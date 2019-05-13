Глава МИДа Павел Климкин заявил, что Украина выйдет из Минских соглашений, если Россию вернут в ПАСЕ.

Франция, Германия и другие страны вот-вот должны принять Российскую Федерацию назад в Совет Европы.

Россию, лишенную права голоса в 2015 году, уже давно пытаются вернуть в ПАСЕ, а Киев этому всячески препятствовал. И вот теперь ситуация сдвинулась в пользу Москвы. Но Климкин, который одной ногой уже на выходе из МИДа, поставил Европе ультиматум, шантажируя выходом из Минских соглашений.

Это может обернуться проблемами не только для нового президента Зеленского, но и для всей страны - от до нового витка боевых действий до окончательной потери Донбасса.

Что говорят эксперты

"Наверное, это одна из самых больших глупостей, которые сегодня может совершить министр иностранных дел. Ведь сегодня вопрос стоит только один - кого сделают крайним за провал Минского мирного урегулирования. Украину? В результате может посыпаться система санкций и у РФ развяжутся руки. Паспортизация показывает, что Москва готова идти дальше до признания "республик". Что это тогда? Истерика? Или решили напоследок "погреться на пожаре", соорудить ещё одну растяжку для Зеленского?", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Фактически от Минских соглашений остались только хрупкий политический и военный баланс на востоке Украины и санкционный режим.

"С политической точки зрения между ключевыми участниками Минских соглашений - Евросоюзом, Россией и Украиной - решается только один вопрос: а кто виновен в том, что минское мирное урегулирование не было реализовано, соглашения не были выполнены. И сделать Украину в этой ситуации виновной - это означает перечеркнуть всю ту дипломатическую стратегию, которая реализовывалась последние пять лет, сдать те переговорные позиции, которые сам Климкин и отстаивал. Это означает, наверное, согласиться на российский вариант мирного урегулирования на Донбассе.

Я это расцениваю в диапазоне между колоссальной глупостью и эмоциональностью (Климкин боится завершить свою работу на фоне возвращения России в ПАСЕ) - до сдачи национальных интересов и согласия на российский вариант урегулирования конфликта, отмену санкций, автономию для Донбасса", - говорит Бортник.

Есть мнение, что своим заявлением уходящая власть хочет подложить свинью Зеленскому.

"Возможно, Зеленского хотя вернуть в 2014 год. Страна окажется без Минских соглашений на фоне кризиса на Донбассе и возможной интенсификации боевых действий. И Зеленскому придётся с этим разбираться: или заключать новые соглашения, что будет очень непопулярно среди части общества и что означает потерю электората, или встать перед лицом возобновления масштабных боевых действий, что отрежет другую часть электората", - прогнозирует Бортник.

В то же время возвращение России в ПАСЕ, которое планируется в ближайший месяц-два, часть экспертов оценивает как элемент усталости Европы, начала снятия санкций с Российской Федерации и разворачивание Запада в сторону России.

"Помимо того, Украина потеряла значительную часть поддержки западных государств, потеряла не только влияние своей делегации и поддержку своих инициатив в ПАСЕ, но главное - наша страна потеряла шанс выторговать что-то в обмен на возвращение российской делегации в Совет Европы, например, доступ к Крыму нашего уполномоченного по правам человека, подвижки по ситуации с украинскими моряками", - говорит Бортник.

Последний месяц немецкие депутаты ведут разъяснительную работу в ПАСЕ, убеждая других парламентариев, мол, борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией", и Европа не должна ее поддерживать.

Парламентарии также уверяют, что идею прощения России поддерживает лично Ангела Меркель, хоть сама немецкий канцлер не озвучивала свою позицию по этому поводу.

По этому поводу уже случился инидент с украинско делегацией, которая сцепилась

с немцами и в ответ на свое возмущение якобы получила порцию отборных ругательств.

В экспертной среде ультимативное заявление Климкина и поведение украинской делегации в ПАСЕ расценивают как большой минус для самой Украины.

"Если российскую делегацию вернут в ПАСЕ, то не благодаря тайной дипломатии Кремля, а из-за открытой тупости и неумения себя вести всех этих Арьевых”, - написал международный эксперт Олег Волошин на своей странице в Facebook.

Скандалы с украинской делегацией в ПАСЕ случаются периодически.

В ПАСЕ собирались отменить санкции еще минувшей осенью. 9 октября на голосование в Ассамблее собирались вынести резолюцию, которая усложняет введение любых санкций. В этом документе не было ни слова о России, однако все понимали, о чем речь.

Тогда украинская делегация устроила настоящий цирк. Представители Киева громко кричали, топали ногами, кричали "Слава Украине!", пели гимн российской журналистке и бросались микрофонами. А нардеп от БПП Алексей Гончаренко накануне выступил в зеленых рукавицах сантехника.

Что пишут в соцсетях

Экс-нардеп Андрей Артеменко считает, что перед уходом с поста Петр Порошенко пытается усложнить жизнь своему преемнику Владимиру Зеленскому, в том числе через заявления Климкина.

"Если в цивилизованных странах проигравшие президенты, которых принято называть хромыми утками, перед уходом с поста сосредотачиваются исключительно на гуманитарных вопросах, наш уткохряк Порошенко вцепился в президентское кресло всеми четырьмя копытцами, ссыплет указами, делает назначения, в общем всячески усложняет жизнь будущему Президенту Зеленскому. Завтра зачем-то летит в Брюссель, что-то там отмечать, с кем то встречаться. Кому ты там нужен, сбитый лётчик?

Не отстаёт от него и его и наш горе-министр иностранных дел Климкин. В Брюсселе шантажирует европейцев, что выйдет из Минска и тд. Кто тебе дал право после разгромного поражения твоего босса на выборах и провала вашей внешней и особенно внутренней политики говорить от имени всего украинского народа?

Избранный Президент Зеленский ролики от высшего духовенства с призывами к миру размещает, США инициируют встречу с Президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в Японии, где украинский вопрос будет одним из главных, а это хромое стадо ещё кому-то угрожает. С вещами, на выход!"

"Наш чудесный министр иностранных дел Климкин заявил в Брюсселе, что Украина выйдет из минского процесса, если Европа понизит санкционный градус в сторону Москвы.

И тут прям мокрые глаза у Европы и мгновенный ответ:

"О, ні, пане міністр! Ви що? Не виходьте з "мінську", бороніть Європу від клятого Путіна життями своїх громадян, ми ж, цивілізація, без вас не встоїмо. Людоньки, шо ж це робиться. Ми продовжимо санкції, обов‘язково! Ми зробим все, щоб занепокоєнь було у три рази більше! Нам же зовсім на вас не начхати!" - написал ведущий Макс Назаров.

"Климкин сделал ход конем или просто потерял страх. Министр публично попытался шантажировать Францию и Германию выходом Украины из Минского процесса: "Если вы пойдете (на снятие санкционного давления относительно РФ), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", – сказал Климкин" - процитировал министра блогер Денис Гороховский.

"Я так понимаю, один из мажоритарных округов во Львовской области уже занят...." - предположил Avals Olichech.