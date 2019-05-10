Приглашение патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета архиереям созданной поместной украинской церкви на "торжественное молитвенное общение" 14 мая, день, когда чтят память священномученика Макария, спровоцировало межконфессийный скандал между Киевским патриархатом и ПЦУ. Напомним, Филарет разослал всем архиепископам приглашение во Владимирский собор, где находятся мощи Макария, и который он сохранил за собой, на общий молебен. Часть епископата ПЦУ, которые обнародовали эти приглашения, заявили об неприкрытой попытке Филарета восстановить свое могущество и спровоцировать раскол в ПЦУ. Но другие архиереи готовы поддержать Филарета. При этом предстоятель ПЦУ Епифаний такое приглашение не получил, что только подчеркивает конфликт, существующий внутри новообразованной церковной структуры. Детали конфликта анализирует "Страна".

Восстановить могущество

Слухи о том, что почетный патриарх ПЦУ Филарет рассматривает перспективы полноценного восстановления Киевского патриархата в Украине, ходили еще с момента получения ПЦУ Томоса от Константинопольского патриархата. Несмотря на то, что Филарет за день до создания ПЦУ (15 декабря 2018 года) самолично подписал постановление о ликвидации УПЦ КП для ее последующего присоединения к ПЦУ, ни юридически ни буквально Киевский патриархат не был ликвидирован. Более того, до момента юридического оформления такой конфессии, как ПЦУ, приходы Украинской православной церкви переходили именно в УПЦ Киевского патриархата. По сути Томос на несколько месяцев стал брендом для наполнения структуры Киевского патриархата новыми приходами.

Теперь то, что Киевский патриархат не ликвидирован и до сих пор существует, подтвердил сам Филарет в интервью "ТСН". "Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован, – заявил Филарет накануне. – Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал".

Поэтому теперь в ПЦУ опасаются, что Филарет собирает церковников, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата.





"Все архиереи понимают, что Филарет хочет восстановить ликвидированную УПЦ (КП). Также понимают, что восстановление УПЦ (КП) это раскол ПЦУ. Поэтому приедут на приглашение почетного патриарха только сознательные "сепаратисты". Надеюсь, таких будет мало", - написал на своей странице в Facebook епископ ПЦУ Адриан Кулик-Богдан 8 мая (позже, однако, он это сообщение удалил).

То есть, теперь, раскольником Филарета называют уже архиереи ПЦУ. И если их слова подтвердятся, то для самого Филарета это будет уже второй раскол - в 1992 году с частью клира и мирян он покинул Русскую православную церковь, образовав Украинскую православную церковь Киевского патриархата, за что был отлучен из церкви и предан анафеме.

В ответ на рассылку таких приглашений Епифаний (которого Филарет на торжественное молитвенное общение не приглашал) заявил, что любые разговоры о возвращении в прошлое – губительны для новой украинской Церкви.

"Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта Церковь была признана со стороны других Поместных Православных Церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - сказал Епифаний в интервью ТСН.

В ответ на действия Филарета в СМИ стало распространяться обращение в защиту канонического статуса Православной Церкви Украины с призывом поддержать новосозданную структуру и уберечь ее от раскола. В обращении говорится, что конфликт, разгоревшийся после заявления Филарета о том, что Киевский патриархат не ликвидирован и до сих пор существует, а также другие публичные и непубличные процессы внутри УПЦ КП несут угрозу для существования ПЦУ. Инициаторы документа констатируют фактический раскол в рядах ПЦУ и призывают спасти Православную Церковь Украины от распада. Авторы предлагают всем неравнодушным подписать этот документ.

Побили горшки на Синоде

За 4 месяца с момента получения ПЦУ Томоса Епифаний и Филарет ни разу не сослужили вместе. Филарет не был приглашен на Интронизацию Епифания. А сам Епифаний не пришел на Патриарший прием в честь торжества Пасхи. Из недавнего - Епифаний не пригласил Филарета в Выдубецкий монастырь на службу по случаю Дня святого Георгия Победоносца, где Филарет в этот день служил с 1996 года. И количество разногласий между церковниками только нарастает.

Как стало известно "Стране", впервые разногласия между Филаретом и ПЦУ обнажились еще во время первого заседания Синода ПЦУ, который возглавил Епифаний. Во время Синода митрополит Винницкий Симеон (тот самый, который перешел из УПЦ) и епископ Герман публично предложили отобрать у Филарета право на управление Киевскими приходами. Когда Филарет в ответ заявил, что он уйдет с заседания Синода и расскажет журналистам о произошедшем, присутствующие, чтобы смягчить накал страстей, решили оставить за Филаретом право управлять приходами Киева.

Долила масла в огонь ситуация в Одессе, где в соборе Рождества Христова новый иерарх ПЦУ - епископ Одесский Павел запретил упоминание имени Филарета в молитвах. По иронии судьбы, около 20 лет назад за этот кафедральный собор состязались УПЦ и Киевский патриархат, после чего мэрия Одессы отдала его УПЦ КП. Настоятель храма не захотел перейти из Киевского патриархата в ПЦУ, и не соглашался с решением о запрете поминания Филарета, после чего епископ ПЦУ сослал его служить в храм в Одесской области, стоящий едва ли не посреди поля.

Теперь же Филарет по сути собирает вокруг себя фронду из архиереев ПЦУ, вошедших в клинч с Епифанием и его людьми.

По информации "Страны", как минимум один из архиереев ПЦУ поддерживает Филарета в его стремлении возродить Киевский патриархат. Речь идет об Иоасафе Белгордском (приходы которого находятся в России с центром в Белгороде), который уже публично выражал несогласие с политикой ПЦУ по всяческому дистанциированию от Киевского патриархата и самого патриарха Филарета.

"Теперешние возглавители Церкви - вспомните о том, что именно он нашел вас, пасущих коров и гусей, вознес вас на вершину церковной жизни, дал вам все блага-и духовные и материальные. Поставил Вас в епископы, дал епархии, дорогие машины, драгоценные панагии, кресты, митры, великолепные облачения, дорогие телефоны, деньги. Вы, видимо, в самомнении, все это принимали как должное. Чем же вы платите Патриарху? Не даете ему дожить оставшиеся годы в покое, почете и тишине? Помните слова Божии - "Проклят Ханаан, раб рабов будет он...". Да не будет с вами и с нами этого!" - обращался архиерей к духовенству ПЦУ.

Накануне Иоасаф и вовсе заявил, что архиереев обманом принудили на Объединительном соборе голосовать за Епифания, убеждая, что управлять ПЦУ будут двое - Патриарх Филарет и предстоятель - до кончины Патриарха.

"При подготовке к Объединительному Собору между архиереями было обговорено - голосовать за Вл.Епифания потому что управлять Церковью будут двое - Патриарх и Предстоятель (до кончины Патриарха). Было обещано это положение внести отдельной временной главой в Устав Церкви, который примет Поместный Собор, собранный после получения Томоса. Если бы этого обещания не было, вл.Епифаний не был бы Предстоятелем. Значит - был просто обман участников Собора. А разве при обмане действует Благодать Св.Духа? Слышал и такое мнение - якобы Предстоятель ведет себя таким образом потому, что на него оказывается большое "давление". Правда, не пойму, с какой стороны", - написал Иоасаф.

Заручившись поддержкой авторитетных архиереев ПЦУ, Филарет хочет созвать в ближайшие месяцы Поместный собор, на котором внести изменения в Устав ПЦУ, а затем, возможно, и свергнуть Епифания.

Для созыва Собора Филарету нужна треть голосов - то есть 20 архиереев ПЦУ.

По информации "Страны", несогласие Филарета вызывает в частности, пункт 5 Устава.

"Православная Церковь Украины состоит из религиозных организаций, которые имеют юридический статус в соответствии с положениями Конституции и законов Украины..".

До принятия в таком виде это положение Устава звучало иначе "Автокефальная церковь в Украине, которая имеет юридический статус в Украине в соответствии с положениями Конституции и законов Украины", что означало, что субъектом права является именно сама церковь.

Также Филарет выступает за изменение порядка назначения постоянных членов Синода. В уставе прописано, что их трое. Филарет считает, что их должно быть 12, для остальных архиереев оставить возможность поочередно быть временными членами Синода. Поэтому Филарет предлагает сначала созвать Поместный Собор, на котором участники примут Устав, а потом на основе нового Устава выбрать Синод, который сможет контролировать сам Филарет. И в будущем поможет ему сместить Епифания.

Без покровительства президента

Примечательно, что заслугу Филарета в получении Томоса Украиной публично признал новый президент Владимир Зеленский. Еще во время дебатов он, обращаясь к Петру Порошенко и критикуя его лозунг "Армия, мова, вера", заявил: "Что касается Томоса, мне кажется, это победа для Украины. Но мне кажется, это победа, прежде всего, Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом. Еще в то время, когда вы были прихожанином Московского патриархата".

Но со сменой власти и уходом самого Петра Порошенко ПЦУ по сути вообще остается без государственного покровительства.

"ПЦУ во многом держится за счет ресурса власти. Но в этом и проблема ее искусственного создания. Без административной поддержки ПЦУ не взлетит. Теперь, когда Порошенко уходит, они остаются в подвешенном состоянии. А Киевский патриархат, хоть и не признан, но имеет серьезную структуру, достаточное количество прихожан и авторитет самого Филарета. С чем остается Епифаний - непонятно", - рассуждает политолог Андрей Золотарев.

"Есть три основных версии, что означает и как может развиваться этот конфликт. Первая, что это попытка конкурировать за власть внутри ПЦУ, и попытка указать Епифанию, где его место. Мол, мы тебя назначили, нам и подчиняйся. Вторая - что это элемент шантажа Константинополя, если не расширите наши полномочия, то мы расколем вашу структуру, а ПЦУ является всего лишь митрополией в составе Константинопольского патриархата. И только как крайний вариант - частично, на базе тех иерархов, которые не нашли места в ПЦУ, восстановить серьезную структуру со своим политическим местом и влиянием, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Ключевое - Порошенко уходит, Епифаний теряет поддержку как извне, так и внутри конфессии. Я не исключал бы еще одного раскола православия из-за этих процессов. Это чистый результат действий уходящей власти".