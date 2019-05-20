Недвусмысленный намек нового президента Владимира Зеленского в его инаугурационной речи к членам правительства взять ручки и бумагу и писать заявления об отставке, самым прямым образом воспринял премьер-министр Владимир Гройсман.

Проведя несколько часов в кабинете спикера Рады Андрея Парубия (где также присутствовали Петр Порошенко и Арсений Яценюк) и после краткого совещания с членами Кабмина, Гройсман вышел к прессе с кратким заявлением об уходе.

Он заявил, что в среду на заседании Кабмина объявит о своей отставке и попросит Верховную Раду поддержать ее, хоть избрание нового президента и не является предлогом для ухода главы правительства.

Почему Гройсман решился хлопнуть дверьми и хватит ли в Раде голосов за его отставку, анализирует "Страна".

"По-другому было нельзя"

"Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал о том, что правительство должно сложить свои полномочия. Думаю, вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом... Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства, - заявил Владимир Гройсман на кратком брифинге для прессы. - За три года работы правительства мне совершенно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько адекватно мы реагировали на вызовы и кризисы, которые перед нами стояли".

Журналистам не позволили задать ни единого вопроса главе правительства. А как минимум один важный вопрос все же витал в воздухе - кто будет управлять правительством, если его отставку примет Рада.

Ранее Гройсман неоднократно заявлял, что планирует оставаться на своем посту до парламентских выборов, которые, как он считал, будут плановыми в октябре 2019 года. Например, после первого тура президентских выборов Гройсман обещал, что в случае победы Зеленского на выборах 2019 он не станет добровольно идти в отставку.

Но обращение Зеленского к Кабмину ему не оставляло выхода. Экс-пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук, который остается в его команде, сообщил "Стране": "Очевидно, после заявления, сделанного в Раде, по-другому нельзя было".

Один из членов правительства на правах анонимности, в разговоре со "Страной" рассказал, что о своей отставке Гройсман говорил с Кабмином.

"Премьер собрал министров и сообщил о своем решении. Произошла короткая дискуссия. Разные мысли были высказаны. Например, подать в отставку - это конституционное право премьера и никаких решений правительства в поддержку не нужно. Вообще никто за должности не держится. Зубами за кресло также никто не будет…", - сказал собеседник, напомнив, что парламент должен на ближайшем заседании проголосовать за вопрос смены премьера.

Впрочем, очевидно, что для многих министров эта новость стала неожиданностью. "Не могу назвать решение Гройсмана взвешенным и полезным для страны", - написал в твиттере вице-премьер Вячеслав Кириленко.

"А вы не заметили в этом заявлении почерк Яценюка? Очень похоже на то, как громко уходил сам Яценюк. И не менее громко звучит обещание вернуться в политику. Мы смотрим сериал: "Я ухожу, чтобы вернуться - 2", - иронизирует в разговоре со "Страной" один из нардепов от БПП, хорошо знающих Гройсмана.

По словам нашего собеседника, по итогам речи Зеленского в кабинете Парубия созрел план - переложить на Зеленского полностью всю ситуацию в стране.

"Это такая месть "Народного фронта" за то, что Зеленский наплевал на их план, они вышли из коалиции. То есть, сегодня приезжает миссия МВФ, премьер-министра нет, он не будет уже с ними вести переговоры. С Кубивым никто говорить не будет, он по рангу считается даже ниже Ревы. С Аваковым никто говорить не будет. Вот и остается один субъект для переговоров - сам президент. А он уже не сможет послать МВФ как в своем фильме. Понятно, что это ответка от Яценюка", - говорит "Стране" нардеп из БПП.

За отставку голоса найдутся

Статья 115 Конституции Украины предполагает, что отставка премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией. Премьер и министры, сложившие полномочия, продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина. Таким образом, за отставку должны проголосовать 226 депутатов. Но закон не запрещает премьеру прекратить исполнять свои полномочия.

В таком случае назначается кто-то И.О. премьера.

Народный депутат Сергей Лещенко считает, что за отставку будут голоса. "Гройсмана призвали уйти - он выполнил. Все правильно сделал. Голоса за отставку могут найтись: сложно идти против президента, которого в массе своей поддержал народ. Я лично буду голосовать за это. Я считаю, что он пойдет на выборы с Яценюком. А вот с Порошенко Гройсман не захочет себя больше ассоциировать", - говорит "Стране" нардеп.

"Не думаю, что кто-то захочет держать Гройсмана в Кабмине после того, как он собрал вещи и попросился на выход", - говорит "Стране" нардеп Сергей Каплин (группа "УДАР" в БПП).

"Убежден, что голоса за его отставку найдутся, потому что у многих депутатов к нему есть достаточное количество претензий", - считает мажоритарщик Сергей Шахов ("Воля народа").

Демарш Гройсмана дал ответ и на другой важный вопрос дня - подчинится ли Рада роспуску, который проанонсировал Зеленский, и для чего президент собирает лидеров фракций на консультации во вторник.

Теперь очевидно, что подчинится.

"Гройсман надеялся, что удастся сотрудничать с Зеленским, и как-то договориться, но после инаугурации стало понятно, что это невозможно. Гройсман не хочет стать козлом отпущения, на которого Зеленский спустит всех собак и повесит все грехи. Он пытается сохранить политическое лицо, чтобы оставить за собой хоть какие-то политические перспективы. Правительство блокировать досрочные выборы не будет", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Попытается вернуться в политику

Сам же Гройсман продолжит искать свое место в политике. Как уже сообщала "Страна", переговоры он ведет по нескольким направлениям, в основном с разными центрами влияния в "Народном фронте", у которого сейчас рейтинги ниже 1%, и пока окончательное решение не достигнуто.

Зато сразу несколько собеседников уверили "Страну", что одна из идей, которая обсуждалась на встрече у Парубия - предложить новому президенту Владимиру Зеленскому бартер: изменить закон про выборы со смешанной системы (225 депутатов по пропорциональной и 225 по мажоритарной системе) на выборы целиком по пропорциональной системе по открытым спискам, но при условии снижения проходного барьера.

"Есть предложение - мы созываем внеочередное заседание, делаем открытые списки, но снижаем проходной барьер. За это готовы проголосовать мажоритарщики, для которых открытые списки - это та же мажоритарка, но в профиль, и парламентские партии, у которых сейчас рейтинг ниже, чем у других, тот же НФ и Радикальная партия", - отметил один источник. "Внеочередное заседание не может состояться раньше четверга, и таким образом, президент не может подписать указ о роспуске раньше четверга", - добавил другой собеседник. В таком случае, шансы Гройсмана вернуться в политику после этих выборов ненамного, но возрастут.

Впрочем, депутат Александр Черненко (БПП), комментируя корреспонденту "Страны" такие идеи, сообщил, что такой бартер вряд ли возможен.

"Интересно, как они смогут принять "открытые списки" за одно заседание. Скорее, речь идет о чистой пропорционалке с закрытыми списками. Ну-ну". - сказал Черненко.