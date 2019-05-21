Украинцам придется покупать электроэнергию по-новому.

"Страна" уже писала, что с 1 июля должен заработать рынок электроэнергии. Сроки прописаны в законе "О рынке электрической энергии", принятом еще в 2017 году. Но, по мере приближения даты "Х", страсти вокруг этого вопроса все больше накаляются.

С одной стороны, новая схема прогрессивнее действующей. Ведь потребители смогут выбирать своего поставщика электроэнергии, тогда как сейчас его украинцам "назначают". Соответственно, конкуренция должна откорректировать и тарифы, и качество услуг.

С другой стороны, те же тарифы могут резко взлететь - от 30% до 200-300% и даже больше. Ведь, сколько бы сторонники реформы не говорили о честной конкуренции, в условиях, когда рынок электроэнергии контролирует узкий круг компаний, расчитывать на изобилие рыночных предложений явно не приходится.

Плюс - эксперты говорят о неготовности нормативной базы, возможных сбоях в схеме поставок и пр. Поэтому многие считают, что внедрение рынка лучше отложить. Решение должна принимать Верховная Рада, но, после ее роспуска, депутатам эта тема в буквальном смысле - до лампочки.

Премьер-министр Владимир Гройсман, который уже заявил о своей отставке, может дать добро на принятие на "последнем Кабмине" 22 мая ряда энергетических решений, от которых уже заранее пытается откреститься команда Зе.

"Оказывается Кабмин в среду планирует принять несколько очень масштабных коммерческих решений, в частности, относительно возможного нового рынка электрической энергии с 1 июля (который, скорее всего, потянет за собой скачек цен). Вообще идея нового рынка означает, что государство не регулирует цены производителей, но действуют равные правила игры и участники находятся в равных конкурентных условиях. Но в связи с не готовностью этого рынка возникают перекосы, которые нужно оплатить", - написал на своей странице в Facebook советник президента Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус.

"Страна" разбиралась как в Украину будут запускать рынок электроэнергии, и как он изменит платежки рядовых граждан и тарифы для бизнеса.

Продажное электричество

Старт реформе рынок электроэнергии был дан еще в 2017 году, когда парламент утвердил соответствующий закон. В нем прописан переход на европейскую систему энергоснабжения и реализация в Украине Третьего энергетического пакета ЕС.

Согласно ему, производством, транспортировкой и продажей электроэнергии должны заниматься разные компании.

Собственно, этот этап большинство энергокомпаний уже прошло, проведя анбандлинг, то есть, выделив из свое структуры компании по поставкам и распределению электроэнергии. Из-за этого в платежках украинцев а свет появилось несколько строк - за само электричество и его поставку. Хотя сам тариф пока не изменится и составляет 90 копеек за киловатт при условии потребления до 100 квт часов и 1,68 гривен, если больше.

Следующий этап - запуск свободного рынка. Когда потребители (в первую очередь, промышленные компании и юрлица) смогут выбирать себе поставщика, а государство не будет регулировать тарифы.

Для этого планируется в корне поменять схему продаж электроэнергии. Сейчас на оптовом рынке электроэнергии один покупатель - государственная компания "Энергорынок". Ей генерирующие компании обязаны "сдавать" всю электроэнергию, а уже оттуда идет распределение на облэнерго. Последние обеспечивают электричеством конечных потребителей.

По такой же схеме, только в обратном порядке, идут деньги за электроэнергию: от населения в облэнерго, затем в "Энергорынок", который распределяет средства между электростанциями по утвержденному НКРЭ тарифу.

Эта цепочка уже давно не нравится генерирующим компаниям. Ведь они крайне зависимы от регулятора в части тарифов. К примеру, атомщики регулярно жалуются, что их "недооценивают" - на долю атомной электроэнергии приходится почти 60% в объемах и менее 30% в деньгах. Что не позволяет модернизировать АЭС и провоцирует частные аварийные отключения энергоблоков.

По плану реформы, уже с 1 июля этого года начнут функционировать несколько схем продаж электроэнергии - двухсторонние договора, рынок на сутки вперед, внутрисуточный, балансирующий, вспомогательный рынки. А также биржа, на которой будет продаваться электроэнергия государственных генерирующих компаний ("Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго") и частных производителей по договорам с потребителями (юрлица).

На рынок "на сутки вперед" будет попадать электроэнергия, не выкупленная по двухсторонним договорам. А на внутрисуточный - излишки с рынка "на сутки вперед". То есть, там электричество будут продавать "сегодня на сегодня". Не востребованную электроэнергию на балансирующем рынке будет выкупать оператор магистральных сетей "Укрэнерго". А рынок вспомогательных услуг - это своего рода "запасы" электроэнергии.

Главный аргумент сторонников запуска свободного рынка электроэнергии - честная конкуренция, которая должна была отрегулировать качество услуг и тарифы.

"Отсутствие большого количества производителей электроэнергии, высокая концентрация и "ручной режим" ценообразования привели к серьезным ценовым отклонениям, когда стоимость тепловой генерации выше европейской, а стоимость атомной - ниже. Единственный способ усиления конкуренции - сильные регулятор и АМКУ и сугубо рыночные механизмы - прежде всего, импорт электроэнергии и свободный доступ новых производителей. Существующие технические возможности для импорта позволяют обеспечить до 10% конкуренции с внутренней генерацией уже с 1 июля", - поясняют в "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", порядка 55,2% производства электроэнергии в 2018 году обеспечил государственный "Энергоатом", около 21% - ДТЭК Рината Ахметова, до 8% - "Укргидроэнерго", около 6% - "Центрэнерго" и т.д. То есть, по-сути речь идет о нескольких крупных производителях, фактически монополистах. И заставить их снизить цены должен натиск импортеров и новых производителей.

По 10-12 гривен за киловатт

Но чем ближе дата "Х", тем больше опасений у экспертов и самих энергетиков.

"Не принят порядок проведения электронных аукционов. Это значит, что госкомпании, а они обеспечивают 75% электроэнергии, пока не смогут быть участниками рынка двухсторонних договоров. Даже после принятия необходимых нормативных актов, на подготовительные мероприятия понадобится не менее 60-75 дней. То есть, реально госкомпании не смогут быть полноценными участниками рынка до сентября-октября. Это значит, что их объемы электроэнергии будут продаваться на "суточных" рынках (на сутки вперед, внутрисуточном- прим. Ред). Но даже исходя из европейской практики цена на рынке на сутки вперед на 30-40% выше, чем по двухсторонним договорам. У нас эта разница будет 100%. И по таким ценам будут вынуждены покупать электроэнергию промпотребители и юрлица. Но это еще без учета перекрестного субсидирования, которое действует в Украине, когда часть затрат с тарифа для населения перекладывается на юрлиц. Если заложить еще и эту составляющую, то цена может просто взлететь - будет 10-12 гривен за киловатт. Это неподъемная сумма для большинства предприятий. Есть опасность кризиса неплатежей, который по цепочке потянет за собой всю экономику. Эффект будет катастрофическим", - прокомментировал "Стране" экс-нардеп и председатель правления "Запорожьеоблэнерго" Дмитрий Крючков.

По его мнению, запустить рынок в 1 июля не позволит также отсутствие синхронизации всех систем.

В то же время экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков уверен, что субъекты энергорынка готовы к реформе.

"Мы ввели первую часть энергореформ с нового года (разделение генерации и поставки - Прим. Ред.) , и можем констатировать, что первый этап прошел успешно. И не было никаких ценовых катаклизмов. Остался месяц до внедрения второго этапа. Это достаточное время, чтобы и парламент, и правительство скоординировали работу. Не вижу причин, чтобы они не смогли этого сделать. Нужно системно работать ежедневно, чтобы вовремя провести вторую часть реформы. Мы не должны делать два шага назад, когда уже сделан шаг вперед", - сказал Плачков. Собственно, у сторонников запуска рынка с 1 июля есть и еще один веский аргумент - от своевременности реформы зависит выделение помощи от ЕС в размере 500 млн евро.

"ОСМД уже платят вполовину больше"

Впрочем, власти все же решили подстраховаться. Для бытовых потребителей будут свои поставщики со спецобязательствами, и свой регулируемый тариф. В теории он может вырасти, но не в разы. НКРЭ подсчитала, что цена должна быть не ниже 2 гривен за киловатт, - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

По сути, запускается такая же схема как и по газу для населения.

По словам Андрей Геруса, на Кабмине 22 мая могут быть выбраны две компании, на которые возложат специальные обязательства по электроэнергии на сумму около 80 млрд гривен в год. Это государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Они должны будут поставлять электроэнергию населению до 31 декабря 2020 года.

В Министерстве энергетики рассчитывают, что выбранные генерирующие компании будут продавать электроэнергию поставщикам универсальных услуг (ПУУ). Те в свою очередь станут снабжать бытовых потребителей по двухсторонним договорам на электронных аукционах. Порядок проведения аукционов отдельно утвердит Кабмин.

"По закону, поставщик универсальной услуги не имеет права отказать потребителю в подписании договора на поставки электричества", - отмечает Олег Попенко.

НЭК "Укрэнерго", по задумке профильного министерства, должна будет компенсировать поставщикам выполнение спецобязательств и покрывать дефицит от покупки/продажи электрической энергии бытовым потребителям. Эти условия будут распространяться как на население, так и на "юрлиц, созданных путем объединения физлиц", то есть, ОСМД.

Власти ищут лазейку, которая бы позволила удержать тарифы для населения не случайно. "Тестовый" запуск рынка с начала этого года уже выявил массу проблем.

"Не стоит ожидать ничего хорошего, что и показал конец 2018 - начало 2019 года, когда тысячи ОСМД по всей Украине вынуждены были подписать договор последней надежды и переплачивать по 50% на киловатте. Дело в том, что м ногие ОСМД не знали или не успели подписать договора с поставщиками, и вынуждены были подписать договора последней надежды, по которым цены намного выше", - говорит председатель правления ГО "Центр содействия реализации энергоэффективных и экологических проектов" Олег Попенко.

"Правительство может решить возложить на две государственные компании специальные обязательства в размере около 80 млрд гривен в год. Причем на частные компании ДТЭК такие специальные обязательства не будут возложены - они смогут получать сверхприбыли, и еще дополнительно зарабатывать более 10 млрд гривен на этой "реформе".

Это возможное решение правительства интересно по нескольким причинам:

1. Согласно Конституции все формы собственности равны. Почему же тогда в свободный рынок правительство погружает свою руку и на одни компании накладывает спецобязателства, а на другие - нет?

2. Если вы считаете, что у государственных компаний ниже себестоимость, то тогда может логично проанализировать себестоимость всех компаний? И может тогда окажется, что ДТЭК закладывает в тарифы свой угол низкой себестоимости по формуле Роттердам плюс, зарабатывая маржу более 100%. Но тут почему-то решили не замечать.

3. Эти 80 млрд спецобязательств можно накладывать пропорционально выработке или выручке каждой компании

- если пропорционально выработке в киловатт часах, то на "Энергоатом" должно было бы пойти 50% от этой суммы, а на ДТЭК около 30%

- если пропорционально выручке, то на "Энергоатом" должно пойти 30% от этой суммы, а на ДТЭК около 50%.

Но министр Насалик почему-то предлагает, чтобы все 100% нагрузки пошло на госкомпании и 0% нагрузки на ДТЭК Ахметова. На кого работает Насалик? Очень надеюсь, что правительство проанализирует предложение Насалика и отклонит его. Конечно, это искажение экономической конкуренции, на которое должна была быть оперативная реакция АМКУ. По сути, если простыми словами, то сейчас эти спецобязательства на 80 млрд гривен оплачивают все, а согласно новой "реформе" - будут оплачивать только госкомпании. Вот так почему-то заканчиваются реформы, которые в теории когла-то были европейскими. Пояснять украинцам на выборах такие многомиллаарные решения на пользу Ахметова будет очень сложно. В итоге такая изуродованная и сомнительная "реформа энергорынка" в виде неподготовленной либерализации монополии - это ответственность правительства", - написал Герус.

У команды Зе есть повод нервничать. Понятно, что если рынок таки будет запущен с 1 июля, и взлетят цены для бизнеса (а этот тут же отразится на стоимости всех товаров и услуг) и населения, все шишки тут же посыплются на нового президента. Тем более, накануне уже назначенных на 21 июля выборов.