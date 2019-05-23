"Было весело", - подтрунивал спикер Верховной Рады Андрей Парубий над новым президентом Владимиром Зеленским, закрывая торжественное заседание в день инаугурации, когда глава государства впервые заявил о роспуске Верховной Рады.

Уже на следующий день, когда Зеленский подписал указ о роспуске Рады, спикер емко отреагировал на этот указ словами "Печально и тревожно".

А в среду на внеочередном заседании не только обвинил новоизбранного главу государства в нарушении закона, а и пригрозил ответственностью.

"Я убежден, что как Глава Верховной Рады, должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону и перед народом Украины. Всему придет свое время, один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции...", - вещал спикер.

Спустя два часа после этих угроз парламент всухую провалил два первых законопроекта, поданных Владимиром Зеленским. В зале не нашлось голосов даже для того, чтобы просто включить их в повестку дня.

Речь идет о законопроектах об изменении системы госзакупок для проведения досрочных выборов. Второй документ - об изменении законодательства, по которому должны пройти досрочные выборы.

Уже в четверг в официальных изданиях выйдет указ президента о досрочных выборах, и они должны будут пройти по старому закону.

Если их не сорвет решение Конституционного суда.

Диспозицию сторон анализирует "Страна".

Кидалово от бывшей коалиции

Провал голосования на внеочередном заседании Рады казался парадоксальным.

Накануне на консультациях президента с лидерами фракций было решено поддержать предлагаемые президентом изменения к закону о выборах народных депутатов. Речь шла об изменении избирательной системы со смешанной (когда половина депутатов избирается по спискам, а вторая половина - по мажоритарным округам), - на полностью пропорциональную - по спискам.

Правда, со списками вышла интересная история.

Дело в том, что прямо в своей инаугурационной речи новоизбранный президент заявил о том, что выборы должны проходить по открытым спискам. И слово "открытые" - в данном случае не просто эпитет. Это система выборов, при которой граждане голосуют не только за список партии, но и за конкретного участника этого списка.

Но в итоге в Раду президентом был подан законопроект, в котором речь шла о выборах по закрытым спискам (то есть система, при которой голосуют только за список и его участники попадают в Раду исходя из своего места в этом списке, определенном партийным съездом), со снижением проходного барьера до 3% вместо нынешних 5%.

Отдельного внимания заслуживает тот момент, что текст законопроекта депутаты увидели спустя полтора часа после начала своего внеочередного заседания.

Спикер пояснил это тем, что законопроект был подан с нарушениями, отчего аппарат и представители новоизбранного президента должны были вносить в него изменения, заново переподписывать на Банковой, а уж потом регистрировать в парламенте.

При этом и сам спикер, как казалось, начал новую жизнь - без нарушений Регламента и четко по букве закона. Например, еще с самого начала заседания аппарат Рады не выдавал "дежурным по фракциям" персональные карточки депутатов.

Предыдущие 4,5 года эти карточки традиционно заносили в аппарат дежурные, и так же дежурные их вставляли в "гнезда" системы голосования "Рада" перед пленарными заседаниями. Но в среду аппарат стал действовать по совершенно новым правилам - выдавая карточки депутатам лично в руки.

Поэтому зарегистрироваться в зале депутаты смогли только со второй попытки. А часть парламентариев хоть физически находилась в зале, на сайте Рады вообще отмечены как отсутствующие, потому что не успели лично получить свои карточки.

"Парубий не хочет, чтобы закон был принят, поэтому вдруг вспомнил о Регламенте", - поделился со "Страной" один из старожилов парламента. Эту же мысль спустя некоторое время публично озвучивали депутаты с парламентской трибуны.

"Уважаемые коллеги, не могу вас не поздравить. Как сказал глава Верховной Рады, с сегодняшнего дня мы действуем по закону и Конституции. А как тогда мы действовали 4,5 года?" - с сарказмом вопрошал у коллег депутат от "Оппозиционной платформы За жизнь" Нестор Шуфрич.

В итоге действительно оказалось, что на поддержку президентского проекта не настроен ни спикер, ни его родная фракция "Народного фронта", ни большая часть БПП совместно с мажоритарщиками.

Представители этих фракций и групп поочередно выходили к трибуне, чтобы заклеймить позором президента, который "внезапно" захотел провести выборы по закрытым спискам.

"То, что было внесено сегодня, было результатом компромисса"... - уже после провального голосования разводил руками в кулуарах представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, к слову, опытный юрист со стажем депутатского помощника.

"Мы за открытые списки и за избирательный кодекс, мы за снижение барьеров", - казалось оправдывался он за текст поданного законопроекта.

Из его слов следовало, что проект был подан в Раду именно в таком виде, в котором фракции и группы договорились его поддержать накануне. Но за ночь, как это часто бывает в украинской политике, ситуация существенно изменилась.

То, что такие договоренности действительно были, признавались сами депутаты.

"Цинично обвинять сегодня кого-то в том, в чем вчера сами договорились. Если договорились, то такой закон и надо было принимать. Или еще вчера сказать: "Господин президент, фиг вам". А обманывать, простите, кидать - это не красиво", - заявил Нестор Шуфрич.

Поэтому оставался главный вопрос - что же именно произошло, что позиции парламентариев так быстро переменились.

Не отдать Раду Зеленскому

На самом деле, глобальных причин для перемены настроения депутатского корпуса было две.

Во-первых, свежие рейтинги с полей показали, что переход на пропорциональную систему позволит президенту Владимиру Зеленскому завести в Раду 228 депутатов.

Это больше, чем парламентское большинство. Таким образом, он бы мог сосредоточить в своих руках всю законодательную систему, не нуждаясь в поддержке никаких других политсил.

Если же останется смешанная система, Зеленский по спискам заведет только 131 депутата. Конечно, какое-то количество депутатов он сможет завести и по мажоритарным округам, но вряд ли таковых будет много, с учетом кадрового дефицита.

А значит для формирования большинства "Слуге народа" придется объединяться и договариваться с другими политсилами или с отдельно взятыми мажоритарщиками.

"После назначения Богдана главой АП, многие решили, что Зеленский - отнюдь не самостоятельная фигура. Стало очевидным, что на него имеет большое влияние Коломойский. А отдавать Коломойскому на откуп всю власть в стране после парлаемнтских выборов, честно говоря, никто не готов. Потому и завали проект по введению чисто пропорциональной системы, который бы позволил партии Зеленского-Коломойского сформировать большинство самостоятельно", - сказал "Стране" один из депутатов, не голосовавших за закон.

Во-вторых, в БПП решили, что их шансы на успех выше, если они смогут завести в парламент мажоритарщиков, которые предыдущие 4,5 года усиленно окучивали свои округа, засыпая их гречкой.

Соцопросы давали Блоку Петра Порошенко в случае перехода на пропорциональную систему порядка 45 мест в парламенте. Сохранение действующей системы - 26 мест по спискам, не считая мажоритарщиков.

"Я вот просто скажу, чтобы было понятно. За 5 лет на мой округ было выделено ноль. Я не жалуюсь. А кто голосует за правительство - тому деньги на округ, кто голосует за бюджет - тому деньги на округ. Вот они и хотят эту гречку сохранить на округах", - говорит мажоритарщик из Киева Юрий Ильенко.

Впрочем, эта теория может возыметь обратный эффект после выборов, поясняет "Стране" нардеп Николай Скорик. По его мнению, бппшники себя сами обманули, потому что у них нет никаких гарантий, что их сегодняшние мажоритарщики не перебегут к новой власти после выборов.

"Если Порошенко думает, что они за счет мажоритарщиков будут на что-то влиять- это большое заблуждение. Мажоритащики, как флюгер, бегут от реальной оппозиции, как можно дальше... Реальная оппозиционная деятельность и мажоритарка сложно совместимы. Так что, желая поставить Зеленскому подножку, бывшие наоборот дали ему козыри", - говорит Скорик.

Но пожалуй главными проигравшими от провала с пропорционалкой могут оказаться члены Радикальной партии. К слову, если бы спикер действительно озадачился буквой закона, то нелишним было бы вспомнить, что Радикальная партия вообще не имеет права на свою фракцию. Для формирования фракции в нее должны входить как списочники, так и мажоритарщики. А мажоритарщиков у Ляшко нет ни одного.

Более того, социология давала ему при изменении избирательного законодательства фракцию в 17 депутатов. При сохранении нынешней системы - поддержка Радикальной партии гораздо ниже барьера в 5%, и по спискам она вообще не попадает в парламент следующего созыва. Хоть и сам Олег Ляшко вполне может попытаться пройти в Раду по одному из мажоритарных округов.

Несмотря на это, Ляшко заявил о немедленном переходе в оппозицию и изменение избирательного законодательства не поддержал. В отличие от другого проекта олигарха Рината Ахметова - "Оппозиционного блока", который дал свои голоса за внесение законопроекта на повестку дня. ОБ при пропорционалке мог бы так же завести фракцию в 17 депутатов, а при нынешней системе далек от проходного барьера в Раду, хотя и может рассчитывать на победу по некоторым мажоритарным округам на юго-востоке.

Понятные мотивы для не голосования были только у групп "Воля народа" и "Видродження", целиком состоящих из мажоритарщиков. Их политсилы далеки даже от преодоления 3-% барьера в Раду. В то время, как они собираются взять на досрочных выборах по старой системе до 50 мажоритарных округов.

Если, конечно, эти выборы все же состоятся.

Блицкриг в Конституционном суде

А мотивы сомневаться в этом есть. Во фракции "Народного фронта" активно начали сбор подписей под обращением в Конституционный суд относительно неконституционности указа о роспуске Рады. По закону обжаловать указ депутаты могли только в Верховном суде, а тот уже мог направить обращение в Конституционный суд. Но Верховный суд не имел права приостанавливать процесс выборов на время рассмотрения этого обращения.

Поэтому депутаты решили пойти другим путем - устроить блицкриг по отмене выборов через Конституционный суд.

"У нас есть все шансы думать, что КС не будет затягивать и вынесет решение по роспуску Рады в оперативные сроки", - сообщил "Стране" один из нардепов от "Народного Фронта".

"Поведение депутатов от бывшей коалиции и самого спикера Парубия наталкивает на мысль, что высока вероятность отменить досрочные выборы через Конституционный суд", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По информации "Страны", уже сейчас минимум 5-6 судей готовы поддержать позицию против досрочных выборов (это судьи, которых завел в Конституционный суд "Народный фронт" и БПП).

Для принятия решений Конституционным судом необходимо согласие 10 судей.

Как сказал "Стране" источник в судейских кругах, который знаком с ситуацией в КСУ, однозначно против признания Указа президента неконституционным, выступает лишь группа судей, ориентированная на уволенного на прошлой неделе главу Конституционного суда Станислава Шевчука. Это 4 человека.

Однако, по словам источника, добрать голоса противники Зеленского могут за счет так называемых "стародонецких" судей. "Это группа судей из 6 человек, которые были назначены еще во времена Януковича. Сейчас же они ориентируются исключительно на материальные стимулы. Если таковые стимулы будут, то эти судьи проголосуют за признание указа Зеленского неконституционным. И тогда в сумме будет 10 и более голосов", - говорит источник.

До сих пор в истории КС был только один случай, когда решение приняли мгновенно - за 5 дней, это решение по Крымскому референдуму.

"Если судьям будет предъявлено достаточное количество материальных стимулов, то управятся быстро и в этот раз. Дальше включается Слипачук и ЦИК быстро среагирует на решение КСУ и остановит выборный процесс", - говорит источник.

Правда, спутать карты "заговорщикам" может тяжба по поводу отстранения Станислава Шевчука с должности главы КСУ (подробнее об этом можно прочитать здесь). Он еще до второго тура выборов фактически поддержал Зеленского, за что потом и поплатился своей должностью, будучи свергнут коалицией "стародонецких" и представителей БПП-НФ (то есть той группы, которая может сейчас проголосовать за признание досрочных выборов неконституционными).

Как уже писала "Страна", Шевчук подал иск о признании недействительным своего увольнение с должности судьи Конституционного суда. И если окружной суд этот иск удовлетворит оперативно, это станет четким сигналом для судей, что не стоит спешить подыгрывать уходящей власти в борьбе с Зеленским.

Впрочем, даже если КС признает указ Зеленского не соответствующим Конституции, и выборы пройдут в октябре 2019 года, как и было запланировано, то это мало поможет бывшим партнерам по коалиции.

Хотя, конечно, и для самого Зеленского ситуация будет хуже. Возможно, он за это время все-таки сможет протянуть через Раду закон об отмене мажоритарки и переход на голосование только по партийным спискам (открытым или закрытым).

Однако, параллельно, он будет вынужден еще и определяться со своей позицией по наиболее сложным вопросам, от него уже будут ждать по ним каких-то конкретных решений, а не просто заявлений на тему "за все хорошее, против всего плохого", "виноваты папередники" и так далее. При этом вопросов у общества относительно его команды будет все больше, а вероятность возникновения скандалов, связанных с коррупцией или просто некомпетентными решениями, будет все выше.

В таких условиях больше шансов у новых политпроектов вроде "Голоса" Вакарчука, а также у "Оппозиционной платформы За жизнь" - основного конкурента Зеленского в борьбе за избирателей юго-востока.