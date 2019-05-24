Торжественный выход нового президента Владимира Зеленского на международную арену пока откладывается.

Как выяснилось, новоизбранный глава государства не приглашен на мероприятия в Нормандии в честь 75-й годовщины высадки союзников, на которых будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и ряд других иностранных лидеров.

При этом, приглашение не получил и президент России Владимир Путин.

Что это означает для Зеленского, выяснила “Страна”.

Десант без Украины

Новая встреча в “нормандском формате” для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины не состоится в время празднования 75-летней годовщины начала операции “Оверлорд” в Нормандии.

Пресс-служба французского президента сообщила, что торжественная церемония пройдет без президентов Зеленского и Путина. Но, по сообщениям западных СМИ, приедут, кроме, естественно, Макрона также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп.

В апреле тогда еще президент Украины Петр Порошенко, позднее проигравший Зеленскому на выборах главы государства, спрогнозировал, что очередной раунд переговоров так называемой “нормандской четверки”, включающей руководителей Франции, Германии, Украины и России, может состояться весной-летом этого года.

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что... будет созвано заседание на высшем уровне “нормандского формата”. Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата”, - заявил тогда Порошенко.

Напомним, этот формат переговоров существует с 6 июня 2014 года, когда в рамках празднования 70-летней годовщины высадки союзников в Нормандии состоялась первая встреча лидеров четырех указанных стран.

Стоит сказать, что Зеленский тоже высказал готовность работать в “нормандском формате”, правда, желая дополнить его США.

Как отметила в комментарии “Стране” и.о. пресс-секретаря президента Ирина Победоносцева, график первых заграничных поездок президента еще не составлен. Она напомнила, что в день инаугурации, 20 мая, на переговорах с иностранными делегациями Зеленского пригласили посетить Брюссель, Францию, Германию. Вместе с тем, она затруднилась ответить на вопрос, обсуждалась ли поездка главы государства в Нормандию.

Возможно, один из первых визитов Зеленский нанесет в Канаду, где состоится конференция по вопросам украинских реформ.

Во всяком случае, посол этой страны в Украине Роман Ващук в интервью "Европейской правде" подтвердил, что команда президента ведет переговоры с организаторами.

Кстати, еще одним высокопоставленным гостем из Украины там может быть премьер-министр Владимир Гройсман. Если к этому времени он еще будет в этом статусе и его не отправит в отставку Рада.

Выборы скажут

Очевидно, отсутствие приглашения Зеленскому, как и российскому президенту, не означает крест западных партнеров на “нормандском формате”. Только 21 мая Макрон и Меркель в телефонном разговоре с Путиным обсудили пути реализации минских соглашений после смены президента в Киеве.

“В том, чтобы эта форма переговоров работала, заинтересованы по большому счету все”, - комментирует эксперт-международник Николай Капитоненко “Стране”.

То, что Зеленский и Путин не поедут, имеет несколько объяснений. Дело может быть в том, что новый украинский президент, несмотря на желание работать в четырехугольнике “Нормандии”, не успел заполнить свою внешнеполитическую квоту. Готовить визит Зеленского просто некому. Пока он только назначил ответственного за международное направление заместителя главы Администрации президента Вадима Пристайко, но он не занимается практической работой, закрепленной за МИДом.

Министр иностранных дел Павел Климкин, назначенный по квоте Порошенко, дал понять, что не хочет работать с Зеленским (впрочем, Рада еще его не уволила). Из-за конфликта с частью фракций главе государства будет сложно провести рокировку во внешнеполитическом ведомстве, даже была бы у него кандидатура (а ее, по слухам, еще нет).

“Визиты с кондачка не делаются. Нельзя приехать и, взяв, скажем, Трампа за рукав, отвести в сторону и предложить присоединиться к “нормандскому” формату”, - объясняет экс-спикер МИД Олег Волошин “Стране”.

Он называет еще одну возможную причину, которая вполне дополняет первую: начало досрочной парламентской кампании в Украине. Обычно европейцы не желают открыто подыгрывать кому-либо из политических игроков, считая это вмешательством в избирательный процесс.

“У нас обычно стараются как-то отыграть международному повестку во внутренней политике. На Западе это знают, а потому не хотят никому из наших политиков накануне выборов давать очки, позируя рядом с ними на фото, которые потом будут использованы для пиара в Украине”, - настаивает эксперт Волошин.

Дополнительный смысл идеи дождаться итогов выборов - в том, что будет понятен расклад сил в новом созыве Верховной Рады и возможности Зеленского провести через парламент сложные, неоднозначные решения.

В свою очередь, политолог Кость Бондаренко видит здесь влияние последних назначений, сделанных Зеленским.

“Европейцы готовы были мириться с олигархом Порошенко, получившим мандат доверия народа, и актером Зеленским, избранным с огромным перевесом, но не олигархами, с которыми все чаще связывают назначения нового президента, но которых никто не избирал”, - резюмирует эксперт в комментарии “Стране”.