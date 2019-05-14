В Украине и США продолжается скандал, связанный с вмешательством украинских политиков и чиновников в президентскую избирательную кампанию за океаном 2016 года.

Тогда украинские антикоррупционеры обнародовали компромат на Пола Манафорта – руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. В результате скандала Пол Манафорт вынужден был уйти в отставку, а затем даже угодил в тюрьму.

Обвинения в адрес Пола Манафорта озвучили народный депутат и экс-журналист Сергей Лещенко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник. Пола Манафорта обвинили, что он якобы получал из "черной бухгалтерии" Партии регионов многомиллионные выплаты.

В начале мая личный адвокат Трампа Роберт Джулиани планировал поездку в Украину. Но затем он отменил визит.

"Зеленский окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал Джулиани.

Среди "врагов президента США" он назвал народного депутата Сергея Лещенко, причем упомянул о том, что Лещенко якобы уже осужден за вмешательство в американские выборы.

Сергей Лещенко в интервью "Стране" сказал, с чем связаны претензии к нему Джулиани. По мнению Лещенко, генпрокурор Луценко, вводя в заблуждение Джулиани, "наплел ему кучу фейков, которые тот озвучил в эфире Фокс. О том, что я осужден за вмешательства в выборы в США. Речь идет о решении Окружного админсуда Киева, по иску Розенблата. И этот суд вообще не должен был принимать иск по этому делу к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были. Но они приняли иск и постановили, что я вмешивался в выборы".

"Страна" нашла и проанализировала решение суда, о котором говорил Лещенко.

Как украинский суд защитил выборы в США

Речь идет о решении окружного административного суда Киева по иску депутата Борислава Розенблата к нардепу Сергею Лещенко и директору НАБУ Артему Сытнику. Дело тянется уже полтора года, но прошло только первую инстанцию (то есть еще не вступило в законную силу). Сейчас апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляций Лещенко и НАБУ на принятое судом первой инстанции решение.

Суд решил, что нардеп Лещенко и глава НАБУ Сытник, сообщая о получении Полом Манафортом средств из так называемой "черной кассы Партии Регионов", фактически обвинили его в преступлении. При этом они не получили разрешение следователя или прокурора на разглашение информации о расследовании.

В результате суд сделал вывод о нарушении принципа презумпции невиновности и разглашении сведений предварительного расследования. Как результат – исковые требования депутата Розенблата были признаны обоснованными.

А еще суд установил наличие причинно-следственной связи между противоправными действиями Лещенка и Сытника и отставкой Пола Манафорта с поста главы штаба Дональда Трампа. Это, по мнению суда, является вмешательством директора НАБУ и нардепа в избирательные процессы США 2016 года:

Источник: reyestr.court.gov.ua

А поскольку Дональд Трамп, уже будучи в статусе президента США, высказался о том, что официальный Киев пытался саботировать его предвыборную кампанию, суд пришел к выводу, что вследствие противоправных действий ответчиков нанесен ущерб интересам государства Украина.

В итоге, со ссылкой на решения Европейского суда по правам человека окружной админсуд Киева признал противоправными действия:

- директора НАБУ Сытника по разглашению и распространению информации о наличии фамилии и подписей Пола Манафорта 6 в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, вследствие вмешательства в избирательные процессы США и нанесло ущерб интересам государства Украина;

- нардепа Лещенко по поводу вмешательства во внешнюю политику государства Украина, которые были осуществлены путем распространения информации в отношении Пола Манафорта, что имело следствием вмешательство в избирательные процессы США и нанесло ущерб интересам государства Украина:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Право нардепа Розенблата подать этот иск суд обосновал тем, что нардеп непосредственно принимает участие в реализации Верховной Радой своих полномочий в сфере внешней политики Украины.

В результате у нардепа есть законный интерес в данной сфере. А противоправное вмешательство ответчиков в определение и реализацию основ внешней политики прямо нарушает законный интерес депутата Розенблата.

Как раскручивалось дело о "черной кассе Партии регионов"

Скандал начался 27 мая 2016 года, когда бывший заместитель председателя СБУ Виктор Трепак направил в адрес НАБУ заявление с приложениями, которые представляют собой так называемую "амбарную книгу" или "черную бухгалтерию" Партии Регионов. На основании этого заявления НАБУ начало досудебное расследование.

Через четыре дня, 31 мая 2016 года "Украинская правда" опубликовала статью "Рукописи не горят. Черная бухгалтерия Партии регионов: фамилии, даты, суммы". Среди соавторов статьи числился Сергей Лещенко.

В статье имелись сканы рукописного текста, которую авторы статьи назвали "амбарная книга расходов Партии регионов". Эта книга, по словам авторов, "практически одновременно оказалась у бывшего журналиста, а ныне нардепа Сергея Лещенко, а также экс-заместителя главы СБУ Виктора Трепака".

Откуда и каким образом эта "книга" появилась у Лещенко и Трепака – авторы умолчали.

1 июня 2016 года Артем Сытник на брифинге в НАБУ заявил, что всего в НАБУ был передан 841 лист "амбарной книги". Эти страницы заполнены от руки. В них указана дата, фамилия и инициалы лиц, сумму выданных средств и краткое описание статьи затрат. На каждом письме содержится примерно 30 записей.

НАБУ начало расследование по признакам преступления, предусмотренным ч.4 ст.369 Уголовного кодекса – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Далее, 15 августа 2016 года все та же "Украинская правда", со ссылкой на публикацию в "The New York Times", опубликовала информацию о том, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Пол Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из Украины с 2007 года по 2012 год.

Сама "The New York Times" ссылалась, в свою очередь, на данные НАБУ. Согласно этим данным, имя Пола Манафорта 22 раза фигурирует в так называемой "черной кассе", в которой содержатся данные о коррупционной деятельности "Партии регионов" за 5 лет. При этом цель выплат четко не указана. Также отмечается, что эти расходы, зафиксированные в записях от руки, "нельзя сверить с банковскими записями, а также подписи реципиентов еще не были проверены".

Однако НАБУ при этом подчеркнуло, что наличие фамилии Манафорта в "списках" не означает, что он действительно получил эти средства, ведь в графе получателей содержатся подписи других лиц.

Кульминация истории случилась 19 августа 2016 года. В этот день Сергей Лещенко обнародовал новые подробности о "черной кассе" ПР. Он сообщил, что деньги для Пола Манафорта получал один из кураторов "амбарной книги ПР".

В тот же день на фоне разразившегося скандала Пол Манафорт был вынужден подать в отставку с должности начальника штаба избирательной кампании Дональда Трампа.

Почти через год, 29 июня 2017 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что они не проводили официального расследования причастности Пола Манафорта к получению средств от Партии регионов.

"Он не был и не является украинским государственным служащим, и поэтому не может совершать коррупционные деяния согласно украинскому законодательству. Оценку действиям данного лица должны давать компетентные органы других государств, чья юрисдикция распространяется на расследование возможных фактов таких правонарушений", - говорится в сообщении.

И, наконец, сам Дональд Трамп, уже в статусе президента США, 25 июля 2017 года сообщил, что официальный Киев пытался мешать его предвыборной кампании и потребовал от генерального прокурора страны немедленно начать расследование этого дела.

Куда дальше пойдет процесс

Как сообщала "Страна", 13 мая, в Киеве не состоялось слушание по апелляции нардепа Сергея Лещенко на судебное решение, вынесенное по иску Борислава Розенблата.

Причина, по которой заседание отложили - судья слушания Елена Губская была назначена еще 7 мая судьёй в Верховный суд и на данный момент ей не могут найти замену.

Истец по делу, депутат Борислав Розенблат заявил "Стране": "Трепак, Лещенко, Сытник - люди, которые были втянуты спецслужбами, на то время американского посольства, которые действительно дали им эту амбарную книгу, чтобы они на полосах газеты это осветили. Для того, чтобы в Америке ее прочитали случайно, а после этого начался скандал. Это было сделано все специально, точно так же как это сегодня делаются вбросы против тех или иных людей. Украина вмешалась в чужие выборы - выборы самой сильной страны ":

Фото: Страна.ua

Сергей Лещенко свою позицию подробно изложил в брифинге после несостоявшегося заседания суда. В частности он заявил, что согласно разъяснению Верховного Суда иск в админсуд к народному депутату вообще подаваться не может.

Глава ЦИК чуть не повторил судьбу Манафорта

Еще одной "жертвой" дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов, кроме Пола Манафорта, чуть было не стал бывший глава Центризбиркома Михаил Охендовский. Его тоже обвиняли в получении денег.

Как сообщала "Страна", ему в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Дома у Охендовского и в помещении ЦИК следователи провели обыски, но ничего не нашли. Также следователи изымали документы в банках, где у Охендовского были открыты счета.

Соломенский районный суд Киева 21 декабря 2016 года оставил Михаила Охендовского в должности и отпустил под личное обязательство.

В июне 2017 по решению главы САП Назара Холодницкого все материалы дела (кроме эпизода возможного получения неправомерной выгоды главой ЦИК) были переданы в департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры.

С тех пор новостей о ходе расследования "амбарной книги" Партии регионов больше не было. После победы на выборах Трампа о ней постарались как можно быстрее забыть. Зато вспомнили о вмешательстве в американские выборы со стороны Сытника. Сейчас уголовное дело по этому поводу расследуют в ГБР.

Отметим, что ранее о вмешательстве Украины в выборы в США в интервью "Стране" подробно рассказал бывший сотрудник посольства США в Вашингтоне Андрей Телиженко.

Приводим отрывок из этого интервью.

- Порошенко ментально более схож с Трампом, чем, наверное, любой другой лидер в мире. Оба – бизнесмены, которые могли бы иметь прекрасные отношения. Но наша власть попалась на крючок просьбы о поддержке от другой команды, решила сыграть по-крупному, не имея при этом глобальной стратегии. Это и привело к просчету. Посольство Украины в США могло сотрудничество с демократами или не развивать в этом направлении, или двигать дальше. Чалый решил идти по второму пути, хотя я настоятельно советовал ему этого не делать. Считаю, что он перешел все негласные дипломатические границы в этом вопросе.

- Чем он объяснял такое свое решение?



– Чалый убедил себя в том, что Трамп – это пророссийский кандидат. Не имея на то серьезных доказательств. Вероятно, он хотел и команде Клинтон показать, что он представляет из себя больше и может претендовать на более значимые роли. В общении с ним я не понимал его позиции: почему можно поддерживать диалог со всеми остальными кандидатами от Республиканской партии, кроме Трампа. Речь идет о стадии праймериз.



Возможно, у его помощницы Оксаны Шуляр были личные отношения с людьми из штаба демократов. Именно Шуляр познакомила меня с Александрой Чалупой из Демократической партии и поручила собирать и передавать ей информацию о Поле Манафорте.



– Цель – дискредитировать Трампа?



– Не только дискредитировать. Со слов Александры Чалупы, и об этом уже писали в СМИ, целью было добиться снятия Дональда Трампа с предвыборной гонки. Провести осенью 2016 года специальное заседание комитета Конгресса США и добиться снятия его кандидатуры. Это мне было сказано прямым текстом. Шуляр мне сказала по этому направлению держать связь с Чалупой. Чалый все прекрасно знал и этому не препятствовал. Как посол он должен был это остановить. Я отказался принимать участие, и после этого с Чалупой не общался.