Ближайший соратник новоизбранного президента Владимира Зеленского Сергей Шефир намекнул\, что команда Зе видит союзником в будущих политических раскладах партию “Батькивщина” экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. В ее политсиле отвечают, что они настроены “конструктивно” по отношению Зеленскому.

Станут ли эти отношения фундаментом будущей коалиции, разбиралась “Страна”.

"Тимошенко - патриотично настроенный человек

Бизнес-партнер, друг и политический единомышленник Зеленского Сергей Шефир, отвечая на вопрос о партнерах в новом созыве Верховной Рады в интервью изданию "Бабель", выделил Тимошенко.

“Мне бы хотелось придумать какой-то ход, чтобы коалиция создавалась не на основе портфелей. И я считаю, что Юлия Владимировна — патриотично настроенный человек”, - отметил Шефир.

На уточняющий вопрос, можно ли договориться с Тимошенко без портфелей (то есть без распределения между членами коалиции высоких должностей), Шефир ответил: “Договариваться надо на нормальных мотивах и помыслах, портфели вторичны”.

Политолог Петр Олещук допускает, что Шефир обозначил пожелания насчет потенциальной коалиции после перевыборов парламента.

"Но, скорее всего, это даже его частное мнение. Говорить предметно еще рано, последнее слово в вопросе состава будущей коалиции будет сказано после выборов в Раду, когда на руках окажутся результаты голосования", - реагирует Олещук в комментарии “Стране”.

Вместе с тем, он полагает, что экс-премьер не согласится на условия, обозначенные Шефиром.

"Тимошенко не нуждается в намеков, мол, не следует претендовать на должности. Ее амбиции никуда не делись. Если "Батькивщина" возьмет много депутатских мандатов, то на менее, чем премьерский пост, Юлия Владимировна вряд ли будет согласна", - прогнозирует эксперт.

Однако “Батькивщина” тоже дает сигналы о готовности к долгосрочному сотрудничеству.

“Настоятельно рекомендую новой команде срочно искать стратегических (!) союзников в этой борьбе. Не продажных “политиков-однодневок” и корыстных олигархов, а именно стратегических политических союзников. И даже знаю имя одного такого главного союзника. На Ю начинается!” - намекнул на своей странице в Фейсбуке экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, который на прошедших президентских выборах активно агитировал за кандидата Юлию Тимошенко.

Лидер “Батькивщины”, долгое время считавшаяся фаворитом кампании, заняла в первом туре третье место, набрав 13,4% процентов голосов избирателей. Зеленский во втором туре разгромил действующего президента Петра Порошенко - 73,2% голосов избирателей против 24.4%.

Синхронность действий команды Зеленского и “Батькивщины” в Раде покажет, что они движутся если не к союзу, то к взаимопониманию в политике. Зеленский хочет, чтобы парламент назначил его инаугурацию на 19 мая. Если фракция Тимошенко объявит о готовности проголосовать за эту дату (или любую другую, устраивающую новоизбранного президента), значит, общий язык найден.

Или же это будет только пас “Батькивщины” Зеленскому, что все равно симптоматично в ситуации, когда часть парламентских партий объявили Зе саботаж, боясь его ранней присяги, развязывающей ему руки в плане роспуска Рады.

“Зеленскому нужны точки опоры в Раде. Сейчас таковыми могут считаться группа “Видродження”, депутаты-члены партии УКРОП (на обе силы имеет влияние бизнесмен Игорь Коломойский, у которого своя история отношений с Зе - Прим.Ред.) и группа Авакова внутри “Народного фронта” (союзник Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков - Прим.Ред.). Но этого мало. Поэтому соратник нового президента Шефир шлет фактическое приглашение Тимошенко”, - объясняет политолог Руслан Бортник “Стране”.

Он полагает, что перед лидером “Батькивщины” в таком случае открываются интересные перспективы .

“Если все поймут, что Тимошенко в коммуникации с Зеленским, и они потенциально одна команда, “Батькивщина” станет центром притяжения для искателей новой политической прописки из “Народного фронта” и “Блока Петра Порошенко”. Все вместе союзные Зеленскому силы окажутся точками сборки ситуативного большинства для принятия нужных решений”, - утверждает Бортник.

В любом случае этот союз еще должен пройти проверку выборами, чтобы попытаться создать объединение уже в новой Раде. Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенному в начале апреля, партия Зеленского “Слуга народа” (СН) и “Батькивщина” имеют высокие шансы пройти в парламент девятого созыва.

Уровень поддержки СН составляет 12,4%, партии Тимошенко - 5,8%.

У Тимошенко настреоны конструктивно

В беседе со “Страной” член политсовета “Батькивщины” экс-парламентарий Андрей Павловский отметил, что его партия “конструктивно настроена” по отношению к новому главе государства. “Мы готовы поддержать выполнение его обещаний избирателям. Люди возлагают на него большие надежды, что он снизит тарифы, усилит борьбу с коррупцией, развяжет проблему войны и мира. В кадровых вопросах все будет зависеть кого он предложит Раде по президентской квоте на министра иностранных дел, главу СБУ, министра обороны”, - говорит Павловский.

При этом он допускает, что у Зеленского получится сработаться с парламентом этого созыва, несмотря на враждебность пропорошенковской его части.

“Могут сложиться разные конфигурации даже в этой Раде, которая сейчас стремительно перекрашивается в зеленый цвет, особенно “болото” из мажоритарщиков”, - утверждает Павловский, намекая на цвет логотипа Зеленского на выборах, выбранный из-за созвучия с его фамилией.

Зеленский допускает роспуск Рады, но “Батькивщина” не видит смысла идти на выборы без изменения закона о парламентских выборах. “С законом о выборах по смешанной системе мы получим тех же мажоритарщиков, что и сейчас - какое же это обновление Рады? Нужно вводить пропорциональную систему (выборы по спискам партий - Прим.Ред.)” - говорит Павловский.

По его словам, “Батькивщина” согласна в этом случае на снижение 5 %-го избирательного барьера, например, до 3% и введение партийных блоков. “Но европейская практика, чтобы барьер для блоков был выше - до 7%” - полагает член политсовета “Батькивщины”.

Представитель избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков говорит “Стране”, что официальной позиции нового президента о новом пороге прохождения в Раду пока нет.

“На мой взгляд, снизить его - неплохая идея. Чем больше в парламент попадет партий, отражающих интересы разных групп избирателей, тем он представительнее и меньше шансов у одной политсилы или группы влияния консолидировать власть. Избирательный барьер 2-3% дает шанс для новых политических сил”, - прокомментировал он “Стране”.

При этом он не верит, что этот созыв Рады изменит систему выборов со смешанной на пропорциональную с открытыми списками, что предлагает новый избирательный кодекс, уже принятый в первом чтении.

Он также утверждает, что Зеленский не собирает под себя большинство в Раде.

“Все эти идеи объединиться ради Зеленского - не наша инициатива”, - настаивает Разумков. Он уточняет, что команда нового президента не ищет поддержки и в вопросе инаугурации. “Рано или поздно она состоится. Будет если не 19 мая, то другая дата. Посмотрим, готова ли Рада действовать в нарушение морально-этических норм. Их отказ поддержать предложение Зеленского об инаугурации 19 мая ударит не по нему. Ему отдали голос 73% граждан. Пусть задумаются о последствиях сами депутаты”, - резюмирует Разумков.