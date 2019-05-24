Кадровая многоходовка экс-президента Петра Порошенко, которую он провернул незадолго до своего исхода из Банковой, продержалась всего несколько недель.

Как уже писала "Страна", сегодня, 24 мая, президент Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) и вернул его на прежнее рабочее место - в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, который он возглавлял с 2014 года.

В НКРСИ Артеменко попал только в начале мая. Порошенко назначил его туда после того, как скандальный глава Нацкомиссии по ТВ подал заявление об отставке, ссылаясь на "усталость" и "предложение другой работы".

Тогда же Порошенко отправил в Нацсовет Владимира Горковенко, до этого работавшего в АП. Представители СМИ окрестили его "цензором всего медийного пространства" и "идеологом порохоботов".

Не удивительно, что его кандидатуру восприняли в штыки - как в самом Нацсовете, так и в профильном сообществе.

Кстати, Горковенко Зеленский также уволил в этот же день, 24 мая, отдельным указом.

Таким образом, попытка Петра Порошенко посадить своих людей в кресла двух ведомств, регулирующих медийное и телекоммуникационное пространство, трещит по швам. Ведь оба его указа отмены. Самое интересное теперь - как будет развиваться ситуация дальше. В частности, в Нацсовете по телевидению и радиовещанию.

"У Артеменко сейчас есть два варианта - снова подать в отставку или добыть свой срок в качестве главы Нацкомисии, который истекает в июле. Все будет зависеть от того, готов ли он быть "героем" перед Зеленским-президентом, и готов ли открыто воевать, не имея за спиной президента Порошенко", - пояснил "Стране" глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Между тем, медийное сообщество уже сейчас обсуждает возможные новые назначения президента Зеленского и пытается спрогнозировать как изменится работа регулятора.

"Страна" разбиралась в ситуации.

"Кнут" Порошенко и идеолог порохоботов

Юрий Артеменко и Владимир Горковенко получили новые назначения -первый в НКРСИ, а второй в Нацсовете по ТВ - на волне массовой "раздачи слонов" президентом Порошенко. "Только кому-то достались награды, а им - должности", - говорит руководитель информационного агентства "Українські новини" Денис Иванеско.

Прежде чем зайти в Нацкомиссию по связи, Юрий Артеменко объявил о своей отставке с должности главы Нацкомиссии по ТВ.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета, завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - пояснил тогда Артеменко. Он назвал две причины такого решения - усталость и предложение другой работы. "Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - резюмировал Артеменко.

К тому времени за ним уже тянулся шлейф скандалов. Набсовет времен Артеменко запомнился рядом резонансных решений, в частности, о фактическом закрытии "Радио "Вести", санкциями против телеканалов NewsOne, "112 Украина" и других. Не говоря уже о штрафах и разного рода взысканиях - они вообще выдались пачками.

"За последние пять лет Нацсовет выдал больше санкций, чем за все 27 лет работы. И большинство этих санкций - политические. Фактически Нацсовет управлялся в ручном режиме - это был "кнут" президента против неугодных медиа", - говорит Денис Иванеско.

В 2018 году были обнародованы также факты об участии Артеменко в различных финансовых схемах.

Репутация у Горкавенко, которого Порошенко завел в Нацкомисиию после отставки Артеменко, также, мягко говоря, не идеальна.

В журналистском сообществе его называют "предводителем порохоботов", который курировал и идеологически направлял эту "армию" из Администрации президента. А экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко публично обвинил его в том, что Горкавенко занимался подготовкой информационных провокаций против него и членов его семьи.

Но в таких действиях Порошенко был свой расчет.

Срок полномочий Артеменко истекал уже в июле этого года, а новоназначенный Горкавенко должен был сидеть в Нацсовете пять лет. Таким образом, Порошенко, даже уходя из власти, оставлял в Нацсовете своего человека.

Равно как и в НКРСИ, куда он "командировал" Артеменко на шесть лет (именно такой срок полномочий членов Нацкомиссии).

Порошенко подвела спешка

23 мая, и.о главы Нацсовета Ольга Герасимюк отказалась проводить заседание с участием Горкавенко, "пока не будут получены выводы парламентского Комитета по вопросам свободы слова или от президента Владимира Зеленского относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко".

Ее подержали СМИ и Национальный союз журналистов.

"Это увольнение (Артеменко - Прим.Ред.) имеет неурегулированную легитимность, поскольку Артеменко должен быть уволен по решению Нацсовета, а потом Президент (Петр Порошенко) должен был выдать указ. То есть если бы он (Артеменко) пришел в четверг нормально на заседание и подал свое заявление (на увольнение) по собственному желанию и мы проголосовали, Президент имел бы право его поменять. И никто не мог бы обжаловать назначение кроме нового Президента и фигурантов дела Горковенка, Артеменка", - цитируют Герасимюк "Українські новини".

То есть, увольнения Артеменко указом президента Порошенко создало юридическую коллизию. "В законе про Нацсовет в пункте досрочного завершения полномочий говорится, что Президент может уволить члена Нацсовета указом лишь в том случае, когда тот не подписал годовой отчет, а он подписал. Значит Артеменко мог быть уволен лишь решением Нацсовета", - отметила Герасимюк.

"То есть, если бы назначенный Порошенко в Нацсовет Владимир Горковенко приступил все же к работе, то решения регулятора были бы с юридической точки зрения не совсем «чистыми», и впоследствие их можно было бы оспаривать", — пояснил "Стране" Томиленко.

По его словам, теперь команда Зеленского пробует "откатить наглую схему Порошенко".

"Увольнение Артеменко прошло не по процедуре, возможно, потому, что Порошенко спешил назначить его в НКРСИ. Нацсовет за его отставку не проголосовал, а просто написать об отставке и уйти в нее по закону - это разные вещи", - говорит Томиленко. Но, по его мнению, теперь юристы Зеленского в такой же "юридической чистотой" пытаются отыграть ситуацию. "Не до конца понятно, может ли новый президент задним числом отменять указы прежнего президента. Ведь по тако схеме можно отменить все решения предыдущего главы государства", - говорит Томиленко.

Впрочем, по словам старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, президент имеет право назначать и отменять указы, особенно если они касаются лиц, находящихся на публичной службе. "Государство вправе устанавливать ограничения к таким лицам, о сем есть соответствующее решение Европейского суда. То есть, президент Зеленский вполне законно может отменить десятки последних указов президента Порошенко о назначении на должности, раздаче наград и пр. А если лица, которых эти указы касаются, против, они могут обращаться в суд", - пояснил "Стране" Кравец.

Два сценария в Нацсовете

Как говорит Иванеско, в случае с Горкавенко решающим было как раз первое заседание Нацсовета в новом составе - если бы оно прошло с участием Горкавенко, то его можно было бы уволить только через год. Так как его не было, "откат" на исходные позиции вполне возможен.

Теперь возможны два сценария: Артеменко возвращается в Нацсовет и "досиживает" в кресле руководителя до июля, или же уходит в отставку, но теперь уже по процедуре - то есть, через заседание регулятора.

"Все будет зависеть от того, готов ли Артеменко быть "героем" перед Зеленским-президентом, как был им при Заленском- кандидате, и готов ли Артеменко открыто воевать с Зеленским, не имея за спиной президента Порошенко", - отмечает Томиленко.

Получить комментарии самого Артеменко не удалось.

"По Артеменко все очень предсказуемо. Срок его полномочий заканчивался в июле. За него бы уже не проголосовали повторно. Сейчас удобно додержать Артеменко на должности и, по истечению срока полномочий, поменять на другого человека, не из орбиты Порошенко. Возможно, Артеменко запросил себе какие-то политические гарантии. Но это все очень зыбкие договоренности, по моему мнению. Горковенко более неудобен на этой должности сегодня, чем уязвимый Артеменко. Он бы создал ненужные конфликты внутри Нацсовета, скандалы и пр. Артеменко умеет "и нашим и вашим". Будет сидеть тихонько до истечения своего срока. И так же тихо захочет уйти, чтобы избежать уголовных дел", - рассказала "Стране" глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко.

Понятно, что даже если Артеменко решил поруководить Нацсоветом еще два месяца, активничать он вряд ли будет.

По другому сценарию, Зеленский все-таки убедительно "попросит" Артеменко не задерживаться на посту, Нацсовет проголосует за его увольнение, после чего президент отправит его в отставку и введет в Нацсовет по своей квоте другого человека.

Нацсовет времен Зеленского

Между тем, медийная общественность уже активно обсуждает как Нацсовет будет функционировать при Зеленском.

А тут есть интересные нюансы.

Помимо Артеменко, еще у троих членов Нацсовета истекают полномочия уже в июле (как раз накануне досрочных выборов). И все они назначены по квоте Рады. Это Черныш (считается креатурой олигарха Игоря Коломойского), Гарасимюк (в последнее время также ориентируется на Коломойского), а также Ильяшенко (считается близким к Ринату Ахметову).

У троих членов Нацсовета по президентской квоте (Коваль, Фещук и Костинский - все люди Порошенко) полномочия истекают в 2020-2021 годах.

И еще есть одно вакантное место, которое не заполнила Рада. То есть сейчас в Нацсовете всего 7 членов, вместо положенных 8.

При этом, через 2 месяца Нацсовет покинет как минимум три члена и он станет недееспособен. Заполнить парламентскую квоту, правда, может еще нынешняя Рада. И далеко не факт, что она направит туда людей, которые устраивают Зеленского (скорее наоборот).

А если проголосовать у нее не получится, то придется ждать до момента, пока не соберется новая Рада.

И все это время Нацсовет не сможет принять ни одного решения.

"И это может быть и к лучшему, - говорит один из телевизионных менеджеров. - Нацсовет уже давно превратился в карающую дубинку президента. Старый президент ушел, новый пришел. И ему тоже может понадобиться дубинка. И он тоже может попытаться завести туда своих людей, связанных с одним всем известным медиа-холдингом, чтоб они кошмарили конкурентов. И чтоб этого не произошло, нужно очень серьезно менять сами принципы работы регулятора".

С этим согласен и Томиленко.

"Необходимо минимизировать политическую составляющую. Чтобы регулятор не был кнутом Банковой. Поэтому мы рассчитываем, что новая кандидатура Зеленского пройдет через общественное обсуждение и будет иметь хорошую репутацию в медиа-сообществе", - сказал Томиленко. В последующем, по его мнению, стоило бы изменить закон о Нацсовете, в частности, в части назначения "своих" членов парламентом и президентом. "Основополагающими должны быть профессиональные качества, а не политическая преданность", - считает Томиленко.

"Профессиональное сообщество точно знает, что не должен стать главой "ручные" общественные активисты, которые подносили патроны Порошенко, когда тот уничтожал свободу слова в Украине", - говорит Иванеско.

По его мнению, в будущем Нацсовет должен способствовать формированию независимых медиа. "Нам нужны независимые телеканалы, а значит, и финансово успешные. Для этого нужно отменить квоты и либерализовать рынок рекламы", - считает Иванеско.