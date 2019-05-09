Как Зеленский отметит День Победы?

Согласно официальному календарю власти Украина вчера отметила День памяти и примирения. Правда, сказать, что его отмечала вся Украина, было бы огромным преувеличением. По сути, вчерашний день был памятной датой только для уходящей власти и тех, кто считает себя "25%-й элитой". Хотя на самом деле их гораздо меньше.

Большинство страны этот "праздник" проигнорировало. Либо пассивно, просто не обращая на него внимания, либо активно – публикуя в соцсетях посты о неприятии отмечания 8 мая и преданности празднику Дня Победы.

Однако, в отличие от 75% "неэлиты", выбранный ими президент Зеленский День памяти и примирения все-таки отметил. Скромно – постом в "Фейсбуке" и постановочной фотографией примирения ветерана Великой Отечественной и бывшей связной УПА. На фоне самого Зеленского.

В принципе, желание нового президента быть главой всего государства, включая "двадцатипятипроцентных", объяснимо. И нет ничего плохого в том, что Зеленский демонстрирует желание помнить и примирять. Но в одном случае: если сегодня он еще торжественнее отметит День Победы.

Именно этого ждут от нового президента те, кто его избрал. И это хорошо видно по комментариям под фейсбучным постом Зеленского о Дне памяти и примирения, значительная часть которых была посвящена теме "примирения евреев с надзирателями Освенцима". Так что 9 мая станет маркером для Зеленского – является ли он новым президентом или омоложенной копией Порошенко.

Движение 25-процентников

Тем временем "25-процентные" заявили о создании нового общественного движения, которое якобы должно стать кадровым резервом для различных политических партий. Однако всем понятно, что резервом это движение может стать только для одной партии – остальные просто побрезгуют такими кадрами как Олешко.

"25%-е" движение создается якобы по инициативе снизу, однако очевидно, что источник этой инициативы находится там же, откуда исходили все темники для порохоботов во время предвыборной кампании.

И результат наверняка будет таким же, как у всего, что исходило из этого центра. Потому что объективно эти 25% ничего не объединяет.

Если разложить "элиту" на составляющие, из нее сразу нужно убрать 9%, присоединившихся во втором туре, – они голосовали не за Порошенко, а против Зеленского. Если точнее – против нестабильности, которую тот якобы нес.

А из остальных 16% следует убрать 3-4% фальсификаций, 5-7% тех, кто всегда голосует за власть и потому уже любит больше Гройсмана, а скоро полюбит и Зеленского, и в сухом остатке "элита" скукожится до совсем скромных 7-9%. Да и от тех останется совсем немного, когда после смены хозяина Банковой финансовые потоки иссякнут, а на самого бывшего ее хозяина начнут заводить уголовные дела.

Так что какой будет "25%-я элита" к октябрю, сложно даже представить. Хорошо, если в ней останутся хотя бы Олешко и Березовец.

Кабмин против Коломойского

Силы сопротивления президенту Зеленскому консолидируются. Вчера вице-премьер Розенко фактически от имени Кабмина объявил, что правительство назначается парламентом и потому после инаугурации нового главы государства в отставку не собирается.

В принципе, это и без объявлений известно всем. Необходимость в таком заявлении возникла, скорее всего, после публикации второй части интервью Коломойского на Бигус.Инфо. В этой части ждущий возвращения в страну олигарх сказал, что единственный министр, которого стоит оставить в должности, – это глава МВД Аваков.

Естественно, остальным (особенно квоте Порошенко) такое заявление понравиться не могло, и Розенко (в свое время выдвигавшийся в правительство по квоте УДАРа, но перешедший под крыло президента) стал глашатаем от имени всех недовольных.

Впрочем, правительственные бунтовщики прекрасно понимают, что вопрос их отставки зависит только от того, насколько быстро новому президенту удастся расколоть пока еще единый блок БПП и "Народного фронта".

На данный момент интересы двух коалиционных монстров совпадают, но лишь потому, что "НФ" не хочет роспуска парламента. Однако после 28 мая их интересы разойдутся окончательно – и абсолютное большинство нарфронтовцев начнет наводить мосты с людьми нового президента. И тогда уже все будет зависеть только от того, насколько сильна мотивация Зеленского и Коломойского в смене правительства. Совершить его вполне реально еще в этом созыве парламента.

Налоговая – в нужных руках

Конкурсы на замещение должностей руководителей таможни и налоговой завершены. И оба они стали подтверждением того, что можно сколько угодно играться в демократию, а побеждают все равно те, кто должен победить.

Вчера официально объявлено, что Госналоговую службу возглавил замминистра финансов Верланов. Что, как ни странно, совпадает со всеми прогнозами, которые давали скептически настроенные аналитики.

Еще в начале конкурса было известно, что фаворитами "забега" являются замминистра финансов Верланов и замминистра юстиции Петухов. При этом Верланов является креатурой министра финансов Южаниной, согласованной с Гройсманом, а Петухов – креатурой "Народного фронта". И уже тогда все понимали, что совместные усилия Южаниной и Гройсмана сегодня звучат весомее, чем претензии "Народного фронта".

Результат: первое место у Верланова с 16,5 баллами, второе – у Петухова с 13,5 баллами. Остальные не были ни чьими ставленниками, поэтому их можно не упоминать. Хотя именно среди остальных были региональные руководители бывшей Госфискальной службы, которые имеют опыт работы в данной сфере.

Что касается Верланова, у него нет не только специализированного опыта – у него даже недостаточно стажа госслужбы, чтобы вообще участвовать в конкурсе. Других кандидатов срезали за куда менее значимые просчеты, а вот Верланову нарушение правил конкурса почему-то простили.

Почему? Возможно, у Гройсмана и Южаниной слишком короткая скамейка тех, кому могут доверять они оба. А возможно, им и нужен на этой должности человек "с изъяном", которого в любой момент можно убрать за несоответствие правилам конкурса. Ведь времени у них осталось немного, и "перераспределять" налоги придется быстро и нагло.

Байден против Трампа?

До президентских выборов в Штатах еще полтора года, но они уже начали определять политическую повестку страны. И если с республиканцами все ясно – они окончательно отдали партию в руки президента Трампа, позволив ему формировать повестку по собственному усмотрению, – то демократы находятся в кризисе, который выражается в отсутствии реальной альтернативы Трампу.

Вчера стали известны результаты социсследований, согласно которым наиболее популярным кандидатом от Демократической партии является бывший вице-президент Байден. И худшего варианта, пожалуй, придумать нельзя.

Начиная с того, что Байдену уже 76. И если Трамп, которому сейчас 72, в 2016-м называли слишком старым для президентства, то на фоне Байдена он может оказаться молодым.

Однако возраст – не главная проблема. Кандидат Байден – идеальная фигура для того, чтобы Трамп разыграл на нем свой план дискредитации демократов через украинское вмешательство в американские выборы 2016 года. Потому что не было в прошлой администрации США политика, который ездил в Украину больше, чем Байден.

Причем он не просто гостил здесь, но и помогал бизнесу своего сына, и менял генпрокурора, и вообще был главой украинского государства в большей степени, чем Порошенко. А потому в случае, если кандидатом окажется Байден, следует ожидать нового расследования ФБР, которое затронет не только его, но и всю провластную политическую элиту Украины 2014-16 годов.

Для Трампа это идеальный вариант, и можно удивляться тому, что демократы так ему подыгрывают. Впрочем, если рассмотреть ближайшую альтернативу Байдену – Сандерса, – то он, конечно, не настолько одиозен и уязвим, однако имеет серьезный недостаток: Берни даже старше Байдена. И поверить в то, что его изберут в 79, крайне сложно.

По большому счету, для сохранения шансов на успех в 2020-м демократам нужно спуститься с партийного Олимпа и поискать кандидатуру этажом ниже – как они это сделали в 1992-м, сотворив президента из губернатора заштатного Арканзаса Клинтона. Но пока нового Билла на горизонте не видно.