В понедельник, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. На этой инаугурации много чего произойдет впервые. Например, впервые в истории украинского парламентаризма главой государства станет человек без политического опыта.

Впервые главу государства к присяге приведут две женщины - руководитель ЦИК Татьяна Слипачук и глава Конституционного суда Наталья Шаптала. И впервые у нового главы государства будет всего одна неделя на принятие решения о полной перезагрузке парламента, которое повлечет за собой перезагрузку всей системы управления.

Рубиконом для возможного роспуска Рады является дата 27 мая. После нее начинается шестимесячный срок, в течение которого нельзя распускать действующий парламент, так как согласно Конституции, досрочно прекратить полномочия депутатов нельзя за полгода до окончания их каденции.

Собственно, и дату инаугурации новоизбранного президента парламентарии выбирали так долго, потому что часть из них категорически против досрочных выборов.

Поэтому объединение зала за дату 20 мая породило слухи о том, что парламент либо получил гарантии о нероспуске либо придумал схему, как его избежать в случае появления такого указа. Либо, что пока является главной версией, основные игроки согласились на досрочные выборы.

Ситуацию анализирует "Страна".

Ускорить инаугурацию

Утром 16 мая в кулуарах Рады все ожидали главного голосования с момента проведения второго тура президентских выборов - определение даты инаугурации новоизбранного президента. Сам Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту настаивал на дате 19 мая.

К началу пленарного заседания часть депутатов была уверена, что парламент поддержит эту дату - на нее, якобы, согласились несколько важных групп влияния в президентской фракции БПП, и по сути яростными противниками против инаугурации 19 мая были только две фракции - Народного фронта и Радикальной партии.

Когда спикер Андрей Парубий поставил на голосование проект постановления с датой 19 мая, оно набрало 207 голосов и из зала раздались призывы поставить проект на повторное голосование.

"Мы могли додавить и дату 19 мая. Там не все коллеги подошли и успели нажать. Но Парубий отказался, так как он топил за 28 мая и надеялся, что парламент ни одну дату не поддержит и тогда он назначит сам что захочет", - рассказал "Стране" один из влиятельных мажоритарщиков.

Не смотря на то, что голосование хоть и оказалось провальным, все равно было весьма показательным - эту дату поддержал 51 депутат из БПП.

"Потенциально это сигнал Зеленскому, что не вся именная фракция Петра Порошенко намерена вставлять ему палки в колеса. Минимум треть депутатов готовы сотрудничать с ним и вот так сделали книксен", - смеется в разговоре со "Страной" опытный парламентарий, побывавший уже в нескольких созывах.

Впрочем, в итоге большинство голосов зала - 315 - собрала другая дата - 20 мая. За нее проголосовали и БПП и уже вынужденно "Народный фронт".

"БПП согласились голосовать в результате давления послов "большой семерки". Послы дали понять Порошенко, что тянуть уже некуда и предупреждение, что если так будет и дальше, то никаких гарантий безопасности ухода он не получит. Затягивание процесса инаугурации - это дискредитация демократии, в которую вложились наши западные партнеры", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Второй фактор - как нам рассказали депутаты от БПП, Порошенко принял решение, что досрочные выборы ему выгодны. Прежде всего с точки зрения защиты от уголовного преследования.

"Он еще не успеет растерять рейтинг, штабы есть, деньги пока еще тоже есть. Свои люди в судах, в прокуратуре расставлены, а посадить в тюрьму за два месяца не успеют. А вот до осени столько уголовных дел могут повозбуждать, и такие тонны компромата вылить, и так обвалить рейтинг, что о выборах уже и думать не стоит. Да и закон о выбораз не успеют поменять и многие из окружения президента пойдут по мажоритарке", - говорит источник.

"Народный фронт" оставался фактически в одиночестве и потому решил поддержать "раннюю дату" и снять свой вариант по 28 мая.

Но в кулуарах парламента уже со скоростью звука ширились слухи о том, что "Народный фронт" поддержал эту дату еще и по другой причине - мол, найден легальный способ уберечь парламент от роспуска.

Операция "самоликвидация"

"Роспуска парламента не будет. Маловероятно. Завтра НФ выйдет из коалиции, начнется 30-дневный срок для формирования новой и не останется времени для роспуска парламента. Хотя, как можно выходить из того, чего нет", - кратко резюмировала такие слухи парламентарий Виктория Войцицкая, которая недавно вышла из "Самопомощи".

О таком механизме накануне "Стране" рассказывал и Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его словам, существуют юридические механизмы заблокировать гипотетический указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. "Скажем, теоретически, несколько десятков депутатов выходят из коалиции, спикер объявляет, что коалиции не существует и начинается отсчет в 30 дней на формирование коалиции. И уже нет оснований для роспуска Рады", - сообщил Кошель.

Право президента распустить Верховную Раду описывается в 90 статье Конституции Украины. Согласно этой статье, президент может досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии с 83 статьей Конституции.

В 83 статье, в свою очередь, говорится о том, что коалиция формируется в том числе в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций.



Само же понятие коалиции предполагает объединение фракций, в состав которых входит большинство депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Однако, другие юристы считают, что все планы депутатов выйти из коалиции и, якобы, дать себе возможность еще 30 дней собирать новую коалицию, обезопасив себя от досрочных выборов, не имеют под собой никаких оснований.

Ведь коалиции уже давно не существует в парламенте.

Напомним, коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В коалицию вошли фракции Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", "Самопомощь", Радикальная партия Олега Ляшко, "Батькивщина". В ее составе было 302 депутата. В феврале 2016 года фракции "Самопомощь", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции. Новая коалиция так и не была создана. А спикер Рады Андрей Парубий даже не выполнил решение суда по иску нардепа Андрея Деркача, где суд обязал его предоставить список депутатов, входящих в коалицию.

"Подустала читать бред, что если сейчас БПП или НФ заявят о выходе из коалиции, то у них начнется 30 дневный срок на формирование новой коалиции. И, соответственно, указ о досрочном прекращении полномочий подписывать нельзя. Надо ждать 30 дней. Коротко и популярно рассказываю. До 2010 года в Законе "О Регламенте ВРУ" действительно существовал порядок создания коалиции и прекращения ее деятельности. Там были прописаны и списки с подписями, и требования к коалиционному соглашению, и порядок объявления о создании и объявления прекращении/выходе и еще много чего.

Но уже 9й год как ничего подобного в Регламенте нет. Совсем нет. В Регламенте даже не содержится слово "коалиция". Нет такого понятия. Поэтому у заявляющих об "оглашении спикером", "оглашении фракцией о выходе", о "списках и подписях", "подписях", "30 днях после объявления о выходе" просто или склероз или приступ правовой безграмотности, - пишет на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Елена Лукаш. - Конституция содержит упоминание о "коалиции" в статьях 83, 90, 106, 114. Коротко: Коалиция формируется; в ней находятся минимум 226 депутатов; она имеет кадровые права; и если в течении месяца после прекращения деятельности не сформирована новая коалиция, президент получает право распустить парламент. Никакого порядка/процедуры/ритуала прекращения деятельности ВРУ Конституция не содержит. И придумать такой порядок можно только одним образом – изменения в Закон "О Регламенте". Как это и было до 2010 года. Но это делать бессмысленно. Обратной силы закон иметь не будет. Итак, фракция, депутаты, спикер могут объявлять все что угодно. О выходе и входе. О том, что нет коалиции. Что нет счастья в личной жизнь. Что нужно 30 дней. Могут спеть, рассказать стишок или скороговорку. Это не будет иметь никакого отношения к Конституции и законам. Теперь о коалиции. Ее существование прекратилось 18 февраля 2016 года, после выхода "Самопомощи" и "Батькивщины". Т.е. 43й месяц как Порошенко, так и после инаугурации Зеленский имеют полное право досрочно прекращать полномочия ВРУ. Сорок третий месяц. Какие 30 дней? Они истекли в марте 2016. Порошенко правом на роспуск не воспользовался. Зеленский определится сам. Основание – железное: коалиции нет и никакого доказательства этому очевидному факту не нужно. Нет 226 депутатов давно и безнадежно", - написал у себя в ФБ экс-министр Елена Лукаш.

Таким образом, даже если депутаты решат "выйти из коалиции", они столкнутся с тем, что есть юридические обоснования не обращать внимание на этот выход.

"Нет необходимости считать 30 дней, чтобы получить право роспуска парламента. Коалиция прекратила свое существование в 2016 году и любое движение каких-то фракций и заявление о выходе из коалиции в реальности будет означать то, что эти вопросы будут решаться в рамках судебного производства. После заявления председателя парламента, что коалиции нет и запускается 30 дней для формирования новой коалиции, команда Зеленского может как принять это заявление, так и не принять, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник, - Если они согласятся с ним, это это будет означать что решение по дате инаугурации было частью каких-то системных договоренностей, что Зеленский и ключевые игроки достигли компромисса. Если Зеленский все равно решит распустить парламент, то пусть парламент обжалует это решение в рамках конституционного или административного производства".

Если будут выборы - Зе возьмет большинство

Что же касается самого роспуска парламента, символично, что в день принятия решения по дате инаугурации вышел масштабный соцопрос группы "Рейтинг" в сотрудничестве с другими социологическими компаниями, по которому у партии Зеленского "Слуга народа" - около 40% поддержки.

Всего в парламент проходят 6 политсил: кроме "Слуги народа" это еще - с рейтингом около 11% "Оппозиционная платформа - За жизнь!", 10,6% - у "БПП Солидарности", 9,1% - у "Батькивщины", 5,1% - у партии Игоря Смешко "Честь и сила", и ровно на грани проходного барьера - "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Таким образом, при смешанной избирательной системе Зеленский заводит по спискам 90 депутатов из 225, а при пропорциональной - минимум 180 депутатов из 450. Если сохранится нынешняя избирательная система, то на власть неизбежно переориентируется большинство мажоритарщиков, которые годами прикармливали свои округа и готовы договариваться с новой властью. Например, даже в нынешнем созыве поддержку Зеленскому готовы оказывать порядка сотни мажоритарщиков. Таким образом, он может получить полный контроль над парламентом даже не привлекая иные фракции. А если еще и успеть изменить избирательную систему на пропорциональную, он может создать коалицию сам либо вместе с минимальным количеством сателлитов.

"Вероятность досрочных выборов велика. Так как у Зеленского по опросам под 40% и он хочет срочно их взять (осенью будет гораздо меньше, так как чем дальше, тем больше будет разочарования в Зеленском). Против - Народный фронт и Коломойский. Потому что Зеленский может сформировать в будущей Раде коалицию без кого-либо", - говорит "Стране" собеседник.

"Досрочные выборы можно добиться блицкригом, хоть я и не думаю, что инаугурация 20 мая автоматически влечет за собой досрочные выборы. Сейчас начнутся переговоры, кадровые, финансовые, кто придет вместо Гройсмана, как переформатировать правительство, на каких условиях сам Зе пойдет на компромисс. Важный сигнал - возвращение в Украину Игоря Коломойского, который также включится в эти переговоры. Поэтому у всех сторон есть еще время тщательно подумать", - считает политолог Вадим Карасев.

В тоже время, по информации источников "Страны" в "Народном фронте", там уже готовятся к досрочным выборам. "Аваков и другие лидеры партии уже дали команду готовится к выборам через два месяца. Работать по округам. Видимо, они уже считают, что роспуск неизбежен", - говорит источник.