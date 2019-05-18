На фоне борьбы, которую фракция партии “Народный фронт” (НФ) развернула за продление жизни нынешнему - восьмому - созыву Верховной Рады, по парламентским кулуарам поползли слухи, что параллельно событиям в сессионном зале руководство НФ и союзный им премьер-министр Владимир Гройсман с новой силой взялись обсуждать общее политическое будущее.

По свидетельству источников в депутатском корпусе, конкретики пока нет, но ведь и непонятно, будет ли парламентская кампания ранней (то есть в результате роспуска Рады президентом) или плановой.

А от этого фактора зависит, как скоро нужно лидерам второй партии бывшей власти определяться с планом спасения.

В нюансах разбиралась “Страна”.

Переговоры на фоне разговоров о роспуске Рады

Как прогнозировала“Страна”, на пленарном заседании в пятницу фракция НФ заявила о выходе из коалиции “Европейская Украина”, очевидно желая помешать новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому распустить Раду. По мнению НФ, раз их коалиция с БПП перестала существовать, значит, пошел отсчет 30 дней - до 16 июня - на формирование новой коалиции депутатских фракций. А после этой даты Зеленскому придется считаться с нормой о шестимесячном иммунитете парламента от роспуска.

Впрочем, на этот счет есть и прямо противоположное мнение - о том, что коалиции нет еще с 2016 года, а потому президент может в любой момент распустить Раду.

Примечательно, что в разгар баталий в парламенте по кулуарам прошла информация о активизации обсуждения руководством НФ и их политическим союзником - главой Кабмина Гройсманом общих перспектив.

По одной версии, переговоры на тему нового политического проекта проходят между министром внутренних дела Арсеном Аваковым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, которые в НФ составляют центры влияния, и Гройсманом. “Предположительно, там же будет и Яценюк (экс-премьер-министр и глава партии НФ - Прим.Ред.)”, - говорит один из участников, попросивший об анонимности.

Другая версия: разговор ведут как раз Яценюк, Турчинов со стороны НФ и Гройсман со своей командой.

При этом источник во фракции НФ, близкий к руководству своей партии утверждает, что конкретика в этом обсуждении пока отсутствует. Однако он считает, что в качестве базы для будущего проекта рассматривается партия Гройсмана - “Украинская стратегия” (УС).

“Но правильнее будет сказать, что на базе этого названия. Партии как таковой нет, есть только документы”, - говорит собеседник. Сам НФ, по его словам, для этой роли не годится. “Даже если партию переименовать, она все равно останется для многих “Народным фронтом”, - говорит источник.

По замерам социологов, уровень поддержки этой политсилы сегодня в пределах погрешности - менее 1%.

На самом деле базовых вариантов может быть несколько. Например, с Гройсманом раньше связывали партии “Совесть Украины" и "Винницкая европейская стратегия", существующие по сей день. Яценюк, судя по всему, сохранил контроль над своей старой партией “Фронт перемен” (укр.“Фронт змін”), которую до сих пор по бумагам возглавляет нынешний депутат от НФ Светлана Войцеховская, преданная спутница Яценюка в его политическом пути.

По украинской политической традиции партии не создают с нуля, а переименовывают старые проекты, порой купленные у третьих лиц.

Вместе с тем, экс-премьер любит говорить о ребрендинге его нынешней политсилы. Практических шагов в этом плане собеседники среди депутатов, обладающие опытом ведения избирательных кампаний, не видят.

“Пока что не наблюдаем консолидацию ресурсов. Есть финансы, люди, прежде всего, фракция в парламенте, СМИ, базовый регион, которым можно считать Черновицкую область. Но все это не сведено в систему, разбросано по разным группам внутри НФ”, - говорит собеседник среди народных депутатов.

Гройсман выглядит собраннее и вкладывается в раскрутку.

“Только идеи у его команды иногда бесполезные. Его зачем-то начали продвигать в Фейсбуке через страничку GoGro. Но у него другая целевая аудитория. С молодежью таким образом будут работать Зеленский и Вакарчук (певец и лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук - Прим.Ред.) А Гройсман, хотя достаточно молод, понятен людям среднего возраста как хозяйственник”, - говорит “Стране” политтехнолог среди депутатов.

Как утверждает источник в команде Гройсмана, страницу GoGro раскручивает Агентство моделирования ситуаций, которым руководит политтехнолог Виталий Бала.

“Агентство занимается пиаром страницы и поиском смыслов для нее, формирует пул лояльных экспертов, разгоняемые потом по СМИ и соцсетям”, - утверждает собеседник. В разговоре со “Страной” Бала опроверг факт сотрудничества с командой Гройсмана.

Другой политтехнолог, знающий ситуацию, говорит, что речь идет о консультациях, но “не о полноценном контракте”.

Всех за одного

В принципе ожидаемо, что лидеры НФ решат и дальше держаться вместе. “У них успешный опыт совместных действий, между собой они не воевали”, - говорит собеседник издания среди депутатов. Судя по комплиментам в адрес Яценюка из уст Гройсмана, которыми тот сыпал во время последнего часа вопросов к правительству в Раде, премьер готов играть вместе с НФ. По словам источника во фракции партии, близкого к ее руководству, союзниками движет “желание продлить жизнь Раде и иметь поле для маневра”.

В вопросе единого политпроекта они будут исходить из даты выборов. “Думаю, они сами не знают, что готовить. На июль (досрочные выборы в июле - Прим.Ред.) будет одна конфигурация, на октябрь (плановые выборы в октябре - Прим.Ред.) другая”,- говорит депутат с опытом работы политтехнологом.

Правда, собеседник издания во фракции НФ, близкий к руководству, не верит в будущее общей партии. “Может, они и договорятся, но не “взлетят”. У избирателя слишком плохие ассоциации с НФ”, - резюмирует источник.