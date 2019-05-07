Вокруг кандидатуры на пост главы администрации нового президента (АП) Владимира Зеленского закручивается лихая интрига. Со дня победы Зеленского на выборах список кандидатов на эту ключевую во многих отношениях должность только растет. Но в этом кадровом вопросе, как и во всем, что касается своих назначений, Зе намерен, похоже, тянуть до последнего (возможно, даже даты инаугурации, которая остается неизвестной).

Между тем, эксперты “Страны” говорят, что будущий глава АП, даже до официального прихода в должность, уже должен принимать дела у своего предшественника на посту - Игоря Райнина, который возглавляет Администрацию президента Петра Порошенко, и определять задачи своего шефа на первое время.

По информации “Страны”, этого пока не происходит, что может потом аукнуться команде Зеленского.

Президент без графика

От Зеленского ждут многих назначений, но знаковым, по мнению экспертов, будет выбор главы его будущей администрации.

“Президенты управляют административно, а уже потом политически. АП держит все нити управления, которое публично осуществляется путем администрирования, при том что есть еще непубличная сторона ее деятельности. В какой манере будет управлять новый президент, расскажет фигура руководителя его АП. Показательно, если это окажется чистый бюрократ или напротив, человек, сочетающий административную функцию с действиями в политическом закулисье”, - объясняет “Стране” политолог Вадим Карасев, который был внештатным советником главы секретариата президента Виктора Балоги.

Бывший замглавы секретариата президента, а ныне народный депутат Игорь Попов напомнил “Стране”, что в Конституции перечислены 29 президентских полномочий.

“Каждая функция реализовывается через соответствующую структуру администрации. Однако первоочередная задача по линии АП для нового президента сейчас “закрыть” своими людьми главные направления. Будущий главы АП должен с переходной командой взять на себя прием дел у уходящей администрации, подготовить инаугурацию, составить график президента Зеленского на первое время после вступления в должность”, - объяснил Попов “Стране”.

Он напомнил, в частности, что планируется присутствие новоизбранного президента на праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.

“Нужно уже поручить МИДу, Службе внешней разведки и прочим ведомствам, причастным к подготовке визитов за рубеж, составить прогноз, с чем приедут другие высокопоставленные участники, и понять, чего мы вообще ждем от этого мероприятия”, - объясняет депутат Попов.

Как полагает Попов, системной работы в плане организации деятельности АП пока не видно.

“Зеленскому уже пора вести себя как президент. А его команда оставила без заявления годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Непонятно, что планирует Зеленский на 8 и 9 мая (соответственно, День памяти и примирения и День Победы - Прим.Ред.). Примет ли он участие в официальных мероприятиях вместе с действующим президентом и премьер-министром, что показало бы преемственность власти, или же он будет действовать по своей программе. Тут уже постом в Фейсбуке не отделаешься”, - комментирует Попов.

Близкий к главе администрации президента Порошенко Игорю Райнину собеседник на вопрос “Страны” о переговорах с командой Зеленского насчет передачи дел ответил: “Мне об этом ничего неизвестно”.

Кадры ждут своего

Тут нужно вспомнить, что Зеленский высказал нежелание работать в нынешнем здании Администрации президента на ул. Банковой и вообще уменьшить штат АП.

“Мы не хотим быть в этой администрации. Место должно быть открытым, мы хотим сократить администрацию президента”, - заявил он в день второго тура выборов 21 апреля, добавив, что поручил команде искать некий оpen space.

Скептики говорят о слабой аргументации Зеленского, предупреждая, что большой аппарат нужен президенту для полноценного выполнения функций, и сокращения могут сказаться на эффективности работы.

“Администрация президента - своего рода зеркало работы Верховной Рады и Кабинета министров. В списке обязанностей главы государства контроль с помощью экспертов АП актов правительства и принятых законов. Не будет же президент обращаться к специалистам на стороне”, - объясняет первый заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Елена Лукаш “Стране”.

Впрочем, конкретики в этом вопросе, как и в отношении назначений в АП нет никакой до сих пор. Директор по развитию студии “Квартал 95”, которая выполняет функции пресс-секретаря новоизбранного президента Ирина Победоносцева, в беседе со “Страной” спрогнозировала, что “все кадровые вопросы” будут решены Зеленским после инаугурации.

Об этом же говорят и политики, работающие с Зе.

Однако слухи о кандидатурах на пост главы АП продолжают расходиться.

В прессе обсуждались на эту должность глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов, бизнес-партнер и лучший друг нового президента Сергей Шефир, адвокат Андрей Богдан. Двое последних сопровождали Зеленского на обсуждении даты инаугурации в парламенте.

Но этот список неполный, по информации “Страны”. Источники, близкие к команде Зеленского, и депутатском корпусе утверждают, что туда вернулась кандидатура главы Волынского облсовета и члена президиума партии УКРОП Игоря Палицы, близкого к бизнесмену Игорю Коломойскому.

В политических кругах прочили его в АП Зеленского еще до победы того на президентских выборах. Из всех перечисленных он единственный обладает серьезным политическим опытом, будучи народным депутатом двух созывов и возглавляя в 2014-2015 годах Одесскую областную администрацию.

Другой новый и неожиданный кандидат - это генеральный директор принадлежащего Коломойскому “1+1 медиа” Александр Ткаченко. Получить комментарии обоих не удалось.

Политолог Карасев считает, что политически опытный глава Администрации предпочтительнее для Зеленского.

“Не секрет, что украинская политика похожа на айсберг, большая часть которого скрыта от глаз под водой. Неопытному Зеленскому нужен такой человек, который бы нашел общий язык с олигархами, депутатами, “губернаторами”, но не затмил при этом самого президента. Играть на политическом пианино президенту и главе его АП придется в четыре руки”, - утверждает Карасев.

“Чтобы не говорил Зеленский о новой роли для АП, возглавить ее должен человек, который сможет стать коллективным организатором для парламента, какими были большинство его предшественников в этой должности. Иначе Рада просто не будет его слушаться. Выходцы из шоу-бизнеса не знают, чем дышит парламент, и не смогут найти на него управу. Интересно, понимает ли это Зеленский и кого он в итоге предложит”, - резюмирует народный депутат от Народного фронта, близкий к руководству своей партии.