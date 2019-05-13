Уже четвертую неделю после президентских выборов парламент не может определиться с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Вопреки прогнозам, что 14 мая окончательно будет решено, когда состоится торжественное вступление нового главы государства в должность, голосование по этому вопросу пока буксует. Шанс на голосование во вторник сохраняется, но небольшой.

И, несмотря на то, что сам Владимир Зеленский призывает парламент поддержать инаугурацию 19 мая, шансов на положительное голосование по этой дате все меньше.

Детали анализирует "Страна".

Просит без уважения

Баталии народных избранников вокруг даты инаугурации едва не сорвали Согласительный совет глав фракций и комитетов в понедельник, 13 мая. С момента второго тура выборов идет четвертая неделя, но депутаты до сих пор не назначили дату инаугурации Владимира Зеленского.

И, похоже, что приступать к этому вопросу не спешат.

По крайней мере, вступительная речь спикера Андрея Парубия на Согласительном совете касалась каких угодно тем, кроме этой. Поэтому внефракционный нардеп, единственный член депутатского объединения "За Зеленского" Виталий Куприй потребовал от спикера не распыляться на второстепенные вопросы и начать пленарную неделю с решения по дате инаугурации.

"Инаугурация президента - вопрос номер один, смена власти", - заявил Виталий Куприй. В конце своей тирады нардеп даже положил на стол спикера наручники. "Вы будете отвечать за то, что вы делаете", - заявил он. Максимально быстро назначить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского призвала Парубия и внефракционный нардеп Надежда Савченко.

"Чем дольше будут оттягивать инаугурацию президента - тем дольше будут сидеть в репрессиях политзаключенные России", - сказала Надежда Савченко. Но Парубий на эти призывы ограничился только встречными обвинениями, мол, выступающие за немедленную инаугурацию парламентарии вредят не только себе, а и самому новоизбранному президенту Зеленскому.

От позиции спикера по инаугурации зависит немало. Например, он мог бы призвать главу профильного комитета - по вопросам работы Регламента - провести заседание безотлагательно, чтобы рассмотреть проекты постановлений с датами инаугурации.

Но он этого не сделал.

Напомним, всего таких проектов на данный момент пять - два из них (их подавали внефракционные Сергей Мищенко и Виктор Балога) предполагают, что инаугурация должна пройти 19 мая, два разных проекта подал внефракционный Куприй - за дату 20 мая и дату 26 мая (при чем последний он подал поздним вечером в понедельник).

Еще один проект предлагает провести инаугурацию в два этапа - официоз в Верховной Раде 19 мая и торжественная праздничная часть 3 июня на НСК "Олимпийском".

Был еще один проект авторства депутата от БПП Александра Сугоняко о назначении даты инаугурации на 1 июня, но нардеп его отозвал.

Согласно Регламенту, эти проекты должны быть рассмотрены на заседании Комитета, а затем вынесены в зал. Но ближайшее заседание комитета назначено на среду, 15 мая. И хотя ряд депутатов от БПП позднее стали говорить, что комитет может собраться во вторник (и якобы заседание планируется на утро), в самом комитете официально ничего не назначено. Это значит, что во вторник парламент эти вопросы рассматривать с большой долей вероятности не будет.

Один из членов комитета в разговоре со "Страной" сказал, что глава парламента не просил собраться раньше. Но не исключает вариант, что в сессионном зале депутаты могут потребовать пройти по этим постановлениям без решения комитета или же быстро созвать комитет во вторник утром перед заседанием или в перерыве между заседаниями.

"Такая возможность есть, можно внести проекты с голоса, Парубий может поставить четыре проекта на сигнальное голосование - определить, по какому из них есть большинство голосов и уже потом поставить именно этот проект на голосование. Было бы желание, как говорится", - говорит "Стране" член Регламентного комитета, пожелавший сохранить анонимность.

В кулуарах парламента также говорят о личной обиде спикера Парубия на Зеленского, из-за чего затягивается инаугурация. "Он просто обижен на номера о нем "Вечернего квартала", - считает один из внефракционных нардепов.

В целом позиция провластных депутатов и руководства парламента относительно даты инаугурации напоминала знаменитый диалог из "Крестного отца": "Ты пришел и говоришь: Дон Корлеоне, мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения".

Например, о том, что Зеленский без уважения обращался к Раде с предложением назначить инаугурацию на 19 мая, высказался глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Такой стиль обращения внедряет очень опасную традицию, поскольку демократия — это в первую очередь процедура и уважение", - возмутился он, комментируя видеообращение Зеленского.

В аналогичной тональности выразил свое несогласие с этой датой и глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сославшись на то, что Украина в этот день чтит память жертв политических репрессий и большинство депутатов будут на поминальных мероприятиях.

Ждут развал коалиции

Дебаты относительно даты инаугурации продолжились в понедельник вечером на заседании фракций БПП и "Народного фронта".

Еще до заседания фракции один из депутатов от "Народного фронта", близкий к секретарю Совета национальной безопасности и обороны в разговоре со "Страной" отмечал, что основная причина промедления в том, что большинство парламентариев боятся досрочных выборов. Дело в том, что после 27 мая начнется срок в полгода, во время которого нельзя распускать Раду (другие юристы трактуют конституционные нормы иначе и говорят, что этот срок начинается после 14 июня).

"Многие депутаты хотят встать в позу, тогда как некоторые оценивают перспективы с оглядкой на нового президента. В целом диспозиция сил непонятна. По моему мнению, этот вопрос (присяги Зеленского 19 мая, - Прим.Ред.), скорее всего, не пройдет. Он вообще был поставлен в некорректной форме. У нас же не президентско-парламентская республика, чтобы глава государства диктовал Раде условия, а, напротив, у парламента главенствующая роль", - говорит "Стране" собеседник из НФ.

Но, по итогу собрания фракции, позиции депутатов внутри НФ разделились. Часть говорят о том, что будут голосовать за любую дату, кроме 19 мая. Другие, в том числе замглавы фракции Андрей Тетерук - о том, что возможна только одна дата инаугурации - 28 мая.

Интересно, что заседание фракции посетили все тяжеловесы политсилы - экс-премьер Арсений Яценюк, глава СНБО Александр Турчинов, спикер Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков.

Яценюк возмущался попытками распустить Раду на том лишь основании, что суд принял решение об отсутствии коалиции. По мнению экс-премьера сначала должно быть в Раде объявлено о развале коалиции, потом пройдет 30 дней и только после этого, если новой коалиции не будет, у президента будет право распустить парламент.

"Яценюк заявил, что раз они (команда Зеленского - Прим.Ред.) заявляют о приверженности Конституции, то пусть идет согласно букве закона. Иначе это политическое рейдерство. Получается, через суд отменяются выводы парламента (насчет наличия коалиции - Прим.Ред.) Раз дается 30 дней на формирование новой коалиции после объявления о развале старой, надо, чтобы они прошли. И тогда можно говорить о роспуске. Гипотетически завтра может быть объявлено о развале коалиции в Раде", - рассказал "Стране" один из нардепов, присутствующих на заседании фракции.

Впрочем, по его словам, есть и те депутаты, которые согласны поддержать дату 19 мая.

"Проблема в том, что это день траура. И нелогично проводить инаугурацию в день, когда на всех телеэкранах свечки будут гореть. Звучали идеи предложить 20 мая или 28-е. Поддержки единой нет, но точно не 19-е". Были все центры влияния в НФ -Яценюк, Турчинов, Парубий, Аваков, но выступили только Яценюк, Парубий и Бурбак. Глава МВД отмолчался. "Прозвучало мнение, что присяга в день траура - это даже не закрытые перед носом двери и упавший солдат. Это хуже всего вместе взятого", - говорит собеседник.

В БПП также прошло заседание фракции, где дата инаугурации была ключевой темой обсуждения. По итогам позицию показательно изменили. "Мы готовы поддержать любую дату, которую поддержит регламентный комитет", - рассказал "Стране" замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко.

Впрочем, его коллега Наталья Новак ("Блок Петра Порошенко") считает, что именно провластное большинство пытается отстрочить дату инаугурации.

"Думаю, вряд ли поддержат. "Народный фронт", еще когда начали собирать подписи за отставку Парубия, заявил, что не позволит распустить Раду и снять нынешнего спикера. На сегодняшнем соглассовете лидер этой фракции Бурбак заявил, что это будет день памяти жертв политических репрессий и, мол, лучше перенести инаугурацию на другую дату. А его фракция - это много голосов. БПП тоже не спешит рассматривать этот вопрос… Все делается, чтобы отсрочить дату инаугурацию. Но и упор Зеленского на эту дату тоже не совсем понятна. Почему не 20 мая, например? Он считает счастливой для себя цифру 19 после дебатов с Порошенко на стадионе 19 апреля? Он обещает некие фишки. Интересно, какие: заявить сразу после инаугурации о роспуске Рады под овации избирателей? Это пойдет ему в плюс, мол, показал характер. Но избирательный закон остается прежний, значит, мажоритарщики радостно поедут в прикормленные округа", - говорит Новак.

Добирают голоса

На данный момент о публичной поддержке Зеленского с его предложением по 19 мая уже заявили четыре фракции и группы - "Самопомощь", "Батькивщина" Юлии Тимошенко, группы "Видродження" и "Воля народа". О том, что дадут свои голоса за любую дату инаугурации, говорят и в оппозиции.

Член "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко сообщил "Стране", что его фракция готова поддержать любое предложение Зеленского.

"Я считаю, что 19 мая - это подходящая дата, эта дата укладывается в нужные сроки, и нужна оперативная и цивилизованная передача власти. Если не 19, так 20, если не 20, так 26. Подходит любая дата. Но чем скорее, тем лучше", - отмечает Нимченко.

Таким образом, вместе с мажоритарщиками (которым выгоднее досрочные выборы в Раду по старому законодательству, чем очередные выборы без мажоритарки) в парламенте теоретически набирается около более 180 голосов за любую дату инаугурации "до 27 мая".

Но все еще зависит и от времени самого голосования - если идти по процедуре и оно состоится только 16 мая, то еще больше вероятность, что инаугурации 19 мая не будет - за три дня будет сложно успеть пригласить зарубежных гостей. "Мы должны обеспечить как можно большее присутствие высших иностранных гостей, чтобы заручиться поддержкой международных партнеров", – поясняет "Стране" замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко.

Мотивировать депутатов голосовать за нужную для Зеленского дату инаугурации могут общественные протесты. Например, такие анонсировала активистка Евромайдана Лиза Богуцкая.

"Ожидаю флешмобы в интернете и возле Рады, это изменит мнения ряда игроков. Но по моим ощущениям, голосов за инаугурацию 19 мая нет. А на дату в конце мая, думаю, есть. Соответствующий проект постановления недолго внести. Не удивлюсь, если в итоге состоятся переговоры между Зеленским и руководителями фракций и найдут приемлемую для всех дату. Но также ожидаю, что команда Зеленским будет использовать сопротивление Рады против нее же. Это станет дополнительным аргументом за ее роспуск, мол, там полно саботажников, нужна полная перезагрузка. При этом у Зеленского все больше союзников в парламенте, ну и общественное мнение разогревается, - считает нардеп Игорь Попов (внефракционный). - Однако роспуск после 27 мая будет выглядеть сомнительно, и противники идеи будут упирать на прямое нарушение Конституции. Они не Порошенко удерживают в кресле - он то уже сделал все, что хотел. Выигранные у Зеленского две недели погоды ему не сделают. Но для тех, кто будет на парламентских выборах играть против Зеленского, нужен повод для его критики. Только нет вождя сопротивления, потому что под Порошенко многие не пойдут, а другого "буйного" нет".

Еще один депутат из правящей коалиции говорит, что пробуксовка с датой инаугурации связана с тем, что идут торги вокруг темы "роспуск-не роспуск Рады" и формирование новой системы власти после инаугурации. "И Коломойский, и Аваков, и другие люди, которые сейчас имеют влияние на Зеленского, против досрочных выборов. Они предлагают Зе другой путь - пообещать депутатам их не разгонять, а в обмен получить голоса для частичного кадрового обновления власти - уволить министров, которых поставил Порошенко, поставить своего главу СБУ, министра обороны и иностранных дел. И, может быть, поменять и генпрокурора, хотя Коломойский этого не хочет. Такую схему предлагают Зеленскому. Если он на нее согласится, то вопрос по дате инаугурации решится быстро. А до тех пор, пока он не согласится, никто не заинтересован в том, чтоб форсировать "коронацию" Зе. В том числе и Коломойский. А значит - будут тянуть", - прогнозирует источник.

О том, как идут торги за дату инаугурации также рассказывает Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно".