Украина рискует остаться без денег МВФ. Такие прогнозы озвучили сразу два авторитетных источника - банк JP Morgan и финансовая глобальная компания UBS.

Напомним, что сейчас наша страна сотрудничает с Международным валютным фондом в рамках программы stand-by. Она была утверждена совсем недавно - осенью прошлого года - и предусматривает три транша по 1,3 -1,4 млрд долларов каждый.

Первый транш Украина получила в декабре 2018 года, подписав Меморандум с МВФ, который содержит сразу несколько структурных маяков, которые мы должны выполнить, чтобы претендовать на остальные деньги.

Среди них, в частности, запуск Антикоррупционного суда, разделение ГФС на налоговую и таможенную службы, повышение цен на газ для населения и прочее. Второй транш должны дать в мае, а третий - в ноябре 2019 года. Но будут ли деньги - пока неясно.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что паниковать рано.

"Это не отказ МВФ, а всего лишь прогнозы сторонних, пусть и очень авторитетных экспертов. Они делаются, в первую очередь, для потенциальных инвесторов. Аналитики перестраховываются. И, в первую очередь, учитывают политические риски в Украине", - уверен Забловский.

Впрочем, по словам экономиста Алексея Куща, майский транш мы уже поти наверняка пропустим. На май-июнь только намечен визит в Украину представителей МВФ. Даже если их выводы окажутся в нашу пользу, деньги поступят не раньше осени. Тем временем, в мае Украине предстоит крупная выплата по внешнему долгу - 51 млрд гривен. Еще 59 млрд нужно будет погасить в сентябре.

"Всего придется выплатить порядка 4 млрд долларов. Резервы Нацбанка составляют 20 млрд, то есть, по идее, мы сможем погасить долги и без МВФ. Но большой вопрос что после этого будет курсом доллара", - отмечает Кущ.

"Страна" разбиралась, почему кредит от МВФ оказался под вопросом, и что будет с экономикой Украины и гривной, если Фонд все же не даст нам денег.

Приватбанк, цены на газ, дыра в бюджете

Хотя выводы мировых финансовых аналитиков еще не значат окончательного отказа МВФ, их все же можно считать определенным "звоночком". В отчете JP Morgan, в частности, говорится, что украинские власти слишком сфокусированы на популизме. И с этим не поспоришь, особенно если вспомнить щедрые предвыборные выплаты, которыми просто осыпал электорат проигравший президент Петр Порошенко.

Аналитики припомнили нашим властям также отказ повысить цены на газ. С 1 мая, согласно Меморандуму с МВФ, тарифы должны были вырасти на 15%, а вместо этого, наоборот, снизились на 30 копеек за куб - до 8,24 гривен.

В швейцарской глобальной финансовой компании UBS риски неполучения транша пояснили отсутствием прогресса в антикоррупционных реформах. Более того, была отменена статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении, а парламент даже ничего не предпринял, чтобы наработать новую законодательную базу.

"Программа stand-by, в отличие от прежней программы, не требует особых реформ. Для МВФ сейчас главное, чтобы мы выполняли прописанные в меморандуме структурные маяки", - говорит Алексей Кущ.

Но нарушения уже есть.

"Во-первых, встал вопрос об отмене национализации Приватбанка. Как известно, суды уже вынесли несколько решений в пользу прежнего собственника Игоря Коломойского. Ясность в этом вопросе для Фонда очень важна и, прежде чем выдать Украине очередной транш, он, скорее всего, предпочтет дождаться итогового судебного вердикта. Во-вторых, сложилась интересная ситуация с ценами на газ для населения. Понятно, что повышать их сейчас - абсурд, ведь падает закупочная цена в Европе. Но МВФ этого, собственно, и не требует. Он предлагает полностью либерализировать рынок газа, то есть, ввести рыночные цены. Это значит, что если в закупке газ подорожает, то и для населения тарифы автоматически вырастут", - говорит Алексей Кущ.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, газ на европейском хабе начнет дорожать ближе к новому отопительному сезону, когда европейски пользователи станут запасаться газом на зиму. А так как Украина покупает газ по спотовым контрактам, то есть, фактически собирает с рынка остатки, то и цены для нас - максимальные. То есть, вместо нынешних 8,24 гривен за куб осенью может быть 12-13 гривен. И чтобы закрыть газовую тему для МВФ, Камин должен или повысить цену на 15% сейчас и еще на столько же к началу следующего отопительной сезона, или ввести рыночные тарифы, и тогда сейчас будет дешево, но к зиме цены взлетят. Решить эту дилемму правительству нелегко, особенно с учетом того, что премьер-министр Владимир Гройсман уже начал свою предвыборную кампанию, а непопулярное решение по газу в любом случае ударит по его рейтингу.

Есть и третья причина, о которой вслух пока не говорят. Это - огромный дефицит бюджета. На данный момент бюджетная дыра составляет 30 млрд гривен, и, если динамика сохранится, то к концу года нам вряд ли удастся удержать бюджетный дефицит в рамках 2,5% ВВП, как было обещано Фонду.

"В реальности может быть и больше 3%, а для МВФ это вопрос принципиальный", - отмечает Кущ.

Огромный бюджетный дефицит появился не на пустом месте.

Во-первых, на 2-3% просела промышленность. Во-вторых, казна недополучает налоги, в частности, номинированные в валюте, к примеру, импортный НДС. Так как гривна в последнее время укрепилась, импортеры платят в бюджет меньше, чем перечисляли бы при дорогом долларе.

Понятно, что немалую брешь в бюджете пробили также щедрые предвыборные выплаты.

Дадут или не дадут?

По словам Алексея Куща, майский транш мы почти наверняка пропустим. В лучшем случае, он поступит с опозданием, так как только в мае-июне в Украину прибудет миссия МВФ.

"Она будет не только сверять структурные маяки, но и анализировать политические риски. Как поведет себя новый президент, распустят ли парламент, каких решений от власти стоит ждать. Все это в итоге повлияет на итоговое решение Фонда", - говорит Кущ. По его словам, в лучшем случае можно расчитывать на осенний транш. Но если Фонд решит дождаться политической стабильности в Украине, то следующий транш мы получим уже после парламентских выборов, когда станет понятен состав Верховной Рады, то есть, уже в 2020 году, - уверен эксперт

Впрочем, экономист Виктор Скаршевский считает, что строго судить МВФ не будет.

"Как показывает практика, под нового президента они дают деньги авансом, закрывая глаза на прежние невыполненные обещания. Или даже перезапускают программу, как это было, к примеру, в 2010 году, когда президентом стал Виктор Янукович", - отмечает Скаршевский.

Что будет с госдолгом и курсом доллара

По словам Скаршевского, даже если сейчас Украина денег не получит, катастрофы не будет. В мае нам нужно погасить порядка 51 млрд гривен по внешнему долгу, но деньги у Минфина пока есть.

"Нерезиденты активно скупают наши ОВГЗ с рекордной доходностью под 20% годовых. В этом году поступления от продажи ценных бумаг выросли впятеро", - пояснил Скаршевский.

По этой причине, собственно, укрепилась гривна, и такая идиллия продлится до осени - пока иностранные спекулянты не начнут сбрасывать ОВГЗ и выводить полученную прибыль из страны.

"До осени курсу гривны точно ничего не грозит - с кредитом МВФ или без него", - уверен Скаршевский.

Алексей Кущ говорит, что Украина сможет справиться с выплатами по внешнему долгу и без кредита МВФ - за счет валютных резервов НБУ.

"Но тогда регулятор уже не сможет сдерживать курс валютными интервенциями, и доллар поползет вверх", - прогнозирует он.

По словам Виктора Скаршевского, к осени без подпитки от МВФ доллар подорожает до 28,5-29 гривен. А если худшие прогнозы международных экономистов оправдаются, и грянет мировой кризис, то девальвация гривны может еще больше ускориться.

"Я бы на месте новой власти больше переживал не за текущие выплаты по внешнему долгу, а а его увеличение и ухудшение структуры. За последний пять лет долг Украины вырос с 38 млрд до 51 млрд долларов, при этом старые долги мы замещаем более дорогими новыми. Это создает большие девальвационные риски. И если будет мировой кризис, то придется договариваться уже не о кредитах, а о реструктуризации долга", - говорит Скаршевский.

Если Украина не получит очередной транш, внешне займы, на которые периодически идет Минфин, станут для нас еще более дорогими, ведь отказ МВФ является определенным сигналом и для других кредиторов.

"Можно будет перехватить какие-то авантюрный займы, но дорого - не меньше 10% годовых", - считает Алексей Кущ.