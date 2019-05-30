На "юго-восточном" политическом фланге происходят разноплановые процессы.

С одной стороны, по данным "Страны", близок к завершению процесс объединения двух партий юго-восточной оппозиции - "Оппозиционной платформы За жизнь" (Бойко, Медведчук и Рабинович) и "Оппозиционного блока" (Колесников, Новинский, Вилкул). Их лидеры, видимо, извлекли уроки из ситуации во время президентских выборов, когда раскол и междуусобная пиар-война не позволили кандидату от юго-востока выйти во второй тур (Юрий Бойко набрал почти 12%, а Вилкул - чуть более 4%).

Если же на выборы в Раду обе партии объединятся, то они вполне могут рассчитывать на 15-20% по партспискам и на хороший результат по мажоритарным округам.

Однако, на этом фланге у оппозиционеров может появится конкурент - так называемая "партия мэров", создание которой уже анонсировали мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес.

Труханов заявил, что съезд нового проекта намечен на 2 июня в Харькове. Объединятся партии "Видродження" (в нее входит Кернес) и "Доверяй делам" (Труханов). При этом, по предварительной информации, называться по итогу единая партия будет "Доверяй делам", а ее лидером станет Кернес.

При этом, как только пошли разговоры о создании "партии мэров", сразу же появились слухи, что за этим объединением стоит олигарх Игорь Коломойский.

Первоначально потенциальные участники объединения это стыдливо опровергали.

Однако затем их неожиданно подтвердил сам Коломойский, который в одном из интервью признался, что активно работает над новым проектом.

Зачем создается новая партия и какие у нее перспективы разбиралась "Страна".

Объединение то ли есть, то ли его нет

Наиболее активно создание партии изначально комментировал лидер "Видродження" Виталий Хомутынник. Он рассказал "Стране", что объединяются две политсилы - "Доверяй делам" (партия Геннадия Труханова) и "Видродження".

А в новый проект войдет порядка 50 мажоритарщиков Рады.

"Речь пока не идет о том, на базе какой партии идти на выборы. Точно объединяются партии "Доверяй делам" и "Видродження". Почему именно они? Одну из них фактически возглавляет мэр города-миллионника - Одессы Геннадий Труханов, а вторую партию представляет мэр еще даже большего по размерам Харькова Геннадий Кернес. Объединяются в первую очередь два мэра, которые приняли такое решение. Кроме этого, у нас есть мажоритарщики в Одессе, в Харькове и в Харьковской области. То есть это 10 и 14 округов, которые ассоциируются с этими партиями и могут пройти. По всей стране это порядка 50 округов, которые представляют люди, которые изъявили желание идти в такой объединенной партии или платформе. Будет съезд, все эти люди там будут", - рассказал "Стране" Хомутынник.

По его словам, интерес к идее проявили представители партии "Наш край" (НК), в том числе народные депутаты Антон Киссе, который состоит в "Видродженни", и Сергей Шахов (депутатская группа "Воля народа"). Киссе входит в число сопредседателей НК, а Шахов - в политсовете этой партии.

При этом Кернес, подтверждая информацию о участии его и Труханове в общем проекте, уточнил: в случае попадания политической силы в парламент они останутся на своих нынешних должностях.

"Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым - дать этим людям инструмент решения проблем на местах", - написал Кернес в посте на своей странице в Фейсбуке.

Труханов же долгое время хранил молчание и лишь во вторник, 28 мая, официально подтвердил, что участвует в проекте.

В тоже время, вопреки слухам, не будет там мэра Днепра Бориса Филатова.

"Ему предлагали, но он отказался", - сказал источник в окружении Филатова. А сам он записал даже специальное видео, в котором заявил, что не намерен участвовать в выборах в Раду.

Также, как уже мы писали, отказался от присоединения и мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, в разговоре со "Страной" один из лидеров "Нашего края" Сергей Шахов также открестился от присоединения к новому объединению.

"За круглый стол я готов сесть с любыми политиками, которые предлагают свое видение, как навести порядок в стране. Но я не давал никакого согласия на вхождение в партию. Я не разговаривал на эту тему ни с Кернесом ни с Трухановым, и вы знаете, по крайней мере есть 24 человека, которые возглавляют областные ячейки "Нашего края" и мы будем принимать решения совместно, с кем садиться за стол переговоров и с кем о чем говорить", - сообщил Шахов "Стране".

Киссе подтверждает, что с Хомутынником говорили на объединительную тему, "но не более того". Он также утверждает, что в любом случае будет руководствоваться решением НК.

"У нас много предложений такого плана, в том числе от соседей по сессионному залу. После первого тура (президентских выборов - Прим.Ред.) переговоры с разными силами вообще активизировались", - уточнил Киссе "Стране".

Отметим, в зале пленарных заседаний "Видродження" соседствует с фракциями "Оппозиционного блока", "Народного фронта" и "Воли народа".

Замысел дяди Бени

Еще в середине мая источники в депутатском корпусе говорили "Стране", что за новым проектом стоят Игорь Коломойский и Павел Фукс.

В случае прохода "партии мэров" в будущую Раду, олигарх якобы планировал ее объединить со "Слугой народа" Владимира Зеленского (Игорю Валерьевичу, как известно, приписывают очень серьезное влияние на нового президента Украины) и сформировать, таким образом, подконтрольную себе коалицию, а затем и правительство.

Виталий Хомутынник, впрочем, вскоре после инаугурации в разговоре со "Страной" настаивал: Коломойский и Фукс не имеют отношения к проекту.

"Коломойского вообще нет в этом проекте. Есть легенда о том, что Коломойский финансирует "Видродження", она была давно навязана. А потом уже стали так говорить постоянно, ну говорите что хотите. Да, есть люди, которые как-то взаимодействуют с Коломойским на местах - в Днепре, Никополе. Он в Днепре был и есть самый крупный бизнесмен, поэтому так или иначе есть пересечение по разным вопросам. Но относительно финансирования партии - это совершенно другой вопрос, как-то он решится", - говорит нардеп.

Однако затем Коломойский подтвердил участие в объединении. Правда, свою роль в новом политпроекте он назвал "консультативной". Добавив, что участвует в нем и бизнесмен Павел Фукс (известный своими "мексиканскими" похождениями и участием в других скандалах), которого он обозначил как "друга Кернеса".

В тоже время, источник "Страны", знакомый с переговорным процессом, говорит, что перспективы партии вызывают вопросы.

Главным образом из-за сохранение нынешнего избирательного закона.

"Партия мэров имела смысл как спасительный плот для мажоритарщиков - если б отменили мажоритарку и снизили бы проходной барьер с 5% до 3%, как и планировалось. Но этот законопроект завалили. Поэтому сейчас вкладываться в создании партии, пытаясь провести ее список в Раду, для мэров довольно сомнительное дело. Велик риск, что барьер партия не преодолеет. При том, что мажоритарщиков можно завести на одном лишь имени мэра и без создания какой-то новой политсилы", - говорит источник.

По его словам проект активно продвигает Коломойский.

"Для чего ему это надо - понятно. Уже сейчас очевидно, что Зеленский начинает потихоньку переориентироваться на более "западный" электорат. Это явно видно по ужесточению его риторики в отношении России. А следовательно, Слуга народа будет терять голоса на юго-востоке. А юго-восточная оппозиция, особенно если она объединится, голоса будет наращивать. И вот для того, чтоб потерянные партией Зеленского проценты не все ушли Оппозиционной платформе, Коломойский и пытается создать "партию мэров". Он наверняка понимает, что она имеет небольшие шансы взять более 5%. Но ему это и не принципиально. Для него главное, чтоб мэры отобрали хоть какой-то процент у Оппоплатформы", - говорит источник.

По его словам, на фоне объединительного процесса между "Оппозиционной платформой За жизнь" и "Оппозиционным блоком", ведутся переговоры о присоединении к этому альянсу и мэров Одессы и Харькова.

"По большому счету Кернесу, и Труханову выгодно идти на выборы с объединенной юго-восточной оппозицией, оговорив свои интересы и по списку, и по мажоритарке. Если же создавать свою "партию мэров", то она с большой долей вероятности не пройдет по партспискам. Да и по мажоритарке ее кандидатам будет трудее, так как они столкнутся с конкуренцией представителей сразу двух политсил - "Слуги народа" и объединенной оппозиции. Поэтому разумно будет консолидировать усилия с идеологически родственными оппозиционерами. И переговоры об этом ведутся, но к какому варианту склонятся мэры - пока непонятно. То, что Труханов уже анонсирует съезд - это еще не окончательная точка в разговоре", - говорит источник.

В тоже время, представители окружения Кернеса и Труханова в разговоре со "Страной" полагают, что "партия мэров" все же будет создана и пойдет на выборы.

"Дело в том, что позиция мэров - всегда быть вместе с властью. Раньше они активно поддерживали Порошенко, теперь новый президент и они идут в проект, который Коломойский по факту создает под Зеленского. Они хотят зайти в Раду, чтоб решать вопросы с новой властью в том числе и по своим уголовным делам", - говорит наш собеседник.

Действительно, накануне кампании по выборам президента и Кернес, и Труханов публично поддержали Порошенко.

"То развитие, которое демонстрирует Харьков, есть ни что иное, как результат слаженной работы, в том числе с президентом (Порошенко). Это и строительство метро, и государственные гарантии для крупных инфраструктурных проектов, которые мы сегодня реализуем в Харькове. Поэтому я буду встречаться с людьми, объяснять им, почему поддерживаю Порошенко", - заявлял Кернес в январе 2019 года в интервью "Новому времени".

Также вполне конкретно поддержал Порошенко и Геннадий Труханов.

"Все, что мы сегодня говорим, что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение", — заявил Труханов Порошенко во время его визита в Одессу в марте.

Депутаты от "Видродження" также в парламенте традиционно выступали в качестве "группы поддержки" Порошенко, получая взамен должности в исполнительной власти (Романа Насирова на Госфискальную службу и Виталия Трубарова на Фонд госимущества) и многочисленные преференции для бизнеса.

Не исключено, что и в новой Раде "партия мэров" попытается заняться той же самой политической коммерцией.

А потому мотивация идти отдельно у них есть. Пересилит ли она аргументы против создания этого рискованного (с точки зрения непрохождения в Раду) политпроекта - покажут ближайшие дни.