Газовые скидки для украинцев уже вскоре могут обернуться новым ростом тарифов. Напомним: с мая газ для населения, пусть и символически, но все же подешевел — цена упала на 30 копеек, до 8,24 гривен за кубометр.



Но это, скорее всего, временная "акция". Украинский газовый рынок ожидают большие перемены, которые уже в следующем отопительном сезоне могут существенно подкорректировать платежки.



Во-первых, в следующем году истекает контракт с "Газпромом", тот самый от 2009 года, который считается для Украины крайне невыгодным. Но менять его на более выгодный, или хотя бы продлить прежний пока не очень реально. "Нафтогаз" и "Газпром" находятся фактически в состоянии войны. Такое положение пожет привести к тому, что транзит российского газа через Украину окажется под большим вопросом. Ведь по сути не будут согласованы условия такого транзита (сколько нам "Газпром" за него платит). А это - угроза прекращения транзита вообще. Что, кстати, будет вполне реально, если к тому времени запустится "Северный поток-2". К слову, Россия уже обратилась к европейским партнером с просьбой увеличить закачку газа в хранилища на случай прекращения транзита через Украину с 1 января 2020 года. То есть в Москве не сбрасывают со счетов вариант прекращения транзита.



Во-вторых, если Россия перекроет вентиль, Украине грозит едва ли не газовый коллапс с длительными перебоями в газоснабжении населения и промышленности. Ведь долгосрочных контрактов с европейскими поставщиками, которые продают нам тот же российский газ, но уже с наценкой по формуле "Дюссельдорф плюс", у нас тоже нет.



В-третьих, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сейчас пытается договориться с США о поставках сжиженного американского газа. Но, по словам управляющего правовой группы "Трохимец и партнеры" Александра Трохимца, такой газ на 30-50% дороже, чем тот, что мы закупаем сейчас, что наверняка отразится в платежках. Да и возможность его бесперебойных поставок пока утопическая.



Итогом всей этой истории могут оказаться не только очередные космические платежки, но и передача украинской газовой трубы в "нужные руки". Поиск таких рук, к слову, уже анонсировал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, которого олигарх Игорь Коломойский уже номинировал в одном из интервью на должность главы правительства.



"Страна" разбиралась, что будет с газом и по каким тарифам украинцы будут платить за отопление и горячую воду.

"Танкер плюс"

На прошлой неделе глава "Нефтегаза" Андрей Коболев вместе с замминистра иностранных дел Светланой Зеркаль провел ряд встреч по газу в США. Как следует из его отчета в Facebook, искали "противодействие злоупотреблениям России на газовых рынках".



"Обсуждали риск того, что "Газпром" готовится прервать транзит газа через Украину зимой 2020 года и устроить очередной газовый кризис", — написал на своей странице в Facebook Андрей Коболев.



По его словам, речь шла, в частности, о возможностях поставки к нам из США сжиженного газа. Газ LNG поставляется в сжиженном состоянии танкерами по морю. Но, прежде чем запустить его в трубу, нужно придать такому газу привычное состояние, то есть, провести его разжижение.



С этим могут быть проблемы, так как нужен специальный терминал, которого в Украине нет. "Мы не располагаем инфраструктурой. Нет терминала, слабая пропускная способность морских портов", — говорит Трохимец.



При этом американский сжиженный газ обойдется на 30-50% дороже того, который мы закупаем в Европе по формуле "Дюссельдорф плюс". "Придется переплачивать, минимум, 50 долларов с каждой тысячи кубов", — говорит Рябцев. То есть, среднестатистический кубометр подорожает в среднем на 1,3 гривен, и за него придется платить уже больше 9,5 гривен. А, учитывая, что цена газа занимает в структуре тарифов на отопление и горячую воду до 80%, автоматически взлетят и платежки.



"Можно было бы использовать совместно с Польшей их терминал в Свиноустье. Но его мощностей вряд ли хватит, так как поляки подписали контракт о поставках американского сжиженного газа в рамках диверсификации импорта. У них контракт с "Газпромом" истекает в 2023 году", — пояснил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.



Плюс есть еще одна проблема — Турция крайне негативно относится к идее прохождения танкеров с газом через Босфор. "Понятно, что открыто на конфронтацию с США турки не пойдут, но всегда могут вполне аргументированно остановить импорт по экологическим причинам", — говорит экономист Алексей Кущ.



По его словам, попытка избавиться от российской газовой зависимости за счет американского газа выглядит, как минимум, странной. "Номер один в мире по импорту сжиженного газа — это Катар. И он сотрудничает с Турцией. Поставки катарского газа обошлись бы намного дешевле, чем американского. Но это направление "Нафтогаз" почему-то даже не рассматривает", — отмечает Кущ.



Александр Трохимец добавил, что, помимо Катара, можно было бы возить газ также из Ирана, но с ним враждуют Штаты.

"Все строится четко под интересы США, которые, как известно, курируют наш "Нафтогаз". Поэтому о ближневосточном газе никто не думает. В итоге мы получим аналог схемы с углем из Пенсильвании (поставлялся по завышенным ценам на госпредприятия, в частности, "Центрэнерго" — прим. Ред.) — новую формулу "Танкер плюс", — говорит Рябцев. По каким ценам такой газ будут продавать населению, остается только догадываться.

Летучие газы

Стоит отметить, что Андрей Коболев активничает не случайно. Договор с "Газпромом" действует до конца нынешнего года, поэтому уже с 1 января 2020 года газовый вопрос для Украины может встать как никогда остро.



О новом контракте речь пока не идет. В феврале попытки договориться успехом не увенчались. Очередные переговоры должны состояться в мае.



Но насколько конструктивными они будут — пока вопрос. В начале мая "Нафтогаз" подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", обвинив его в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке. Речь идет о проекте "Северный поток-2", которых РФ строит в обход Украины — через Финляндию, Швецию, Германию и Данию. Его запуск позволит России пустить транзит газа мимо Украины, ну а мы потеряем 3 млрд долларов, плюс будем вынуждены закачивать дополнительно 4 млрд кубов газа для создания нужного давления в трубе.



Жалоба "Нафтогаз" базируется на "отсутствии экономического обоснования" "Северного потока-2".



"Сейчас ЕС имеет большой излишек мощностей для импорта российского природного газа, а поэтому не требует дополнительно 55 млрд кубометров "Северного потока-2". Украинской ГТС вместе с другими маршрутами в Европу более чем достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос Евросоюза на российский газ. "Северный поток-2" реализуется, очевидно, для вытеснения с рынка существующий газопроводов. Поскольку "Северный поток" не имеет рационального экономического объяснения, его целью может быть исключительно устранение конкуренции", — говорится в обращении "Нафтогаза".

Компания пугает Европу: изменение газовых потоков заметно удорожит транзит и окончательно закрепит монополию "Газпрома" на европейском рынке.



Впрочем, по словам Александра Трохимца, жалоба "Нафтогаза" вряд ли убедит Еврокомиссию зарубить "Северный поток-2". Но пока этот проект застопорился из-за отказа Дании разрешить строительство газопровода в своих территориальных водах.



Поэтому Европа в следующем отопительном сезоне будет зависеть от транзита газа через Украину. Это, по словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, заставит ЕС искать способы ускорить украинско-российские газовые переговоры.



По словам Геннадия Рябцева, возможно несколько сценариев развития событий.



"Формально новый договор с "Газпромом" может подписать только сертифицированный по европейским стандартам украинский оператор ГТС. "Нафтогаз" заявил, что до 1 января 2020 года создать такого оператора не успеет. Плюс потребуется время на сертификацию. Поэтому остается вариант продления нынешнего договора. Тут также есть варианты. Либо Украина соглашается на продление и все идет, как сейчас. Либо не соглашается. Тогда нам нужно обеспечить газ собственной добычи и реверс из Европы. Для этого нужно подписать контракт со Словакией, гарантировав, что мы будем брать не менее 23 млн тонн газа в сутки, и закупить дополнительно 4 млрд кубов газа для поддержания нужного давления в трубе. Но прежде было бы неплохо проверить способна ли наша ГТС вообще работать в режимах реверса и аверса одновременно. Последний раз ее «тестили» на волне очередной газовой войны с Россией 10 лет назад. Но тогда перебои наблюдались всего несколько дней, а в хранилищах было 24 млрд кубометров газа. В этот раз система может и не сработать, и Украина попросту останется без газоснабжения", — пояснил "Стране" Рябцев.



"Такая перспектива вряд ли обрадует Европу. Поэтому, скорее всего, повторится ситуация десятилетней давности, когда европейские послы массово на нас ополчились и буквально штурмом брали АП", — добавил эксперт.

Кому достанется труба

Надвигающийся газовый коллапс может закончится банальным переделом рынка. Андрей Коболев сообщил, что "во время политических и бизнес-встреч" увидел "большую заинтересованность в реформе украинского рынка газа и в передаче ГТС независимому оператору в концессию".



Андрей Коболев еще в прошлом году заявлял о существовании некой "американской компании", которая готова взять в управление украинскую трубу. Впрочем, названия претендентов пока не озвучиваются. В "Нафтогазе" сообщили, что готовы назвать их разве что на закрытом заседании СНБО.



По словам Алексея Куща, речь может идти о фирмах экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, которые он несколько лет зарегистрировал в США для реализации газовых проектов. Сам Пономарев считается своего рода "представителем Джорджа Сороса по газу в Украине".



Впрочем, эксперты говорят, что на украинскую трубу есть и другие претенденты.



"Американцы на европейском рынке чужие, поэтому им будет сложно управлять нашей газотранспортной системой и обеспечить транзит в ЕС. Не исключено, что в итоге трубу получит тот же "Газпром", создав гибридную модель с участием европейских фирм-прокладок", предположил он.

В любом случае для рядовых украинцев газовые игры закончатся очередным повышением тарифов.

"Понятно, что все это затевается для получения прибыли, так что в итоге цены вырастут", — подытожил Рябцев.