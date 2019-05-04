19 марта 2019 года пятый президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об утверждении дополнительных санкций против России. Речь идет о почти 300 юридических и 848 физических лицах, на которые наложены ограничения украинской стороной (в виде блокирования активов, запрета на вывод средств из страны, на въезд в Украину, осуществление бизнес-деятельности и т.д.) в качестве ответных мер за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

При этом, как уже писала "Страна", главной интригой стало даже не появление новых фигурантов под санкциями. Ведь как оказалось, помимо сотен граждан и компаний, внесенных в "черные списки", обнаружились и те, кто из него был вычеркнут.

На страницах нашего издания мы уже анализировали перечень бизнес-структур, с которых сняли санкции, а также вероятные причины таких шагов.

Сегодня более детально остановимся на персоналиях физлиц.

Их оказалось всего трое. И если в отношении артиста Иосифа Кобзона, скончавшегося 30 августа 2018 года, решение выглядит вполне логично, то в случае еще двух "счастливчиков" имела место детективно-уголовная история с задержаниями, арестами и кучей судебный перипетий.

О деталях их эпопей, а также резкого избавления от наложенных ограничений - в материале ниже.

Полковник стал "пионером"

Итак, первопроходцем в снятии "украинских санкций" стал 52-летний полковник МВД Вячеслав Писаренко.

5 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного суда закрыл рассмотрение его иска к президенту Порошенко и СНБО указав: ранее действовавшие ограничения прав заявителя в виде невозможности им распоряжаться свой собственностью и активами, были устранены. Их "скостил" тот самый указ гаранта Конституции от 19 марта 2019 года, а до этого Писаренко на протяжении трех лет значился как лицо, чьи действия "создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", а также в виде содействия террористам.

Именно так объяснялся факт внесения отставного милиционера в санкционные списки СНБО в 2016 году под №167. В аналогичных документах, визированных Порошенко в 2017 и 2018 годах, порядковый номер Писаренко - 511. Во всех этих официальных бумагах Вячеслав Викторович именуется как бывший "министр юстиции" т.н. ДНР.

Как же полковник дошел до такой жизни? Официальная биография Писаренко гласит: этот уроженец Краматорска отдал почти четверть века службе в системе МВД. Среди наиболее знаковых должностей, которые он занимал - посты начальника милиции Славянска, руководителя Донецкого облуправления по борьбе с экономической преступностью и главы Департамента транспортной милиции Украины.

Вячеслав Писаренко, источник фото: visti.ks.ua/

15 января 2014 года Писаренко перевели "рулить" областным главком милиции Херсонщины, откуда он был уволен сразу после победы "евромайдановцев" новым министром Арсеном Аваковым. И уже в мае 2014 года его фамилия была озвучена рядом СМИ сепаратистов как человека, который вошел в состав первого состава "правительства ДНР" на должности "министра юстиции".

Сам полковник тогда заявил, что о таком назначении узнал совершенно случайно. Его комментарий оперативно опубликовала пресс-служба МВД в Донецкой области. "Никаких постов в этой так называемой республике я не занимаю, о выборе меня "министром" узнал из Интернета, чему был немало удивлен", - приводили слова Писаренко милицейские спикеры. Кто и почему вписал его в "шахматку" должностей в "ДНР" - до сих пор загадка.

"Миротворец" и сепаратисты сыграли в четыре руки

"Официальное низложение" с поста "министра юстиции" непризнанной республики произошло лишь спустя пять месяцев после информации о назначении Писаренко.

22 октября 2014 года в сети был обнародован "указ" тогдашнего главы "ДНР" Александра Захарченко об увольнении Вячеслава Викторовича с должности ввиду того, что он-де так и не приступил к выполнению своих обязанностей.

Источник фото: smdnr.ru

Реакция на это кадровое решение последовала мгновенно, причем из Украины. В этот же день Писаренко был внесен на скандально известный ресурс "Миротворец".

Источник фото: myrotvorets.center

А еще через месяц отставной полковник оказался в эпицентре другого скандала. Вот как описывало его предысторию региональное издание Донецкой области "Технополис": "25 ноября 2014 года ранним утром... по улице Крымской в Дружковке был похищен Вячеслав Писаренко... Когда он отъезжал от дома своего брата, ему преградили путь два микроавтобуса. Из них вышли вооруженные люди в камуфляжной форме и буквально вытащили Вячеслава Писаренко из его авто. Полковника милиции без лишних слов посадили в один из микроавтобусов и увезли в неизвестном направлении. Его автомобиль под управлением одного из людей в камуфляже также исчез".

Изначально по данному факту местные правоохранители даже завели уголовное дело за похищение человека (ч.2 ст.146 УК Украины) и угон машины (ч.3 ст.289 УК Украины). Но вскоре тональность истории с Писаренко резко изменилась: на сайте СБУ было обнародовано сообщение о его задержании. В этом сообщении указывалось, что Писаренко и еще один мужчина были задержаны по подозрению в пособничестве терроризму (ст.258-3 УК Украины).

"Так называемый "министр юстиции" и его сообщник, житель села Марково Константиновского района Донецкой области, были информаторами у боевиков и собирали сведения о расположении, количественном составе и вооружении подразделений Воруженных мил Украины в зоне АТО", - рапортовали на Владимирской.

На сегодняшний день в СБУ "подчистили" упоминания об этой истории на своей сайте. В материалах судебного реестра также отсутствуют какие-либо упоминания о ходе расследования соответствующего уголовного дела и его итогах. Но тот факт, что максимум спустя полгода после своего задержания "экс-министр юстиции ДНР" уже гарантированно находился на свободе свидетельствует административный протокол, составленный в его отношении по факту ДТП на киевской Оболони.

Этот нюанс позволяет предположить, что СБУшные претензии против Писаренко к тому моменту почили в бозе. Адвокат экс-милиционера Павел Попков идет дальше: он говорит "Стране", что де-юре дела в отношении его клиента никогда и не существовало "Стране".

"По Писаренко нет и никогда не было уголовного производства в ЕРДР по статье о пособничестве терроризму. У нас есть ответы от всех силовых ведомств на этот счет - в том числе и от Службы безопасности, - поясняет защитник. - Говоря юридическим языком, не было даже его задержания, не говоря обо всем остальном (объявлении о подозрении, избрании меры пресечения и т.д.). По моей информации это скорее был эпизод периода, когда разных людей хватали по беспределу и сажали на подвалы отдельные нечистоплотные сотрудники силовых структур. То, что ему приписывали назначение на какой-то пост в "ДНР" произошло в момент, когда мой клиент находился за границей. Это полностью не соответствует действительности, и он это сразу опроверг".

Впрочем, уже в сентябре 2016 года Писаренко как "экс-министр юстиции ДНР" оказался в списке лиц, против которых СНБО с подачи СБУ ввело санкции. С весны 2017 года отставной полковник начал бороться за снятие этих ограничений в судах, но его дело регулярно "футболили", а параллельно - вносили в новые "черные списки" образца 2017-2018 годов.

Профайл Писаренко в "санкционных списках" СНБО авторства 2016-2018 годов, источник фото: rnbo.gov.ua

Лишь спустя два года препирательств Писаренко "простили", тихо вычеркнув из перечня потенциальных "пособников террористов".

Адвокат Попков уверен - суды умышленно затягивали рассмотрение иска Писаренко, чтобы выйти из патовой для силовиков ситуации "без шума и пыли".

"Они подгадывали под указ (президента 19 марта 2019 года, где из списка лиц, на которых наложены санкции фамилия Писаренко была вычеркнута - Прим. Ред.). Все понимали, что иначе там должно быть безальтернативное удовлетворение наших требований. Хотя я уверен, что КАС при Верховном суде закрыл производство неправильно - ведь исчерпание предмета спора на самом деле не произошло", - поясняет юрист.

Амнистированный управленец из Горловки - на очереди

Тем временем, на очереди в Кассационном админсуде - история еще одного фигуранта "черных списков", введенных с подачи спецслужб и СНБО указами Порошенко. 23 мая служители Фемиды рассмотрят исковое заявление бывшего замглавы Горловского горсовета Анатолия Копылова.

Анатолий Копылов, источник фото: facebook.com

Как и Писаренко, он начиная с осени 2016 три года подряд считался лицом, чьи деяния якобы могут создавать угрозу нацбезопасности Украины. В персональном списке санкций трехлетней давности Анатолий Астанович значится под №93, а в 2017-2018 годах - под №438.

Профайл Копылова в "санкционных списках" СНБО 2016-2018 годов, источник фото: rnbo.gov.ua

Весной нынешнего года, буквально за пару месяцев до празднования им 65-летнего юбилея, экс-чиновника "поздравили" члены СНБО и Порошенко, отменив ограничения в части блокирования активов Копылова.

Потенциальным "пособником террористов", в интерпретации украинских силовых структур, этот седовласый аппаратчик (за плечами которого два десятка лет работы на высокопоставленных должностях в исполкоме Горловки) стал после того, как в весной 2015 года "всплыл" среди тех управленцев, которые начали работать под эгидой "ДНР".

Летом того же года, в один из моментов кадровой чехарды среди ставленников самопровозглашенной "республики" в Горловке, Копылов даже некоторое время возглявлял администрацию этого города.

А уже осенью Анатолия Астановича, на руках у которого все это время был активный пропуск на неподконтрольную территорию, задержали под Киевом. По подозрению в пособничестве терроризму (ст.258-3 УК Украины) экс-чиновник был арестован.

В качестве "трофея" и доказательства эффективной работы отечественных спецслужб "замглавы администрации Горловки" к находившемуся под стражей управленцу даже пустили отдельных журналистов. Их он уверял - ни к какому терроризму отношения никогда не имел, а работал в "ДНР" по линии жизнеобеспечения и налаживания быта города в условиях ведения боевых действий.

Источник видео: youtube.com/ТСН

В тюрьме Копылов просидел более трех месяцев, а затем пошел на сделку со следствием. Ее "освятил" своим решением от 4 марта 2016 года Шевченковский райсуд Киева. В данной "ухвале" говорится - уроженец Кемеровской области полностью освобождается от уголовной ответственности, так как полностью признал вину и способствовал изобличению преступлений деятелей самоправозглашенной республики.

В судебном заседании он-де добровольно сообщил о незаконной деятельности лидера "ДНР" Александра Захарченко, местах расположения блокпостов сепаратистов, местах дислокации воинских формирований и военной техники. Но его профайл на "Миротворце" до сих пор не удален.

Источник фото: myrotvorets.center

Выпустив Копылова на свободу, суд также снял арест с его имущества. Но уже спустя полгода он снова не смог им распоряжаться в полной мере, так как угодил в "черные списки" санкций СНБО. С этим решением экс-чиновник не согласился, и по меньшей мере с конца 2017 года обжалует соответствующие ограничения в судебном порядке. 19 марта санкции с Копылова были сняты указом президента Порошенко. Какой вердикт вынесет по его исковому заявлению КАС при Верховном суде - станет ясно через месяц. Но судя по тенденции "дела Писаренко", служители Фемиды могут попытаться вынести решение из цикла "ни нашим, ни вашим".

Узнать мнение самого Анатолия Астановича "Стране" не удалось: знакомые с ним собеседники говорят, что он регулярно меняет номера телефонов, а его прежние контакты - неактуальны. На просьбы пообщаться в мессенджере одной из соцсетей экс-чиновник не отреагировал.

Вместо заключения - риторические вопросы к Порошенко

Заметим, что все это происходит на фоне того, как отечественные власть имущие не спешат объяснять мотивы принятых решений в части санкций СНБО. Правоведы уверены - если ограничения налагались ввиду реальной, а не фантомной угрозы, и уже тем более на конкретных персоналий, то тому должно наличествовать серьезное юридическое обоснование.

"Говоря простым языком, по закону применение санкций возможно в случае, если есть вынесенные приговоры или, как минимум, обоснованные подозрения по соответствующим статьям в отношении конкретных лиц. В отношении моего клиента даже ЕРДРа не существует, то есть имело место абсолютно незаконное его поражение в правах!", - возмущается на этот счет адвокат Павел Попков.

Его коллега Владимир Богатырь пошел дальше: он запросил на Банковой, в СБУ и у Совета нацбезопасности и обороны информацию о причинах, по которым спустя три года причисления Писаренко к "пособникам террористов" власти по-тихому "простили" его. Но вразумительного ответа так и не получил: аппарат СНБО уведомил юриста, что эти документы носят гриф "для служебного пользования".

Не дали прямых ответов о причинах исключения из "черного списка" Писаренко и в Администрации президента, а также на Владимирской:

"Изучая практику применения санкций, нами был обнаружен ряд противоречивых решений, свидетельствующий об определенной беспорядочности их применения и отмены. И на этот счет возникает несколько риторических вопросов. Первый к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде: почему до сих пор не определен правовой статус "ДНР"? Второй к правоохранителям и СНБО - какова была целесообразность введения и прекращения санкций в отношении одного и того же лица? Не оказало ли введение санкций вреда указанным лицам, а их снятие - вреда национальной безопасности Украины?", - говорит Богатырь в комментарии "Стране".

С учетом завершения каденции пятого президента маловероятно, что на данные вопросы будут даны ответы нынешними обитателями Банковой. Как ответят на эти вызовы в команде шестого по счету главы государства, особенно с учетом начавшегося снятия санкций с отдельных представителей "черных списков", покажут его шаги на посту и судебная практика.