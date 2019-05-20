Самым важным заявлением инаугурационной речи новоизбранного президента Владимира Зеленского стали его слова о том, что он распускает Верховную Раду.

Указ о роспуске еще не подписан, так как, согласно Конституции, такому указу должны предшествовать консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады. Приглашения на консультации аппарат президента уже отправил нардепам, переговоры пройдут во вторник, в 10 утра в здании АП на Банковой.

Сам указ, как ожидается, будет опубликован в официальных изданиях в среду, после чего начнется период в 60 дней, в течение которого должны пройти досрочные выборы в Раду.

Еще днем казалось, что будет сопротивление. Но уже к вечеру фактически все потенциальные "бунтовщики" дали понять, что сопротивляться разгону не будут и послушно пойдут на досрочные выборы.

Почему так получилось, анализирует "Страна".

Для шампанского нет повода

"Народные депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет. Будем с вами работать. Поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также, я прошу освободить вас от должности председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора, министра обороны. И это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - заявил Владимир Зеленский, в своей первой речи в новом статусе главы государства, выступая в Верховной Раде.

Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду назначаются президентом и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Если указ о роспуске будет опубликован в печатных СМИ не позже среды, 22 мая, такие выборы состоятся 14 июля 2019 года. И большинство опрошенных "Страной" нардепов еще ранее называли именно эту дату. Она же содержится и в проекте указа о роспуске, который публиковала "Страна" (правда, у Зеленского тогда уверяли, что такого проекта в природе не существует).

Предупредить роспуск Рады в минувшую пятницу попытались депутаты из "Народного фронта". Одна из партий власти, чьи рейтинги сейчас ниже 1%, объявила о выходе из коалиции, попытавшись заблокировать возможности новоизбранного президента назначить досрочные выборы. Мол, логика такая - до 16 июня будут продолжаться переговоры о создании новой коалиции, а после 16 июня уже будет идти шестимесячный срок, в течение которого Раду распускать нельзя.

Вплоть до публичного заявления Зеленского о роспуске, депутаты от "Народного фронта" продолжали на всех эфирах и во всех интервью говорить, что новый президент не сможет распустить Раду. Уже после этого заявления Зеленского, в личном кабинете спикера Андрея Парубия собрались бывший президент Петр Порошенко, бывший премьер и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и пока еще действующий глава правительства Владимир Гройсман, который был в числе тех, кого Зеленский призвал взять в руки бумагу и ручку и освободить свои места.

"Думаю, выйдут от спикера с легким коньячным перегаром. Для шампанского не тот повод, - ухмылялся в разговоре со "Страной" один из тяжеловесов "Народного фронта", попросивший об анонимности. - Сопротивляться (роспуску - Прим.Ред.) глупо, даже если бы сопротивление было результативным (предпосылки для этого есть), можно найти 227 заявлений о членстве в коалиции, которые не были отозваны, и сказать что коалиция была на момент выхода НФ. Но за те два месяца по борющейся Раде будут топтаться общество с мнением, дескать, ты мешаешь перезагрузке, и все зло от этой Рады. Непонятно, с чем они выйдут от Парубия, в последнее время фракция лишь послушно голосует за уже принятые руководством решения".

Интересно, что собеседник издания во фракции НФ негативно отнесся к тому, что Парубий не отметил присутствие Арсения Яценюка в ложе правительства. "Мог бы назвать по имени человека, благодаря которому ты занимаешь спикерское кресло".

По окончанию этих переговоров в БПП сделали заявление, что, мол, к выборам готовы, но их же надо проводить по Конституции.

"Партия БПП "Солидарность" готова как к плановым выборов в Верховную Раду, так и к досрочным выборам. Мы готовы к выборам организационно и содержательно. С другой стороны, мы считаем, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должна реализовываться в полном соответствии с Конституцией Украины...", - говорится в официальном заявлении именной политсилы бывшего президента Порошенко.

В президентской фракции считают, что буква Конституции как раз на стороне их бывших партнеров по коалиции. Мол, с 17 мая есть 30 дней на формирование новой коалиции, и в этот период Раду распускать нельзя. При этом в личных беседах депутаты от БПП признают, что покорятся указу Зеленского, так как штабы после президентских выборов никто и не думал сворачивать.

Депутат от БПП на правах анонимности, в разговоре со "Страной" признал, что на выборы пойдут, хоть и вынужденно. "Настроение отличное. Идем на выборы. Без криков "ура", конечно. А что можно поменять, чтобы было иначе? А главное - зачем? Если коллеги из НФ захотят сопротивляться, значит, потеряют остатки рейтинга. Флаг им в руки", - сказал нардеп.

Более того, как стало известно "Стране", в Украину сегодня приехал известный израильский политтехнолог Таль Зильберштейн, чтобы консультировать Блок Петра Порошенко, который идет на досрочные выборы в Раду.

Как уже писала "Страна" у Порошенко считают, что досрочные выборы им выгодны. Во-первый рейтинг, который он получил на выборах президента он еще не успеет растерять и его еще не успеют отобрать новые партии вроде "Голоса" Вакарчука.

Во-вторых, деньги у Порошенко есть, все штабы развернуты. То есть организационно он очень хорошо готов к кампании.

В-третьих, за два месяца даже если новая власть и возбудит уголовные дела, сильно покромсать бизнес-империю владельца "Рошена" и его лично она просто не успеет. А там дальше Рада, фракция, депутатская неприкосновенность и легализация в качестве оппозиции.

"Паровоз на рельсах, гудок прозвучал"

В украинской истории уже были неудачные попытки президента распустить Верховную Раду. 2 апреля 2007 года это пытался сделать гость сегодняшней инаугурации, тогдашний президент Виктор Ющенко. Но тогда нардепы и Кабмин как могли сопротивлялись этому указу. Кабмин не дал средства на досрочные выборы, Верховная рада отказалась признать законность этого указа, представители коалиции оспорили указ президента в Конституционном суде. После чего Ющенко 26 апреля 2007 года издал еще один указ о досрочных выборах, но и тот закончился пшиком.

Не привел ни к какому результату и третий указ президента, от 5 июня 2007 года, о досрочных выборах. Впрочем, досрочные выборы таки состоялись, уже после длительных переговоров всех сторон и четвертого указа Ющенко 31 июля 2007 года, но прошли они на 4 месяца позже, чем изначально планировал третий президент.

Но, в отличие от ситуации 2007 года, сейчас за роспуск Рады выступает половина самого парламента. Почти 80% граждан Украины, согласно последнему опросу группы "Рейтинг", готовы идти на досрочные выборы. Деньги на выборы, правда, очередные, осенью 2019-года, уже предусмотрены в бюджете на текущий год. А судебная реформа определила, что первой инстанцией по искам к президенту является сразу Верховный Суд.

Но даже если депутаты решат оспорить президентский указ, а суд возьмется за оспаривание проведения досрочных выборов, то он не имеет права приостанавливать акты президента.

"Верховная Рада, как коллективный орган будет работать до момента, когда следующая Верховная Рада, избранная по результатам выборов, сложит присягу, - говорит "Стране" народный депутат Валерий Писаренко (группа "Видродження). - Коллективного сопротивления быть не может. Может быть индивидуальное сопротивление. Например, спикер парламента не согласится с этим решением и подаст иск в суд, для того, чтобы обжаловать это решение. Согласно реформе, проведенной этим же парламентом, суд сегодня не может приостановить решения президента о роспуске парламента. Не может. Что это значит? Это значит, что паровоз уже на рельсах, гудок с утра прозвучал и он поехал вперед. Тот, кто на паровоз этот не захочет, и будет бежать рядом и кричать: "Стойте, вы должны стоять на перроне, потому что я там", в принципе останется за пределами этого паровоза. Избирательная кампания, если завтра будет опубликован этот указ, то, соответственно, у нас начнется завтра избирательная кампания. Это значит, что на 14 июля будут назначены выборы. И тот, кто успеет поучаствовать в кампании, тот и успешно приедет на паровозе на следующий перрон".

Член фракции БПП Иван Винник в свою очередь считает, что на то, чтобы судиться с президентом из-за его указа не хватит времени. "Взаимодействия президента и Верховной Рады прописаны таким образом, что разрешить их может только решение Конституционного суда. Но и времени на рассмотрение этого ходатайства уже нет", - говорит Винник.

Поэтому теперь депутатам предстоит определиться, по какому закону будут проходить выборы.

Президент Зеленский призвал парламент поддержать избирательную реформу и проводить выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и отменить мажоритарку, которая традиционно явяется рассадником политической коррупции.

Эти изменения предполагает Избирательный кодекс, который уже подготовлен ко второму чтению. Но к кодексу внесено 4400 поправок и если депутаты его начнут рассматривать безотлагательно, понадобится не менее 4 пленарных недель, чтобы проголосовать за каждую поправку. Календарно - это как раз до потенциальной даты досрочных выборов.

Поэтому в Раде считают, что если изменения законодательства в части системы парламентских выборов и произойдут, то будут актуальны уже для того созыва, который будет избираться через 5 лет или раньше, если президент захочет распустить Раду еще раз.

"Жаль, что следующие выборы, думаю, пройдут по старому закону о выборах в Раду. Считаю, что нам нужно было сделать все, чтобы изменить законодательство и разрешить открытые партийные списки. Но имеем то, что имеем. Это будет задача для нового парламента. Даже если парламент перепишет закон, то избирательный процесс начинается сразу после президентского указа о роспуске. Прими Рада закон сейчас, он уже будет касаться не этих парламентских выборов, а следующих. Фракция НФ еще не обсуждала вопрос роспуска, решения нет. Вообще у нас много депутатов, и мнения разные", - говорит "Стране" народный депутат Леонид Емец ("Народный фронт").

"Был вариант созвать внеочередное заседание в четверг, чтобы изменить избирательную систему, но против этого мажоритарщики, без них голосов нет, поэтому, очевидно, что все пройдет по-старому", - говорит "Стране" внефракционный собеседник, избранный по мажоритарному округу.

"Уже ясно, что и эти выборы пройдут по старой системе и никаких изменений в законодательство внесено не будет", - говорит "Стране" Антон Яценко, член группы "Видродження". - Разница в три месяца между досрочными и плановыми выборами особой роли не сыграет".

О том, что Рада не сможет отвертеться от указа президента о досрочных выборах, говорят и опрошенные "Страной" политологи.

"На Раду несомненно будет народное давление. Мы говорим о политической легитимности. Любой институт, не имеющий широкой поддержки народа, должен быть переизбран. Сейчас рейтинг Зеленского выше, чем уровень поддержки парламента. Как говорится, счет на табло, - считает политолог Петр Олещук. - Но о правовой легитимности действий президент можно будет сказать только после прочтения указа. Вероятно, депутаты-мажоритарщики не будут голосовать за изменения в законодательстве, касающиеся их лично. Если новый закон о выборах будет применен уже на этих выборах. А это станет еще одним аргументом для Зеленского, мол, видите, избиратели, как Рада сопротивляется".

Кроме того, прозвучавшее заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке также свидетельствует о том, что он не будет сопротивляться досрочным выборам.

"Гройсман надеялся, что удастся сотрудничать с Зеленским, и как-то договориться, но после инаугурации стало понятно, что это невозможно. Гройсман не хочет стать козлом отпущения, на которого Зеленский спустит всех собак и повесит все грехи. Он пытается сохранить политическое лицо, чтобы оставить за собой хоть какие-то политические перспективы. Правительство блокировать досрочные выборы не будет", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Наконец, последней подняла "белый флаг" фракция "Народного фронта". В своем заявлении "фронтовики" назвали роспуск Рады неконституционным, но при этом сказали, что на досрочные выборы пойдут.

"Страна" также опросила парламентариев, что они думают о роспуске Рады:



Николай Скорик, "Оппозиционная платформа - За Життя!": "Решение Владимира Зеленского о роспуске Рады я воспринял позитивно, поскольку этот состав парламента уже давно не имеет никакого юридического права. Ведь коалиции, как известно, уже давно не существует. И если обломки «предыдущей коалиции» начнут бузить, может возникнуть множество вопросов на предмет легитимности принятых ими решений, на которые они не имели права с того момента, как стало известно, что коалиции не существует. Я планирую баллотироваться в очередной созыв парламента от команды Юрия Бойко, поскольку это широкая оппозиционная платформа, которая станет победителем грядущих парламентских выборов".

Борислав Розенблат, БПП: "Я полностью приветствую заявление Владимира Зеленского о роспуске Рады. Президент готов и будет готовиться к новым выборам, ему нужно собрать большинство, чтобы создать новое правительство и, собственно, исполнить те обещания, которые он дал народу Украины. Мы, политики, предполагали, что такое решение может быть принято и были к нему готовы. Я вижу в дальнейшем свое будущее в политике и, вероятно, буду баллотироваться в новый созыв самовыдвиженцем".

Юрий Деревянко, лидер партии "Воля": "Мне сегодня все понравилось. Очень правильное решение распускать парламент в течении двух месяцев. Однако очевидно, что те два месяца, которые он дал на "принятие необходимых законов" с его стороны выглядело как ирония. Если сегодня президент издаст указ, ЦИК должна будет сразу же запустить избирательный процесс. А значит, изменений в избирательное законодательство уже не будет. Зеленский понимал, что у него есть один вариант из двух, это досрочные выборы или принятие необходимых законов. Его пытались затащить в историю, в которой депутаты за два месяца не приняли бы необходимый закон, но и распустить их не вышло бы. И президент принял правильное решение. В скором времени мы проведем съезд партии "Воля" и примем решение, как мы будем действовать перед этими выборами".

Иван Винник, "БПП": "Это право президента реализовать свои полномочия. Я не могу давать оценку его действиям. В любом случае, процесс будет запущен, как только приказ будет подписан и опубликован. Я был склонен считать, что этого не произойдет. Коалиция перестала существовать в прошлую пятницу, когда об этом заявил спикер с трибуны парламента. После этого должно пройти 30 дней на создание новой коалиции. Взаимодействия президента и Верховной Рады прописаны таким образом, что разрешить их может только решение Конституционного суда. Но и времени на рассмотрение этого ходатайства уже нет. Но если президент озвучил свое решение, то я не думаю, что он уже не подпишет свое решение. Впрочем, моя субъективная оценка не имеет значения. Я мажоритарщик и мое участие в будущих выборах решит община. В течении последнего месяца я отчитываюсь за свою деятельность и есть примут решения, что я достоин пройти на второй срок, так оно и будет".

Антон Яценко, группа "Видродження": "К решению президента я отношусь абсолютно спокойно. Тем более, что разница в три месяца между досрочными и плановыми выборами особой роли не сыграет. Это решение не стало для меня неожиданностью. Всем понятно, что коалиции (в которую я никогда и не входил) давно нет. И сколько веревочке не виться, а конец все равно найдется. Также уже ясно, что и эти выборы пройдут по старой системе и никаких изменений в законодательство внесено не будет. Я буду баллотироваться в новый созыв, тем более, что люди на округе просят".

Виктор Чумак, лидер движения "Хвиля": "Решение о роспуске Рады абсолютно ожидаемое. Но сейчас сложно сказать о том, будет ли время изменить избирательное законодательство. Но время есть. Сейчас же там около четырех тысяч поправок. Попробовать оспорить решение ВР через Конституционный суд могут только политические самоубийцы, у которых нет другого выбора, кроме как отложить на максимально возможное время выборы. Ведь два месяца это достаточно короткий срок, за который многое надо успеть сделать. Я же для себя еще не решил, буду ли я баллотироваться в следующий созыв Верховной рады".

Александр Кирш, "Народный Фронт": "Это решение вполне ожидаемо. Главную роль здесь исполняет президент, который выполняет волю народа, недовольного действиями парламента. Сам ЦИК говорит, что у них нет оснований не начинать процедуру предвыборной компании. Если кто-то и будет возражать, это не так важно. "Народный Фронт" вышел из коалиции и пытался сделать этим поступком невозможность роспуска парламента. С целью оттянуть срок на 30 дней, на создание новой коалиции, после чего у новоизбранного президента уже не было бы возможности распустить раду по срокам. Но план провалился. Времени на ребрендинг у НФ уже нет, а их шансы на выборах очень малы. Но я лично пойду в новый парламент, тем более, что имею хорошие шансы вне зависимости от того, по какой системе пройдут выборы".