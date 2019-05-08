Кабмин 8 мая прогнозируемо изобиловал победно-военной риторикой. Впрочем, премьер-министр Владимир Гройсман, который активно раскручивает свою предвыборную кампанию, не только вспомнил о ветеранах Великой отечественной войны, но и "осовременил" День Победы. Он сравнил с нацистской Германией Россию, которая "направила на нас оружие, как только Украина заявила о европейских ценностях".

Премьер вспомнил Россию не случайно. На заседание Кабмина вынесли проект постановления о признании недействительными на территории Украины любых паспортов, "выданных с нарушением международного и украинского законодательства". Речь идет, в первую очередь, о "фейковых паспортах", которые Россия пообещала украинцам, проживающих на территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР". "Они не будут действовать в Украине - ни при пересечении государственной границы, ни для использования внутри страны", - предупредил Гройсман. Он также заявил, что власти обратятся с призывом игнорировать такие паспорта к международному сообществу. При этом как решить проблемы с документами, возникающие у украинцев на неподконтрольных территориях в правительстве не уточнили.

Зато Кабмин отрапортовал об успехах медицинской реформы. Вакцины в Украине есть (просто их неправильно распределяют на местах), электронные рецепты работают (только аптеки не умеют их обрабатывать), деньги за пациентом идут, зарплаты врачей растут, так отчиталась глава Минздрава Ульяна Супрун. Даже с сельской медициной не все так плохо. Ветхие амбулатории закрыли, вместо них открыли порядка 4 тысяч новых медпунктов, а селян будут лечить посредством телемедицины, заверил глава Минрегионстроя Зубко. Тот факт, что сельские жители массово жалуются на недоступность медпомощи, власть судя по всему, не смущает.

В правительстве заверили, что медреформа будет продолжаться, в частности, с этого года начнется финансирование вторичного звена. Но в расходах должны поучаствовать и местные власти, получившие немалые деньги на волне реформы по децентрализации, считают в Кабмине.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 8 мая.

На случай "особенного периода"

В Украине могут заметно расширить полномочия военных. С подачи Минобороны Кабмин утвердил законопроект, прописывающий правила применения ВСУ и Госслужбой транспорта, боевой техники, оружия и спецсредств в "особенный период".

Под "особенным периодом" подразумевается время "до введения военного положения и после его отмены", говорится в пояснительной записке. При этом сколько может длиться такой период - пару дней, неделю или месяц - в документе не указано.

Авторы проекта утверждают, что действующее законодательство регламентирует применение военной техники и оружия только в мирное или военное время, чего на данный момент явно недостаточно. В пример приводится, в частности, нынешняя ситуация на временно оккупированных территориях и военное положение, которое вводилось в Украине на месяц в прошлом году. Тогда, якобы, военные не имели достаточных полномочий.

В проекте, в частности, появился новый пункт, согласно которому, служащие Госслужбы транспорта могут применять оружие наравне с представителями ВСУ, а служащие военизированной охраны - в случае угрозы их жизни или охраняемым объектам.

В действующем законодательстве за ними закреплено право ношения и применения оружия, но детально этот пункт не расписан.

Интересно, что на этом же заседании Кабмина был согласован еще один военный законопроект - о внесении изменений в закон о мобилизации. Согласно ему, Кабмин может получить полномочия закреплять за органами местной власти загородные запасные пункты управления. Как указано в пояснительной записке, это "поможет повысить эффективность управления государством в условиях военного положения и "особенного периода".

В ближайшее время проекты будут переданы на рассмотрение парламента.

"Ядерные" деньги

Правительство согласовало также законопроект, устанавливающий новые правила контроля за взиманием сбора на компенсацию населению, проживающему в радиусе действия ядерный установок. Речь идет о средствах, которые платят АЭС - 1% от объемов реализации электроэнергии.

Сейчас эти деньги идут в спецфонд бюджета, а затем в виде субвенций перечисляются на места. Но, как выяснила Счетная палата, такая схема оказалась неэффективной - сбор нередко уплачивается не в полном объеме и "теряется" по дороге в местные бюджеты.

Контролирует взимание сбора ГФС, но, как резюмировала Счетная палата еще в 2017 году, такой контроль оставляет желать лучшего.

Поэтому предложено передать "ядерный" денежный поток в одни руки - центральному органу власти, реализующему государственную политику в сфере ядерно-промышленного комплекса, то есть, Минтопэнерго, из недр которого, собственно, этот проект и вышел.

Творческая элита - без президентских премий

Президентские выборы остались позади, поэтому окучивание творческой интеллигенции, которым Петр Порошенко на волне предвыборной кампании пообещал личную поддержку, сходит на нет. Напомним: в бюджете на 2019 год фонд президента Петра Порошенко получил рекордное финансирование - 1 млрд гривен. Деньги из него должны были пойти, в том числе, и на поддержку творческой молодежи.

Но 8 мая Кабмин внес изменения в порядок предоставления грантов президента Украины молодым деятелям в сфере музыкального, театрального, кинематографического, циркового, изобразительного искусства и пр. Сам порядок был принят весной прошлого года, как указано в пояснительной записке, для "осовременивания" отбора претендентов.

Действительно, сама цепочка согласований стала короче, из нее, в частности, исключили коллегию Минкульта. Проекты соискателей на гранты на 2021 год должны были принимать с 1 сентября по 1 ноября 2020 года.

Но, судя по всему, творческая молодежь получит президентские деньги еще нескоро. Кабмин перенес вступление в силу указа президента с 1 января на 1 марта 2020 года. Как указано в пояснительной записке, "из-за разногласий, возникших между экспертными комиссиями". Соответственно, приема заявок в следующем году не будет.

День отца

В Украине, кроме Дня матери, который отмечается 12 мая, появится еще и День отца. Кабмин согласовал проект президентского указа о "назначении" такого дня на третье воскресенье июня, которое в этом году приходится на 16 июня. Лоббистом всех отцов страны, а заодно и продавцов подарков, стал глава Минсоцполитики Андрей Рева. Именно его ведомство разработало документ.

В пояснительной записке к проекту, в частности, указано, что украинские мужчины остались незаслуженно забытыми - есть дни семьи, детей, матери, а вот официального дня отца - пока нету. Это, якобы, умаляет роль отцов семейств в деле воспитания подрастающего поколения. Кроме того, День отца уже празднуют на местном уровне в Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Киевской, Донецкой областях, говорится в пояснительной записке.

Стоит отметить, что ранее подобная инициатива уже была - в 2013 году День отца предлагали отмечать в сентябре. Но тогда президент так и не подписал указ.

День отца в июне отмечает порядка 40 стран мира, в том числе, США, Великобритания, Франция и др. 3 октября его празднуют в Грузии, 19 марта - в Италии, Португалии и Испании.

Ветеранов послали в банки

Премьер-министр Владимир Гройсман начал активную предвыборную кампанию еще с марта. И с каждым днем она лишь набирает обороты.

Традиционно основной упор делается на раздачу денег потенциальному электорату. В этот раз Кабмин решил позаботиться о ветеранах войны. Впрочем, поскольку в бюджете образовалась немалая дыра после недавнего окучивания избирателей президентом Порошенко, от денежных выплат ветеранам решили отказаться. Взамен им предлагают кредиты на льготных условиях.

Банковские ссуды ветераны и участники военных действий могут брать на строительство жилья сроком на 10 лет. Погашать долг нужно будет, начиная с пятого года после окончания строительства. Но при этом в постановлении Кабмина не указана ни граничная сумма кредита, ни процентные ставки. Сказано лишь, что их будут определять банки. Учитывая крайне небольшие объемы жилищного кредитования в последние годы, несложно спрогнозировать, что такие займы вряд ли окажутся очень выгодными для ветеранов. В экспертном заключении указано, что такое кредитование может ударить и по банковской системе, так как пять лет заемщики не будут платить вообще ничего. Нацбанк указал, что государство должно дополнительно предусмотреть в бюджете средства на компенсации банкам.

Оборонные компенсации

Правительство внесло изменения в порядок заключения компенсационных (офсетных) договоров. Как утверждают в Минэкономразвития, это позволит нашей стране получать компенсации при закупке импортной продукции оборонного назначения на сумму более 5 млн евро. Как указано в пояснительной записке, в этом году уже принят закон, предусматривающий либерализацию внешнеэкономической деятельности в сфере оборонного госзаказа. В связи с этим возникла необходимость в разработке новых подзаконных актов, в том числе, и регламентирующих порядок заключения компенсационных договоров. Предусмотрено, что получать компенсации смогут государственный заказчик или же субъект хозяйствования государственной формы собственности. В таких договорах будет прописываться, что иностранный продавец обязуется погасить Украине расходы, связанные с закупкой и импортом оборонной продукции.

Аналоговое ТВ остается

В Украине вновь обострилась проблема аналогового вещания. С 1 мая этого года оно должно было окончательно кануть в лету. Но, как констатируют в правительстве, в ряде регионов, особенно граничащих с Россией и неподконтрольными территориями, до сих пор используются аналоговые передатчики. Речь идет, в частности, о Сумской и Харьковской областях, где эксплуатируется порядка 340 средств аналогового вещания. Чтобы лицензировать 99 местных вещателей, Нацсовет заказал просчет 47 цифровых телеканалов в ГП "Украинский государственный центр радиочастот" и отправил заявку на просчет еще 44 каналов сети МХ-1. Но пока готово только 11 заключений. А тем временем НСТУ уже требует лишить вещателей лицензий, говорится в пояснительной записке к постановлению Кабмина. Чтобы решить проблему, граничные сроки для аналогового ТВ в регионах, граничащих с Россией и оккупированными территориями решено передвинуть до конца 2019 года.

Как потратить 200 млн евро

Кабмин утвердил порядок использования 200 млн евро от европейского инвестиционного банка, выделенных нашей стране в рамках "чрезвычайной кредитной программы на восстановление Украины". Сама программа стартовала еще в 2014 году, но порядок использования средств появился только сейчас, спустя пять лет. Не исключено, что власти вспомнили об упорядочении финансовой деятельности на волне информации о грядущих проверках эффективности использования средств международными кредиторами.

Речь идет о восстановлении объектов коммунальной и государственной собственности, расположенных в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также финансировании других регионов, принявших внутренне перемещенных лиц. Как указано в пояснительной записке, финансирование на восстановление осуществляется путем выделения субвенций на места. Но сейчас возникла необходимость в разработке дополнительного порядка.

В нем указано, что деньги будут перечисляться на специальные счета в "Укрэксимбанке" в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на день перечисления. Средства могут тратится на восстановление ключевых объектов инфраструктуры и поддержку переселенцев (в частности, на жилье для них). Местные власти обязаны выбирать подрядчиков и поставщиков товаров и услуг на открытых конкурсах. если правила использования средств будут нарушены, получателей обяжут вернуть всю сумму.

Еще один безвиз

Украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну - Доминику. Соответствующее постановление утвердил Кабмин. Безвиз будет взаимным, то есть, в свободном режиме могут ездить в Украину и граждане этой страны. Как указано в пояснительной записке, в 2017 году году последние оформили 40 виз, заплатив в украинский бюджет около 5 тысяч долларов консульского сбора. В прошлом году таких виз было уже 110, почти на 9 тысяч долларов. Расчетные потери нашего бюджета от введения безвиза составят в ближайшие годы порядка 7 тысяч долларов в год.

Безвиз предусматривает пребывание в стране назначения 90 дней каждые 180 дней. Впрочем, виза все же остается, но будет выдаваться на въезде в страну в электронном виде и без уплаты консульского сбора.

Доминика - это содружество островных государств в Карибском море. Она известна в первую очередь тем, что активно продает свое гражданство в обмен на инвестиции (100 тысяч долларов) или покупку недвижимости (стоимостью от 200 тысяч долларов). Основной плюс такого гражданства - возможность свободно посещать страны Британского содружества, в том числе, Великобританию. Как нынешний безвиз повлияет на процесс открытие украинцами виз в ту же Великобританию, визовый режим который считается одним из самых жестких, пока неизвестно.

Почти 3,5 млрд на аэропорт "Борисполь"

Кабмин утвердил концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045 года. Она предусматривает финансирование (за счет собственных средств аэропорта и кредитов) почти в 3,5 млрд евро. Концепция предусматривает несколько этапов. В частности, до 2021 года планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, модернизировать терминал D, расширение зоны обслуживания транзитных пассажиров, строительство нового офисного центра.

На втором этапе (до 2024 года) "Борисполь" должен обслуживать порядка 20 млн пассажиров в год (сейчас - 14,4 млн), обустроить грузовые терминалы и пр. До 2045 года аэропорт будет обслуживать уже более 50 млн пассажиров, так обещают в Мининфраструктуры.

Новый глава ГФС

Под конец заседания Владимир Гройсман анонсировал назначение нового руководителя ГФС. Победителем конкурса стал замминистра финансов Сергей Верланов. О его победе президент Порошенко объявил еще на промежуточном этапе отбора, что заставило экспертов усомниться в честности конкурса. Позже в Кабмин поступило обращение с просьбой не назначать Верланова, так как налицо конфликт интересов: он сам разрабатывал условия отбора и назначал людей, проводивших собеседования с кандидатами. Впрочем, судя по всему, эти жалобы не сработали. Интересно, что сам Верланов на торжественный момент своего назначения не явился, и его пообещали официально представить в пятницу.