Как и предполагала "Страна" накануне, утром 17 мая "Народный фронт" вышел из коалиции. Этим решением, которое было принято на заседании фракции единогласно, "Народный фронт" пытается сыграть на опережение новоизбранного президента Владимира Зеленского.

По логике "фронтовиков", новоизбранный глава государства, который вступит в свои полномочия уже в понедельник, 20 мая, не сможет распустить парламент. Теперь, как считают в НФ, у них есть 30 дней - до 16 июня на формирование нового большинства. А после этой даты Зеленский уже не может распустить Раду.

В тоже время есть и другая точка зрения - что у Зеленского остается возможность распустить Раду несмотря на развал коалиции и 30 дней депутатов не спасут.

Что в итоге будет, анализирует "Страна".

Выйти из несуществующего

"Мы заявляем о выходе из действующей коалиции. Прекращения ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - заявил глава фракции НФ Максим Бурбак с парламентской трибуны.

Заявлению Бурбака предшествовало заседание фракции, где присутствовал лидер партии Арсений Яценюк и спикер Андрей Парубий.

Решение о выходе НФ из коалиции было принято единогласно.

"В соответствии с Конституцией, в парламенте формируется новая коалиция, поэтому парламент работает до очередных выборов, 27 октября 2019 года. Правительство и премьер-министр работают до избрания нового созыва Верховной Рады", - заявил Бурбак, передавая заявление спикеру.

Парубий уже через минуту объявил о выходе НФ из коалиции.

"Грустная новость", - ухмыляясь, сказал спикер.

По логике "Народного фронта" в течение 30 дней в парламенте может быть сформирована новая коалиция. Конечный срок для этого - 16 июня. После этой даты, даже если новой коалиции не появится, новоизбранный президент уже не сможет объявить о перевыборах - Конституция прямо запрещает в течение последних 6 месяцев работы парламента его распускать досрочно.

Намерения нового президента сделать полную перезагрузку власти накануне подтвердил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Да, президент будет инициировать роспуск (парламента - Прим.Ред.). Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Раду. Они очень четкие и прописаны в законе. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции и с моей точки зрения, коалиции сегодня (накануне заявления НФ, - Прим.Ред.) нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов. Было очень много запросов от различных организаций и от народных депутатов, которые просили господина Парубия предоставить поименный список коалиции. Почему украинский народ не может понять, кто же входит в коалицию, которая несет ответственность за все те действия, которые несет парламент? Ответа нет. Если мы говорим об этой формальной причине - она имеет место быть", - заявил Разумков.

Аналогичным образом команда Зеленского отреагировала и на новости из Рады.

"Народный фронт" вышел из коалиции, которой давно нет", - говорится в официальном твиттере команды Зеленского.

Тем самым намекая, что для президента демарш фронтовиков может не стать преградой для роспуска.

Коалиции нет 3 года

Установить, есть ли в парламенте коалиция, уже не первый месяц пытается Окружной админсуд Киева.

В 2018 году народный депутат Андрей Деркач обратился в суд с требованием обязать коалицию подать кандидатуру министра здравоохранения (как известно, Ульяна Супрун считается и.о. министра, а реального главы МОЗ в Украине нет). Ответчиками по иску были названы лидер фракции БПП Артур Герасимов и лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Во время рассмотрения этого дела, суд решил затребовать у координаторов коалиции (глав фракций БПП и НФ) и аппарата Верховной Рады перечень депутатов, входящих в коалицию.

На требование суда отозвался только первый заместитель руководителя аппарата Рады Петр Бондарь, написав пояснение, что не может предоставить информацию о членах коалиции, поскольку ею не владеет.

Главы фракций БПП и НФ и вовсе проигнорировали решение суда. Следующее ходатайство, которое заявил Деркач, это затребовать у каждого депутата информацию, входил ли он в коалицию, и таким образом найти ответ на вопрос, есть ли коалиция в парламенте. Интересно, что заседание суда по этому вопросу состоится 27 мая, и в случае удовлетворения ходатайства Деркача, это даст дополнительные козыри тем, кто считал, что коалиции нет. Ведь до сих пор официального подтверждения существования коалиции никто не предоставлял.

Поэтому, в противовес мнению "Народного фронта", другие депутаты и авторитетные юристы озвучивают мнение, что президент может распустить парламент,

поскольку коалиции официально нет с февраля 2016 года, когда из нее публично вышли три фракции - "Самопомощь", "Батькивщина" и Радикальная партия, и не было объявлено о создании новой.

Таким образом, срок 30 дней для формирования нового большинства истек еще три года назад. До недавнего времени суммарно БПП и НФ насчитывали максимум 215 депутатов, хотя коалиция должна состоять из 226. Более того, часть этих парламентариев годами просили Парубия объявить об их выходе из коалиции.

"Во-первых, коалиции нет с февраля 2016 года, а во-вторых спикеры парламента с 2010 года лишены права объявлять об отсутствии коалиции. И самовольно присвоить себе это право никак не получится. Это шах, "Народный фронт". Но может быть и хуже. Какой-то ответственный следователь, может решить, что это- действия направленные на захват государственной власти и ее узурпацию. А как еще квалифицировать явный выход за рамки закона с целью удержать власть? Тогда будет мат, "Народный фронт". Как бы не пузырилось это болотце – это все равно закончится одним. Остаточним прощавай", - пишет экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

"Есть факт, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов. Если же кто-то с этим указом будет не согласен - он может обратиться в суд", - сказал в комментарии "Стране" известный юрист Андрей Портнов.

Отметим, что нардеп от НФ Игорь Лапин, комментируя позицию своих оппонентов, отметил, что отсутствие коалиции фиксируется только объявлением этого председателем Верховной Рады с трибуны, а до этого оснований для роспуска парламента из-за отсутствия коалиции не было.

В любом случае, если Зеленский, основываясь на постулате о том, что коалиции нет с 2016 года подпишет указ о роспуске, его "Народный фронт", скорее всего, оспорит в суде.

"Новоизбранный президент Владимир Зеленский, после принятия присяги в Раде, 20 мая, вполне может издать Указ о досрочном роспуске парламента. Логика Указа: коалиции нет больше двух лет, а не три дня. И это не зависит от того, заявил Парубий о прекращении коалиции или нет. Следовательно, месяц, отведенный законом на формирование коалиции, давно истек. А если депутаты будут не согласны с таким Указом – пусть идут в суд и там доказывают его несостоятельность. Вот тогда и будет установлено, когда фактически коалиция прекратила своё существование и от какой именно даты считать месяц для формирования новой коалиции", - говорит "Стране" нардеп Сергей Кивалов.

И в этой связи очень показательна позиция главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, который еще заявил "Судебно-юридической газете", что новоизбранный президент Владимир Зеленский будет иметь все основания для роспуска парламента даже если коалиция сама объявит о своем развале и о 30 днях на формирование новой.

"Если официально будет сообщено обстоятельство отсутствия в Верховной Раде коалиции депутатских фракций, это не станет началом отсчета предусмотренного Основным Законом Украины месяца для формирования новой коалиции, ведь только президент Украины в своем указе может установить, как долго в Верховной Раде действительно отсутствует коалиция депутатских фракций и какие последствия это будет иметь. Фактически, с момента принятия президентом Украины соответствующего указа процесс создания коалиции депутатских фракций не будет иметь никакого юридического значения", - отмечает глава суда.

Он заявил, что Кодекс административного судопроизводства Украины предусматривает возможность в течение шести месяцев обжаловать указ президента Украины (о роспуске Рады) в Верховном Суде как суде первой инстанции, где рассмотрение дела может длиться в течение шестидесяти дней со дня открытия производства по делу, с возможным последующим апелляционным просмотром в Великой Палате Верховного Суда, который, в свою очередь, может длиться более шестидесяти дней.

"При этом Кодекс административного судопроизводства Украины запрещает принимать меры обеспечения административного иска путем остановки актов президента Украины и установления для него запрета или обязанности совершать определенные действия", - считает Павел Вовк.

Это пока только мнение главы окружного админсуда Киева, но не трудно предугадать, каким могло бы быть официальное решение суда, если кто-то все же решится ввязаться в судебный процесс.

"Суд остановить этого не сможет. В соотвествии с законом, первой инстанцией по искам к Президенту является сразу Верховный Суд, которому прямо запрещено постановлять определения о приостановлении актов Президента. Шах и мат", - говорит Андрей Портнов.

Демонстрируют договороспособность

Впрочем, в украинском политикуме полагают, что баталии вокруг роспуска Рады переместятся не в суды, а в закрытые кабинеты.

И на самом деле заявление НФ - это своебразное принуждение Зеленского к диалогу - мол, не распускай Раду, Володя, это трудно, мы оспорим через суд. А так, если по доброму, то под тебя уже почти и 226 голосов есть. По крайней мере, это большая часть из тех 207, которые накануне проголосовали за постановление о проведении инаугурации 19 мая, как того хотел Зеленский. Плюс "Народный фронт".

Влиятельный парламентарий из числа поддерживающих Зеленского в Раде, в разговоре со "Страной" отмечает, что из этих 207 можно насчитать порядка 180 условно "зеленых" - которые лояльны к будущему президенту.

"Есть плюс-минус 100 мажоритарщиков, "Видро", часть из "Воли народа", много внефракционных, потом часть фракции БПП (напомним, за выгодное для Зе решение накануне проголосовал 51 депутат из БПП, в том числе супруга генпрокурора Ирина Луценко. - Прим.Ред.). А также Юля, "Самопомощь". Идут переговоры с другими фракциями, но вяло", - рассуждает собеседник "Страны".

Другие парламентарии также говорят о том, что Зеленский мог бы получить 226 голосов в нынешнем созыве парламента, если к уже существующей группе поддержки присоединится "Народный фронт".

"Я бы не называл их "зелеными", но большинство из 207 человек, голлосовавших за 19 мая - это люди, которые готовы к конструктивному сотрудничеству с Зеленским. Они готовы принимать его кадровые предложения, голосовать за законопроекты, которые он предложит, - говорит "Стране" парламентарий Виктор Чумак (мажоритарщик). - Поэтому я не знаю, зачем во все эти игрушки играться с роспуском Рады. Сейчас, по сути, окно возможностей, в этот период все могло бы легко приниматься - все, что хочет общество, отмену неприкосновенности, избирательный кодекс, любые законы. А так, конечно, Зеленский может завести свою фракцию, но мы 4 месяца выкинем в трубу - 2 месяца на выборы, еще 2 месяца на смену органов власти, но ничего не будет реализовано. Это может быть пиррова победа, снова пройдут мажоритарщики (ведь новый закон по выборам не успеют принять), многие из тех, кто уже и сейчас в Раде, снова будут договорняки и все такое. Но только Зеленскому решать, что будет дальше".

Впрочем, как говорят источники "Страны" в "Народном фронте", решать будет не только Зеленский.

"То, что фракция ("Народного фронта" - Прим.Ред.) проголосовала за выход из коалиции единогласно, говорит о том, что все группы в нашей партии против досрочных выборов. Включая и группу Авакова, который имеет тесную коммуникацию с Игорем Коломойским. Поэтому, думаю, что до Зеленского будет кому донести мысль, что лучше не экспериментировать с роспуском Рады, рискуя нарваться на отмену Указа через суд. А лучше конструктивно работать с парламентом, где при помощи "Народного фронта" можно собрать 226 голосов для принятия необходимых законопроектов и для кадровых назначений", - сказал источник в "Народном фронте".

Он также добавил, что Коломойский сейчас ведет переговоры о создании неформальной коалиции "под Зеленского" в действующем парламенте. "Эта коалиция - альтернатива роспуску. В нее войдет Батькивщина, часть БПП (мажоритарщики), "Возрождение" и "Народный фронт". Такая есть идея у Коломойского. И многие ее у нас поддерживают, воспринимая разговоры о роспуске лишь как элемент запугивания и принуждения со стороны команды будущего президента", - говорит нардеп.

Считается, что для Владимира Зеленского досрочные выборы выгодны. Так как пока у его политической силы "Слуга народа" рейтинг очень высокий (под 40%) - он сможет завести крупную фракцию и сформировать вокруг нее большинство. К осени же рейтинг, скорее всего, сильно упадет.

Какой, по итогу, путь выберет новый президент, увидим на следующей неделе.