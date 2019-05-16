В Украине набирает обороты санкционная кампания против российских товаров.

На недавнем заседании Кабмина 15 апреля был одобрен очередной черный список, в который, в частности, попала практически вся цементная продукция и фанера.

Кроме того, Минэкономики анонсировало введение специальных пошлин на ряд российских товаров с 1 августа этого года. Как заявил тогда министр экономики Степан Кубив, пошлины будут начисляться в процентном соотношении к стоимости товара, а полученные средства - а это порядка 3,7 млрд гривен до конца 2019 года - пойдут на импортозамещение российской продукции. Правительство эту идею поддержало, но самого документа, прописывающего спецпошлины, широкой общественности так и не предоставили.

Его, к слову, на официальном сайте Кабмина нет и сейчас. Но документ сумело получить несколько экспертов.

"Страна" изучила антисанкционное постановление Кабмина.

Еда и выпивка - по максимальному тарифу

Согласно ему, самые высокие пошлины в размере 25% вводятся на товары со следующими кодами УКТВЭД - с 1 по 24 и с 27 10 19 4300 по 2710 19 4800. В базе УКТ ВЭД под этими кодами зашифрованы следующие товары: живой скот, продукты животного происхождения, продукты растительного происхождения, жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного происхождения, готовы пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его заменители.

То есть, как видно, под рекордные пошлины попала практически вся аграрка, еда, алкоголь и табак.

Стоит отметить, что Россия не является крупным поставщиком еды в нашу страну. Более того, она не была им и ранее. Наоборот, Украина отгружала в соседнюю страну львиную долю своего аграрного экспорта.

По данным Госстата, с 1 по 8 позицию УКТ ВЭД (мясо, молоко, рыба, ягоды и орехи и пр.) к нам из России в этом году вообще не было поставок. Чая и кофе за два месяца (январь-февраль 2019 года) завезли на 400 долларов, зерна - на 2,1 млн, мукомольной продукции - на 208,8 тысяч, семян масличных культур - на 243,3 тысячи, жиров и масел - почти на 178 тысяч, алкоголя и безалкогольных напитков - на 109 тысяч, других пищевых продуктов - на 475 тысяч и т.д.

Если суммировать, российские импортеры продали у нас еды и напитков за январь-февраль 2019 года (более свежих данных пока нет) почти на 4 млн долларов. Сигарет завезли почти на 1,9 млн. То есть, по этой группе кодов общий бюджет - около 6 млн. долларов. Спецпошлина, соответственно, составит порядка 1,5 млн долларов.

Плюс 30 копеек на литре дизеля, а бензин и газ не тронули

Следующая группа в санкционом списке - товары под кодами 271019 4300 - 27104800. Под общим кодом 27 в базе УКТ ВЭД иде различная энергетическая продукция, то м числе, автомобильное топливо - бензин, дизель, газ, а также нефть и продукт ее перегонки. Но в санкционный список бензин и газ не попали - они были отнесены к чувствительному импорту и, как сейчас, будут поставляться без пошлин.

По данным Укрстата, с начала года этой продукции к нам из России завезли почти на 724,5 млн долларов, что на 10,7% больше, чем на аналогичный период прошлого года и составляет больше 62% всего импорта в этой категории.

Стоит отметить, что даже те товарные коды, которые попали под 25%-ю пошлину, имеют исключения. Объемы до 2,5 млн тонн в год облагаются уже куда меньшими налогами - всего 2% от стоимости.

"Украинский Кабмин ввел ответные санкции в отношении российских нефтепродуктов. Давайте разбираться, насколько болезненный удар нанесен и по кому.

Дизельное топливо. Введена пошлина 2% (около 350 гривен с тонны или 30 копеек с литра). Объем поставок ограничен 2,5 млн т, все, что свыше будет облагаться 25%-й пошлиной. Но данная квота, по сути, отвечает нынешнему годовому импорту дизельного топлива из России (2,7 млн т в 2018 г.).

Россия осталась при своих, разве что лишалась перспективы наращивать поставки. Дополнительно заработают белорусы и импортеры по морю, которые будут обеспечивать растущий рынок дизельного топлива. Корпоративный сектор и промышленность как основные потребители дизеля и налогоплательщики будут платить больше.

Бензин отнесен правительством к разряду "чувствительного" импорта, хотя поставок бензина из России нет. Пошлина - 0%. Россия снова не пострадала.

Сжиженный газ. Как и бензин отнесен к "чувствительному" импорту, пошлина 0%, квот нет. Снова Россия при своих. Ее доля действительно велика, как и по дизельному топливу – 40%. Но как раз здесь пошлина была бы более уместна, и не 2%, а лучше 20%. Это бы дало 1,3 грн "на пистолете", но при этом сохранило бы его привлекательность для водителей (около 15 грн/л или 50% от цены бензина). Но главное, это бы сделало привлекательным импорт с альтернативных направлений, в частности с моря. Также это бы дало хороший заработок внутренним производителям. Выводы. Счет 1:1. "Пустые" апрельские санкции получили адекватный ответ от украинского Кабмина. Для рынка они не будут иметь никакого значения, как и для российских поставщиков. Между тем перед государством стояла задача усилить альтернативные каналы поставок нефтепродуктов и придать стимул внутренней нефтепереработке. На мой взгляд, единственное, что примечательно в этой истории, так это сам по себе факт введения пошлин и квот на импорт светлых нефтепродуктов. Не припомню я подобных прецедентов", - написал на своей странице в Facebook руководитель консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн.

С одеждой и обувью, но без угля и лекарств

Пошлиной в 5% будут облагаться товары под кодами с 25 по 97 за исключением отдельных позиций.

Речь идет о минеральных продуктах, шлаке, золе, руде, продукции химпрома, полимерных материалах, древесине, текстиле, одежде, обуви, стекле, украшениях, машинах и оборудовании, промтоварах, оружии и пр. Но ограничения не распространяются на уголь (бурый и антрацит), кокс, нефть для специфических процессов переработки, бензины и газ.

Также из под санкций вывели группу товаров под кодами 3001-3004. В ней входит фармацевтическое сырье, кровь и лекарственные препараты.

При этом для автомобилей нынешняя спецпошлина стала уже второй по счету. С 2015 года уже действуют спецпошлины от 10.41% до 17.66% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.

"Так, максимальная ставка спецпошлины (17.66%) введена в отношении автомобилей производства ООО "Соллерс – Дальний Восток" ( УАЗ и SsangYong). Для ВАЗовской продукции спецпошлина составляет 14.57%, а для всех остальных производителей (включая мировые бренды, собирающие автомобили в России – Volkswagen, KIA/Hyundai, Renault, Nissan и т.д.) ставка спецпошлины составляет 10.41%. Вчера ввели новую спецпошлину -5%. Как их отличать будут? Спецпошлина1 и спецпошлина2!?", - написал на своей странице в Facebook глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Впрочем, как уточнил на Кабмине Степан Кубив, нынешние спецпошлины суммируются со всеми остальными сборами и пошлинами, а это значит, что авто из России подорожают еще на 5%.

Стоит отметить, что в этой категории, несмотря на большое количество включенных в нее кодов, поставки российских товаров в Украину мизерные. Скажем, продуктов неорганической химии завезли за два месяца этого года на 2,6 тысяч долларов, химической продукции - на 9,6 тысяч, транспортных средств - на 16,9 тысяч, хлопка - на 1 тысячу. А по большинству наименований импорта вообще не было. Но в черный список попали удобрения, что станет дополнительным ударом для наших аграриев.

Ведь цены на удобрения в Украине и так бьют рекорды "Карбамид стоит 347 долларов в Украине, 225 за границей, селитра 254 доллара в Украине, 177 - за границей, - отмечает глава Сообщества экономических свобод Марьян Заблоцкий.

То есть, как видно, власти продолжают играть в санкционную войну, но вот особого удара по самой России эти запреты не наносят. В черный список попадают товары или пролонгированные украинским бизнесом или же те, которые поставляются к нам в мизерных объемах.