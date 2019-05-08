Последние дни президентства Петра Порошенко наполнены кипучей работой - из недр Банковой ежедневно, как из рога изобилия сыпятся указы об увольнениях и назначениях.

Особое внимание уделяется укреплению ветвей власти, которые будет трудно сломать в первые месяцы президентства новоиспеченному президенту - Владимиру Зеленскому.

Речь идет о судебной власти, которой все 5 лет своей каденции Порошенко устраивал такие "ежовские" чистки, что некоторые судьи центральных судов столицы неделями снимали стресс спиртным, не появлялись на работе под предлогом больничных или отгулов - лишь бы отсрочить экзекуции с квалификационным оцениванием или не попасть на санкцию по очередной "политической заказухе", сделанной в Генпрокуратуре.

7 мая в Кловском дворце Петр Порошенко устроил чествование новоизбранным 75 членам Верховного суда,указ о назначении которых он накануне подписал. В своей пафосной вступительной речи Порошенко в привычной манере описал достижения "судебной реформы".

Примечательно, что за одним столом в зале Кловского дворца собрались генпрокурор Юрий Луценко и то ли подозреваемый, то ли нет - зам главы АП Алексей Филатов, которому так и не смогли вручить подозрение из-за разгона группы бунтующего прокурора Константина Кулика.

Однако такой юридический сюр ни президента, ни генерального прокурора также не смутил в столь торжественный момент.

Даже беглый анализ новоназначенных кадров дает основания предположить, что Порошенко перед уходом пытается застолбить Верховный суд за собой и назначает туда либо своих в доску кандидатов, которые обязаны ему карьерой либо глубоко зависимых из-за прошлых проступков судей, которых не постигла судьба той же печерской Оксаны Царевич или главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко только из-за того что они во время президентства Порошенко брались за любую грязную работу в интересах Банковой. Лишь бы не прогнали прочь с работы и не впаяли подозрение за Майдан.

Именно такие люди и нужны Порошенко в ВС, где будут в ближайшем будущем решать судьбу грядущих парламентских выборов по спорным округам, пересматривать скандальные решения взбунтовавшегося Окружного админсуда Киева, судьи которого недавно требовали импичмента для Порошенко и разрешать другие архиважные государственные вопросы.

В этом же суде команде уходящего президента не раз придется решать вопросы по защите своих активов.

Среди новоизбранных судей на особом счету экс-юристка "Рошена" Татьяна Малашенкова, пересевшая в судейское кресло с позиции члена Высшего совета правосудия и секретаря Второй дисциплинарной палаты.

Малашенкова стала судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Она обязана Порошенко всей своей карьерой. В 2001-2005 была юрисконсультом его бизнесструктуры ЗАО "Укрпроминвест". Позже занималась адвокатской и преподавательской практикой, не уходя из орбиты порошенковских структур, интересы которых защищала в судах. В 2014 году на выборах в Верховную Раду была включена в список "Блока Петра Порошенко".

По информации ЦИК, 26 октября 2014 ее регистрация была отменена из-за обращения партии БПП об отмене регистрации. Вероятно тогда у Порошенко решили,что на участке по контролю за судами она нужнее. 30.04.2015 она была назначена президентом членом Высшего совета юстиции.

С 02.02.2017 - секретарь второй дисциплинарной палаты, с 02.08.2017 - председатель комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, с 07.11.2018 - член комиссии для проведения конкурса на занятие вакантных должностей председателя Службы судебной охраны и его заместителей.

Также в Кассационный хозяйственный суд назначен еще один близкий президенту судья - экс-глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. Пребывая на посту главного судейского "инквизитора" Бенедисюк проявлял чудеса эквилибра и умудрялся миловать замаранных по уши, но согласных служить Порошенко, законников и уничтожать тех кто перешел президенту дорогу.

За верную службу Порошенко даже наградил Бенедисюка именным оружием. При оценке его добропорядочности, общественники так и указали, что будучи в должности члена Высшего совета правосудия, Бенедисюк оставался в статусе судьи и, получая наградное оружие от президента (то есть государственную награду), чем нарушил Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который запрещает судьям принимать любые государственные награды.

В эту же хозпалату прошла и бывший член Высшего совета юстиции Александра Волковицкая, которой Общественный совет добропорядочности выдал в свое время "волчий билет" из-за излишней лояльности к судьям-нарушителям, которых по примеру Оболонского судью Владислава Девятко, осудивший Януковича,власти позже использовали в политических процессах как зависимых и хорошо управляемых судей.

В Кассационный уголовный суд прошел экс-глава Подольского райсуда Киева Василий Бородий, засветившийся как председательствующий судья в деле журналиста Кирила Вышинского и неоднократно продлевавший ему содержание под стражей.

В Кассационный гражданский суд прошел также, вероятнее всего, зависимый от власти судья Максим Титов, сын члена Высшей квалифкомиссии судей Юрия Титова. Титов-младший подпадал под люстрацию из-за участия в делах Автомайдановцев, но получил индульгенцию после того как поучаствовал в коллегии Оболонского райсуда, осудившей экс-президента Виктора Януковича.

В Кассационный административный суд прошли судьи, которые ранее уже выносили спорные решения в делах, связанных с избирательным процессом.

Это к примеру судья Елена Губская.

Согласно информации, изложенной в пояснительной записке к проекту Постановления Верховной Рады "Об особенностях ответственности судей, причастных к массовым фальсификациям выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года", судья Губская была в составе коллегии, которая удовлетворила апелляционную жалобу представителя Партии регионов и признала неправомерными действия участковой избирательной комиссии по недопущению официального наблюдателя в помещение для голосования на выборах народных депутатов Украины в 2012 году в одномандатном округе №94.

Как указано в пояснительной записке, решение суда стало основанием для отмены голосования 1172 граждан, совершивших свое волеизъявление на выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе №94.

Согласно отчету Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, в избирательном округе 94 (Киевская область) ОИК отменила результаты голосования на 27 избирательных участках, на которых было отдано всего 31 205 голосов в общегосударственном и одномандатном избирательном округах.

Основанием для отмены результатов голосования на каждом из этих избирательных участков было якобы ограничение прав наблюдателей кандидата от Партии регионов во время подсчета голосов. В результате этого кандидат от Объединенной оппозиции - "Батькивщины" потерял около 6500 голосов, первую позицию в избирательном округе в пользу кандидата от Партии регионов.

В ту же админпалату прошла дочка бывшего зама генпрокурора времен Пшонки - Наталья Блаживская, которой при прохождении конкурса общественники движения "Честно" предьявляли,что она входила в состав коллегии судей в феврале 2013 года, принявшей решение признать недостоверными результаты выборов народных депутатов в одномандатных округах № 11 и № 71, где избраны соответственно Александр Домбровский и Павел Балога.

По словам тогдашнего заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры, данное решение противоречило ряду норм законодательства Украины. 22 февраля 2014 Верховная Рада Украины фактически возобновила Домбровского и Балогу в статусе народных избранников.

Подобные навыки судей, вероятнее всего потребуются команде Петра Порошенко на будущих парламентских выборах, когда борьба будет идти за каждый округ.

Впрочем, все это - лишь верхушка мощного айсберга, который Порошенко двинул на встречу команде Зеленского.

И новому главе государства будет стоить немало усилий сохранить управляемость государством при столь значительной инфильтрации агентов влияния, зависимых от уходящего гаранта.