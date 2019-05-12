Мир запасается попкорном. Торговая война между Китаем и США вновь набирает обороты. 10 мая после провала переговоров по новому торговому соглашению, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о повышении ввозной пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Речь идет об импорте на общую сумму порядка $200 млрд.

Но это еще не все. 11 мая Трамп распорядился "изучить возможность" введения пошлин на товары из Китая еще на $300 млрд. Речь идет о продукции, которая до этого не числилась в "черном списке". Об этом заявил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. То есть, под американские санкции попадет китайский импорт на 500 млрд в год.

Китай уже отреагировал на наступление Трампа. Власти Поднебесной в официальных комментариях говорят о "сожалении" по поводу введения пошлин, но, вместе с тем, заявляют, что "не боятся воевать и будут воевать, когда это необходимо". Сейчас мировое сообщество ждет "ответки" Китая. Как прогнозируют аналитики, скорее всего, последует зеркальное повышение пошлин на американские товары.

Возможность включить задний ход еще сохраняется. Официально переговоры между США и Китаем пока не закрыты. Некоторые эксперты даже считают, что санкции являются не чем иным, как попыткой Трампа надавить на Китай, заставив играть по своим правилам.

Впрочем, в счастливый конец этой истории все меньше верят даже отъявленные оптимисты. А пессимисты уже пугают мир новым экономическим кризисом, который может грянуть уже нынешней осенью.

"Как минимум, замедлится рост мировой экономики. Прогнозы на этот год были снижены сначала с 2% до 1,8%, а теперь и вовсе до 1,6%. Хотя, на первый взгляд, спад не такой большой, в масштабах мировой экономики - это сотни миллиардов долларов. Такое замедление ударит по экспортно ориентированным странам, в том числе, и по Украине. Вместо ожидаемого роста, можем получить обвал экспорта", - прогнозирует глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

С учетом того, что экспортеры являются главными поставщиками валюты в страну, есть угроза и для курса доллара.

Напор Трампа против восточной хитрости Китая

Напомним, что американо-китайская торговая война началась еще в 2018 году. Летом Вашингтон запустил "пробный шар" - обложил пошлинами китайский импорт на 34 млрд. В сентябре санкции расширили - под 10%-ю пошлину попало китайских товаров примерно на 200 млрд долларов в год. Причиной стало, по словам президента Дональда Трампа, "нарушение Китаем условий торговли", а также, якобы, попытки китайских властей "манипулировать выборами в конгресс США".

Если говорить проще - Трамп, как и пообещал на волне предвыборной кампании, начал "защищать американского производителя, и бороться с китайским демпингом".

Проблема в американо-китайском торговом балансе действительно есть. По итогам 2017 года экспорт товаров из Китая в США превысил 500 млрд, а поставки американской продукции в Поднебесную составили всего чуть более 130 млрд.

Тогда же Дональд Трамп пообещал, что если власти КНР введут ответные меры против американских импортеров, то он закрутит гайки еще сильнее - пошлины распространятся на список товаров еще почти на 300 млрд, то есть, фактически уже на весь китайский импорт.

Стоит отметить, что пошлины в 10% сразу были названы "стартовыми" и должны были увеличиться до 25% с 1 января 2019 года. Китай тогда ввел зеркальные пошлины для американских товаров на $60 млрд.

Аналитики же заговорили о приближающемся экономическом кризисе.

Впрочем, тогда острые углы удалось немного сгладить, и торговая война приутихла.

Ровно до весны 2019, когда встал вопрос о пересмотре торгового соглашения между США и Китаем.

У Трампа сразу несколько требований: снизить поставки китайских товаров в США, обеспечить более лояльные условиях для американского импорта в Поднебесной, а также не мешать американским компаниям, которые собираются вернуть производство на родину.

"В этих переговорах Трамп действует в традиционной для него стилистике - добивается безусловной капитуляции Китая и принятия всех условий американцев. Китай же применяет восточную хитрость. Он понимает, что если сейчас "опустит" американский бизнес, инвестирующий в китайское производство, то через пару лет может случится так, что и вводить пошлины будет не на что, так как импорт китайского товара в США резко обвалится. Поэтому китайцы выбрала тактику максимального затягивания времени, там строят графики, углубляются в детали и т.д", - пояснил "Стране" экономист Алексей Кущ.

В ответ Трамп "выкатил" против Поднебесной тяжелую санкционную артиллерию, дожидавшуюся своего часа еще с 2018 года.

В Twitter он написал, что "Китай чувствует себя проигравшим после последних торговых переговоров". Он также добавил, что Китаю лучше не ждать новых президентских выборов в США, надеясь, что к власти придут демократы, а лучше заключить торговую сделку с Соединенными Штатами как можно быстрее. Естественно, на условиях Вашингтона. Который, якобы, уже получает выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

Теперь осталось дождаться "ответки" от Китая, о которой он уже предупредил. Не исключено, что китайцы также реанимируют санкционный список от 2018 года, который тогда полностью так и не запустили. Так, планировалось увеличить пошлины до 25% почти на 2,5 тысячи американских товаров, на 20% - на 1 тысячу наименований импорта, на 10% - на 974, на 5% - на 662. В перечне, в частности, фигурировала аграрная продукция, промышленные товары и сжиженный газ.

Посыпались сырьевые рынки

Реакция на это торговое обострение уже есть. Как только стало известно о повышении пошлин на китайский импорт, юань подешевел на 1,3%, а индекс Шанхайской биржи упал на 5,6%.

Bloomberg спрогнозировал вал корпоративных дефолтов китайских компаний, число которых из-за обострения торговых отношений с США и так выросло втрое, хотя общая сумма потерь, по словам Куща, пока остается сравнительно небольшой и не превышает 5-6 млрд долларов.

Отреагировали и сырьевые рынки. Так, нефть опустилась ниже 70 долларов за баррель, достигнув двухмесячного ценового минимума. Это поясняется начавшимся "бегством инвесторов" из рынка нефти в более стабильные активы - золото, драгоценные металлы. Кстати, золото за несколько дней выросло в цене почти на 0,7%, до 1289,6 долларов за унцию.

"Для Украины - основной негативный эффект - это снижение цен на агропродовольственные товары. После твиттов Дональда Трампа о торговой войне цены на сою и кукурузу просели на 3-4% всего за день", - рассказал "Стране" глава Украинского сообщества экономических свобод Марьян Заблоцкий.

В ING Bank отметили, что с начала года улучшение ожиданий по переговорам между США и Китаем было основным драйвером роста сырьевого рынка, в частности, цен на нефть. А вот срыв переговоров может иметь негативные последствия. В Capital Economics указывают, что повышение пошлин и их распространение на оставшийся объем импорта будет стоить Китаю в 0,2% ВВП. "Есть мнение, что Китай потеряет от 0,5% до 1% ВВП. В прошлом году китайская экономика выросла на 6,6%, и это был минимум за последние двадцать лет. В этом году ей прочат рост в 6%, а из-за санкций этот показатель может снизиться и до 5%", - говорит Алексей Кущ.

При этом Соединенным Штатам будет сложнее замещать китайские товары. То есть, пострадают обе стороны.

"Президент уверен, что вводимые им тарифы платит Китай, а США получают, соответственно, деньги от Китая. Но это совершенно не соответствует действительности. Китай не платит вообще ничего. Тарифы вынуждены платить американские компании, покупающие китайские товары, тут же закладывая эти тарифы в цены и перекладывая бремя их выплаты на американских потребителей. Так что следует ожидать скачка цен на огромное количество импортируемых товаров, включая, например, компьютеры и другую электронику. Китай заявил, что предпримет ответные меры в отношении импортируемых американских товаров", - написал на своей странице в Facebook профессор Игорь Айзенберг.

"Сегодня все ткани производятся в Китае. Он - полный монополист в этом, и диктует цены. Следует ожидать, что цена на ткани поднимется, а конкуренции никакой. Соответсвенно поднимутся цены и на одежду, которая также производится для американских компаний в Китае", - пишет в Facebook Александр Тубман.

"Введение Штатами 25%-х пошлин на приблизительно половину товарного импорта из Китая, безусловно, угрожает снижением общей мировой торговли. А также торможением экономик США и Китая на 1,5-2 процентных пункта. В свою очередь, это может привести и к торможению мировой экономики", - прокомментировал "Стране" экономист Андрей Блинов.

"Прогнозы по динамике мировой экономики на этот год уже снизили с 2% до 1,6%. Это минус в сотни миллиардов долларов", - добавил Александр Охрименко.

Чего ждать Украине

По словам Алексея Куща, для Украины американо-китайское обострение может иметь несколько последствий.

Во-первых, нам грозит снижения цен на сырье, как это уже произошло, в частности, с кукурузой и соей.

"Китай является крупным потребителем, поэтому задает основные ценовых тенденции на международных биржах. Скажем, Поднебесная потребляет до 50% всего мирового производства металла. Если тамошняя экономика замедлится, то рухнут цены на всех сырьевых рынках", - говорит Кущ.

Для украинских металлургов такой сценарий сродни кризису. "Для нас экспорт металлургической продукции является критическим. Поэтому, чтобы поддерживать рост ВВП хотя бы на нынешнем уровне, нам нужно, чтобы цены на металл росли на 10-15% в год. Даже если они остановятся, для Украины это уже плохо, а если начнут падать - вообще катастрофа", - отмечает экономист.

Во-вторых, замедление роста мировой экономики автоматически сократит спрос на сырье и со стороны других покупателей. Это значит, что вместо ожидаемого роста экспорта, в этом году мы можем получить его снижение. А это чревато еще большим замедлением отечественной промышленности, - говорит Александр Охрименко.

В-третьих, будут потери и на самом китайском рынке, куда Украина поставляет товаров на 2,5 млрд долларов в год. Это сопоставимо, скажем, с нашим импортом в Германию или Италию. Впрочем, как раз этот риск для нас наименее весомый. "Понятно, что весь наш экспорт не уйдет. Из-за замедления китайской экономики он может разве что уменьшится, но не критично", - поясняет Алексей Кущ.

По его словам, самыми опасными для Украины являются так называемые сырьевые ножницы. "Это когда экспортируемые нами товары, например, металл, дешевеют, а импортируемые, скажем, нефть, наоборот, дорожают. Эти "ножницы" съедают наш ВВП и провоцируют рост курса доллара", - отмечает экономист.

"Если торговая война не будет смягчена, это может привести к спаду отдельных рынков. Если это коснется основных экспортных рынков Украины, только тогда может быть влияние на обменный курс в сторону девальвации. В зоне основного риска для нас из-за торговой войны Пекина и Вашингтона - металлургия", - подытожил Андрей Блинов.