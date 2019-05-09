Святослав Вакарчук опять собрался в большую политику.

О том, что солист группы "Океан Эльзы" идет на парламентские выборы, первым со ссылкой на свои источники написали "Факты ICTV". Бенефициаром канала ICTV является бизнесмен Виктор Пинчук, который поддерживает Вакарчука. По сообщению "Фактов", менее, чем через неделю, 16 мая, сам Вакарчук может объявить об этом официально и представит свою команду.

Как участие музыканта в выборах скажется на их исходе и кто войдет в его команду, анализирует "Страна".

Он не сдастся без боя

Летом 2018 года активно обсуждался вопрос похода Святослава Вакарчука на выборы президента. Тогда социологические компании впервые замеряли его рейтинг и показали поддержку музыканта на уровне 12%. Сам музыкант от прямых вопросов об участии в выборах долгое время увиливал.

Показательно, что тогда Владимир Зеленский, который еще не демонстрировал никаких политических амбиций, обнародовал видеообращение, в котором потроллил Вакарчука за отсутствие конкретики в его действиях.

"У меня только один вопрос: Слава, ты "да" или "нет"? Потому что если ты железно "да" или точно "нет" – ну, тогда и я. А то все снова спрашивают, ну что я, что я... А что я? Я-то – понятно. Что ты? Просто если ты и я, то это – мы, понимаешь? А если мы – то это всех", – сказал Зеленский.

Теперь, когда сам Зеленский уже без пяти минут новый президент Украины, с политическими перспективами Вакарчук наконец-то определяется.

Символично, что дату презентации своего политпроекта (как пишут "Факты ICTV") Вакарчук, якобы, запланировал на 16 мая.

В это время уже будет известно, когда состоится инаугурация президента Зеленского (а от этой даты зависит, сможет ли сам Зеленский распустить парламент и назначить досрочные выборы в Раду). Сам Вакарчук, несмотря на появившиеся слухи, хранит молчание, что дало повод многим экспертам шутить, что "с этим Вакарчуком никогда нельзя быть уверенным до конца".

Сам Святослав уже был в украинской политике, но тогда никакими политическими свершениями не запомнился. На досрочных выборах в сентябре 2007 года был 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона", состоял в Комитете Верховной рады по вопросам свободы слова и информации, а также был членом группы по межпарламентским связям с Российской Федерацией.

Во время выполнения полномочий народного депутата Украины не подал ни одного законопроекта, а лишь две поправки к законопроектам, одна из которых была принята. Вакарчук дважды выступал с парламентской трибуны и пропустил 56 из 71 пленарных заседаний.

А буквально через год с лишним после избрания написал заявление о сложении им депутатских полномочий. Как тогда говорили в политических кругах, ему стало скучно в украинской политике.

Но нынешний поход Вакарчука в парламент может оказаться качественно другим. Во-первых, сам Вакарчук целый год учился по программе подготовки новых лидеров на базе Центра демократии, развития и верховенства права в Стэнфордском университете в США. А во-вторых, подставить плечо поддержки шоумену могут уже опытные украинские политики, ищущие свое политическое будущее в списке его теоретически перспективной партии.

Альтернатива партии Порошенко и Гриценко

Предвыборный штаб Вакарчука расположился в самом сердце Киева - в правительственном квартале, на улице Шелковичной, в бизнес-центре Horizon Office Tower. Интересно, что в этом же бизнес-центре собирает свою команду на будущие выборы в Раду премьер-министр Владимир Гройсман - тут с августа прошлого года находится офис общественной организации "Украинская стратегия успеха", основанной близкими соратниками премьера - Евгением Золотаревым и Вадимом Денисенко.

В "Горизонте" и проходят собеседования с авторитетными ЛОМами, которые могут стать ядром политсилы Вакарчука.

Как сообщили "Стране" сразу несколько источников, сформировать список партии Вакарчука на выборах в Раду могут две крупные группы ЛОМов. Во-первых, это антикоррупционные активисты, в числе которых называют Виталия Шабунина (Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции") и Ярослава Юрчишина (Глава правления Transparency International). Еще один член правления Transparency International Юлия Клименко, экс-замминистра экономразвития, возглавит штаб новой политсилы.

Во-вторых, это депутаты-еврооптимисты, в частности, Мустафа Найем и Светлана Залищук, которые недавно создали политпроект "Дій з нами" и сейчас объявили о фандрайзинге для него. Также из проекта "Дій з нами" перетечь в проект Вакарчука могут политолог Николай Давидюк и инвестиционный банкир Мария Барабаш.

"Страна" отправила запросы перечисленным лицам относительно их взаимодействия с Вакарчуком, но на момент выхода публикации ответы не были получены.

Также присоединиться к проекту Вакарчука может часть беглецов из "Самопомощи" - в среду вечером пятеро нардепов (Елена Сотник, Виктория Войцицкая, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко) вышли из этой политсилы.

У всех этих персон есть одно общее - это покровительство западных структур. Они или являлись или до сих пор являются получателями грантов или иных видов поддержки различных посольств или зарубежных неправительственных организаций.

"Движуха началась после первого тура. Условные критерии отбора в партию - это молодые люди 25-45 лет с проевропейскими взглядами, известные своей борьбой с коррупцией, не засветившиеся в никаких серьезных скандалах. Практически у каждого в резюме - учеба в Стэнфорде, институте Аспена, или в каких-то глобальных программах для молодых лидеров, многие имеют степени MBA", - комментирует "Стране" формирование списка один из собеседников, который также ведет переговоры по вхождению в будущий проект Вакарчука.

По словам другого собеседника "Страны", близкого к будущему политпроекту, преодолеть проходной барьер Вакарчук сможет благодаря медийной поддержке бизнесменов Виктора Пинчука и Томаша Фиалы (владеет журналом "Новое время" и одноименным радио), а базовым электоратом новой политсилы станут как те, кто поддержал на президентских выборах Порошенко, так и те, кто разочаруется в Зеленском, а также избирателей Анатолия Гриценко (к которому ранее примыкали еврооптимисты).

"Цель этой партии - составить альтернативу действующим политпроектам, ориентированным на прозападный электорат, гулять на эффекте усталости от Порошенко и прочих представителей власти, которые добывают последние дни на своих постах, - говорит "Стране" один из политкосультантов, который будет сотрудничать с гипотетическим политпроектом Вакарчука. - Если будет выбор - Вакарчук или Порошенко, большая часть от голосов Порошенко перетечет к Славику. Кроме того, будет жесткая антикоррупционная риторика. Если Зеленский никого не посадит, а уже практически очевидно, что он никого не посадит, Вакарчук будет говорить, что он точно посадит".

Последние соцопросы невысоко оценивали шансы условной партии Вакарчука на парламентских выборах.

Например, Киевский международный институт социологии прогнозировал, что партия Вакарчука наберет порядка 1,5 %. Однако, эксперты говорят, что у Вакарчука есть все шансы оказаться в Раде. Более того, если Вакарчук пойдет на парламентские выборы, то политический проект Петра Порошенко с большой доле вероятности не сможет преодолеть 5% барьер.

"Вероятность запуска и дальнейшего успеха такого проекта очень велика, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - При грамотной избирательной компании, у них есть все шансы быть в парламенте и претендовать на участие в украинской политике. Их электорат - прозападный и те, кто очень быстро разочаруются в Зеленском. Это поле "Самопомощи", Гриценко и БПП, у которых Вакарчук сможет отобрать голоса, помешав им преодолеть проходной барьер".