Загадка 20 мая

Верховная Рада вчера подготовила сюрприз новому президенту и стране, проголосовав за инаугурацию Зеленского 20 мая. Поскольку считалось, что депутаты будут до последнего сопротивляться возможности роспуска парламента, то и дата инаугурации ожидалась только 28 мая или позже. А принятое 20 мая оставило много вопросов.

Вопросы возникли, потому что никто все равно не поверил, что Рада сдалась. Если бы сдалась, то приняла бы дату 19 мая, предложенную Зеленским. Даже несмотря на день жертв политрепрессий. А так даже перенос на один день уже выглядел вызовом будущему гаранту.

Что же касается отказа от даты 28 мая, то тут уже, возможно, сыграла свою роль позиция Евросоюза, который прямым текстом заявил уходящему президенту, что пора и передать полномочия.

Однако самое главное, скорее всего, в том, что большинство парламента нашло выход из ситуации – объявить о развале старой коалиции и тем самым получить месяц на формирование новой. А через месяц уже будет неважно, есть коалиция или нет – все равно распускать уже будет нельзя.

Существует такой план или нет, станет ясно уже сегодня. Поскольку пятница – последний сессионный день, когда можно сделать объявление. И поскольку в понедельник уже будет новый президент.

Коломойский: возвращение вовремя

Еще одна сенсация вчерашнего дня – возвращение в Украину Коломойского. То есть все знали, что он вернется, но все же ожидали, что это произойдет после инаугурации Зеленского. А тут произошло наоборот: сначала вернулся Коломойский, а потом сразу же назначили дату инаугурации. Многие даже увидели в этом прямую связь.

Но на самом деле у олигарха, безусловно, иные мотивы. Ему явно не могли понравиться заявления из Вашингтона о том, что Зеленский должен избавиться от "криминальных олигархов" Коломойского и Добролюбова. Такие заявления порой чреваты тем, что тебя могут либо не выпустить из Израиля, либо не впустить в Украину.

Да и с окружением Зеленского (и, возможно, с ним самим) после таких заявлений нужно иметь личный контакт – ведь там могут задуматься над тем, кого стоит слушаться больше.

Но даже если бы не было критики из-за океана, Коломойский все равно прилетел вовремя. 208 голосов в парламенте за инаугурацию 19 мая показали, что под Зеленского вполне можно формировать новое большинство – пусть даже неформальное.

Если к нынешним 208 голосам добавить "Народный фронт", который успокоится, когда узнает, что роспуска Рады не будет, то будет вполне устойчивая конструкция, позволяющая заменить всех министров даже без формирования новой коалиции. Не говоря уже о снятии и назначении таких фигур, как генпрокурор, председатель СБУ и глава Нацбанка.

И вот этим уже сегодня должен заниматься Коломойский. В команде Зе только он знает, как формировать парламентское большинство.

Электоральный кредит Зеленскому

Вчера были опубликованы результаты первого социологического опроса, проведенного уже после президентских выборов. В целом они подтвердили тенденции, которые проявились между первым и вторым туром, однако с одной существенной корректировкой.

Рейтинг все еще виртуальной партии Зеленского "Слуга народа" составил почти 40%. Это намного меньше, чем 73%, голосовавших за него во втором туре, но сравнивать со вторым туром некорректно, поскольку это было голосование против Порошенко. А вот в сравнении с результатами первого тура у Зеленского почти на 10% больше.

И это итог эмоционального выбора части тех, кто в первом туре не голосовал за Зе, а во втором выбрал его. Чувствуя ответственность за свой выбор, они сегодня готовы дать новому президенту шанс в том числе на парламентских выборах, чтобы судить о результатах деятельности после того, как Зеленский получит полную власть.

Именно увеличением рейтинга партии нового президента можно объяснить падение рейтингов партий большинства других кандидатов. Лишь "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила почти тот же результат, что и ее кандидат Бойко, и в результате оказалась в рейтинге второй.

Все остальные потеряли. Причем потери "Батькивщины" и "Гражданской позиции" могут быть как раз обусловлены тем, что часть их электората дала кредит Зеленскому.

А вот огромную потерю рейтинга партии Порошенко (почти 16% у него в первом туре и 10,6% у БПП сейчас) этим фактором не объяснишь. Скорее всего, утерянные 5% – это "отток" фальсификаций и частичный уход электората, стабильно голосующего за власть. Так что от 25% уже остался какой-то огрызок.

Вакарчук: "Шепот" вместо "Голоса"

Среди прочего социологи замеряли и еще одну виртуальную партию – безымянный проект лидера "Океана Эльзы" Вакарчука. Результат "впечатлил" – 0,9%. Но, несмотря на это, певец вчера объявил о создании реальной партии "Голос", а телеимперия Пинчука объявила о новом наборе "Новых лидеров".

Впрочем, вчерашняя презентация от Вакарчука "впечатлила" так же, как и его рейтинг. Особенно печально все это выглядит на фоне воспоминаний о том ажиотаже, с каким девять месяцев назад все ожидали – выдвинется лидер "Океана Эльзы" в президенты во время концерта на "Олимпийском" или нет.

А теперь уже поздно – "Олимпийский" использовал другой кандидат. Вакарчук же свой шанс упустил. Если бы 24 августа он выдвинулся, то, скорее всего, не стал бы президентом, но значительно ухудшил бы шансы Зеленского на победу и, самое главное, к сегодняшнему дню пришел бы с реальным рейтингом – как минимум, не худшим, чем у Смешко.

А сегодняшние 0,9% могут, конечно, прирасти и даже при благоприятных раскладах дотянуться до 5%, но для самого Вакарчука эта кампания будет не в плюс, а в минус. Он лишь замкнет себя в узкую резервацию определенной части электората и потеряет массу поклонников. Это будет не "Голос", а "Шепот".

Но самое интересное в этом проекте то, что он уже даже не сыграет против Зеленского. Противоречивое участие Вакарчука в президентской кампании привело к тому, что его как политика сегодня воспримут только те самые "25% элиты", которые усердно пытается застолбить за собой Порошенко. Так что, поход Вакарчука на выборы может похоронить действующего президента.

От Зеленского ждут политики "АнтиПорошенко"

Вышеупомянутый социологический опрос "Рейтинга" и Института Яременко не ограничился замером партийных рейтингов. Социологи задали массу интересных вопросов, которые во многом позволили суммировать то, чего ждет избиратель Зеленского от избранного им президента.

И ответ оказался настолько однозначным, что Зеленскому просто нельзя его игнорировать. 88% украинцев ждут решения проблемы №1 – прекращения огня на Донбассе. 88% – это настолько много, что даже входит в противоречие с результатами президентских выборов. Поскольку такая цифра означает, что за прекращение боевых действий выступает даже половина "25%-й элиты имени Порошенко".

Другие цифры не настолько сенсационны, но тоже впечатляющи: 75% считают, что Зеленский должен пойти на переговоры с Путиным, 65% считают, что ради мира можно пойти на компромисс, наконец, 55% считают, что переговоры можно вести и с лидерами сепаратистских "республик".

Все это – приговор пропаганде последних пяти лет. Но главное, что все это – показатель того, каким путем должен пойти Зеленский, если он хочет сохранить 40%-й рейтинг "Слуги народа" до парламентских выборов и вообще иметь поддержку общества через полгода или год.

По сути, социология показывает, что рецепт успеха для Зеленского сегодня в одном – делать все противоположно тому, что делал Порошенко. Но хватит ли у него смелости быть таким же, как Голобородько?