листок бумаги, ручку и освободить свои места".

Между тем, отставка самого Гройсмана, если она будет принята, повлечет за собой отставку всего правительства.

Хоть Конституция и предусматривает, что Кабмин продолжает исполнять свои обязанности до начала работы новосформированного правительства, а все члены Кабмина и премьер получают приставку "и.о", в законодательстве нет конкретного указания, как быть, если бы сам премьер не захотел быть "и.о", и кто его должен заменить.

Однако, сам Владимир Гройсман уже заверил всех, что даже в том случае, если парламент удовлетворит его заявление об отставке, он продолжит работать на своей должности до момента формирования нового правительства.

"После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства. Так же продолжают работать все министры", - заявил премьер в эфире телеканала ICTV, уточнив, что Кабмин перейдет в антикризисный режим работы.

Впрочем, в случае отказа Гройсмана далее возглавлять Кабмин, если отставка-таки состоится, правительство может назначить исполняющим обязанности премьер-министра кого угодно из членов кабинета.

Например, вице-премьера Иванну Климпуш-Цинцадзе, которая сама заявила, что готова взять бразды правления в свои руки. Или, например, влиятельного главу МВД Арсена Авакова.

"Но пока таких переговоров нет, как и заинтересованной стороны кроме Зеленского и Коломойского - у них есть свой кандидат - Аваков, но им навстречу вряд ли пойдут", - комментирует такие шансы политолог Руслан Бортник.

Назначение нового полноценного премьера сейчас же вовсе невозможно. Предложения о кандидатуре нового премьера и состава Кабмина должна вносить коалиция депутатских фракций.

В силу того, что в Украине нет коалиции, а сама Рада распущена, такие кадровые предложения могут быть сделаны только уже в новом парламенте после выборов.

Трамплин в Раду

Сразу после заявления премьера о том, что он слагает с себя полномочия, было очевидно, что голосов за отставку премьера достаточно.

О том, что не будут его держать, говорили как ближайшие соратники Гройсмана во фракциях бывшей коалиции - БПП и "Народном фронте", так и оппоненты его правительства и в бело-голубом оппозиционном лагере, и во фракции "Батькивщины".

Впрочем, за последнюю неделю уверенности в том, что парламент примет отставку Гройсмана, даже в кулуарах Рады поубавилось.

Дело в том, что во-первых, на внеочередном заседании Рады в прошлую среду спикер Андрей Парубий прямо призвал парламент к дисциплине и выполнению Регламента. Например, по его поручению карточки для системы голосования "Рада" стали выдаваться депутатам лично в руки, таким образом, данные по числу зарегистрировавшихся депутатов стало соответствовать реальному количеству в зале.

Во-вторых, в группе поддержки Гройсмана считают, что на посту премьер-министра у него куда больше возможностей обеспечить результаты для своей политической силы. А сам премьер уже заявил, что он пойдет на выборы со своей партией "Украинская стратегия", и не будет вливаться в "Европейскую солидарность" экс-президента Петра Порошенко.

"Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным... Я считаю, что мы просто разные", - заявил Гройсман.

Переговоры об объединении его партия ведет с группами влияния в "Народном фронте" (где по-прежнему верят, что по их обращению Конституционный суд может принять решение о неконституционности роспуска Рады). Также в числе возможных союзников Гройсмана партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР".

"Для самого премьера имиджево было бы лучше, чтобы парламент провалил его отставку. Это был бы еще один удар по Зеленскому, который потребовал, чтобы члены Кабмина написали заявления об уходе. Не исключаю, что бывшая коалиция так и сделает, половина на заседание вообще не придут, и голосов не хватит, - рассуждает политолог Руслан Бортник. - А сам Гройсман мог бы отталкиваться от того, что вот, он хотел уйти, но кто вместо него? Мол, лучшего хозяйственника в стране нет. Если он уйдет из Кабмина, то останется без медийных и финансовых ресурсов. Ведь для раскрутки его партии в виду короткой кампании не хватает времени".

Но окончательные решения во фракциях собираются принимать ближе к голосованию.

"У нас есть две концепции по голосованию по отставке Гройсмана. Часть фракции считает, что надо голосовать, ведь вся ответственность после отставки будет на Зеленском. Другая часть фракции говорит, что не хотят голосовать, потому что не считают нужным идти на поводу у Зеленского и его хамских приказов", - говорит "Стране" собеседник в "Народном фронте".

Не спешат поддерживать отставку Гройсмана и в БПП.

"Мы готовы проголосовать за его отставку, но кого назначить на его место? Коалиции сейчас нет. Если будет новая коалиция, она сможет предложить своего премьера, и соответственно, снять нынешнего", - считает народный депутат от БПП Александр Бригинец.

О своем решении голосовать за отставку Гройсмана публично заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Готовы голосовать за отставку премьера во фракции "Оппозиционного блока" и члены "Оппозиционной платформы - За жизнь!".

Но этих голосов может оказаться недостаточно. Не готовы отправлять премьера в отставку в парламентских группах "Воля народа" и "Видродження", мажоритарщики из которых ориентированы на тесное общение с премьером в вопросе выделения субвенций на соцэкономразвитие округов.

"Мы общались на днях с Владимиром Борисовичем, задаю ему вопрос, как он сам настроен, голосовать или нет за его отставку. По ответу показалось, что он сам еще решение не принял, откуда удобнее стартовать в Раду, - говорит "Стране" один из влиятельных мажоритарщиков.

"Если он прицеливается на политическую перспективу, лучше уйти красиво. Другое дело, что депутаты могут взять и не проголосовать. Не то, что из вредности, а просто половина депутатов уже начали стремительно ковать свои избирательные кампании и поняли, что в нынешней Раде уже ловить нечего. Вообще в бывшей коалиции преобладает мнение, что нужно подвесить ситуацию для Зеленского, ты хотел полноту власти, вот и неси сам ответственность за происходящее в стране. Учитывая, что парламент недееспособен, правительство на чемоданах, так будет легче повесить на Зеленского всех собак. Удивляюсь, как это еще его не обвинили в том, что это он развалил новый мост", - считает политолог Андрей Золотарев.

О том, что парламент переходит к системному саботажу инициатив нового президента, свидетельствует и заявление спикера Андрея Парубия о том, что со следующей пленарной недели депутаты начнут рассматривать Избирательный кодекс с системой выборов по открытым спискам, который готовили 4 года и к которому подано более 4 400 поправок.

Рассмотрение такого количества правок будет продолжаться не менее двух календарных месяцев, а значит до даты досрочных выборов (они намечены на 21 июля) парламент рискует не принять ни единого закона и ни единого кадрового предложения нового президента.

В таком случае, независимо от результатов голосования по отставке, сам премьер-министр Владимир Гройсман останется едва ли не единственным топ-чиновником из нынешней политической элиты, кто сохранит за собой как минимум еще на три месяца правомочность принятия решений и полный доступ к ресурсам, включая те, которые могли бы помочь ему или его партнерам не выпасть за борт украинской политики.