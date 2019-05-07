Трагедия в "Шереметьево": молчание Порошенко, соболезнование Зеленского

Трагедия в московском аэропорту "Шереметьево", унесшая 41 жизнь, вчера была главной темой не только в России, но и в Украине. Ленты соцсетей весь день переполнялись скорбными постами, и на этом фоне еще более контрастно выглядело молчание всей старой власти.

Порошенко окончательно ушел в нишу, которую он считает 25%-й. После поражения на президентских выборах он стал президентом только для этой части страны, а в ее умах шереметьевская трагедия – вовсе не трагедия. Хоть не поиздевались – и то уже хорошо.

Никого не удивило молчание спикера Парубия. Он находится в еще более узкой нише, из которой только один выход – мажоритарный округ во Львовской области.

А вот то, что промолчал Гройсман, выглядит менее логично, так как премьер претендует на более умеренный электорат, для которого трагедия является трагедией вне зависимости от политических раскладов. Впрочем, не исключено, что Гройсман еще не решил, с каким электоратом работать, и потому смолчал на всякий случай.

Заговор молчания со стороны "старых" стал, в свою очередь, контрастом для нового президента. Зеленский соболезнование выразил. Осторожно, в одной упаковке с жертвами на фронте и терактами в Шри-Ланке, но он сказал о ценности человеческой жизни без оглядки на то, чья это жизнь.

По сравнению с Порошенко это очевидный прогресс. По крайней мере, соболезнование от Зеленского означает, что он продолжает лавировать между двумя частями своего электората – умеренно-патриотической и "юго-восточной". Безусловно, однажды ему придется сделать выбор, и этот выбор вряд ли будет в пользу Юго-Востока. Однако сейчас даже это лавирование означает, что новая власть может задуматься о ценности человеческой жизни на Донбассе без оглядки на то, о какой стороне линии разграничения идет речь.

Будет ли инаугурация 19 мая?

Параллельно с тактическим лавированием команда Зеленского продолжает стратегическую войну за назначение даты инаугурации на 19 мая. После встречи нового президента с руководством Верховной Рады стало ясно, что склонить парламент к нужному решению в кулуарах не получится, поэтому борьба перешла исключительно в медийную плоскость.

Причем перевел ее туда сначала печально известный директор Института нацпамяти Вятрович, который заявил, что 19-го приводить президента к присяге никак нельзя, потому что это – день памяти жертв политических репрессий.

Вчера же последовал закономерный ответ от команды Зеленского – что День Европы уже не в первый раз совпадает с трауром по политрепрессированным, однако ни разу из-за этого не отменяли ни торжественный мероприятия, ни даже праздничные концерты.

Собственно, перевод в медийную плоскость противостояния с парламентом выгоден как раз Зеленскому – это стихия его команды. Только нужно не защищаться, а нападать – так, как это происходило между первым и вторым туром в противостоянии с Порошенко. И даже еще мощнее, потому что сломить парламент еще сложнее, чем одного человека.

Однако похоже, что стратегии противостояния с Верховной Радой у команды Зе нет. И потому с большой долей вероятности можно говорить о том, что 19-го инаугурации не будет. И 20-го, и 21-го, и так далее вплоть до 27-го.

А у всего этого медийного конфликта будет только один положительный результат: Вятровича с Института нацпамяти все-таки уберут. Для этого Зеленскому не нужно ничье согласие.

Сохранит ли Порошенко контроль над Нацсоветом?

Порошенко же тем временем занимается трудоустройством своей команды. Вчера одной из главных тем обсуждения оставалось прошедшее на выходных назначение членом Нацсовета по ТВ одного из главных пиарщиков Банковой – Горковенко.

С одной стороны, история повторяется: в 2010-м Ющенко точно так же трудоустроил в Нацсовет одну из своих помощниц – Мудрак. С другой, все это выглядит как часть глобального плана Порошенко по захвату ключевых позиций во власти и удержанию их как можно дольше.

В этом плане не только Нацсовет, но и Генпрокуратура, и Высший совет правосудия, и другие должности, с которых новый президент не сможет убрать ставленников своего предшественника без столкновения с Верховной Радой или судами.

Однако грандиозный план хромает на обе ноги. Не то, чтобы он плох – просто в украинской традиции нет почитания прошлого президента, есть только преклонение перед нынешним.

Пока Порошенко трудоустраивает одних соратников, другие – уже трудоустроенные – пытаются навести мосты с Зеленским. Гройсман, Луценко, Климкин, Полторак заявляют о готовности работать с новым главой государства еще до того, как он вступил в должность.

Конечно, и это может быть частью глобального плана Порошенко. Однако сложно представить, что Климкин (если его оставят в должности) будет бегать за инструкциями к Порошенко, а Зеленскому крутить дулю за спиной. То же касается и остальных.

И Горковенко в том числе. В свое время Мудрак отбыла почти весь срок в Нацсовете, однако ни на что не влияла. И даже если Порошенко удастся сохранить за собой контроль в Нацсовете, это все равно будет совсем другая структура. Люди могут остаться, но эпоха уже ушла. И есть основания надеяться, что больше она не повторится.

Возвращение Шустера

Одним из символов новой эпохи стало возвращение в Украину легендарного телеведущего Шустера. Пока временное и – по его словам – без планов возобновления работы в стране. Однако само возвращение символично уже тем, что, в отличие от многих желающих вернуться в Украину Савик не заявлял об этом, а сразу сделал. Хотя уголовные дела от уходящей власти были и против него.

Но главное даже не в этом. Шустер – символ эпохи плюрализма. Отношение к нему неоднозначное, поскольку объективной его работу в 2005-16 годах назвать сложно, однако именно он принес в Украину политические ток-шоу, в которых, пусть даже с перекосом, были представлены все точки зрения.

А самое главное – в новой эпохе Савик снова может быть востребован. Все владельцы телеканалов, которые с ним работали, знают, что управлять Шустером сложно, поскольку он играет в свою игру. Однако само присутствие Савика обеспечивает рейтинги, что может быть даже важнее лояльности.

К тому же, есть основания надеяться, что и сам Шустер уже не тот. Он, нещадно боровшийся с "бандитской властью", в результате стал жертвой уголовных дел не от нее, а от тех, чьему приходу к власти сам способствовал. Хочется верить, что такие уроки не забываются.

Суд по убийству Бузины: обнуление

Тем временем начало новой эпохи совпало с обнулением процесса по убийству писателя Бузины. Вчера судья по этому делу Сидоров взял самоотвод, и он был удовлетворен. А это значит, что будет новый состав суда, и все слушания в течение предыдущих 15 месяцев аннулируются.

И это плохой симптом для начала новой эпохи. Переход от полутоталитарного режима к демократической власти, которую ждут 73% избирателей, голосовавших за Зеленского, невозможен без независимой судебной власти. Которая должна объективно расследовать такие громкие преступления последних пяти лет как убийства на Майдане и в одесском Доме профсоюзов, убийства Бузины, Калашникова и Шеремета, а также сомнительные самоубийства политиков в 2014-15 годах.

Однако вчерашний инцидент с судьей по делу Бузины показывает, что независимого суда в Украине нет. Сложно сказать, что стало причиной для самоотвода Сидорова – давление СБУ или страх перед расправой со стороны националистов (влияние Банковой сейчас, скорее всего, уже свелось к нулю). Однако очевидно, что эти причины есть, и задача любой уважающей себя власти – устранить их. Вот только неизвестно, когда у новой власти дойдут до этого руки и захочет ли она вообще решать эти проблемы.