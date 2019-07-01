Долгожданный отпуск киевлянки Анны едва не сорвался - выезд из Украины с трехлетней дочкой превратился в настоящий квест.

"Мы решили съездить на неделю в Италию. Спланировала путешествие сама: купила авиабилет, забронировала отель. Но вот по вывозу ребенка все же проконсультировалась со знакомой из турагентства. Мы с мужем в разводе, практически не общаемся. Он, насколько я знаю, постоянно живет за границей, так что получить от него официальное разрешение на выезд ребенка из Украины - проблема. Но в турагентстве меня заверили - с прошлого года нотариально заверенное разрешение от второго родителя уже не требуется. Впрочем, пограничная служба посчитала иначе", - рассказала "Стране" Анна.

В аэропорту женщину ждал неприятный сюрприз. Пограничник наотрез отказался впускать ее с ребенком. Якобы, в решении суда о разводе не было указано, что мать полностью берет на себя финансовое обеспечение дочери. Анна больше часа пререкалась с погранслужбой, подключила знакомую из турагентства.

"Мы так и не смогли переубедить пограничника. Когда я уже расплакалась, он меня просто пожалел и пропустил. Едва не опоздали на самолет, но все закончилось лучше, чем могло бы быть", - говорит Анна.

И ее случай - не исключение. По словам менеджера визового отдела туристического агентства "Феєрія мандрів" Марины Мологи, проблемы при пересечении границы с ребенком случаются сплошь и рядом.

"Хотя по новому закону, который вступил в силу в августе прошлого года, разрешение от второго родителя на вывоз ребенка из страны сроком до месяца не требуется, на практике это срабатывает далеко не всегда", - рассказала Марина Молога. Часто все зависит от банального человеческого фактора - как будет настроен конкретный пограничник, - говорят в турагентствах.

"Страна" разбиралась как выехать за границу с ребенком без лишних проблем.

С кипой документов и не дольше, чем на месяц

В Государственной пограничной службе, которой "Страна" пересказала историю Анны, нам не поверили. Там утверждают - никаких данных о том, кто финансирует ребенка, предоставлять не нужно.

Но обязательно нужно иметь при себе решение суда о разводе. И - внимание - в резолюции судебного решения обязательно должно быть написано, с кем именно постоянно проживает ребенок.

"Эта фраза обязательно должна быть прописана в резолюции суда. Оригинал этого решения, загранпаспорт - ваш и ребенка - и больше ничего не нужно. Вас обязаны пропустить", - пояснили в Госпогранслужбе.

В теории все так, - соглашается Мария Молога. Но, к примеру, в аэропорту Борисполь были случаи, когда пограничников строка в судебном решении о том, что ребенок постоянно проживает с матерью, не устроила.

"Они заявили, что должно быть также указано, что именно тот родитель, с которым живет ребенок, берет на себя его финансовое обеспечение. Проблема в том, что суды таких формулировок не дают", - говорит Молога.

По словам старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, финансовую сторону вопроса могут поднять и на другой стороне границы - уже по прибытии в страну назначения местным пограничникам придется объяснять за какие деньги вы собираетесь отдыхать с ребенком. Поэтому "лишние" вопросы наших пограничников - отчасти реакция на запрос иностранных коллег.

По словам Мологи, в неофициальных беседах пограничники советуют турагентствам все же убеждать своих клиентов оформлять нотариально заверенные разрешения. Якобы, проще как-то решить этот вопрос до отпуска, чем потом столкнуться с проблемами на границе и в итоге так никуда и не уехать.

Но "решить вопрос" зачастую не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь многие разведенные родители попросту не могут получить от экс-супруга вожделенное разрешение. Часто это становится предметом шантажа -за разрешение горе-родитель требует немалые деньги. Собственно, все эти нюансы перечислены в пояснительной записке законопроекта №6647, которым в прошлом году парламент внес ряд изменений в действующее законодательство.

"Родители вынуждены на каждый выезд ребенка предоставлять нотариально заверенное разрешение или получать отдельное решение суда. От этого, прежде всего, страдают дети, которые постоянно принимают участие в международных спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, олимпиадах и пр., а также нуждаются в лечении за пределами Украины. Также усложнен выезд детей, родители которых находятся за пределами страны, постоянно живут на временно оккупированных территориях или отказывают в предоставлении согласия на выезд ребенка, сводя счеты с матерью ребенка", - говорится в пояснительной записке.

В документе, который в итоге обрел статус закона, указано: если нет разрешения одного из родителей, но есть решение суда о разводе, можно вывозить ребенка за границу, но не больше, чем на месяц.

"Нужно обязательно иметь с собой обратные билеты, которыми можно подтвердить, что вы вернетесь домой в течение месячного срока", - говорит Марина Молога.

"В соответствии с актуальной на данный момент редакцией ч. 5 ст. 157 Семейного кодекса Украины, тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, получает право самостоятельно решать вопросы относительно его временного выезда за пределы Украины - на лечение, обучение, для участия в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, олимпиадах и конкурсах, других мероприятиях, оздоровления и отдыха в том числе и в составе организованных детских групп. Данная норма действует, если проживающим с ребенком родителем не создаются преграды другому в реализации его родительских прав и если он предупрежден о сроках, целях и всех других вводных такой поездки", - добавил партнер юридической фирмы EXPATPRO, руководитель практики семейного права Платон Даниленко.

"Ловушка" для семей

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец пояснил "Стране" - многие украинцы попросту запутались в законодательных нормах.

"Они слышали, что разрешение на выезд ребенка от второго родителя отменили, и едут отдыхать без него, особо не разбираясь, в каких случаях разрешение нужно, а в каких - нет. В итоге - проблемы на границе", - отмечает юрист.

По его словам, чаще всего с трудностями сталкиваются полные семьи, хотя им оформить разрешение у нотариуса - проще простого (полчаса времени и 300-400 гривен).

"По закону, если один из родителей едет с ребенком до 16 лет за границу, и супруги при этом не разведены, обязательно нужно нотариально заверенное разрешение от второго родителя", - пояснил Кравец.

"Если ребенок выезжает из страны в сопровождении близких родственников или же других лиц, которым доверяют родители, нотариально заверенное разрешение должно предоставляться обеими родителями: и отцом, и матерью. При составлении такого разрешения указывается информация о ребенке, о родителях, личности сопровождающего (на чье имя выдается разрешение), страны путешествия (в т.ч. транзитные), цели и приблизительные сроки поездки. При этом, во время пересечения границы обязательно нужно иметь с собой оригинал такого разрешения/согласия", - добавил Платон Даниленко.

Когда можно не спрашивать

По словам Даниленко, разрешение от второго родителя не требуется в таких случаях:

если в загранпаспорте родителя, с которым выезжает ребенок, или в загранпаспорте самого ребенка есть запись о выезде на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о постановке на консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей;

если второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства, о чем имеется запись в свидетельстве о рождении ребенка;

при предъявления одного из следующих документов:

свидетельства о смерти одного из родителей;

справки о рождении ребенка с указанием оснований не внесения сведений об отце (для матерей-одиночек);

решения суда: о лишении родительских прав одного из родителей; о признании его без вести пропавшим или недееспособным; о предоставлении разрешения на выезд из Украины детей без согласия другого родителя;

решения суда об определении места проживания ребенка или заключение органа опеки и попечительства о подтверждении места проживания ребенка (и при необходимости справки исполнительной службы или частного исполнителя о существовании задолженности другого из родителей по оплате алиментов за 4 месяца.

Платон Даниленко также отмечает, что если выбирать между решением суда о определении места проживания ребенка и заключением органов опеки и попечительства, то стоит учитывать сроки получения таких документов.

"На получение заключения органа опеки понадобится пару месяцев, но его срок действия составит один год, а вот на получение решения суда может понадобиться около года, а то и больше, но действовать оно будет до совершеннолетия ребенка (или до достижения им 14 лет", - говорит юрист.

Если же все документы соответствуют законодательным требованиям, а пограничники вас все равно задержали, эксперты советуют обращаться с жалобами в Госпогранслужбу. Можно попытаться оперативно решить вопрос, позвонив на горячую линию (0 800 218 808). Если же это не поможет, и поездка сорвется по вине пограничной службы, юристы советуют подавать в суд, требуя компенсации убытков.

Впрочем, отдых в таком случае уж точно будет испорченным. "Чаще всего разведенные родители все же, как и раньше, пытаются полюбовно решить вопрос с экс-супругом. Единственное послабление - разрешения сейчас можно делать не разовые, а годовые. И указать перечень стран, на которые оно распространяется", - говорит Марина Молога.