Высокий молодой человек с голливудской внешностью, выйдя на сцену перед многотысячной толпой, собравшейся на предвыборный митинг в Гааге, начал свое выступление с шутки: "Друзья, Вы знаете, какую тему для сочинения хотят предложить голландским школьникам: "Ахмед гей, и его запугивают одноклассники".

Аудитория взрывается громким смехом, а выступающий – лидер правой партии "Форум демократии" Тьерри Бодо – продолжает: "Левые обвиняют нас в фашизме, хотя мы всего лишь хотим вам сказать, что вы имеете право гордиться тем, что вы голландцы, что у вас страна с великой историей, культурой и традициями, которые стоит ценить и защищать".

Партия интеллектуала Бодо, цитирующего в парламенте Нидерландов средневековых философов, и вставляющего в речь латинские крылатые выражения, идут к финишу нос к носу с лидировавшей много лет партией премьера Марка Рютте на выборах в Европарламент.

Речь идет о всего пяти мандатах из 751 в высшем представительском органе Евросоюза. Однако этот пример очень показательный.

Тьерри Бодо

На проходящих с сегодняшнего дня по воскресенье выборах в 28 странах-членах ЕС правые консервативные силы бьются с левыми и либералами за будущее континента. Как говорят некоторые современные политические философы, "за душу Европы". В бюллетенях очень разные названия политических сил, между которыми значительные расхождения в видении фискальной и торговой политики, отношений с Россией и США, перспектив европейской интеграции и зоны евро.

Однако ключевая линия раскола одна: продолжится ли лево-либеральный эксперимент по перемешиванию европейской и неевропейских культур в огромном глобалистском плавильном котле с выходом на формирование некоей "новой исторической общности – народ ЕС всех цветов и религий", либо же Европа останется европейской, с разумной опорой на традиции христианской морали и культуры и сильными национальными государствами.

Европа здравого смысла

В минувшую субботу в Милане состоялся грандиозный митинг, на котором лидер обреченной на победу в Италии и уже входящей в национальное правительство "Лиги" Маттео Сальвини принимал единомышленников из правых партий Франции, Германии, Дании, Финляндии, Эстонии, Болгарии и Чехии. Еще в апреле объединенные неприятием "цветной миграции" и диктатом Брюсселя силы объединились в Европейский альянс народов и наций (ЕАНН).

Альянсу прочат около 80 мест в Европарламенте. Однако лидеры правых уверены, что в ходе переговоров о формировании политических групп (фракций) им удастся сформировать команду из 110-115 человек, что сделает их третьей силой в ЕП после правоцентристов из Европейской народной партии и социал-демократов. Но даже если либералы с примкнувшими к ним депутатами от Макроновского "Республика на марше" опередят ЕАНН, все равно евроскептики будут четвертой группой. Сегодня они восьмые – рост влияния очевидный.

Кроме того, на схожих идеологических позициях стоит Brexit Party, получающая рекордную поддержку в Соединенном Королевстве, но которая вероятно сформирует отдельную фракцию, а также входящие в группу Европейских консерваторов и реформистов польская "Право и справедливость", испанская Vox, Шведские демократы и упомянутый Форум демократии Тьерри Бодо. В целом, по оценкам социологов, у противников дальнейшего размывания границ, культур и идентичностей в Европе будет 209-215 мандатов, а это уже почти треть всего Европарламента.

А значит у правых будут посты вице-президента, глав нескольких комитетов и серьезное влияние на выработку всех основных политик ЕС. В том числе, и в отношении Украины.

За что в основном выступают евроскептики? В первую очередь, за решительную борьбу с притоком беженцев из Азии и Африки. Имеющий более 30% поддержки министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини просто закрыл порты для судов с нелегальными мигрантами.

Этим он не только ограничил приток африканцев на Апеннинский полуостров, но и спас многие жизни. Дело в том, что вокруг мигрантов давно вырос криминальный бизнес: с беженцев разные преступные организации берут хорошие деньги за доставку африканцев в Европу. При этом ежегодно в Средиземном море тонуло до 15 тысяч человек. После закрытия итальянских портов эта цифра сократилась до 1 тысяч – контрабандисты просто лишились выгодного бизнеса.

Желание не допустить так называемой "замены населения": заселения Европы африканцами и азиатами при радикальном спаде рождаемости среди коренных европейцев – объединяет консервативные силы от испанских последователей генерала Франко из Vox до поклонников Карла Густава Маннергейма из партии "Истинные финны".

Причем в проблемах с демографией правые тоже видят элементы либерального заговора: в то время, как сидящие на социальных пособиях мигранты из мусульманских стран подозрительно остаются вне критики борцов за права женщин, коренные европейские буквально бомбардируются настойчивой агитацией за смену социальных ролей, отказ представительниц слабого пола от раннего замужества и рождения детей. Более того, во многих странах Западной Европы сама политика стимулирования рождаемости подвергается жесткой критике как дискриминационная по отношению к женщинам.

Для сравнения, правящая польская "Право и справедливость" с этого года ввела доплаты не только за второго и третьего, но уже и за первого ребенка.

Нормальная для большинства украинцев риторика одного из молодых лидеров французского "Национального движения" Николя Бе о том, что государство должно в первую очередь создавать места для коренных французов, и привлекать целевым образом мигрантов только в сектора, где есть дефицит рабочих рук, оппонентами объявлена "гитлеровской". Не случайно собрание создавших ЕАНН правых политиков в апреле этого года проходила под лозунгом "За Европу здравого смысла".

Просто очень многое из того, что предлагают левые либералы выглядит, как безумие, если не искать за их идеями конспирологии.

Плавильный котел

Запрет мясных ресторанов, введение нормативов на время приема душа, полный запрет авиаперелетов с заменой их скоростными поездами, выделение квот на представительство в Европарламенте и Еврокомиссии для выходцев из Африки и Азии, демонтаж памятников всем европейским политикам колониальной эпохи, запрет на ношение нательных крестов на пляжах и в других общественных местах – все это не выжимки из романа-антиутопии, а вполне реальные программные предложения ряда зеленых, либеральных и левых партий.

Те, кто называют себя "прогрессистами" агрессивно выступают против демократического права на собственное мнение. Они считают европейские общества патриархальными и костными, которым активное и просвещенное меньшинство должно доходчиво разъяснить, о чем можно высказываться, во что верить, и как себя вести.

Под их шумным давлением сегодня средний европеец подумает, стоит ли делать замечание сложившему в трамвае ноги на сидение африканцы, боясь услышать: "Это потому, что я черный?!".

"Культурные марксисты", сторонники разрушения привычной социальной и ценностной иерархии от защиты прав дорогих сердцу меньшинств (а немалая часть из них сами представляют сексуальные меньшинства) давно перешли к ограничению прав других. В первую очередь, речь идет о свободе слова и свободе выбора. За неделю до дня голосования леваческая "Гардиан" возмущалась тем, что "только 3% мест в Европарламенте имеют шансы занять темнокожие, а в таких странах, как Эстония, Литва, Латвия, Австрия, Мальта, Ирландия, Словакия, Словения африканцам и азиатам не досталось ни одного места в избирательных списках".

Здравомыслящему человеку трудно понять, почему одно из всего шести своих мест в Европарламенте эстонцы или литовцы должны отдать, скажем, уроженцу Эритреи. Однако сами мои такие рассуждения европейские либералы сходу окрестили бы "нейтивизмом" - склонностью ставить выше права коренных. При таких подходах для этих европейцев привычные нам призывы "говорити національною мовою, носити вишиванку та шанувати національних героїв" должны выглядеть вообще дикостью. Но сейчас не об этом.

Конспирологи утверждают, что помимо искреннего идеализма ряда интеллектуалов, подвергшихся леваческой индокринации еще в университетах, странный ультра-интернационализм либералов имеет и прагматичную подоплеку. Глобалистским элитам и транснациональным корпорациям мешают национальные государства с их обременительными социальными системами, высокими налогами и банковским регулированием. Мешает им и промышленный капитал, заинтересованный в протекционизме. Костяк глобалистской элиты составляют финансисты, которым удобно стирание границ и правительств. А этому мешают как раз устоявшиеся консолидированные нации и национальный капитал.

Одних размывают мигрантами и ослабляют разрушением традиционных этических устоев (в частности, семейных). Других душат все новыми экологическими ограничениями, которые не касаются банковского сектора, но становятся большим бременем для промышленности и сельского хозяйства.

При этом никто из либералов не призывает вводить санкции против китайских, индийских и африканских компаний, где с экологическими стандартами и правда беда. Не случайно некоторые правые философы видят в происходящем второй акт борьбы с традиционной христианской Европой, когда зеленая идеология играет ту же подрывную роль, которую сто лет назад сыграл социализм для демонтажа монархий, аристократии и привычной общественной иерархии.

Как бы то ни было, противостояние глобалистов и традиционалистов не следует воспринимать, как конфликт поколений. И среди избирателей, и среди лидеров правых хватает молодых, хорошо образованных и харизматичных людей. Раскол действительно идеологический и ценностный. Одним дорога Европа, к которой они привыкли, и они хотят ее развивать в интересах в первую очередь коренных европейцев, в то время, как другие чувствуют себя ущемленными в привычных рамках (как, например, лидер польской либеральной партии "Весна" открытый гей Роберт Бедройц) и хотят буквально разрушить Старый Свет с той же энергией, с какой этого желали в свое время большевики.

Об итогах выборов в Европарламент и их практических последствиях для новой структуры власти в ЕС – в следующей публикации. Выборы идут. И их последствия определят не только то, каким будет лицо Европы, но и будет ли это Европа в принципе.

По крайней мере, в том смысле, как мы привыкли воспринимать это определение.