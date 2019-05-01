В пасхальную неделю новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с руководителями православных церквей Украины.

Отчеты его пресс-службы лаконичны, но, как считают эксперты “Страны”, дают понять, что в сфере религии Зеленский будет действовать аккуратнее, чем проигравший ему кресло главы государства Петр Порошенко.

И, возможно, государство перестанет грубо вмешиваться в дела церквей, подыгрывая одной из них.

Без телекамер

Недавний праздник Пасхи дал возможность Зеленскому продемонстрировать ранее высказанное отношение к религии. Перед вторым туром президентских выборов он заявил в интервью РБК-Украина, что не привык обсуждать с кем-либо вопрос вероисповедания, поскольку это одна из тех вещей, что “раскалывают семьи и общество”.

Он также пояснил, что не собирается по примеру своих предшественников посещать праздничные богослужения, транслируемые по телевидению.

“Я считаю, что это мое личное, внутреннее дело (общение с Богом - Прим.Ред.). Я это транслировать на весь мир, по телевизору не хотел бы. Потому что мой разговор с Богом я предпочитаю решать тет-а-тет”, - заявил Зеленский.

Перед Воскресением Христовым победитель кампании вообще уехал из Украины.

С праздником он поздравил традиционно через соцсети, причем на украинском и русском языках.

“Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание. Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголка планеты, где бы они не находились!” - пожелал Зеленский.

Контраст с Порошенко, который отметился на Пасху в Михайловском собор Православной церкви Украины (ПЦУ) и соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), получился разительный.

"Новый президент показал, что в нем нет показной религиозности. И хорошо: мы по закону светская страна", - оценивает политолог Вадим Карасев в комментарии "Стране".

“Зеленский оказался куда ближе к статье 35 Конституции, чем Порошенко”, - говорит политолог Андрей Золотарев "Стране". В указанной статье идет речь об отделении Церкви от государства и свободе вероисповедания.

День на троих

Линия Зеленского еще четче обозначилась в общении с представителями ветвей украинского православия. В один день - 30 апреля - он встретился с главой ПЦУ Епифанием, ее почетным патриархом Филаретом и руководителем Украинской православной церкви (УПЦ) митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием (встречи следовали именно в такой последовательности).

Согласно пресс-релизу, с Епифанием Зеленский обсудил “проблемы, с которыми сталкиваются украинцы”, в том числе конфликт на Донбассе, борьба с коррупцией и бедностью.

“Избранный глава государства и митрополит Епифаний были едины в том, что Церковь должна молиться, а государства делать все, чтобы все регионы нашей страны жили в мире и спокойствии”, - сказано в сообщении пресс-службы Зеленского, которое почти слово в слово повторено на сайте ПЦУ.

Согласно официальной информации, на личной встрече Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах и призвал его “использовать данную ему власть для способствования добру и преодоления зла”.

В свою очередь, с митрополитом Онуфрием Зеленский “обсудил ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины”. Глава УПЦ пожелал новому президенту “Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу”.

Источники в УПЦ рассказали "Стране", что встреча прошла в достаточно благожелательной атмосфере. Собеседники обсудили в том числе ситуацию на Донбассе и миротворческий потенциал Церкви. "По сути ведь епархии УПЦ - это единственное, что осталось украинского на неконтролируемых территориях. И этот момент тоже проговаривали", - сказал источник.

Сторонники ПЦУ отмечают факт, что с Епифанием Зеленский встретился раньше, чем с владыкой Онуфрием.

“Кто-то действительно увидел в этом знак, но, на мой взгляд, Зеленский продемонстрировал равноудаленность от всех собеседников. Только сам формат вызывает вопросы: Пасху вместе с православными отметили несколько конфессий, в том числе, греко-католики, однако главу УГКЦ Зеленский проигнорировал”, - комментирует политолог Карасев.

Порошенко не у дел

Как бы то ни было, если религиозная стратегия Зеленского останется такой же, это может серьезно изменить ситуацию в отношениях государства и Церкви, сложившуюся в конце президентства Порошенко. Последний откровенно лоббировал создание ПЦУ на базе Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и третировал УПЦ, в массе своей не пожелавшую присоединиться к автокефальному проекту.

Власть напрямую способствовала тому, что под предлогом создания ПЦУ у УПЦ отбирают храмы, а ее общины заставляют менять церковную “прописку” (подробнее о применяемых методах и о роли госорганов в этом процессе можете прочитать здесь).

Более того, УПЦ хотели силой переименовать, чему способствовал лично Порошенко, который карту автокефалии разыграл в своей избирательной кампании, правда, без особого успеха.

Очевидно, что Зеленский не хочет вмешиваться в церковные дела, и это будет иметь серьезные последствия для всех сторон.

“При Зеленском не будет давления на УПЦ, не будут подключены силовики к процессу перехода церковных общин. Останется статус-кво... Начнется конкуренция (между различными церквями - Прим.Ред.), кто лучше врачует души”, - прогнозирует политолог Карасев.

Проигрывая УПЦ по количеству приходов, ПЦУ без админресурса рискует оказаться в сложном положении.

“Со сменой президента и, так сказать, стимулирования извне количество приходов УПЦ, желающих уйти, снизиться до минимума, а то и до нуля”, - полагает политолог Андрей Золотарев.

Наконец, очень важное решение буквально на следующий день после выборов вынес Окружной административный суд города Киева. Он приостановил процесс принудительного переименования УПЦ в Русскую православную церковь в Украине. И теперь этот ключевой элемент кампании по давлению на УПЦ оказался нерабочим.

Такой ход событий может использовать Петр Порошенко для мобилизации националистов на выборах в Раду. Правда вряд ли на этой теме он сможет найти много голосов.

“Триада “Вера, армия, язык” (один из лозунгов Порошенко на выборах - Прим.Ред.) ушла в небытие. Вера - сугубо личное дело верующего. И это главный сигнал Зеленского, с позицией которого теперь придется всем считаться”, - резюмирует политолог Карасев.