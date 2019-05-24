Указ опубликован. Зачем?

Указ о роспуске Рады опубликован и вступил в силу. Соответственно, как уже объявил Центризбирком, сегодня начинается предвыборная кампания – самая короткая за всю историю.

Досрочно украинский парламент распускают не впервые. Но в 1994-м даты парламентских и президентских выборов были определены заранее, политической договоренностью, в 2007-м между первым указом и выборами прошло полгода, в 2014-м уже с июля было ясно, что выборы пройдут в октябре, а в 2008-м роспуск парламента вообще не состоялся, несмотря на указ.

Здесь же все действительно будет происходить в самые сжатые сроки. И большинство партий к этому просто не готовы.

Лучше всего подготовлена, скорее всего, БПП. Региональные штабы отстроены еще во время президентской кампании, на местах все еще находятся губернаторы от старой власти и кадров (пусть и не очень надежных) хватает как для списка, так и для "мажоритарки".

Фаворит же гонки – "Слуга народа" – ничем из этого похвастаться не может, несмотря на то, что именно Зеленский продавливает выборы. Вся его кампания фактически велась из центра, а значит, в регионах штабов нет и людей для "мажоритарки" тоже (кроме, разве что, Днепра и Волыни, где сильны позиции Коломойского). Наконец, кадров на данный момент, скорее всего, нет даже для списка, поэтому брать будут кого попало или за деньги.

Что касается остальных партий, то относительно неплохо готовы только "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина", однако они особо не рассчитывают на "мажоритарку". Другим хвалиться нечем – либо партийные структуры слабы, либо рейтинги таковы, что даже максимальная мобилизация не гарантирует 5%-й результат. Так что фракций в следующем парламенте, скорее всего, будет немного. Но это, конечно, не считая групп мажоритарщиков.

"НФ" несет в КС указ о выборах

И, безусловно, речь о следующем парламенте можно будет вести в ближайшие месяцы только в том случае, если указ Зеленского все-таки будет действовать. Вероятность этого большая, но все же не стопроцентная.

Вчера целая фракция "Народного фронта" подписала представление в Конституционный суд об отмене указа президента о роспуске Верховной Рады. Их там во фракции 82 человека, так что думать о том, соберется ли нужное число подписей, не приходится. Думают сейчас больше о другом – а вправе ли КС отменить указ или он только оценивает его на предмет конституционности. Но дискуссия несколько странная: ведь сравнительно недавно тот же КС отменил (причем на "липовых" основаниях) закон о языковой политике, и его слово было окончательным – не понадобилось никаких переголосований в парламенте. А ведь законы Верховной Рады в иерархии документов стоят выше президентских указов.

Но даже если бы и не выше – то как себе представляют ситуацию сторонники указа: КС признал его неконституционным, а президент, Центризбирком и все остальные все равно проводят выборы, не обращая внимания на такое решение? Такое как-то было в России и закончилось танками, стрелявшими по парламенту. Но Украина, как известно, не Россия.

Поэтому, если у Порошенко и Яценюка достаточно желания отменить указ Зеленского, они вполне в состоянии это сделать. Тут даже Аваков возражать не будет – ведь он тоже "Народный фронт".

Другой вопрос - нужно ли это Петру Порошенко, партия которого к осени может вообще не попасть в Раду, так как у нее отберут голоса новые проекты на том же идеологическом поле вроде "Голоса" Вакарчука.

Переговоров с Россией не будет?

Вчера Зеленский наступил на горло своей собственной "мирной" песни.

После многочисленных заявлений, что его главная задача это прекращение войны. И что ради этого он готов идти на переговоры хоть "с чертом лысым" и вынести вопрос о мире и переговорах с Россией на референдум, Зеленский вдруг решил одним словом из трех букв перечеркнуть всю это.

На вопрос будет ли он вести переговоры с Россией Зеленский ответ четко ответил "нет".

Вполне вероятно, что ответ был "для отмазки", потому что вопрос был спонтанный и не на пресс-конференции. Но уже понятно, что в дилемме быстрого ответа у президента заготовлено именно "нет". Потому что опасение реакции радикалов перевешивает все остальные аргументы.

Однако в таком случае становится вообще непонятно, зачем нужен референдум, если президент уже решил не проводить переговоров с Кремлем? И тем более становится непонятно, как вообще решать вопрос мира, если не вести переговоры с Россией? Логичный ответ в этом случае один – вести переговоры непосредственно с сепаратистскими "республиками". Но вряд ли Зеленский имел в виду это.

Поэтому в данном случае "нет" значит "нет". Не будет переговоров, не будет мира. А будут лишь слова о мире. За которыми ничего не последует.

Филарет требует не выполнять томос

Тем временем прогнозируемо накаляется ситуация внутри Православной церкви Украины. Глава Киевского патриарха Филарет еще до инаугурации Зеленского выдвинул все свои основные претензии, но теперь, когда главный провайдер идеи "поместной церкви" Порошенко лишился официальных рычагов власти, уже ничто не может помешать ветерану церковных войн броситься в атаку.

Именно это Филарет и сделал. Он теперь уже подробно разъяснил, как Порошенко и Епифаний кинули его, нарушив все предтомосные договоренности. Но главное даже не в этом: экс-патриарх покушается уже на сам томос.

Вчера Филарет заявил, что ПЦУ не должна выполнять три пункта написанного константинопольским патриархом Варфоломеем документа. И все три, по сути, касаются вопроса зависимости Киева от Стамбула – и передача иностранных приходов в прямое подчинение Варфоломею, и решение внутренних конфликтов в Стамбуле, и непонятная для неверующих тема миро.

Между тем, еще в декабре все критики Томоса в один голос говорили, что эти пункты означают отсутствие независимости ПЦУ. Однако желание получить заветный документ от константинопольского патриарха было настолько сильным, что Порошенко, Филарет и Епифаний решили обмануть всех – и Варфоломея, и собственных сторонников.

Теперь же, когда выяснилось, что и Филарет отодвинут, и независимости нет, кризис внутри ПЦУ и вокруг нее неизбежен. Потому что на лжи ничего святого не создашь.