В последних заявлениях новоизбранного президента Владимира Зеленского на тему России многие услышали враждебный тон, который заронил подозрение, что бывший шоумен вслед за своим предшественником Петром Порошенко выберет антироссийскую риторику, и под стать будет его внешнеполитический курс.

Эксперты “Страны” соглашаются, что Зеленский действительно может продолжить "линию Порошенко". Но это чревато для него снижением колоссального доверия, полученного на президентских выборах прежде в качестве альтернативы Порошенко и его политики.

Голоса избирателей Зеленского начнут забирать политики и партии, которые выступают за отход от конфронтации с Россией.

Обмен любезностями

Два последних заявления Зеленского относительно России заставили сравнить его с Порошенко, который в конце срока оседлал антироссийские настроения в Украине и ими же руководствовался в своей избирательной кампании, что, правда, ему не принесло успеха.

Одно заявление Зеленского касалось идеи, озвученной российским президентом Владимиром Путиным раздавать паспорта не только жителям неподконтрольных районов Донбасса, но и всем украинцам. Новоизбранный руководитель Украины в ответе дал понять, что-де украинское гражданство лучше российского. “Гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать”, - ответил Зеленский через Фейсбук.

Российский же паспорт означает, по версии Зеленского, отсутствие прав на мирный протест, “свободные и конкурентные выборы”, даже “естественных прав и свобод человека”.

А у Украины есть миссия “служить примером демократии для постсоветских стран”. “И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу”, - написал Зеленский.

Это может быть намеком, что, например, российские оппозиционеры могут рассчитывать на гражданство Украины.

Как писала “Страна”, Путин отреагировал, что взаимораздача паспортов Украиной и Россией ведет к “общему гражданству”. “От этого только выиграют и русские, и украинцы”, - отметил Путин, по мнению которого, у украинцев и русских много общего, и вообще они являются “по сути своей - единым народом", со своими культурными, языковыми и историческими особенностями.

Ответом стало второе нашумевшее заявление Зеленского. “Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из “общего” у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров “общего”. И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски “общего”, - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

В унисон прозвучало сообщение о характере встречи советников Зеленского по вопросам внешней политики экс-министра финансов Александра Данилюка и бывшего члена Национального агентства по противодействию коррупции Руслана Рябошапки с послами 28 стран Европейского союза в комитете по вопросам политики и безопасности в Брюсселе.

“Нас заверили в полной поддержке. Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо”, - цитирует Данилюка пресс-служба Зеленского.

По следам Порошенко

Общий тон всех этих заявлений заставил ряд экспертов заподозрить, что во внешней политике Зеленский начинает склоняться к линии проигравшего ему Порошенко.

Так, политолог-международник Николай Капитоненко спрогнозировал в комментарии “Стране”, что в отношении России новый президент прибегнет “в общих чертах” к политике соперника-неудачника из-за ее политической выгоды.

“Зеленский быстро поймет, что антироссийский путь - самый безопасный и надежный с политической точки зрения. На происки России можно списывать ошибки и просчеты. Конфронтация с Москвой - это основа для сотрудничества с Западом, во всяком случае с той его частью, которая хочет видеть Украину непримиримой к Путину”, - полагает Капитоненко.

Отметим, что заявление Зеленского стали ответом на последние действия Кремля, связанные с санкциями в отношении Украины, а также инициативы Путина по раздаче российских паспортов жителям Донбасса.

Тогда это многие расценили как попытку Путина поднять ставки в игре и подтолкнуть Зеленского быстрее определится по какому пути он пойдет - будет ли он выполнять политическую часть Минских соглашений (то есть давать Донбассу особый статус, что является для Москвы главным условием его реинтеграции в Украину), либо продолжить курс Порошенко.

Последние заявления говорят о том, что будущий президент склоняется ко второму варианту.

“Зеленскому ничего не оставалось, как заявить протест. Если бы он отреагировал по-другому, это использовали против него же внутри Украины его политические соперники”, - полагает политолог Петр Олещук, говоря со “Страной”.

При этом он считает, что Зеленский сейчас не хочет окончательно закрыть для себя дорогу к столу переговоров с Москвой.

“Сложность в том, что для России важно добиться от нового президента определенных действий в плане Минских соглашений. Но Зеленский - даже решись начать их воплощать в жизнь - не проведет их через нынешний парламент. Это любое решение, не говоря уже о выборах на неподконтрольных территориях или амнистии”, - утверждает Олещук.

По мнению политолога Руслан Бортника, реакцию Зеленского в определенной степени спровоцировала обида. Не зря он вспомнил последнем заявлении о решении российского федерального НТВ показать старое шоу с ним в качестве ведущего. “Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным в Украине и в конце концов помогла стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России”, - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Мир равно Нобелевская премия

Следование за Порошенко (пусть даже и вынужденное) во внешней политике несет угрозу потери части его электората, увидевшего в “Зе” антипода предыдущему президенту. “Противопоставляя себя Путину, Зеленский теряет наиболее пророссийскую часть своих избирателей, которую заберет “Оппозиционная платформа - За жизнь”. В лучшем случае у него останется 25-30% электората - сторонники курса в ЕС, но без перегибов в плане языка и веры, - говорит политолог Олещук. - В Порошенко ему не превратиться, потому что сам Петр Алексеевич никуда не уходит, становясь откровенным националистом”.

Отметим, что по последним исследованиям "Оппозиционная платформа-За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович) идет на втором месте после "Слуги народа". У "Оппоплатформы" - 16%, а у партии Зеленского - 26%.

А если будущий президент продолжит политику Порошенко в отношении Донбасса и России, то "Слуга народа" может потерять голоса, а "Платформа" - наоборот нарастить и претендовать на лидерство в предвыорной гонки.

И в этом смысле политический расчет на продолжение "линии Порошенко" как наиболее удобной в случае с Зеленским может оказаться провальным.

Отметим, что мир - это по-прежнему один из главных запросов общества (согласно январскому опросу компании “Рейтинг”, 67% украинцев хотят прекращения войны на Донбассе).

“Однако страна не может решить, как прийти к миру. Часть общества готова к любым условиям, лишь бы перестали стрелять, а другая - также желая мира, не согласна на автономию Донбасса и прочие уступки России”, - напоминает эксперт Капитоненко.

В Фейсбуке он, комментируя этот тезис, делает неутешительный вывод: “Слабое государство с высоким уровнем политической конкуренции почти никогда не идет на уступки в территориальных конфликтах; а национализм сакрализирует территорию”.

“Следовать по пути Порошенко - это на первый взгляд удобно. Но несет для Зеленского значительные политические риски. Конечно, попытаться закончить конфликт на востоке - это очень сложная и опасная задача. Но если получится ее выполнить, это станет прорывом страны и главным делом жизни. Нобелевская премия мира будет обеспечена. Есть над чем подумать”, - резюмирует политолог Бортник.