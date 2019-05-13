Заместитель главы Администрации президента (АП) Алексей Филатов, о негласном увольнении (с придержанным президентским указом) которого давно ходили слухи, наконец-то официально освобожден от должности. Соответствующий указ главы государства был обнародован в субботу, 11 мая.

Таким образом, Филатов, курировавший на Банковой юридическое направление, стал первым топ-менеджером администрации, покинувшим ее после поражения Порошенко на президентских выборах.

Как утверждает собеседник, вхожий в АП и лично знающий Филатова, уход свидетельствует, что замглавы администрации выполнил задачи, поставленные перед ним в рамках судебной реформы, и добился желаемого увольнения.

В тоже время недоброжелатели называют увольнение Филатова бегством: дескать, куратор судебной системы в ближайшее время может покинуть территорию Украины. Тем более, что именно его традиционно обвиняли в незаконном давлении на судей в интересах Банковой, что может стать основой для возбуждения уголовных дел.

В любом случае остается интрига, как будет функционировать теперь судебная система, влияние на которую, в том числе, через Филатова оказывал Порошенко. Подробности - в материале “Страны”.

Май - месяц тихий

Надо сказать, назначенного в АП 25 июля 2014 года, Филатова “увольняли” не один раз. Так, в начале августа 2018 года, по слухам, его должны были уволить одновременно с другим заместителем главы администрации Дмитрием Шимкивым, ответственным за административные, социальные и экономические реформы.

По утверждению собеседников издания в АП, разговоры об увольнении обоих были следствием интриг внутри администрации, в которых Шимкив и Филатов упоминались вместе с бывшим руководителем АП Борисом Ложкиным, оставившим кресло в конце августа 2016 года. И тот, и другой всегда считались креатурами Ложкина в АП. Интересно, что 31 августа 2018-го указ насчет Шимкива таки вышел, а Филатов остался. Хотя, как утверждали источники, он сам хотел уйти (как и Шимкив), но тогда это выглядело бы как признание провала разрекламированной судебной реформы, затеянной Порошенко.

Снова об увольнении Филатова заговорили в начале апреля этого года, после первого тура президентских выборов. Впрочем, АП категорически опровергла информацию о якобы уже подписанном президентом указе.

Важно, что фоном выступала ситуация с объявлением прокурором Константином Куликом подозрения Филатову о причастности к делу о махинациях бизнесмена Сергея Курченко, близкого к семье экс-президента Виктора Януковича, в котором фигурирует также Ложкин, а косвенно даже Порошенко.

Хотя тогда в Генеральной прокуратуре заявили, что подозрения Кулика Филатову и другим лицам не имеют юридической силы. Однако уже после поражения Порошенко на выборах Филатова вызвали на допрос именно в качестве подозреваемого.

Если смотреть под этим углом, уход Филатова первым из замов нынешнего главы АП Игоря Райнина не случаен.

“В череде майских праздников увольняешься тихо. Филатов не хотел привлекать к себе особое внимание. Если бы он не ушел сейчас, кто знает: может, потом увольнение сопровождалось бы скандалом, и не исключено, что в связи с обвинениями в его адрес”, - рассуждает политолог Вадим Карасев в комментарии “Стране”.

Но одновременно он обращает внимание на знаковые назначения в судебной вертикали, которые, по его мнению, стоит считать лебединой песней Филатова в его кураторской должности.

“Порошенко держал его (Филатова - Прим.Ред.) до завершения назначения ряда судей. Суды заполнены кем нужно, “мины” в виде двусмысленных судебных решений заложены. Пусть теперь новый президент разбирается”, - комментирует Карасев.

Собеседник издания, лично знакомый с Филатовым и вхожий в АП, в принципе разделяет эту логику. “Он давно собирался уйти, - говорит источник, попросивший об анонимности. - Смысла дальше держаться должности нет. Он написал заявление - президент отпустил”.

Он также сказал, что остальное руководство АП сейчас догуливает накопившиеся дни отпуска. “Непонятно, когда инаугурация Зеленского (новоизбранный глава государства Владимир Зеленский - Прим.Ред.), но, думаю, все должны уволиться в ближайшее время”, - отметил собеседник.

Отметим: знаковых назначений в судебной системе в последнее время было несколько, при том что Порошенко, проиграв выборы, мог бы перепоручить их преемнику Зеленскому.

Во-первых, избрано руководство высшего антикоррупционного суда, как утверждают источники “Страны”, при закулисном участии АП, а, во-вторых, тоже 7 мая указом Порошенко назначил 77 судей нового Верховного суда, среди которых были и сотрудники корпорации "Рошен".

Как говорят собеседники, Филатов, входя в число авторов судебной реформы, играл в обоих случаях одну из главных ролей.

Новая метла

По мнению источника, знакомого с Филатовым, после увольнения тот вряд ли займется публичной политикой.

“Насколько я знаю, он вернется в юриспруденцию и будет снова работать с крупными корпорациями. Скорее всего, он или зайдет в какую-то крупную юрфирму, вроде "Кисиль и партнеры", где он работал до АП, или купит какую-то для себя, или начнет строить ее с нуля”, - говорит собеседник издания.

Напомним, до прихода в администрацию Филатов возглавлял направление разрешения споров в адвокатском объединении "Василь Кисиль и партнеры", одной из крупнейших юридических фирм Украины.

В тоже время, источник в судейских кругах рисует другую перспективу: "Скорее всего, Филатов покинет Украину. Он уже является подозреваемым по одному делу (по делу Курченко - Прим.Ред.). А есть еще много других зацепок. В таких условиях он, вероятно, предпочтет на некоторое время залечь на дно".

Но остается вопрос: что будет с системой отношений команды Порошенко с судейским корпусом, выстроенной за годы его президентства? Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры”, спрогнозировал “Стране”, что перестановки в кабинетах повлекут за собой вообще ослабление контроля власти над судебной системой, а не только окружения Порошенко.

“Временно контроль власти точно ослабнет. Однако бывший президент может попытаться и дальше влиять на суды через Высший совет правосудия, ряд членов которого ему обязаны”, - полагает Кравец.

А дальше команда уже нового президента будет решать, как ей вести себя с судьями.

“Когда новая команда поймет, какие в их руках рычаги (влияния на систему - Прим.Ред.), она может оставить все как есть, несмотря на декларации. Хотя если Конституционный суд удовлетворит все представления, касающиеся судебной вертикали, например, вопросы люстрации, квалификационного оценивания судей, ликвидации Верховного суда в старом виде, то новый президент сможет спокойно вернуть систему на пять лет назад и построить ее действительно независимой”, - допускает Кравец.

А вот бывший заместитель министра юстиции адвокат Юрий Иващенко уверен: после того, как Порошенко освободит кресло на Банковой, его влияние на судебные органы резко снизится. "Даже те судьи, что назначались при Порошенко и, возможно, обещали ему лояльность, держат нос по ветру. И они будут действовать по принципу: "Король умер - Да здравствует король! Это уже происходит", - сказал Иващенко в комментарии "Стране".

Источник в судейских кругах полагает, что уход Филатова ускорит процесс потери влияния Порошенко на судебную систему, который, впрочем, и так уже идет полным ходом.

"На Филатове были завязаны ключевые люди в судебной системе. В частности, глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков - это человек Филатова, который через систему оценивания пытался держать в повиновении судейский корпус. Из последних примеров - вызов на квалификационное оценивание судей Окружного админсуда Киева, которые взбунтовались против Порошенко. Также на Филатове был завязан Борис Гулько. Формально Гулько является главой Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Но в реальности он был своего рода "уполномоченным" от Банковой по решению разных вопросов с судьями. Именно через него Филатов осуществлял влияние на судебный корпус. Отставка Филатова - это сигнал и для Козьякова, и для Гулько о том, что им также нужно задуматься о будущем. Так как именно по ним, как по столпам созданной Филатовым системы влияния на судей, будет нанесен в первую очередь удар со стороны многочисленных противников Порошенко. Причем, не исключено, что это случится еще до инаугурации нового президента", - резюмирует источник.