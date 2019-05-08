США по-новому: что стоит за отзывом Йованович

Новая эпоха для Украины начинается не только во внутренней политике, но и во внешней. Зеленский еще не стал президентом и не назначил своего министра иностранных дел, но глобальные сдвиги уже происходят - вне зависимости от действий новой или старой украинской власти. Ключевым таким событием стало заявление Вашингтона об отзыве из Киева посла Йованович.

Сделав заявление, Белый дом постарался приуменьшить значение собственного решения - мол, все было решено заранее и никак не связано со сменой власти в Украине. Но даже в этой, смягченной, версии отзыв Йованович означает то же самое: политика Трампа в отношении Киева изменится коренным образом. Просто так совпало, что перелом происходит одновременно со сменой украинской власти.

И не только с этим. У Трампа закончился период, который он сам назвал "двумя украденными годами". Доклад спецпрокурора Мюллера поставил точку в вопросе российского вмешательства в американские выборы и участия в этом будущего президента США. И теперь Трамп может переходить в наступление - как из чувства мести, так и из прагматичного подхода к будущей президентской кампании.

Демократы сами показали, каким мощным козырем является обвинение в иностранном вмешательстве в американские выборы. Причем тут даже неважно, чье именно это вмешательство - российское или чье-то еще. Украинское ничуть не лучше - а оно реально было. И потому Йованович как осколок старой администрации и куратор всех НГО в Киеве больше не нужна. В Киеве нужен "спецпрокурор Мюллер".

Надо отдать должное команде Порошенко - там быстро поняли смену ветров на Капитолийском холме и еще в марте начали подыгрывать администрации Трампа в ее борьбе с демократами. Вчерашний вызов Сытника в Генпрокуратуру по делу о вмешательстве в американские выборы - из той же оперы. Но только старания Луценко напрасны: люди Трампа не ограничатся версией о том, что в выборы вмешивались только подконтрольные демократам НАБУ и еврооптимисты. Это будет слишком мелко.

И это будет неправдой. Потому что всем известно, что по делу об "амбарной книге" Януковича подозреваемых и свидетелей таскали не в НАБУ, а в Генпрокуратуру. И президент Порошенко во время визита в США в 2016 году встречался с Клинтон, но не встречался с Трампом.

В 2016 году в Украине демократам было подконтрольно все. Порошенко вместе с Турчиновым и Яценюком сами выстроили систему, при которой вопросы смены генпрокурора или отставки губернатора Коломойского решались в американском посольстве. И теперь уходящий президент со своей командой может стать жертвой этой системы.

Трампу нужны будут показательные жертвы, которые откроют американцам глаза на "коварство и цинизм демократов". Жертвы должны быть с именами погромче, чем Сытник или Лещенко. Так что героям вчерашних дней стоит готовиться к худшему. Со стороны Трампа тут ничего личного - просто выборы. Хотя, может, и личное - за Манафорта кто-то должен ответить.

Почему Порошенко не пришел в ГПУ?

Впрочем, еще до назначения нового куратора в американское посольство, у героев вчерашних дней проблемы уже начались. Пока несерьезные, но уже бьющие по имиджу. Вчера стало известно о вызове в Генпрокуратуру президента Порошенко и о его неявке из-за загруженности по работе.

Вызов всего лишь свидетелем по делу об убийствах на Майдане и даже не для допроса, а для подписания протокола. И заранее понятно, что Порошенко не может по этому делу быть переквалифицирован в подозреваемого, потому что ни в одной из версий он не проходит как организатор убийств. Но уже сам вызов в Генпрокуратуру выглядит как нечто оскорбительное, а неявка - как нечто подозрительное.

Ситуация дошла до того, что генпрокурору пришлось оправдывать действия президента. Это на публике. А за кулисами - оправдываться перед президентом. За три года Луценко так и не смог взять под контроль собственное ведомство. Прокурора по майдановскому делу Горбатюка затирали, унижали, но так и не смогли с ним ничего сделать. Горбатюк пережил эпоху Порошенко и теперь входит в новую эпоху одним из претендентов на высшие должности в Генпрокуратуре Зеленского.

Собственно, и сам новый президент заинтересован в том, чтобы имя его предшественника регулярно звучало вместе со словами "ГПУ", "дело" и "приговор". Горбатюк уже делает это, причем по собственной инициативе и с явным удовольствием. Так что все звезды совпадают, и Порошенко нужно к этому привыкнуть.

Или уехать в день инаугурации в Испанию.

Зачем Порошенко меняет руководство ООС

Но пока уходящий президент продолжает гнуть свою линию по расстановке собственных кадров перед выездом с Банковой. Вчера была произведена очередная рокировка: на посту командующего Операцией объединенных сил генерала Наева сменил генерал Сырский. Если коротко: представитель старой советской школы пришел на смену представителю нового поколения.

С точки зрения управляемости армии логики в этом назначении нет. Наев известен как неудобный офицер со своей точкой зрения и с характером. Но именно такой командующий мог справляться с непростым контингентом, находящимся на передовой, и с еще более сложными задачами, которые перед ним стояли.

А теперь, похоже, Порошенко на этом месте нужен просто надежный человек, на которого можно будет влиять через начальника Генштаба Муженко даже после выезда с Банковой. А справится ли он с контролем над зоной ООС - это вопрос второстепенный. И вообще проблема Зеленского.

Вообще, создается впечатление, что Порошенко заваливает Зеленского собственными назначенцами в расчете на то, что чем больше будет куча, тем дольше новому президенту придется ее разгребать. Причем разгребать под организованным через СМИ давлением: к примеру, снимет Зеленский Сырского - и тут же хоровой фейсбучный вопль о разрушении армии на линии фронта, уволит Горковенко из Нацсовета - тут же крики о действиях пророссийского лобби.

Потому кучу лучше разгрести быстро. Летом 73% голосовавших за Зеленского просто не услышат воплей 25% элиты. Однако дальше будет хуже.

ВАКС - бомба под Зеленского?

Еще одной бомбой, заложенной под правление Зеленского, является начало работы Высшего антикоррупционного суда. Вчера стало известно, что работать он начнет в конце лета и вчера же был избран его председатель - харьковчанка с семилетним судейским опытом Танасевич.

То, что Порошенко затянул вопрос с ВАКС до собственного ухода, уже особого значения не имеет. Важно то, чем работа этого суда обернется для Зеленского.

Вариантов немного. Первый: ВАКС делает то, ради чего создавался, то есть выносит приговоры известным коррупционерам. Для имиджа президента хорошо, но одновременно он подвергается атакам со стороны всех кланов, которые будут затронуты подобными процессами. И не факт, что приговоры перевесят ущерб от этих атак.

Второй: ВАКС в силу слабого профессионализма и понятного страха перед упомянутыми кланами не может ничего сделать. И его импотенция прямо бьет по рейтингу Зеленского.

Понятно, что первый вариант для нового президента предпочтительнее. Беда в том, что он гипотетический.

Во-первых, потому, что из-за дела о вмешательстве в американские выборы работа поставщика дел - НАБУ - может быть парализована. Во-вторых, уровень руководства ВАКС не позволяет говорить о том, что он будет независимым.

Поэтому второй вариант практически неизбежен.

Свобода для "циничного Бандеры"

Тем временем судейская система продолжает очищение тюрем от жертв режима Порошенко. Вчера на свободу вышел бывший боец добробата Гордеев, которого обвиняют в убийстве офицера СБУ в 2015 году. Тот самый, который заслужил от Порошенко прозвище "циничный Бандера".

Виновен Гордеев в убийстве или нет - это должен установить суд. Но проблема как раз в том, что за четыре года суд так и не смог вынести приговор и все эти четыре года Гордеев сидел в СИЗО.

За пять лет Порошенко так и не удалось полностью подмять судебную систему под себя. Но это противостояние двух ветвей власти привело к тому, что судебная система была полностью парализована: она не могла отказать в проведении липовых судебных процессов, но затягивала их, чтобы избежать липовых приговоров. В результате подозреваемые сидели годами.

И многие продолжают сидеть в СИЗО. Вышла Савченко, теперь вышел Гордеев, но уже четвертый год находится за решеткой Ефремов и прямо вчера продлили арест руководителю агентства "РИА Новости Украина" Вышинскому, срок которого в СИЗО уже без недели год.

Поэтому сегодня вопрос даты инаугурации Зеленского - это не просто вопрос о роспуске Рады. Каждый день отсрочки этой инаугурации - это лишний день в СИЗО для политзаключенных, которых пока еще боятся выпускать на свободу.