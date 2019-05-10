Власти хотят залезть в карман к каждому украинцу.

Недавно идею о всеобщем декларировании доходов граждан озвучил представитель команды новоизбранного президента Владимира Зеленского, эксперт по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев. А 8 мая, как раз в день своего официального назначения, эту инициативу поддержал и новый глава налоговой службы Сергей Верланов. Фактически это был один из первых его тезисов в новом статусе.

"Это - точка ноль, она украинскому обществу необходима, чтобы шагать дальше. Относительно административной составляющей мы сделаем все возможное с большим акцентом на диджитализацию, на электронный сервис, чтобы это прошло как можно более безболезненно для всех граждан", - заявил Верланов.

Интересно, что на волне предвыборной кампании у Зеленского заявляли об амнистии капиталов для олигархов и бизнеса, но сейчас речь уже идет о декларациях для всех граждан, кроме разве что тех, кто сидит на соцвыплатах, скажем, пенсионеров.

По словам Гетманцева, уже готов законопроект, в котором прописана следующая схема: украинцев обяжут задекларировать все свое имущество, уплатив с нажитого непосильным трудом, но в обход налоговой, 5% от стоимости. В последующем это имущество будет считаться абсолютно легальным.

Ну а дальше придется жить уже по белому - платить налоги со всей зарплаты, а не только с ее официальной части, и отчитываться перед налоговиками откуда взялись деньги на дорогие покупки.

"Страна" разбиралась, как будет работать система всеобщего декларирования, и готовы ли украинцы заплатить и спать спокойно.

Для всех, кроме пенсионеров и коррупционеров

Самого законопроекта о всеобщем декларировании доходов, на который ссылается Гетманцев, в свободном доступе пока нет. Есть лишь его короткий анонс.

"Мы не будем касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Общее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Вот вы знаете, сколько в этом месяце заплатили государству? Обычно, людям трудно ответить на этот вопрос. Вы не чувствуете, сколько вам стоит государство", - отметил Гетманцев.

При этом заявленная на волне предвыборной кампании идея о налоговой амнистии для олигархов и бизнеса также в силе. Она, по словам Гетманцева, будет касаться "всех, но не чиновников", потому что те "уже давно вывели свои капиталы и подают электронные декларации".

При этом, по словам экономиста Виктора Скаршевского, вряд ли декларирование для госслужащих можно считать той самой "амнистией".

"Да, они декларируют, но ведь при этом не указывают, где взяли деньги на покупку особняков и дорогих авто. И ничего при этом не доплачивают", - говорит он.

Как пояснил Гетманцев, в законопроекте указано, что на доходы, полученные преступным путем, амнистия распространяться не будет.

"Если некий условный коррупционер воспользуется амнистией, а потом будет доказано, что он является преступником, деньги будут конфискованы. По уголовному кодексу", - сказал он. То есть, получается, что даже амнистия с официальной уплатой 5% еще не является гарантией, что фискалы оставят вас в покое.

Если окажется, что доходы все же коррупционные, то заберут все.

Гетманцев приводит в пример опыт Аргентины.

"Когда в 2016 году пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", - считает он.

Новый глава налоговой службы Сергей Верланов, которому, судя по всему, придется реализовать идею о всеобщем декларировании доходов, если ее, конечно, поддержит парламент, добавил, что "юридически нужно соблюсти вопрос равенства налогоплательщиков и тех, кто хотел бы задекларировать свое имущество".

Декларирование может коснутся большинства украинцев. Ведь "белые" зарплаты, с которых регулярно платятся все налоги, получает не так много граждан. По данным ГФС, на конец прошлого года только 8 млн из 26 млн работающих получали полностью официальную зарплату. 46% предприятий платит своим сотрудникам хотя бы часть оклада "в конвертах".

Плюс - 5-6 миллионная армия заробитчан, которые строят в Украине за полученные за границей деньги дома, покупают машины и прочее. На их доходы новая власть тоже положила глаз. И платить придется немало. Скажем, если ваша официальная зарплата - всего 4-5 тысяч гривен в месяц, но вы смогли приобрести квартиру в столице за 50 тысяч долларов, то нужно будет отдать государству $2,5 тысячи.

"Сбросимся на внешний долг"

Стоит отметить, что, если идею об амнистии капиталов в обмен на 5% для олигархов и крупного бизнеса большинство украинцев поддержали, то перспектива отчитываться о своих доходах радует их намного меньше. Обсуждая всеобщее декларирование в соцсетях, пользователи негодуют: почему, дескать, должны платить простые люди, пусть власти вначале "потрясут" богатых.

Этого мнения поддерживают и многие экономисты.

Декларирование для всех - это, что называется, воз впереди кобылы. "Вам предлагают заплатить 5% и жить по новым правилам, но самих правил, собственно, пока никто в подробностях так и не озвучил. При традиционно низком уровне доверия украинцев к власти, массовой явки в налоговую службу не будет. Нужно начать с "верхов", и уже затем, когда люди увидят, что это работает и идет государству на пользу, то тоже станут платить. Но главное, чтобы граждане поверили, что будет реальная борьба с коррупцией и одинаковые правила для всех. Иначе получится как в Грузии, когда планировали собрать с амнистии капиталов 4 млн долларов, а реально получили всего 35 тысяч", - говорит Скаршевский.

"Первая инициатива от Зеленского - это всеобщее декларирование доходов. Для всеобщего декларирования доходов Зеленский для начала должен показать полезность этого государства для его граждан, прежде чем оно начнёт заглядывать в их карман. Пока что его полезность не очевидна и именно поэтому граждане выбрали президентом Зеленского, а не Порошенко. Во-вторых, Зеленский должен помнить, что его на пост президента привела его личная успешная история, а не советы грантососов, которые набрасывают ему подобные идеи. Если бы было обратное , то сегодня у нас бы был президентом грантосос, а не "слуга народа", - написал на своей странице в Facebook Юрий Романенко.

"Это вполне соответствует финалу "Слуги народа", где президент Голобородько попросил народ Украины помочь с выплатой внешнего долга в размере 160 млрд долларов и народ скинулся за месяц", - шутит Мирослав Ходырев.

Сначала "пряники", потом - налоги

Экономист Алексей Кущ считает, что тема всеобщего декларирования для Украины пока вообще не актуальна.

"Это тема десятого порядка, и у меня подозрение, что ее запустили в экспертную среду лишь бы хоть что-то сказать. Ведь новой экономической программы у команды Зеленского до сих пор нет", - говорит он.

По словам эксперта, система всеобщего декларирования доходов - это результат формирования среднего класса.

"В ней есть смысл, когда у многих граждан появляется несколько источников дохода, скажем, официальная зарплата, пару подработок, проценты от депозита, доход со сданного внаем жилья и прочее. Тогда налоговикам действительно сложно отследить доходы каждого гражданина, и людям предлагают заполнять декларации. У нас же 90% населения имеет один источник дохода - зарплату. С нее платится подоходный налог, причем, налоговым агентом является работодатель. А для тех, кто имеет еще какой-то доход помимо зарплаты, декларирование есть и сейчас", - говорит Кущ.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", считают, что если всеобщее декларирование ввести прямо сейчас, большинство граждан его попросту проигнорирует.

В развитых странах, где эта система работает, есть мощный стимул, и это не только страх наказания за не поданную декларацию. Есть еще и "пряник": человек может уменьшить свои налоги, списав доходы на "затратную часть", скажем, образование, медицину, ипотеку. В итоге можно получить полное списание налогов и даже налоговый кредит от государства.

"Иногда налогоплательщику государство еще и доплачивает. И перспектива получить от властей пару тысяч долларов стимулирует граждан инвестировать в себя и свои домохозяйства и отчитываться в налоговой", - пояснил Алексей Кущ.

"В Польше, где все больше наших сограждан ищет лучшей жизни, ежегодно каждый работающий должен подавать декларацию. И государство часть уплаченных налогов возвращает", - написал в Facebook Александр Мозаровский.

В Украине можно получить налоговый кредит на образование. Но там масса условий и нюансов, поэтому реально пользуются этой возможностью очень немногие. Медицина, аренда жилья, ипотека и прочее пока не являются причиной списать налоги.

"Декларирование надо вводить, но сначала как добровольную меру. Если народ увидит, что потраченное на бумажки время позволяет вернуть денежку, сами побегут заполнять. И только после того, как 80% граждан начнет декларировать, вводить как обязательный закон", - написал в Facebook преподаватель Университета Вашингтона Константин Кияница.

Сам себе агент

Есть и еще один нюанс. В странах, внедривших систему всеобщего декларирования, как правило, действует схема самостоятельной уплаты налогов со всех доходов, включая зарплаты. То есть, человек получает всю зарплату на руки и уже потом платит налог на доходы физлиц.

"Но, если подобное запустят и у нас, это может разбалансировать бюджет. Ведь изменится ритмичность платежей. Сейчас государство получает два раза в месяц (с аванса и зарплаты украинцев) налог на доходы физлиц. За год "набегает" 220 млрд гривен. При этом в местные бюджеты идет 120 млрд - это номер один по поступлениям. В общий бюджет перечисляется 100 млрд. Сложно себе даже представить размах катастрофы, если вдруг эти платежи выбьются из графика", - говорит Алексей Кущ.

А "сюрпризы" не исключены.

"Как показывает опыт выплат монетизированных субсидий, некоторые граждане не готовы расстаться с деньгами, даже если их нужно перечислить по назначению. Так что никто не даст населению право на получение всей "грязной" зарплаты с возможностью самостоятельной уплаты подоходного налога раз в году, - считает Кущ.

Впрочем, по словам эксперта, в Украине декларирование могут запустить в обрезанном виде. И его главной целью может оказаться уменьшение армии получателей соцвыплат и субсидий.

"Претенденты на бюджетную помощь и сейчас обязаны указать свои доходы, но одно дело заполнить пару строк в ни к чему не обязывающей анкете, а другое - налоговая декларация. Там уровень отвественности все же выше. Особенно для тех домохозяйств, которые показывают нулевые доходы (по данным Минсоцполитики, таких более 900 тысяч - Прим. Ред.). За счет такого декларирования можно "срезать" 10-15% льготников", - подсчитал Кущ.