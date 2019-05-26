После провала на президентских выборах политсила бывшего главы государства Петра Порошенко "БПП "Солидарность" начала ребрендинг и модернизацию. Большой съезд для принятия окончательного решения о походе на выборы политсила наметила на 31 мая. Но за неделю до него в партии устроили смотр сил на форуме "Общее дело громад", который также имел статус съезда.

На нем партийцы приняли решение переименоваться в "Европейскую солидарность", сокращенно "ЕС".

Какие перемены и перспективы ждут политсилу экс-президента, анализирует "Страна".

"Приватизируют проевропейский курс"

На самом деле переименоваться в партии Порошенко хотели именно на большом съезде 31 мая.

Но в виду того, что с пятницы, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания на досрочных выборах в Раду, принять изменения решили заранее - чтобы к моменту съезда подготовить всю партийную атрибутику в соответствии с новым брендом - "ЕС".

В обновленном названии партия Порошенко зафиксировала предвыборные обещания аутсайдера второго тура - подача Украиной в 2024 году заявки на членство в Европейском союзе.

"Поскольку мы с вами объединяемся вокруг европейских ценностей, мы предлагаем, чтобы партия называлась "Европейская солидарность". Обновленная партия "Европейская солидарность" объединяется вокруг ценностей, которые в свое время превратили европейский континент в объединение успешных людей - верховенство права, свободный рынок, достоинство граждан", - заявил политолог Сергей Таран во время форума, призвав его участников поддержать идею с переименованием.

И во время президентской избирательной кампании, и после провала на выборах сам Петр Порошенко не раз заявлял о готовности и дальше продвигать политику интеграции страны в НАТО и ЕС.

Подобные лозунги он повторял и на этом форуме. Собственно, смена названия его политсилы на "Европейскую солидарность" также призвана закрепить в сознании общества маячок - мол, вот, именно бывший президент страны, а не кто-то другой, ведет Украину в ЕС.

О новой идеологии политсилы обещают рассказать на большом съезде. Там же произойдет и ожидаемая в течение трех последних лет смена руководства партии.

Ведь до сих пор формально лидером "БПП "Солидарность" является мэр Киева Виталий Кличко, который возглавил ее в августе 2015 года. Весной 2016 года Кличко написал заявление об уходе с поста главы партии, но оно до сих пор не было официально поддержано партийцами.

В марте, во время одного из митингов в поддержку Порошенко в Киеве, Виталий Кличко в разговоре со "Страной" подтвердил, что будет настаивать на "увольнении" из "БПП "Солидарности", и поддержит на выборах в Раду свою политсилу УДАР. Как уже писала "Страна" УДАР, вероятно, пойдет на выборы вместе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

Поэтому теперь перед партией бывшего президента стоит вопрос, кто поведет его партию в Раду.

И, уже очевидно, что это будет не сам Порошенко.

Из глав партии в президенкицю

Собеседники "Страны" в БПП утверждают, что наиболее высокие шансы возглавить партию - у Ирины Геращенко.

Сам Порошенко не раз говорил, что его соратница должна нацелиться на президентские выборы 2024 года. Поэтому хорошим стартом для борьбы в 2024 как раз может стать председательство в партии с проевропейской идеологией. Три последних созыва Ирина Геращенко является депутатом Верховной Рады, сейчас занимает пост первого вице-спикера.

Впервые информация о том, что Порошенко уговаривает Геращенко идти на выборы-2024, прозвучала на закрытой встрече с блогерами в конце марта 2019 года. Сама Геращенко тогда на это ответила "будет праймериз, посмотрим".

"Решение по Геращенко уже фактически принято", - говорит "Стране" депутат от БПП.

Интересно, что после принятия решения Кабмином о новых нормах украинского языка и в частности распространения феминитивов, политики весьма язвительно начали склонять по родам и выборные должности.

"В связи с последними указаниями относительно правильного языка: нельзя выбирать женщину президентом, пока не будет милозвучного феминитива. Кто ж захочет, чтобы тебя называли президентка? Президенчиня? Президенткиня? Ну не президуня ж? - иронизирует на своей странице в Facebook нардеп Игорь Попов.

В дискуссии с коллегами он нашел еще один феминитив для женщины-президента: "президенкиця".

Что же касается роли в партии самого Порошенко, в его политсиле отмечают, что еще идут дискуссии. По одному сценарию, который дискутируется в партии, он должен избираться в парламент и возглавить там фракцию.

А для этого либо пойдет по списку (но не первым номером), либо будет избираться на одном из мажоритарных округов, где еще высока его личная поддержка.

Например, в Виннице, где на предыдущих выборах одержал победу на округе его сын Алексей Порошенко.

Или во Львовской области, которая была единственной из всех областей, где победил Порошенко.

По другому сценарию Порошенко может стать почетным председателем партии, но сам не идти в парламент.

"Лично для Порошенко поход после президентства в депутаты - это понижение статуса. Только один Кравчук был депутатом после должности главы государства. Но мы знаем уровень болезненной амбициозности Порошенко, он вряд ли согласится на такое. С другой стороны в самой партии опасаются личного антирейтинга Порошенко. Бывшая партия БПП не хочет быть нишевой партией, хочет вылезти из узкой ниши, которая ограничена антирейтингом самого Порошенко", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Последние соцопросы, проведенные социологической группой "Рейтинг", показывают, что политсила Порошенко возглавляет антирейтинг всех партий. За нее ни при каких обстоятельствах не будут голосовать почти 52% опрошенных.

Готовы проголосовать за партию Порошенко 8,8% респондентов. Это означает, что по спискам в Раду пройдет порядка 26 депутатов. Также в бывшей БПП рассчитывают на поддержку сотни мажоритарщиков. Хоть, как уже писала "Страна", у них нет никаких гарантий, что их сегодняшние мажоритарщики не перебегут к новой власти после выборов.

Но эти замеры проводились до старта избирательной кампании. Сейчас по полю бывшей БПП начинает активно топтаться шоумен Святослав Вакарчук и его партия "Голос".

Кроме того, заявил о самостоятельном походе на выборы подавший в отставку пермьер-министр Владимир Гройсман.

Все они будут "откусывать" голоса у партии Порошенко и, даже, быть может, не пустят преобразованную БПП в будущую Раду.

Именно поэтому, как считают наблдатели, экс-президенту, также как и Зеленскому, выгодны досрочные выборы - оба еще не успеют растерять свой рейтинг, который они заработали на выборах президента.

"Уходит из политики в обмен на неприкосновенность"

Но есть и еще одно обстоятельство, на которое "Стране" указывают собеседники в партии Порошенко.

"Он ведет переговоры с западными партнерами в отношении гарантий безопасности для себя лично", - говорит "Стране" народный депутат от БПП.

Такие слухи подтверждают и другие политики.

"Не думаю, что не идти на выборы - это его окончательное решение. Тем более, он рассказывал, что не уходит из политики. Он в нормальной политической и физической форме. Пойти по мажоритарке - есть высокий риск проиграть. Думаю, тут одно из двух - или рациональный расчет или сделка - что он уходит из публичной политики, а с него снимаются некие претензии", - говорит "Стране" народный депутат Игорь Попов, много лет возглавлявший Комитет избирателей Украины.

"Очевидно, что пока продолжается диалог в отношении гарантий. Может так оказаться, что он не будет занимать должностей, но при этом сохранит за собой фактическую неприкосновенность", - считает политолог Руслан Бортник.

В тоже время, источник в окружении Порошенко заявил "Стране", что экс-президент, скорее всего, попытается попасть в следующий парламент. Либо по спискам своей партии, либо по мажоритарном округу. "Он не верит ни в какие гарантии безопасности, - говорит источник. - Поэтому и он, и его ближайшее окружение вродя Игоря Кононенко, пойдет в Раду за неприкосновенностью. Правда, они могут пойти по мажоритарным округам, а в список заведут менее отталкивающие лица. Хотя, Порошенко может пойти и по списку. В конце концов, пока что рейтинг партии - это его личный рейтинг. И после ребрендинга, и после смены первого номера списка, есть опасность, что люди не поймут, где тут Порошенко, и партия потеряет голоса".