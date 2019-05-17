Команда Зе неожиданно обозначила свои интересны на газовом рынке.

Как говорится в распространенном недавно заявлении, команда президента Владимира Зеленского "готова к консультациям с правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой. Чтобы иметь достаточное количество газа на отопительный сезон, ним нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже, Кроме того, нужно иметь надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставок газа с России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года".

В офисе президента также отметили, что рассчитывают на "сотрудничество с правительством и внедрение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами". А также заверили, что "Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, но для этого нужно создать независимого оператора ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", - заинтриговали в команде Зеленского.

Стоит отметить, что само сообщение - довольно странное. Во-первых, до недавнего времени команда Зе практически не комментировала газовые вопросы, особенно такие специфические как отделение ГТС или транзит.

Во-вторых, формально президент не имеет особых полномочий для решения газовых вопросов - это прерогатива "Нафтогаза" и Кабмина.

В-третьих, в послании команды Зе зашито немало интересных тезисов, скажем, о срочном создании независимого оператора ГТС, но при этом "не любой ценой" и "не в интересах отдельных политических сил".

"Страна" разбиралась, что зашифровано в газовом послании Зеленского, почему вообще оно появилось, и какие шаги могут последовать после инаугурации.

Газовый интерес

"Сказать все, не сказав ничего", - так прокомментировал заявление команды Зе экономист Алексей Кущ.

"Пустые фразы. Попытка обозначить свою обеспокоенность", - добавил управляющий партнер правовой группы "Трохимец и партнеры", президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Ни пресс-служба Зеленского, ни его советник по вопросам энергетики Андрей Герус не ответили на вопросы "Страны" по тексту "газового послания". А их немало.

Во-первых, какие именно решения Кабмина команда нового президента намерена обсуждать на "консультациях".

Во-вторых, о каких "надежных источниках" поставок газа на отопительный сезон идет речь - будут ли это прежние закупки на европейском хабе по формуле "Дюссельдорф плюс" или же возможно подключение новых поставщиков. Ведь во время недавнего визита в США глава "Нафтогаза" Андрей Коболев обсуждал, в частности, возможность импорта американского сжиженного газа. А с учетом того, что Игорь Коломойский, ставленником которого некоторые СМИ называют Зеленского, весьма лестно отозвался о Коболеве и даже заявил, что будет рекомендовать новому президенту назначить его премьер-министром, версия о "специальных полномочиях" главы НАКа, выглядит не такой уж фантастической.

И в-третьих, самое интересное, какие у нового президента планы на газотранспортную систему, которую, если верить заявлению, отделят от "Нафтогаза" уже до конца этого года.

Эксперты считают, что сам факт заявлений по газу именно сейчас вовсе не случаен.

Действующий договор о транзите газа с "Газпромом" истекает уже с 1 января следующего года. В феврале переговоры о его продлении или заключении нового соглашения были провалены, очередной раунд должен состояться до конца мая. Но, так как "Газпром" и "Нафтогаз" сейчас фактически находятся в состоянии войны, эксперты сомневаются, что они сумеют договориться.

"Нефтегаз" недавно пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром", обвинив его в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке.

Речь идет о проекте "Северный поток-2", которых РФ строит в обход Украины - через Финляндию, Швецию, Германию и Данию. Его запуск позволит России пустить транзит газа мимо Украины, ну а мы потеряем 3 млрд долларов, плюс будем вынуждены закачивать дополнительно 4 млрд кубов газа для создания нужного давления в трубе.

Жалоба "Нафтогаз" базируется на "отсутствии экономического обоснования" "Северного потока-2".

А позже Коболев заявил, что "Газпром" имеет технические возможности отказаться от использования украинской газотранспортной системы даже если строительство "Северного потока-2" не будет завершено.

"По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2". При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома". Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд кубометров", - сказал глава НАКа.

Он также отметил, что сейчас "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном теме, чтобы создать дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.

"Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", - сказал Коболев.

По словам Алексея Куща, Россия уже не раз давала понять, что по газу будет договариваться с новым президентом.

"Поэтому, скорее всего, переговоры отодвинутся на июнь-июль. При этом РФ попытается перевести этот вопрос из экономического в политический статус и вынести с корпоративного уровня - на государственный. Поэтому не удивительно, что последовала реакция Зеленского", - говорит Кущ.

Формально президент не имеет особых полномочий на рынке газа - ни в вопросе тарифов, ни в вопросе транзита или ГТС,- отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Но, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация меняется, если газовый вопрос выходит за рамки вопроса энергетической безопасности и становится угрозой безопасности национальной.

"Именно это сейчас и происходит. Закачка газа в украинские хранилища идет крайне медленно - по 50 млн кубов в день, тогда как нужно закачивать по 200 млн. С такими темпами уже сейчас понятно, что мы к зиме не успеем заполнить газовые хранилища, а, с учетом возможной остановки российского транзита уже 2 января 2020 года, и падения давления в трубе до нуля, нам нужно закупить на 4 млрд кубов больше обычного", - пояснил "Стране" Рябцев.

В такой ситуации Зеленский уже может и даже должен срочно созывать СНБО, - уверен эксперт. А уже Совет национальной безопасности может инициировать соответствующие обращения к правительству или Верховной Раде.

Оставят без газа электорат Зеленского

По мнению Рябцева, сейчас в Украине создаются предпосылки для "искусственного газового кризиса". Мало того, что вопрос с договором о транзите с "Газпромом" подвис в воздухе, так еще блокируются и закупки газа на зиму.

"Нужны деньги на закупки, а финплан "Нафтогаза" до сих пор не утвержден. Причем, создается впечатление, что НАК намеренно вписал в него пункты, которые наверняка, разозлят премьер-министра Гройсмана, скажем, о выплатах топ-менеджменту", - отмечает эксперт.

Если в прошлом году руководство "Нафтогаза" получило порядка 682 млн гривен, то в этом году эту сумму предлагается увеличить уже почти до 820 млн.

Если Украина все же останется без транзита российского газа - придется запускать ГТС в системе реверса и, таким образом обеспечить поставки европейского ресурса. Но для этого нужен гарантийный контракт со Словакией, который пока тоже не заключен.

"Нет финплана "Нафтогаза" - нет закупок, нет договора со Словакией - нет реверса. Угадайте, на кого посыплются все шишки, когда 2 января Россия перекроет краник. Понятно, что виноватым будет президент. Тем более, к тому моменту уже, возможно, и парламент, и правительство обновят и претензии пренеправлять будет не к кому. Плюс - проблемы с газом первыми ощутят жители восточных и южных регионов страны. Особенности украинской ГТС таковы, что основная труба идет с северо-востока на запад. А, чтобы зацепить юг, нужно задействовать станции, которые находятся на неподконтрольных территориях. То есть, пострадают регионы, которые больше всего голосовали за Зеленского", - пояснил Рябцев.

Впрочем, перспективы получения газа путем реверса - из Словакии, Венгрии и других стран под большим вопросом даже вне зависимости от финплана Нафтогаза. Дело в том, что в случае прекращения транзита газа через Украину, европейские потребители, в первую очередь, будут использовать газ, предварительно закачанный в хранилища, для собственных нужд. И остатков для продажи Украине будет минимум. А значит и цены на него будут космические.

В общем, ситуация крайне сложная.

Что будет с трубой

Особняком стоит вопрос ГТС. В послании команды Зе указано, что процесс создания независимого оператора будет завершен уже в этом году. Но, как считает Рябцев, сейчас нет достаточных условий для того, чтобы ГТС заработала в новом формате с начала 2020 года.

Согласно третьему энергетическому пакету ЕС, который ратифицировала и наша страна, добыча, транспортировка и продажа газа должны быть разделены. Поэтому "Нафтогаз" обязан провести так называемый анбандлинг - разделить свои профильные подразделения и создав на их базе отдельные компании. Появится, в частности, и независимый оператор ГТС.

Именно он может подписать новый договор с "Газпромом". Но прежде новая компания должна пройти сертификацию по европейскому стандарту, на что понадобится немало времени. Плюс - новому оператору нужно как-то передать активы, то есть, ту самую "трубу". "Были идеи передать ГТС в концессию, но для этого нужен специальный закон о концессиях, которого в Украине нет, и вряд ли ВР сможет быстро его принять", - считает Рябцев.

Поэтому в то, что к концу года в Украине появится дееспособный независимый оператор ГТС эксперты не верят.

А это еще более усложняет вопрос заключения контракта с "Газпрома" на транзит и поставки газа после 2020 года.

Поэтому положение пока выглядит предельно серьезным. Но решение газовой "проблемы-2020" без заключения нового договора с Россией крайне сомнительно.

А для этого договора нужны в том числе и политические предпосылки. А именно - смена руководства НАК "Нефтегаза" и украинского правительства на тех людей, которые могут провести результативные переговоры с Москвой.