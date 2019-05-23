Рада: пощечина Зеленскому

Двухдневное наступление президента Зеленского закончилось. Вчера Верховная Рада отошла от шока, вызванного роспуском, и продемонстрировала, какова реальная поддержка президентских инициатив в парламенте. Оказалось меньше сотни.

Больше того, внесение в повестку дня законопроекта Банковой о пропорциональной системе выборов не поддержали даже те, кого считали главной опорой Зеленского в Раде, – группа "Видродження".

Своя рубашка в виде сохранения мажоритарной системы оказалась важнее.

Поддержали же Зеленского только те, кому пропорциональная система лучше "мажоритарки", – юго-восточная оппозиция, "Батькивщина" и "Самопомощь". В общем, все те, кто не рассчитывает на большие "поступления" от одномандатных округов.

Отказ же остальных – в особенности Блока Порошенко и "Народного фронта" – показал, кто больше всего рассчитывает подняться на "мажоритарке". И такое большое количество отказников суммарно вылилось в публичную демонстрацию против нового президента.

У Зеленского на пощечину от парламента отреагировали внешне спокойно: мол, выборы все равно состоятся, но по старому закону. Однако на Банковой не могут не понимать, что в сложившейся ситуации отказ от пропорциональной системы – это практически отказ от шанса на формирование однопартийного большинства.

И потому следует сказать, что спешка с роспуском парламента была ошибкой новой власти. Если бы заранее подготовить почву для принятия закона о "пропорционалке" (а шанс на это был), а потом издавать указ, результат для "Слуги народа" был бы более впечатляющим.

Заблокирует ли КС выборы?

А теперь даже приходится сомневаться в том, что досрочные выборы вообще состоятся. Вчера спикер парламента Парубий объявил, что указ о роспуске Рады сразу после опубликования будет обжалован в Конституционном суде.

А Ляшко начал сбор депутатских подписей под нужным обращением.

Необходимые полсотни подписей, безусловно, будут собраны. Даже с запасом. А вот насчет того, что будет дальше, пока ясности нет. Законодательные зацепки для отмены указа у КС есть. Однако все прекрасно понимают, что решение судей будет зависеть не от того, законен указ или нет, а от того, чье влияние на данный момент является в суде определяющим. Либо - от того, кто больше занесет денег.

По большому счету, весь расклад сведется к двум альтернативам: либо преданности Порошенко, который сохраняет огромное влияние во власти, либо оглядке на нового хозяина Банковой, который еще не имеет большинства рычагов власти, но наверняка будет ими владеть уже через три месяца.

И если с позицией Зеленского все ясно, то позиция Порошенко под вопросом. С одной стороны, ему тоже выгодны быстрые выборы, пока влияние во власти сохраняется и пока бывшие союзники не раскрутили собственные партии.

С другой, отмена указа о выборах через КС нанесла бы впечатляющий удар по имиджу Зеленского.

Более вероятно, что Порошенко предпочтет синицу в руках в виде гарантированной фракции в будущем парламенте и этим кинет бывших партнеров по "Народному фронту". Однако исключать второй вариант тоже нельзя.

Назначения Зеленского: СБУ и СНБО

Вчерашний день запомнился и двумя кадровыми назначениями – в СБУ и СНБО. Теперь этими структурами уже фактически руководят люди из команды Зеленского, хотя значимость принятых указов все-таки разная.

Назначение близкого друга президента Баканова первым замом главы СБУ (который, возможно, станет и и.о. главы СБУ, если Рада даст добро на увольнение Грицака) многими было раскритиковано.

Хотя, на самом деле, именно в этом назначении все логично.

Во главе СБУ не обязательно должен быть профессионал – чему доказательство пребывание в той же должности Турчинова и Хорошковского.

Но во главе СБУ обязательно должен быть надежный человек, поскольку именно эта структура является поставщиком информации о всех возможных угрозах власти. А если этот надежный человек еще и не пытается выслужиться и потому не придумывает фейковые покушения и теракты, то это уже хороший глава СБУ.

Что касается назначения Данилюка секретарем СНБО, то выглядит оно как почетная ссылка. Если вспомнить историю назначений на этот пост за последнее десятилетие, то из всех секретарей СНБО реальным влиянием обладали только Клюев и Турчинов, но не по должности, а потому, что это были Клюев и Турчинов.

Что касается "влиятельности" самой должности, то можно вспомнить, как на ней находилась Богатырева.

"Отфутболивание на чердак" Данилюка вполне объяснимо. В штабе Зеленского он был одной из наиболее известных фигур, но при этом все равно оставался чужим как для людей Коломойского, так и для команды "95 квартала". Поэтому должность с реальной властью Данилюк получить не мог.

Пий до дена

Гройсман вчера на заседании правительства объявил об отставке, но перед этим поруководил утверждением нового правописания украинского языка.

О том, насколько значим этот документ, говорит тот факт, что последняя редакция правописания была принята аж в 1992 году. С тех была принята и трижды менялась Конституция, сменилось пять президентов, прошло два Майдана, а "правопис" оставался неизменным. Теперь добрались и до него.

Правда, назвать изменения революционными объективно нельзя. Это все еще не "скрипниковський правопис" 1928 года, от которого до нормального украинского языка пропасть. Но это новый шаг в эту пропасть.

Если вы где-то в украинском тексте встретите слово "дена", не думайте, что это производное от имени Дэн. Теперь это производное от слова "дно".

Больше всего в новом правописании досталось иностранным словам, в которых раньше присутствовало сочетание буквы "й" и гласных. Теперь букву "й" посчитали лишней, соответственно "фойє" теперь "фоє", а Гойя – Гоя.

Другая норма коснулась украинской "i", которой отказали в праве быть в начале некоторых украинских слов. "Инший" вместо "iнший" и "Индик" вместо "iндик" – именно так теперь правильно.

С этими всеми нововведениями можно было бы смириться, если бы речь шла об употреблении где-то в научных кругах. Но проблема в том, что закон о госязыке ввел знание литературного украинского языка как законодательную норму, за нарушение которой предполагается ответственность. И если, не дай бог, кто-то напишет криминальное "iндик", то уполномоченный по "мове" может посчитать это надругательством над ней и назначить немаленький штраф.

Но если говорить серьезно, то своими нововведениями украинские "мовновладцi" убивают другие свои же нововведения. Когда язык становится непонятным для большинства населения, им перестают пользоваться, несмотря на все регламентирующие законы. Общество всегда ищет и находит "инший" выход, а не тот, на котором настаивает власть.