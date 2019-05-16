Украинский рок-певец Святослав Вакарчук, которого остро критиковали за половинчатость заявлений и действий во время недавней президентской кампании, наконец-то перешел к политической конкретике.

В четверг 16 мая, на Старокиевской горе в столице он объявил о походе в политику и создании собственной партии "Голос", с которой он намерен участвовать в парламентских выборах.

Певец обещает сделать свой политпроект “партией настоящих изменений”.

Каковы шансы, выясняла “Страна”.

"Голос" с горы

Название для партии Вакарчука определенно подобрали с расчетом, что к нему будут прибавлять имя певца, как бы напоминая о его музыкальном прошлом (впрочем, пока еще настоящем).

Место для презентации было выбрано неожиданное: смотровая площадка на столичной Старокиевской горе с богатым прошлым. Именно здесь до татаро-монгольского нашествия находился центр древнего Киева.

“Это Слава придумал название, сам выбрал [Старокиевскую] гору, сказав, что это его место силы”, - рассказал “Стране” один из людей, вовлеченных в политпроект Вакарчука.

“Сегодня в Украине зазвучит новый голос: мой голос, ваш голос, наш с вами голос. И с вашей помощью я поведу партию “Голос” на парламентские выборы”, - этими словами певец начал свое выступление перед собравшимися, значительную часть которых составили журналисты и фотографы-телеоператоры.

Из политиков “Страна” заметила бывшего председателя секретариата президента Олега Рыбачука, экс-депутата Ивана Зайца, бывшего исполнительного директора Международного фонда “Видродження” Евгения Быстрицкого.

По словам Вакарчука, создание партии стало ответом на развитие политической ситуации в стране.

“Мы все устали от того, как делается политика сейчас в Украине… Как из экономики вымываются деньги, оседая в карманах нескольких богатых людей в то время, как нам не хватает… на образование, медицину, а некоторым украинцам даже нечем заплатить за коммунальные услуги. Мы устали от того, как политики обещают нам перед выборами золотые горы, а потом, получив мандат, снова и снова предают нас, преследуя собственные интересы. Нам противно наблюдать, как олигархи приватизировали украинский парламент и диктуют ему свои решения”, - заявил Вакарчук.

Эти силы он назвал “внутренним врагом”, которого нужно уничтожить, чтобы “стать сильными и противостоять внешним угрозам”. Имеется в виду, прежде всего Россия, которая “подрывает нашу безопасность”.

"А как же президент, спросите вы меня? Я вам отвечу так: если президент предлагает изменения, то мы выступаем за еще большие изменения", - отметил Вакарчук, добавив, что его команда не хочет "бутафорных фейковых изменений", а настоящих.

И если новоизбранный президент Владимир Зеленский "предаст своих избирателей", Вакарчук пообещал, что его команда "заставит" отвечать того перед ними.

"Мы, партия "Голос", идем в парламент уничтожить старую политику и создать политику новую", - заявил певец.

Какие же цели будут у новой политики, как ее понимают в команде Вакарчука? По его словам, на первом месте должен быть “человек с его достоинством, благополучием, свободой, безопасностью.

"Не человек ради государства, а государство ради человека – вот наша философия… это и есть новая политика", - отметил Вакарчук.

"Второе: экзистенциальный выбор Украины - Европа. Третье - один закон для всех. Четвертое - свободная экономика без олигархов. Пятое - власть, которая подотчетна гражданам Украины", - перечислил он.

Далее он уже говорил о самой команде. Вакарчук представил пятерых участников, но это, судя по всему, не первая пятерка будущего избирательного списка.

“Ему советовали сделать презентацию с бОльшим количеством людей, но Слава отобрал только пять человек, которых в партии теперь называют “люди витрины”, - рассказал источник, вовлеченный в партийное строительство.

На сцену к Вакарчуку поднялись бывший заместитель министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса Юлия Клименко, экс-глава правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин (накануне второго тура выборов публично поддержал Порошенко), доктор медицинских наук и кардиохирург Юрий Соколов, участник АТО и бывший замглавы "Правого сектора" по политической части Андрей Шараскин, а также бывшая соратница Анатолия Гриценко и Михаила Саакашвили Соломия Бобровская.

Собеседники издания в строящейся партийной структуре Вакарчука особо выделяют Клименко и Юрчишина, утверждая, что именно они проводят собеседования с потенциальными участниками политпроекта (и, возможно, кандидатами в избирательный список).

“Но во всех решениях - не только кадровых - последнее слово за Вакарчуком, но хотя не все будущие члены от этого в восторге, мол, как бы не получился еще один лидерский проект”, - комментирует источник.

Надо полагать, больше о кадровом выборе Вакарчука скажет съезд “Голоса”, планируемый, по информации “Страны”, на 25 мая. Согласно пресс-релизу, партия пребывает в процессе регистрации.

Еще с Вакарчуком,как утверждают источники, ведут переговоры ряд политически заметных фигур, например, бывший глава фракции партии “Самопомощь” в Киевсовете, а ныне председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский, говоря от себя и других бывших членов фракции.

Как говорит собеседник издания, знакомый лично с Гусовским, после громкого расставания с “Самопомощью” ресторатор ищет новую, более перспективную политическую пристань. Правда, официально депутат Гусовский входит в инициативную группу, запускающую партийный проект “Люди важны” (укр. “Люди важливi”) на парламентские выборы.

Без конфет, но с телевизором

Видимо, во избежание кривотолков Вакарчук заострил внимание на одном моменте. “Мы не берем у олигархов ни копейки, ни конфеты. Олигархи не пишут и не финансируют наших сценариев. Нами никто не обладает. Новая политика – это когда депутаты подотчетны не своим спонсорам, а людям, которые за них проголосовали”, - утверждает Вакарчук.

При этом певца связывают хорошие отношения с бизнесменами Виктором Пинчуком и Томашем Фиалой. В политических кругах ожидают увидеть поддержку проекта Вакарчука через помощь в раскрутке в аффилированных СМИ - на каналах группы StarLightMedia Пинчука (СТБ, ICTV, "Новый") и в холдинге “Новое время” (одноименный журнал и радиостанция), принадлежащего Фиале.

Еще один вероятный, но очень важный игрок на стороне музыканта - американский миллиардер Джордж Сорос, который работает с Украиной через свои фонды. Появление в партии Вакарука представителей организаций, живущих за счет грантов Сороса, считается само собой разумеющимся.

Как писала “Страна”, перед президентскими выборами с Вакарчуком о поддержке говорил уходящий президент Петр Порошенко. Тот не поддержал его открыто (хотя записал красноречивое видеообращение, очевидно, направленное против соперника Владимира Зеленского).

Вместе с тем, собеседники издания в кругах, близких к Вакарчуку, уверяют: к политпроекту певца проигравший Порошенко, который ищет сейчас варианты сохранить себя и своих людей в политике не будет иметь отношения. Другое дело, что могут попытаться найти себе место там нынешние депутаты от партии Порошенко.

Но в целом, партия Вакарчука может отобрать большое число голосов у партии Порошенко, а возможно и лишить ее шансов на прохождение в Раду.

"У Вакарчука играют амбиции. Он очень сильно переживает, что упустил свой шанс на президентских выборах. И думает, что на месте Зеленского должен был быть он. И теперь горит желанием показать себя на выборах в Раду. За ним стоят Пинчук и Сорос. Но точно не Порошенко. Для Порошенко его партия - прямой конкурент. Также как и для Самопомощи, и для партии Гриценко. Так что я не исключая, что две последние могут слиться с Вакарчуком, если, конечно, тот этого захочет", - говорит один из политиков, знакомых с певцом.

“Для Петра хуже, что Вакарчук, собрав молодежь, сведет на нет попытки обновить “Солидарность” (то есть “Блок Петра Порошенко - Прим.Ред.) Это будет вроде как новое слово в политике, а в список Порошенко все равно пролезет его нынешнее окружение, разбавленное какими-то политическими новичками, все равно завязанными на Петра. Как бы проект Вакарчука вообще не похоронил партию Порошенко на выборах, а заодно и другие старые проекты вроде “Самопомощи”, - говорит один из нардепов.

Как не удивительно, свернуть такой ход событий может сам Вакарчук. “Слава слишком на взводе. Слишком хочет взять реванш за упущенный шанс на президентских выборах. Он сильно переживает и может наломать дров”, - резюмирует собеседник, знающий ситуацию внутри “Голоса”.