Как и прогнозировала "Страна" накануне, консультации новоизбранного президента Владимира Зеленского с лидерами фракций и групп по поводу досрочных выборов завершились подписанием соответствующего указа о роспуске и договоренностями о созыве внеочередного заседания Рады в среду, где будут изменена избирательная система.

По каким правилам пройдут выборы в Раду, анализирует "Страна".

Без мажоритарки, с пониженным барьером

Взаимоприемлемыми для участников встречи условиями стала отмена мажоритарной системы и снижение проходного барьера в Раду для партий. Но сам проект изменений к закону о выборах народных депутатов на момент публикации статьи так и не появился на сайте парламента.

Поэтому весь день представители украинского политикума обменивались своими слухами и инсайдами о том, по каким правилам пройдут досрочные выборы.

Старый закон - по которому 225 депутатов избирались по спискам, если партии преодолеют 5%-й барьер, а 225 депутатов - по мажоритарным округам, невыгоден целому ряду фракций Рады. С таким барьером в нее на досрочных выборах не проходят ни "Народный фронт", ни радикалы Ляшко, ни "Самопомощь", ни ахметовская часть "Оппозиционного блока".

Поэтому им не было резона поддерживать изменения к закону о выборах, не получив для себя шанс пройти в новый парламент.

Снижение проходного барьера с 5% до 3% увеличивает возможности нынешних депутатов с подмоченной репутацией попасть в Раду - пусть и в составе других партийных проектов.

Эта тема и стала основной на консультациях лидеров фракций и групп в Администрации президента Владимира Зеленского. Сопредседатель группы "Видродження" Виталий Хомутынник по итогам встречи рассказывает "Стране", что именно Владимир Зеленский обратился к депутатам с предложением убрать мажоритарную систему.

Чтобы заручиться поддержкой мажоритарщиков в этом процессе, было предложено снизить проходной барьер, чтобы в парламент могло зайти большое количество партийных проектов, которые по последним соцопросам казались бесперспективными.

В ответ на такое предложение лидер радикалов Олег Ляшко предложил ужесточить императивный мандат, позволяющий фракциям убирать из Рады "тушек"-депутатов, которые уходят в вольное плавание. Сам Ляшко столкнулся с тем, что императивный мандат не совсем работает, когда из-под его влияния ушел нардеп Артем Витко, но при этом юридически не выходя из фракции (чтобы не лишиться мандата).

Ляшко же настаивает, чтобы императивный мандат действовал даже в таких случаях, и прошедшие по партийным спискам депутаты не могли вообще отправиться в вольное плавание. Это предложение вызвало наибольшие дискуссии присутствующих.

Но главным белым пятном консультаций стал вопрос, по какому принципу будут проходить выборы на пропорциональной основе. Дискуссия велась вокруг того, будут это открытые списки или закрытые.

В парламенте третий год пытаются принять новый избирательный закон, в котором предлагается существенно изменить избирательное законодательство на открытые списки. Речь идет о том, чтобы создать в Украине 27 избирательных регионов. В каждом из них партии выдвигают свои списки кандидатов. От избирателя требуется проголосовать за какую-то из этих партий, а также — за какого-то конкретного кандидата, кого партия выдвинула именно в этом региональном списке. Таким образом побеждают не те списочники, которые были вписаны на самые первые места, а кандидаты в депутаты согласно их рейтингу и популярности у избирателей. При таких условиях председатель партии не может повлиять на место кандидата в списке.

Но к кодексу с такими инновациями подано более 4400 поправок, и если бы депутаты их начали рассматривать на ближайшем заседании, понадобилось бы не менее 4-5 пленарных недель, чтобы пройти по каждой поправке. В таком случае рассмотрение этого закона теоретически закончилось бы уже после досрочных выборов.

"Открытые списки ЦИК не успеет применить, это совершенно другая технология, другой принцип нарезки округов. Возможно, такую систему примут когда-то в будущем, для следующих выборов. Но сейчас наиболее реально - это утвердить закрытые списки со снижением проходного барьера", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Поэтому было решено написать специальный законопроект с изменениями по системе выборов, чтобы его можно было рассмотреть и принять на внеочередном заседании, которое спикер Рады Андрей Парубий назначил на полдень среды, 22 мая.

Законопроект появится к утру

"Этот проект вызвался написать лично глава Администрации президента Андрей Богдан, он должен это сделать к утру", - сообщил "Стране" собеседник из числа присутствующих на встрече с Зеленским депутатов.

По словам собеседника, речь идет о том, что списки будут закрытыми, но с открытым партийным обсуждением. Нечто приближенное к проекту лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая предлагала делать широкое открытое обсуждение списков партий и закреплять в них лучших кандидатов из каждого региона.

Такую идею, по информации "Страны" поддержала и глава ЦИК Татьяна Слипачук, которая присутствовала на встрече в Администрации президента, хоть и сидела не за круглым столом с лидерами фракций.

"Давайте скажем честно - сделать открытые списки, когда избиратель сам формирует список партии, на этих выборах объективно невозможно. Нужно менять все: переучивать членов комиссий, переделывать формы бюллетеней, вносить изменения в огромное количество актов. Это здоровенный кусок работы, который за 2 месяца нельзя пройти. А вот просто отменить мажоритарку, снизить барьер и сделать квази-открытые списки - это можно за один день. В таком случае партии должны будут выставлять список на обсуждение и если туда попадут проблемные кандидаты, то подчищать эти списки до выборов", - рассказывает "Стране" парламентарий Виктор Чумак (внефракционный мажоритарщик).

По его словам, за такие изменения найдутся голоса в Раде.

"Нас, мажоритарщиков, которые готовы за это проголосовать, человек 40. Но так как дадут голоса все парламентские партийные проекты, у которых низкие рейтинги, этот условный законопроект может пройти в Раде", - сообщил Чумак "Стране".

Наименее выгоден этот проект для большей части именной фракции Петра Порошенко БПП, которая потенциально проходит в новую Раду и при 5%-м барьере, но в гораздо меньшем объеме, чем сейчас. При том, что мажоритарщики в ней составляют весомый процент и они уже 5 лет успешно прикармливали свои округа.

С другой стороны, крупная часть фракции БПП - "УДАР" - наоборот заинтересована в таких изменениях, так как снижение барьера дает шанс ей на вхождение в Раду отдельной фракцией.

Но за снижение проходного барьера нашелся еще один важный аргумент. Это рекомендация Парламентской ассамблеи совета Европы, которая в специальной резолюции "О состоянии прав человека и демократии в Европе" прописала необходимость устанавливать процентный барьер для парламентских выборов на уровне не выше 3%, "для выражения максимально большого числа мнений".

Очевидно, что снижение проходного барьера и отмена мажоритарки вызовет к жизни целый ряд новых партийных проектов. Например, могут попытать счастья региональные элиты, создав партии с расчетов на завоеваение голосов конкретного региона (или группы регионов). Также в парламенте имеют шансы оказаться силы, которые там последние 5 лет отсутствовали (например, партия "Свобода"), а также партии, которые присутствуют, но сильно потеряли в рейтинге (например, "Радикальная партия" или "Самопомощь"). Но такое многообразие может сыграть с мелкими партиями злую шутку - конкуренция станет столь велика, что многие не возьмут даже 3% барьер.

Что касается нынешнего лидера рейтинга партии "Слуга народа", то ему чисто пропорциональная система выгодна, а снижение барьера может помочь протянуть в Раду один-два проекта, аффилированных с Коломойским, которые подстрахуют партию Зеленского, если у той не хватит голосов для формирования стабильного большинства.

"У партии Зеленского "Слуга народа" нет своих проверенных мажоритарщиков, чтобы за их счет получить бонус на выборах при нынешней системе. Поэтому пропорциональная система выгодна в первую очередь самому Зеленскому. Делают закрытые списки, урезают барьер и получают в Раде своих сателлитов и поддержку на 5 лет. Зеленский больше других заинтересован в том, чтобы расширить круг партийных друзей "Слуги народа" в новом парламенте. 3% - это около миллиона голосов. И этот барьер попытаются пройти "Укроп", "Видродження" в старом или новом формате, или еще какие-то другие проекты, которые придумает Коломойский", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Не менее интересно и то, что план возвращения к пропорциональной системе с закрытыми списками был заранее одобрен в посольстве США, еще до отъезда посла Мари Йованович.

"Запад не был настроен на досрочные выборы, и тем более по старой системе, когда округа засыпали гречкой мажоритарщики. Они не хотели, чтобы Зеленский, который был для Запада темной лошадкой, завел в Раду фракцию, которая сможет скупить мажоритарщиков, и получить единоличную власть в Украине, - говорит "Стране" информированный источник. - Когда формат вероятных досрочных выборов обсуждали с Йованович и Кентом, они ясно дали понять, что без изменения избирательной системы эта идея им не нравится. Хоть теперь в посольстве и нет Йованович, но новый посол несомненно оценит готовность к компромиссам нового президента".