Во вторник, 7 мая, на собрании приведенных к присяге судей Высшего антикоррупционного суда с третьей попытки было избрано руководство этого органа, который с сентября начнет рассматривать уголовные производства о топ-коррупции, подследственные НАБУ и САП.

Как уже писала "Страна", на главную административную должность в ВАКС коллеги выбрали Елену Танасевич, а ее заместителем стал Евгений Крук.

В юридическом и экспертном сообществах их характеризуют как "относительно независимых" судей, выражая сдержанный оптимизм по поводу назначенных кадров. Отчасти он основан на том, что служители Фемиды не пошли на поводу у представителей Администрации президента и Антикоррупционного бюро, якобы лоббировавших избрание на пост "рулевого" ВАКС своего ставленника. Впрочем, официально в судейском корпусе такие факты протежирования отрицают.

Как судьи Антикоррупционного суда выбирали себе главу и действительно ли они поломали сценарий Банковой, читайте в материале ниже.

Два голосования не выявили победителя

Для начала восстановим хронологию избрания главы Антикоррупционного суда. Изначально желание побороться за этот пост изъявили желание три претендента - это Маркиян Галабала, Олег Павлишин и Елена Танасевич. Результаты волеизъявления служителей Фемиды в первом туре засвидетельствовали отчасти неожиданный результат. И нетипичное для собрания судей времен президентства Петра Порошенко расхождение позиций.

Так, ни одна из кандидатур не набрала необходимого большинства голосов. Места в тройке разместились так: Танасевич заручилась поддержкой 15 коллег, Павлишин - 14, а Галабала - только 9. Ввиду чего был объявлен второй тур голосования, куда набравший наименьшее число голосов Галабала не попал.

Согласно одной из версий, которая курсирует в коридорах Специализированной антикоррупционной прокуратуры и юридических кругах, именно этого юриста без опыта работы судьей (но известного по защите интересов членов семьи "Небесной сотни" в качестве их адвоката), "продвигали" на выборах главы ВАКС сразу две колонны власти. Якобы заинтересованность в таком назначении выражало руководство НАБУ и Администрация президента.

Сам Галабала протекцию отрицает. "Было много групп интересов (заинтересованных в избрании руководства суда - Прим. Ред.), но то, что вы озвучиваете - это конспирологические теории. Какого-либо влияния Антикоррупционного бюро на судей ВАКС не было, как и моего "продвижения" кем-либо. Считаю хорошим результатом тот факт, что мы сумели избрать руководство суда, оно заслуживает доверия", - говорит он "Стране".

Как бы там ни было, во втором туре голосования за пост главы Антикоррупционного суда, кандидатуры Галабалы уже не оказалось. Но и из оставшейся парочки претендентов служители Фемиды также не смогли выбрать руководителя. Подсчет показал, что Танасевич заручилась поддержкой 16 судей, на один голос меньше набрал Павлишин.

Звонок с Банковой и эрзац демократии

Тогда последний в качестве и.о. главы ВАКС объявил перерыв. В ходе которого, как уверяют "Страну" собеседники в судейских кругах, знакомые с деталями событий 7 мая, и произошло определенное вмешательство Банковой в процесс.

"Когда в Администрации президента увидели, что на собрании судей Антикоррупционного суда пошли "разброды и шатания" - их кандидат слетел, а прочим не хватает голосов "болота", решили устроить эрцаз демократии по-рошеновски. На 101% знаю, что поступил звонок. Кто его осуществил, доподлинно не скажу. Но предполагаем, что звонившим был лично куратор за судами из АП Алексей Филатов, или люди от него, - говорит наш собеседник. - На другом конце провода потребовали, чтобы судьи ВАКС в обязательном порядке закрыли все административные процедуры 7 мая и избрали председателя до того, как Порошенко покинет свой пост. Поймите, им глобально было важно обеспечить выборы, ведь в ином случае следующий раунд голосования за главу ВАКС проходил уже после инаугурации нового президента. И тогда на нынешнее окружение Порошенко судьи вообще бы не ориентировались".

В целом этот комментарий укладывается в логику дальнейших событий на собрании судей ВАКС. Так, после серии консультаций служители Фемиды приступили к еще одной попытке избрания руководства, и она увенчалась успехом. Более половины делегатов (23 судьи) поддержали назначение на пост главы Антикоррупционного суда Елены Танасевич.

"Общее впечатление от результатов собрания судей Антикоррупционного суда - хорошее. Тот факт, что руководство ВАКС не избрали с первого раза, а только третьего захода - это нормально, не вижу здесь "зрады". Подавали свои кандидатуры судьи с качествами потенциальных лидеров, был определенный демократизм. Проволочки по избранию мы скорее связываем с тем, что не все судьи знакомы между собой. Но точно не было такого, что участники брали под козырек и голосовали за какого-то конкретного кандидата - основного или подставного", - говорит "Стране" Александр Леменов, основатель организации StateWatch.

Судила в конюшне, но считается умницей. Что говорят о главе Антикоррупционного суда

В схожем свете комментируют и сам факт избрания на пост главы ВАКС Елены Танасевич.

"Она никому не должна, это относительно нейтральная фигура, - характеризует ее один из судей на правах анонимности. - Но только начало работы суда даст окончательные ответы по ней".

"Могу пожелать Танасевич железных нервов. Предполагаю, что давление на нее однозначно будут пытаться оказывать наши политики, а поддастся ли глава суда ему - покажет время", - добавляет Александр Леменов.

Анонс эксперта отчасти уже начал сбываться - вскоре после обнародования сведений об итогах голосования собрания судей ВАКС, ряд служителей Фемиды и комментаторов обратили внимание на декларацию Танасевич (о ней "Страна" писала ранее). В первую очередь, их удивили 14 крупных земельных участков, собственником которых заявлен супруг судьи - бизнесмен.

Аналогичный вопрос в феврале нынешнего года Елене Витальевне задавали члены Высшей квалифкомиссии судей в ходе ее собеседования на конкурсе в Антикоррупционный суд. Тогда Танасевич утверждала - не имеет отношения к их приобретению. А инициатором заполучения таких активов является ее муж. Дескать, он нашел недорогие земельные участки, приобрел их с целью дальнейшей бизнес-деятельности и теперь выкорчевывает на них старый черешневый сад.

Кроме того, ряд СМИ выразили скепсис в части профессиональных качеств судьи Танасевич, опираясь на материалы тех дел, которые она рассматривала. Так, согласно судебному реестру последние решения в должности судьи Печенежского райсуда Харковской области эта служитель Фемиды выносила еще в 2017 году, и среди этих дел не было резонансного криминала, а также эпизодов топ-коррупции.

По информации "Страны", дальнейшая пауза была связана с отсутствием полномочий у Танасевич - в 2012 году она стала судьей на пять лет, но в дальнейшем так и не была назначена бессрочно. Что же касается вопросов компетенции новоизбранной главы ВАКС, то за нее в профильном сообществе "Судьи Украины" вступилась Елена Варфоломеева.

"Что касается конкретно самой Елены Танасевич. Она работала в Апелляционном суде у нас помощником судьи, затем избрана судьей в Печенежский суд. Лично я была куратором этого суда (вообще, Печенеги это деревня, суд находится в бывшей конюшне, дел мало, в основном бытовуха. Если некоторые из вас намекают на взятки, так там их некому предлагать - народ сельский, живет с огорода). Елена очень порядочный и честный человек, взятки это не про нее, на этом своем утверждении я настаиваю. Кроме того, она еще и очень хороший человек, а также умница, очень целеустремленная, трудолюбивая, кандидат наук. По мнению Харькова это достойный выбор, - написала Варфоломеева. - Елена набрала больше всех баллов на квалифоценивании и является не липовым кандидатом наук. А опыта можно набраться и работая помощником судьи, были бы мозги, а с мозгами у нее не просто нормально, а просто шедеврально".

Источник фото: facebook.com/Судді України

Как сложится работа Высшего Антикоррупционного суда под началом избранного председателя, покажет время. Датой отсчета отправления правосудия в нем собрание судей утвердило 5 сентября.