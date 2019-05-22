Кабмин 22 мая, который премьер-министр Владимир Гройсман еще в понедельник, 20 мая, анонсировал как "последний" перед его отставкой, оказался рекордно коротким.

Заседание правительства, запланированное на 11.00, началось с опозданием в 16 минут, а к 11.32 уже закончилось.

Первое, что сделал Владимир Гройсман, открывая свой последний Кабмин - подтвердил отставку, уточнив, что уже сегодня подаст заявление в парламент. Он не упустил возможности похвастаться достижениями своего трехлетнего премьерства и колко заметил, что у команды нового президента, наверное, есть свой план как решить "вызовы и угрозы, которые никуда не делись". Гройсман также анонсировал подачу в парламент законопроекта о прозрачной работе "Укроборонпрома" и выделение госкомпании 32 млн гривен на финансовый аудит.

Стоит отметить, что еще на прошлом Кабмине премьер настаивал на немедленном открытии всей информации по оборонным закупкам, и аудите "Укроборонпрома". Очевидно, он хочет использовать скандал в оборонном ведомстве в своей предвыборной кампании. Но на прошлой неделе Гройсмана расстроили, пояснив, что для открытия информации, являющейся гостайной, одного распоряжения Кабмина мало - нужен законопроект. Который и был подготовлен в рекордно короткие сроки.

Остальные проекты решений - а их в порядке дня было несколько десятков - Кабмин принял по списку, быстро и почти не обсуждая.

"Страна" разбиралась, что утвердил "последний Кабмин" Гройсмана 22 мая.

Тарифная бомба

Сразу стоит сказать, что прогнозы советника президента Владимира Зеленского Андрея Геруса по, якобы, планирующимся энергетическим решениям Кабмина, не оправдались. Как уже писала "Страна", накануне Кабмина Герус на своей странице в Facebook заявил, что правительство может возложить спецобязательства на рынке электроэнергии на государственные предприятия - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Это, якобы, нарушает конкурентное законодательство, ведь ряд частных компаний, к примеру, ДТЭК Рината Ахметова, таких обязанностей иметь не будут.

Под спецобязательствами подразумевается обязанность отпускать бытовым потребителям электроэнергию по фиксированному тарифу. Такая схема в Украине действует по газу для населения.

Как уже писала "Страна", с 1 июля этого года должен начать работать рынок электроэнергии, подразумевающий договорные отношения между продавцами и покупателями электроэнергии, и, соответственно, свободные цены. На первом этапе новации коснуться юрлиц. А так как механизм запуска рынка до конца не отработан, возможны перекосы, в том числе, и в тарифах. Как спрогнозировал экс-нардеп и бывший глава правления "Запорожьеоблэнерго" Дмитрий Крючков, тарифы для бизнеса могут вырасти в разы - до 10-12 гривен за киловатт.

Для населения рассматривалось два варианта - либо спецобязательства, либо увеличение субсидий. В списке рисков запуска рынка государственный оператор магистральных сетей "Укрэнерго" назвала, к примеру, "неконтролированное увеличение цен на электроэнергию и отсутствие системы защиты потребителей".

Но на заседании Кабмина вопрос о возложении спецобязательств по электроэнергии вообще не был вынесен. Министерство энергетики подготовило только два проекта - об утверждении уставов государственных компаний "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель", которые будут работать на обновленном рынке электроэнергии.

Очевидно, Кабмин решил оставить решение вопроса о ценах на электроэнергию для населения новой команде, что позволит Владимиру Гройсман, уже начавшему свою предвыборную кампанию, откреститься от темы тарифов.

Получается, что если вопрос не будет улажен в ближайшие сроки, цены на электроэнергию для населения также могут вырасти.

Стратегический мясокомбинат

Под контроль Кабмина может попасть целый список предприятий и инфраструктурных объектов. Согласно новому проекту закона "О критической инфраструктуре и ее защите", в списке полномочий правительства в сфере национальной безопасности и обороноспособности появился новый пункт - защита критической инфраструктуры.

В перечень критической инфраструктуры попадают все предприятия, в том числе, и частные, которые предоставляют услуги в сфере энергетики, водо- и теплоснабжения, поставляют газ. В него вошли также учреждения здравоохранения, производители пищевых продуктов, объекты повышенной опасности (скажем, химзаводы), стратегические предприятия.

Определенные полномочия получит также СБУ. Она будет обязана "осуществлять контр- разведывательную защиту критической инфраструктуры". Если проект будет принят, в СБУ появится специальное подразделение под новые задачи.

Информацию о критической инфраструктуре предлагается отнести к служебной, что будет зафиксировано в законе "О доступе к публичной информации". Это значит, что получить данные широкой общественности и СМИ будет непросто, чиновники всегда смогут прикрыться формулировками о режиме секретности. В пояснительной записке необходимость таких мер поясняется растущими террористическими угрозами и наличие такого соседа как РФ. В пример приводится повреждение инфраструктурных объектов на неподконтрольных территориях.

При этом, прогнозируя влияние нового проекта на рынок, авторы указывают, что увеличатся прибыли поставщиков систем защиты и другого оборудования. Параллельно появятся незапланированные расходы у самих предприятий, которые отнесут к критической инфраструктуре, ведь придется потратится на охранно- режимные мероприятия, модернизацию и пр.

Настораживают сильно размытые границы "критической инфраструктуры". Ведь при желании к ней можно отнести едва ли не половину всех отечественных предприятий. Под формальные признаки попадают даже районные поликлиники и частные больницы или, скажем, хлебозаводы и мясокомбинаты.

Меньше отчетности

Правительство на заседании 22 мая отменило ряд своих прежних постановлений. В частности, перестало действовать постановление №830 от 1996 года, которое прописывало правила планирования, учета и калькуляции себестоимости научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ.

Потеряло актуальность также постановление №799 от 1997 года. Оно регламентировало порядок оформления почтовых отправлений с материалами отчетности, расчетных документов и деклараций.

Интересно, что, как указано в пояснительной записке, необходимость в этих документах отпала еще в 2010 году, с принятием нового Налогового кодекса. Но до их отмены у Кабмина дошли руки только через 9 лет. Все это время документы формально действовали, и даже "создавали дополнительную нагрузку на бизнес". Как указано в прогнозе влияния нового документа на рынок, теперь часть работников, контролирующих отчетность субъектов хозяйствования, могут даже потерять работу.

Правописание по-новому

Украинцев хотят заставить не только полностью перейти на украинский язык в разговорной речи, но еще и писать по-новому. С подачи Минобразования правительство утвердило проект "Вопросы украинского правописания". Как указано в пояснительной записке, необходимость его принятия связана с отменой "двуязычных ориентиров" и возвращение в языковую среду "большого количества украинских текстов, запрещенных в эпоху тоталитаризма". Они не вписываются в существующее украинское правописание.

Собственно, новые правила правописания уже готовы. Их разработала специальная комиссия и утвердили Минобразования и Национальная академия наук еще осенью прошлого года. Как указано в документе, возвращаются отдельные нормы правописания от 1928 года. К примеру, теперь появляется масса слов, начинающихся с украинской буквы "и", скажем, можно будет говорить и "ірод", и "ирод"

Изменения касаются также употребления суффиксов в прилагательных. Авторы приводят в пример такие слова, как "дуплуватий" или "піскуватий", демонстрируя на практике как нужно применять суффиксы -уват- , -юват- (в данном случае - обозначение схожести с чем-то). Переписали также часть правописания суффиксов в глаголах и сложных слов. Украинцам придется писать, скажем, "хімієтерапія" вместо привычного"хіміотерапія". Отдельный раздел касается знаков препинания.

Условия для туроператоров

Как раз накануне нового сезона отпусков правительство подготовило сюрприз и для турагентств. Утвержден целый ряд изменений в лицензионные условия. Так, руководителям туркомпаний, получившим образование за рубежом, придется подтверждать свой квалификационный уровень. Также нужно будет заносить ведомости о работе за границей или в качестве физлица - предпринимателя в трудовую книжку. В пояснительной записке указано, что это делается для фиксациии трудового стажа, но, наверняка, авторы проекта подумали и о налогах.

Еще одно требование - по финансовому обеспечению. Сейчас его нужно иметь лишь на этапе получения лицензии. Согласно нововведениям, туроператорам придется держать нужную сумму в течение всего времени действия лицензии, а в случае гарантийных выплат туристам - пополнять ее. Ужесточение правил связано с тем, что более 2 тысяч туроператоров сегодня не выполняют требований по финансовому обеспечению, следовательно, в случае форс-мажора, часто не могут компенсировать потери клиентам.

Туроператоры должны будут позаботиться и о сервисе, скажем, предоставлять клиентам информацию о задержках рейсов, размещать у себя на сайтах список всех агентов, с которыми работают, создать условия для доступа в офисы людей с инвалидностью и пр.

Таким образом власти хотят упредить повторение прошлогодней ситуации, когда сотни украинцев оказались заблокированными в аэропортах из-за сбоев в сетке полетов и неплатежеспособности операторов. Помогут ли нововведения - пока сказать сложно. Но не исключено, что они скажутся на цене туров, в которую операторы попытаюсь заложить свои повышенные расходы.

Минфину открыли доступ к банковским счетам украинцев

Кабмин внес изменение в свое постановление от 2016 года, касающееся порядка верификации получателей льгот, субсидий и пенсий. В законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" от 2018 года указано, что Минфин имеет право на бесплатный доступ ко всей информации по получателям, включая данные о банковских счетах, персональные данные и пр. Но в самом постановлении о верификации этого пункта не было.

Теперь все органы, задействованные в начислении выплат (включая банки) будут обязаны предоставлять Минфину полную информацию о получателях. Это позволит проводить "отбор" льготников еще интенсивнее.

Собственно, эксперты уже давно прогнозировали, что государство начнет активнее "чистить" армию льготников. Так, ожидается сокращение субсидиантов с нынешних 3,8 млн домохозяйств до 3 млн уже в новому отопительному сезону.

Миллиард на "скорые"

Правительство дало старт пилотному проекту по развитию экстренной медицины в ряде областей Украины - Винницкой, Одесской, Донецкой, Полтавской, Тернопольской, а также в Киеве.

Субвенции на реализацию этой программы уже заложены в государственном бюджете на 2019 год и в местных бюджетах (соотношение 75% к 25%). Речь идет о более чем миллиарде гривен. Согласно постановлению Кабмина, эти средства пойдут на закупки специализированного транспорта, обучение персонала, оборудование для диспетчерских пунктов. По подсчетам Минздрава, автомобили для "Скорых" будут закупать по 2-3,3 млн гривен, демонстрационно- обучающие манекены - по 14 - 250 тысяч за штуку. Всего за бюджетные средства приобретут около 500 автомобилей экстренной помощи разных классов. Больше всего (130 машин) поедет в Одесскую область, в Киеве же появится 45 новых авто.

На этом же заседании правительство одобрило Концепцию развития экстренной помощи, в которой закреплены все скандальные нововведения Минздрава - выезды только на "серьезные" случаи, не на температуру, бригады парамедиков, привлечение к предоставлению неотложной помощи полиции и гражданского населения. В списке рисков которые могут помешать внедрению концепции в жизнь, перечислен дефицит финансовых средств, а также возможный саботаж со стороны медработников.

Больше денег соцработникам

Минсоцполитики решило позаботится о своих работниках. Кабин своим постановлением утвердил для них новые условия оплаты труда. Так, "за особенные условия" им положена доплата до 50% от должностного оклада, но не меньше 15%. К таким условиям могут быть отнесены уход за инвалидами, работа в интернатах, пансионатах и пр.

Как указано в пояснительной записке, сейчас соцработники получают мало: порядка 5,8 тысяч гривен, что почти вдвое меньше, чем, скажем, в промышленности.

Самолет от Авакова за 500 миллионов

Согласно правительственному постановлению, Госслужба по чрезвычайным ситуациям получит новый пожарный самолет. Решение принято с подачи министра внутренних дел Арсена Авакова, ведомство которого разработало соответствующий проект. Приобрести самолет планируется за кредитные средства под госгарантии. Кредит составит порядка 500 млн гривен. Сейчас у Госслужбы есть 4 пожарных самолета АН- 32 П. Но потребность в такой технике растет, в том числе, из -за массовых лесных пожаров. Какой самолет пополнит авиапарк Госслужбы - пока неизвестно. Ни марка, ни модель в документе не названы.