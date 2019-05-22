Рада распущена. Какой будет новая?

Если понедельник был днем бурных заявлений президента Зеленского, то вторник стал днем его активных действий. Вчера он издал указ о назначении досрочных выборов Рады на 21 июля, провел назначения в Администрацию президента, поменял начальника Генштаба армии и провел с лидерами фракций переговоры о замене избирательной системы.

Правда, насчет избирательной системы ясность так и не наступила. Поскольку указ о роспуске парламента появился раньше, чем Рада что-то успела принять, никто так и не понял, примут в итоге депутаты что-то или нет. И если все-таки примут, то что – открытые списки или пропорциональную систему с закрытыми списками. Единственное, что понятно, это то, что согласились снизить проходной барьер до 3%, как компенсатор за отмену мажоритарки и плата за голоса мелких фракций, которые могут не преодолеть нынешний барьер в 5%.

В принципе, для Зеленского последний вариант самый лучший: в этом случае достаточно иметь всего несколько спикеров, которые прикроют собой весь остальной список. А при ожидаемых 40% этот список может составить две сотни депутатов. То есть весь "95 квартал" войдет вместе с уборщицами и все равно еще куча вакансий останется.

Однако, как уже сказано, Зеленский слишком поспешил с указом. И теперь сложно найти какую-то мотивацию для двух сотен мажоритарщиков, чтобы они вообще за что-то голосовали. По большому счету, им даже не нужно ничего делать – просто не прийти в парламент. И на выборы все пойдут по старой схеме 50/50.

Рейтинги: в выигрыше – Зеленский и Бойко

С точки зрения принятия или непринятия Избирательного кодекса сейчас стоит рассматривать и все партийные рейтинги.

Вчера появились результаты соцопроса The Belgium-Ukraine Research Institute, которые показали, что сразу три партии – радикалы Ляшко, "Гражданская позиция" Гриценко и "Сила и Честь" Смешко находятся как раз между тремя и пятью процентами. И если брать вместе с ними, то на данный момент в Верховную Раду проходят семь партий. А если без них – всего четыре.

Кстати, по социологии бельгийцев "Слуга народа" берет не 40, а 34%, что тоже много, но не настолько подавляюще. А вот второе место твердо удерживает "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая, как и партия Зеленского, сумела нарастить рейтинг своего кандидата и теперь получает 15%.

Остальные в минусе. "Батькивщина" с 9,5% и БПП с 8,9% не дотягивают до рейтингов Тимошенко и Порошенко в первом туре. И потому совсем непонятно, о какой готовности к выборам говорят в Блоке Порошенко, если на их 9% должна разместиться не только "Солидарность", но УДАР Кличко вместе с партией Гройсмана.

По большому счету, именно Кличко и Гройсман сегодня являются наиболее проигравшими: времени на раскрутку партийных брендов практически нет, но заявка на самостоятельную игру уже сделана и возвращаться под крыло Порошенко как-то не с руки. Не слишком удачно складывается и ситуация для Вакарчука, избиратель которого находится где-то посредине между электоратами БПП и "Самопомощи".

Компромисс на Банковой: кто пришел в АП

Вчера, как уже сказано, Зеленский начал комплектацию Администрации президента. Причем уже с этим вопросом новому гаранту пришлось лавировать, поскольку внутри его команды столкнулись две позиции – Коломойского и соратников по "95 кварталу". В итоге нашли компромисс, но все-таки компромисс в пользу Коломойского.

Главой АП стал юрист олигарха Богдан, которого называли "смотрящим" от хозяина "Привата". Коломойскому удалось продавить это назначение, несмотря на негативные заявления со стороны американцев и тот факт, что Богдан подпадает под закон о люстрации.

Отдав главный пост Богдану, президент постарался удовлетворить и соратников по шоу-бизнесу: совладелец "95 квартала" Шефир назначен первым помощником главы государства. Должность неравнозначная, но тоже влиятельная. В последний раз аналогичную схему применил Кучма в 2002-м, когда назначил главой Администрации Медведчука, а первым помощником – Левочкина. И в итоге все свелось к тому, что главным в Администрации был Медведчук, но доступа к президенту у Левочкина оказалось больше.

Схема Кучмы 2002 года продержалась два года. Сколько продержится нынешняя схема Богдан – Шефир? Наверняка меньше. В структуре АП заложен конфликт, который будет поддерживаться как внутри страны, так и из-за рубежа (теми же американцами). Есть очень много тех, кто хочет оторвать Зеленского от Коломойского (не исключено, что и сам Зеленский этого хочет).

Поэтому позиции Богдана очень шатки, и при первом же кризисе внутри власти его могут отправить в отставку.

Зачем Зеленскому санкции против России?

Помимо кадровых вопросов и вопроса выборов, Зеленский вчера коснулся и вопросов внешней политики. Причем коснулся так, что сразу поверг в шок половину своего электората. На встрече с американской делегацией он попросил заокеанских гостей усилить санкции против России.

Сложно сказать, из каких резонов исходил президент, делая такое заявление. Но однозначно можно утверждать, что они ошибочны.

Во-первых, заранее понятно, что никто санкции усиливать не будет, поскольку в Белом доме совсем другие настроения.

Во-вторых, подобные заявления усложняют Зеленскому ту задачу, которую он назвал главной, – прекращение огня на Донбассе через переговоры с Кремлем.

И в-третьих, этим заявлением он рубит сук, на котором сидит. Именно после таких заявлений рейтинг "Слуги народа" начнет обваливаться с "юго-восточного" фланга.

По большому счету, этот текст должны были написать Зеленскому Бойко и Рабинович, чья "Оппозиционная платформа" окажется главным выгодополучателем. А если в ближайшие недели новый президент еще и заведет разговор о НАТО, то еще неизвестно, кто на парламентских выборах получит первое место.

Пошлет ли Зеленский МВФ в ж..пу?

Тем временем в Украину приехала миссия МВФ. Формально она будет знакомиться с новым президентом, да и фактически тоже, поскольку вероятность того, что визит миссии закончится решением о получении транша, нулевая.

По большому счету, сегодня давать деньги в Украине просто некому. Есть президент, который сделал громкую заявку на будущее доминирование во власти, но сегодня этого доминирования еще нет. Есть премьер, который подал в отставку, но непонятно, хочет уйти или нет, и в любом случае задержится в своем кресле максимум до начала сентября. И есть парламент, который сегодня распустили. В такой ситуации ни один здравый человек не даст денег взаймы, не говоря уже об МВФ с его специфическими требованиями.

Реальная миссия фонда приедет только осенью. К тому времени должны быть сформированы коалиция и правительство, которые, вероятно, будут подконтрольны Зеленскому. И вот тогда МВФ начнет разговор с консолидированной властью. Правда, вряд ли власть обрадуется тому, что ей скажут. Но у Зеленского (в отличие от Голобородько) не хватит духу послать фонд в ж..пу.

Сядет ли Порошенко за госизмену?

Если Зеленский сейчас занят назначениями, то для его предшественника новая эпоха началась с первого уголовного дела. Открывать их по действиям Порошенко за пять лет можно много, но первым инициатор преследования экс-гаранта Андрей Портнов выбрал дело о госизмене и попытке узурпации власти – то есть об Азовском инциденте.

Всего полгода назад этот инцидент популяризировался как противостояние украинской власти российской агрессии. Правда, уже тогда Верховная Рада возмутилась и фактически сорвала план Порошенко. Но это не значит, что плана не было.

Причем был он действительно антиконституционным. Сначала украинские катера устраивают провокацию в Керченском проливе, а потом на основании последствий этой провокации президент объявляет военное положение по всей стране на два месяца. И это – накануне выборов.

Так что попытка узурпации власти налицо. Будет ли перспектива у этого уголовного преследования? Однозначно можно утверждать только одно: в ближайшие два месяца дело не заглохнет. Зеленский заинтересован в том, чтобы в ходе новой предвыборной кампании его главный противник отбивался от обвинений, а не сыпал обвинениями в его адрес. А Коломойский точно не откажет себе в удовольствии повертеть своего обидчика на вертеле над горящими углями.

После выборов, конечно, все может поменяться. Порошенко, скорее всего, получит неприкосновенность, и его присутствие в парламенте будет означать необходимость политических договоренностей.

Поэтому говорить о большой вероятности приговора вряд ли приходится.