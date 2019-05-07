Обычный репчатый лук вдруг стал едва ли не главной "изюминкой" нынешнего сезона — цены на него бьют все рекорды, и в рознице уже приблизились к 45 гривнам за килограмм. Это дороже, чем импортные бананы и апельсины — их реально купить по 25-30 гривен. Для сравнения: в мае прошлого года лук продавали по 12-15 гривен, а осенью 2017 — и вовсе по 6 гривен, то есть, за полтора года цена взлетела почти в восемь раз.



"Золотой" лук стал одним из главных интернет-мэмов. "Порошенко принял Украину с долларом по 11, а оставил с луком по 35", "Посоветуйте, что купить, тур в Египет или пару килограмм лука", "Украинский лук везут через Роттердам?", — шутят украинцы в соцсетях. Впрочем, луковый ажиотаж охватил не только Украину, но и всю Европу.



Вовремя уловившие эту тенденцию предприниматели уже поднимают на луке сверхприбыли.



Чем отличается обычный репчатый лук от марихуаны? Верный ответ: нормой прибыли и незаменимостью.

Как пишут эксперты, поставки марихуаны, она же банальная анаша, из Центральной Азии в Европу приносят от 100 до 300 процентов прибыли. При этом основная потребительская аудитория продукта - молодежь - всегда готова заменить травку на другие легкие наркотики.

Другое дело - лук. Он абсолютно незаменим на кухне, а экспорт репчатого из Узбекистана, к примеру, в Украину, Польшу или Германию дает до 700-800 процентов прибыли", — написал на своей странице в Facebook немецкий журналист Борис Фельдман.



"Страна" разбиралась, почему взлетели цены на лук и что с ними будет дальше.

Худший урожай за десять лет и 500% рентабельности

"Три года подряд посевные площади под луком в Украине только сокращались. А в 2018 году упала еще и урожайность. Отсюда и дефицит", — пояснила "Стране" представитель львовского оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.



Лук попал в черный список наших фермеров еще в 2015 году. Тогда посевы под этой культурой урезали сразу на 18%. Причина банальна — резкий обвал цен из-за перепроизводства. В некоторых хозяйствах урожай попросту оставили в поле — это было дешевле, чем тратиться на его уборку и хранение.



Но последней каплей для селян стал позапрошлый год. Из-за низких закупочных цен лук оказался настолько убыточным, что многие аграрии предпочли засеять поля более предсказуемыми культурами — картофелем, морковью и прочим.



В минувшем сезоне отечественные фермеры отвели под лук порядка 53 тысяч гектар, что на 2 тысячи гектар меньше, чем годом ранее.



Плюс подвела погода — из-за засухи луковые посевы попросту выгорели. В итоге урожай составил порядка 884 тысячи тонн против почти 980 тысяч тонн годом ранее. Это — худший показатель за последние десять лет. Меньше лука Украина собирала разве что в 2009 году — 876 тысяч тонн, — отмечают в East Fruit.



Впрочем, есть два главных отличия от лукового кризиса десятилетней давности. Во-первых, с тех пор выросло потребление (сейчас оно составляет порядка 900 тысяч тонн в год), во-вторых, традиционно дефицит овощей в Украине перекрывают импортеры, что, собственно, удерживает цены в рамках приличия.

Но в этом году, по словам Татьяны Гетьман, случилось "неблагоприятное стечение обстоятельств".



"Обычно мы устраняем дефицит овощей импортом из Польши и других стран ЕС, но в этом году европейские страны сами собрал один из худших за последние 10 лет урожаев, и тоже вынуждены импортировать лук", — пояснила Гетьман.



В итоге всего за неделю — с последних чисел апреля до 3 мая — лук в Украине взлете в цене больше чем на 40%, до 30-34 гривен, — констатируют в East Fruit. И, как видно, ажиотаж пока только набирает обороты — в некоторых розничных сетях ценники уже достигли 45 гривен.

Как отмечают эксперты, фермеры и рядовые селяне, которым удалось сохранить к весне запасы лука товарного качества, взвинтили цены вдвое.



Стоит отметить, что в этом сезоне подорожал не только лук, но и другие овощи борщового набора (картофель, свекла, морковь, капуста). Но все же рост цен на лук оказался наиболее существенным, так что для аграриев эта культура действительно стала золотой, ведь ее себестоимость не превышает 7-8 гривен за килограмм.

То есть, рентабельность составляет рекордные 500-600%. Для сравнения: традиционная норма прибыльности на овощах редко превышает 20%.

Верхняя планка — 4-5 евро за килограмм

Стоит отметить, что "луковая лихорадка" не обошла и европейские супермаркеты. В некоторых странах ЕС цены на лук достигают 4-5 евро за килограмм, то есть, в пересчете на гривну — 120-150 гривен. Понятно, что при таких ценниках в Европе, за лук приходится повоевать.



По словам Татьяны Гетьман, главными поставщиками лука к нам и в Европу в нынешнем сезоне стали Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Отдельные партии везут также из Аргентины, Египта и др.



"Если мы спокойно покупали лук в Азии с января, то сейчас европейцы пришли и туда. И цена опять начала рости", — рассказал "Стране" глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко. По его словам, с начала этого года Украина нарастила поставки импортного лука больше чем в 54 раза (порядка 10 тысяч тонн в месяц).



"Рост импорта в 54 раза? Таких коэффициентов не дает никакой другой продукт в мире. Травка? Да марихуана нервно курит в сторонке при тех нормах прибыли, которые легко обеспечивает бизнесу репчатое золото. И ведь, заметьте, совершенно легальному бизнесу!

Сейчас агенты ЕС, Турции, Украины прочесывают Аргентину и Новую Зеландию, скупая любые объемы лука, которые встречают. А в Европе лук дорожает и дорожает", — пишет Борис Фельдман.



Понятно, что продавцы лука по полной воспользовались благоприятной для себя рыночной конъюнктурой.



"Для узбекских бизнесменов лук стал золотой жилой. При закупке лука в Узбекистане по 300 долларов за тонну, можно заработать 700-800 долларов на тонне или около 15 тысяч долларов на каждой фуре при экспорте в Украину.

И это сейчас, когда репчатый резко подорожал в Азии. Буквально за неделю цены на лук нового урожая в Таджикистане выросли более чем в три раза - с 80 долларов за тонну до 260 долларов. В Узбекистане цены на лук урожая 2019 года подскочили за неделю со 100-150 долларов за тонну до 300 долларов, сообщает специализированный портал EastFruit. Ажиотажный спрос подогревается резким скачком цен на лук в Украине за неделю сразу на 410 долларов за тонну,- пишут аналитики EastFruit.

Теперь украинским импортёрам лука и овощей приходится конкурировать за центральноазиатский лук не только с Польшей, но и с Германией, Нидерландами, Австрией, Чехией и другими странами. Конечно, при уровне внутренних цен более 1,2 тысячи долларов за тонну, Украина является сейчас наиболее привлекательным рынком сбыта, ведь она ближе, чем Евросоюз", — пишет Фельдман.



Он также добавил, что "на рынке лука происходят в данный момент абсолютно невероятные вещи. Кто мог подумать, что Узбекистан, находящийся на расстоянии более 5 тысяч километров, и не имеющий доступа к морю, не имеющий производителей, сертифицированных согласно стандартов GlobalG.A.P, не имеющих оборудования для калибровки и упаковки продукции, будет поставлять лук в Германию?!

Однако это уже факт – в первые месяцы 2019 года партии узбекского лука поступили на рынок Германии. Очевидно, что дефицит лука был настолько существенным, что немецкие импортёры овощей смогли закрыть глаза на все эти недостатки.

Польша же и вовсе ввозит из Узбекистана более 600 тонн лука в месяц и тоже не требует от узбекских экспортеров GlobalG.A.P, - утверждает аналитик EastFruit.- А уж сам факт поставки казахстанского лука в Нидерланды и Австрию является настоящей сенсацией", — пишет Борис Фельдман.

В тоже время в Украине есть и своя специфика роста цен, о которой пишет журналист Евгений Плинский.

"Украинский лук, который нам продают по возмутительной цене 33.90 оказывается луком из Узбекистана цена которого в опте（без доставки и растаможки) составляет 8.00 грн./кг. Причина такой высокой стоимости не только во внутреннем дефиците, а еще в серьезных поборах с импортеров овощей таможней и другими контролирующими службами.

Они хорошо понимают ситуацию на рынке, видят спрос, дефицит и накручивают ставки пропуска лука в страну. Что делают импортеры? Дают, но, закладывают эти взятки в каждый килограмм лука при сбыте его в розницу, что естественно, перекладывается магазинами на ваш кошелек. Такая же ситуация начинается и с буряком. Так что борщевой набор, как и сам борщ можем переименовывать в узбекское блюдо", - пишет журналист на своей странице в ФБ.

Все ринулись в луковый бизнес

Европейские аналитики прогнозируют, что лук может еще больше подорожать, ведь дефицит пока так не удалось перекрыть за счет импортных поставок. А заменить лук другим схожим продуктов в переработке попросту нереально.



Впрочем, в Украине, как считают опрошенные "Страной" эксперты, цены уже достигли максимума.



"В июне цена начнет снижаться. Будет наш ранний лук и достаточно импортного раннего лука, цена на который уже будет ниже, чем на старый урожай", — считает Дорошенко.



По данным ценового мониторинга рынка "Шувар", оптовые цены на лук отечественного производства, по состоянию на 7 мая, составили 23 гривны за килограмм, и, по сравнению с предыдущим торговым днем, не изменились.



Импортный лук подешевел на 2,4% и предлагается по 16-24 гривны за килограмм. При этом ранний лук упал в цене сразу на 5,8% — до 24-25 гривен за килограмм.



На киевском рынке "Столичный" цены заметно выше — ранний лук украинского производства предлагается по 40-45 гривен, а импортный — по 50 гривен за килограмм. Прошлогодний лук уже можно найти и по 20 гривен.



Правда, в рознице цены падать пока не спешат.



По словам Татьяны Гетьман, в следующем сезоне стоит ожидать существенного расширения площадей под луком. "Думаю, что посадят в 2019 много. У нас на «Шуваре» продажи лука-севка бьют рекорды, хотя цены очень высокие, до 200 гривен за килограмм доходят. Севок сажает население, но семенные компании подтверждают рост спроса и на семена лука от коммерческого производителя", — говорит Татьяна Гетьман.