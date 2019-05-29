Вместе с указом президента о возврате Михаилу Саакашвили гражданства Украины на президентском сайте появилась новая порция кадровых указов президента Владимира Зеленского.

Так, состоялось давно прогнозируемое назначение экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета Национальной безопасности и обороны. Кроме того, советник первого вице-премьер-министра Степана Кубива Алексей Гончарук был назначен заместителем главы Администрации президента Украины.

А исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко стал внештатным советником президента Украины.

Что известно о новоназначенных специалистах и какие новые веяния принесет их работа, в материале "Страны".

От СНБО ждут отмены запретов

Бывший министр финансов в правительстве Гройсмана Александр Данилюк был первым известным топ-чиновником, который примкнул к команде Зеленского еще на старте предвыборной кампании.

Поэтому ему сразу же и прочили какую-то серьезную должность при новой власти. Правда, изначально, по слухам, он рассматривался как кандидат в министры иностранных дел.

Однако потом, в конце концов, оказался секретарем СНБО.

Александру Данилюку 44 года. До прихода на госслужбу, он работал в международной консалтинговой компании "McKinsey & Company" в Лондоне и Москве. Во времена президентства Виктора Януковича он был его внештатным советником и возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ.

После победы Майдана стал членом команды Петра Порошенко, сначала как представитель президента в правительстве, а затем – как заместитель главы АП.

В 2016 году при формировании правительства Владимира Гройсмана Данилюку назначили министром финансов. На этом посту он вел переговоры с МВФ, а также выступал одним из главных идеологов национализации "Приватбанка", который тогда еще принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Поэтому его появление в команде Зеленского (которого связывали с Коломойским) вызвало немалое удивление у многих. И, по одной из версий, было своего рода тактическим ходом, чтоб развенчать (в первую очередь, перед западными партнерами) слухи о связях олигарха с Зе.

В рамках этой же версии рассматривается и назначение Данилюка на пост секретаря СНБО. Это техническая должность, которая по своему функционалу мало на что влияет. Значимость ей придавали фигуры, которые ее занинмали. Например, Петр Порошенко (во времена Ющенко) или же Александр Турчинов.

В остальном это было местом почетной ссылки.

Тем более в случае с Данилюком, который очень далек от вопросов безопасности и обороны.

Впрочем, экс-министр финансов все же может нарастить свой вес и на этом посту, если займется пересмотром многочисленных спорных решений, ранее принятых СНБО.

Как минимум, наиболее резонансных из них.

Так, в марте 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил блокаду Донбасса - решение о прекращении транспортного сообщения с неподконтрольными территориями.

А в мае 2017 года решением СНБО были заблокированы сайты "Вконтакте", "Одноклассники", Яндекс и многие другие.

"Хочется, чтобы политика запретов была пересмотрена, новые члены команды Зеленского не выглядят ястребами. И хорошим сигналом мог бы стать отказ от блокады Донбасса - это будет ключевой тест для новой власти", - считает политолог Руслан Бортник.

Интересно, что сам бывший секретарь СНБО Александр Турчинов (который, по слухам, до поледнего верил, что Зеленский может его переназначить на пост секретаря) может вернуться в политику.

Турчинов до сих пор является членом политсовета "Народного фронта". Накануне в политсиле решили отказаться от идеи похода на выборы списком и будут пробовать свои силы только на мажоритарных округах.

Собеседник "Страны" рассказывает, что Турчинов еще не принял решение, что делать дальше.

"Порошенко ему предлагал место в списке "Европейская солидарность". Но обсуждался и другой вариант, что он пойдет по мажоритарному округу в Житомирской области", - говорит собеседник.

Кадры расставляет Аваков

Еще одним назначенцем накануне оказался 35-летний Алексей Гончарук, который теперь стал замглавы Администрации президента.

Он юрист, адвокат, имеет научную степень доктора философии в области права. С сентября 2015 года возглавляет Офис эффективного регулирования (BRDO). Это аналитический центр, созданный Минэкономразвития при поддержке западных грантовых проектов (BRDO занималось подготовкой проектов реформ, которые затем передавались на проработку и утверждение правительством).

Также Гончарук был советником нынешнего первого вице-премьера Степана Кубива.

До этого - арбитражным управляющим, основатель и управляющий партнер Юридической фирмы "Constructive Lawyers", председатель третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

Интересна политическая деятельность новоназначенного замглавы АП.

Ранее он состоял в партии "Сила людей".

Сначала "Сила людей" была общественным движением, участники которого одними из первых поставили палатки на Евромайдане и приобщились к созданию Медицинской службы Майдана. На выборах 2014 года партия набрала всего 0,11%.

Сейчас рассматривается вариант, по которому "Сила людей" пойдет на выборы вместе с партией Святослава Вакарчука "Голос".

Ближайший съезд "Силы людей " намечен на 10 июня, где решится ее судьба.

В декабре прошлого года именно Гончарук стал модератором первой встречи потенциальных участников нового политического движения "Люди важливі".

Тогда в собрании участвовали депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко (по данным "Страны" именно он и финансировал проект), депутат Киевсовета, исключенный из фракции "Самопомощь", Сергей Гусовский, представители Института будущего замминистра экономики Максим Нефедов, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, а также бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

На первом же собрании было обозначено, что движение в будущем преобразуется в партию с прицелом на участие в парламентских выборах-2019.

Поскольку первую скрипку в этом процессе играл близкий к Авакову Антон Геращенко, сразу поползли слухи, что этот проект связан с главой МВД.

Впрочем, пока трудно сказать - насколько Аваков повлиял на назначение Гончарука в АП.

Но стоит отметить, что в той или иной мере, но многие участники движения "Люди важливі" сейчас находятся в орбите Зеленского. Как уже писала "Страна" по многим вопросам Зе-команду консультирует Юрий Бутусов.

А Институт будущего (соучредителем которого является Антон Геращенко) еще на этапе предвыборной кампании был кузницей кадров для Зеленского.

Также интересно, что в украинском политикуме активно ходят слухи, что помощник-консультант Антона Геращенко Денис Монастырский тоже будет назначен в Администрацию президента и будет курировать работу правохранительных органов. Сам Зеленский уже говорил, что Монастырский является специалистом его команды по вопросам реформ правоохранительных органов.

Сам Гончарук заявил, что в АП будет отвечать за реформы и экономику. "Отныне я буду работать в Администрации президента Украины, в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - сообщил Гончарук на своей странице в Facebook вечером во вторник, 28 мая.

Также новоназначенный замглавы АП пообещал "защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за четыре года". То есть во времена Порошенко.

"Гончарук - типичный "младореформатор" постмайдановского призыва. Поэтому с такими кадрами Зеленский вряд ли свернет с экономического пути, которым Украина шла последние годы", - сказал "Стране" один из знакомых Гончарука.

С МВФ советуют не ссориться

Советником президента (вне штата) был назначен известный экономист, 49-летний Олег Устенко.

Он магистр Гарвардского университета, кандидат экономических наук Киевского национального экономического университета, был докторантом в американском университете Брендайс. Работает исполнительным директором Международного фонда Блейзера, который занимается исследованием экономик бывшего Советского Союза, в частности Украины.

Также он является президентом украинского клуба выпускников Гарварда и старшим советником Делового совета США-Украина.

Олег Устенко был в числе ведущих экспертов-экономистов, с которыми встречался бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и советовался по важности изменений НБУ монетарной политики с целью обеспечения экономики доступными кредитами и снижения процентных ставок по ним.

Устенко считается одним из ведущих специалистов Украины по макрофинансам, международному кредитованию. Также он обладает обширными знаниями в сфере сельского хозяйства.

В своих экспертных комментариях в последнее время Олег Устенко подчеркивал необходимость продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Собственно, это вчера же и подтвердил сам Зеленский на встрече с представителями Фонда. Судя по всему, в отношении экономики и финансов Зе-команда действительно не собирается совершать кардинальные перемены в сравнение с курсом команды Порошенко.