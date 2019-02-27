Коррупция в "оборонке": что скрывает соратник Порошенко

Скандал дня спровоцировало очередное расследование от Bihus.info, в котором была раскрыта схема коррупции в "оборонке", во главе которой стоит сын замсекретаря СНБО Гладковского (Свинарчука).

Скандал сразу вышел на государственный уровень: одной из первых на него отреагировала Тимошенко, которая заявила о начале процедуры импичмента против президента, который несет ответственность за коррупцию своего окружения.

Идея, честно говоря, не самая лучшая, поскольку ранее Тимошенко уже "объявляла импичменты" Януковичу, Ющенко и даже Кучме, но все это было блефом. Как и нынешнее заявление – поскольку за 27 лет существования президентской власти в Украине закона об импичменте так и не появилось.

Быстрая реакция Тимошенко позволила президентским ботам обвинить журналистов в том, что публикация расследования была приурочена к выборам – поскольку в сюжете речь идет о событиях 2016 года.

Однако более вероятно, что саму информацию источники дали журналистам Bihus.info недавно – возможно, действительно с "предвыборной" целью. Однако журналистская проверка ее подтвердила, и мотивы источников не должны были становиться препятствием для публикации сюжета.

В конце концов, для людей важнее ответ на вопрос – действительно ли Банковая через свое окружение обкрадывает страну. Власть различными способами вчера пробовала давать ответы, но все они сводились к голословному отрицанию и угрозам. Президент даже потребовал провести срочное расследование, но не факт, что расследовать будут сами факты, а не то, как они попали к журналистам.

А ведь реальный ответ можно было бы дать в течение нескольких часов – проверив, имели ли место контракты, о которых идет речь в расследовании. Но, похоже, именно этого ответа власть дать и не может.

Чтобы защитить Maruv, надо защитить себя?

Принимая решение по недопуску Maruv на Евровидение, руководство Общественного ТВ заявляло, что его цель – не допустить раскола общества. Однако вчерашний день показал, что именно это решение и раскололо общество, причем на две неравные части: большую и здоровую, поддерживающую Maruv, и меньшинство, зомбированное пропагандой последних пяти лет. Причем само руководство НОТУ и стоящая за ним власть оказались на стороне зомбированного меньшинства.

И эта ситуация не нова для современной Украины. В стране, где три четверти граждан хотят мира ценой компромисса, власть упорно проводит линию на военное противостояние на Донбассе, за которую выступает уже меньше 20% граждан. Но только на это меньшинство власть и ориентируется.

Все пять лет большинство общества пассивными способами показывает, что не разделяет идеологию нынешнего государства. Празднует 23 февраля и смотрит "Иронию судьбы", дает рекордные рейтинги праздничному концерту "Интера" на День Победы и участвует в Крестном ходе УПЦ, ходит в запрещенные соцсети и голосует за Maruv. Однако на президентских выборах не планирует голосовать за тех, кто готов отменить ненавистную обществу идеологию.

И потому "официальные лица" реагируют не на массово поддержанную петицию в защиту Maruv, а на различных кириленок. Так, СТБ вчера стал оправдываться за то, что допустил певицу к участию в отборе на Евровидение – в ситуации, когда оправдываться не за что.

Оправдываться нужно украинской власти, которая нанесла еще один удар по имиджу страны (достаточно почитать западные СМИ, чтобы понять, как оценил этот скандал цивилизованный мир). Но подобные оправдания, как у СТБ, позволяют власти поддерживать иллюзию, что она права.

Скорее всего, такие оправдания являются следствием страха перед возможными провокациями со стороны радикалов. И эта ситуация может продолжаться бесконечно – если только здоровое большинство на выборах не скажет свое слово в пользу тех, кто готов прекратить нынешний беспредел.

Десять лет для Зайцевой: восторжествовала ли справедливость

Вчера Киевский райсуд Харькова поставил точку в истории с трагическим ДТП осени 2017 года, когда в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, находившихся на тротуаре.

Эта история запомнилась различными попытками "отмазать" главную виновницу ДТП – девушку-мажора Зайцеву. И, в принципе, приговор – по 10 лет как Зайцевой, так и въехавшему в ее Lexus Дронову, – оставляет такое же впечатление.

Впрочем, претензии тут не к судье – он "выписал" ровно столько, сколько требовала прокуратура. Однако почему прокуроры посчитали равной вину Дронова и мчавшейся на бешеной скорости (которую в суде так и не назвали!) Зайцевой – это вопрос.

Приговор в 10 лет можно было бы считать адекватным наказанием для Зайцевой. Но достаточно найти в архиве видео того трагического ДТП, и начинает брать сомнение в том, что за подобное вообще существует адекватное наказание. Кроме одного – сделать с Зайцевой то же, что она сделала с шестью ни в чем не виновными людьми. Между тем, можно не сомневаться, что семья Зайцевой сделает все, чтобы даже эти 10 лет преступница не досидела до конца.

Нельзя отрицать того, что харьковская трагедия вынудила власти принять определенные меры по ужесточению наказаний за нарушения ПДД. Однако страна при этом не изменилась. И пока мажоры будут знать, что уйти от наказания можно, подобные трагедии будут повторяться.

Зачем МВФ катарский офшор?

Минфин вчера опубликовал список законопроектов, которые должна принять Верховная Рада. Обязанностью парламента это является потому, что список, по утверждению министерства, – это новации, необходимые для получения "донорской помощи от МВФ и ЕС".

Однако этот список почему-то отличается от перечня требований, который ранее выдвигался Международным валютным фондом. В нем нет ни отмены моратория на продажу земли сельхозназначения, ни какого-либо упоминания о цене газа (да, это вопрос правительства, но ведь прежде всего это ключевой вопрос для граждан, и Верховная Рада могла бы сказать свое слово).

Что же тогда есть в списке? По большому счету, в какой-то мере требованиям МВФ отвечает лишь один законопроект – о введении финмониторинга. Да и то его хотят использовать больше против "незаконных" получателей субсидий и прочей помощи от государства.

Однако всего в списке девять законопроектов. И остальные восемь к МВФ не имеют никакого отношения. А некоторые – даже наоборот. В частности, сразу два законопроекта касаются экономических отношений с Катаром – о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

Если перевести это на более понятный язык, то речь идет о создании на Катаре новой офшорной зоны. Известно, что первый офшор – на Кипре – стал главным именно потому, что в горбачевские времена Советский Союз подписал с этой страной соглашение об избежании двойного налогообложения, а постсоветские государства автоматически взяли это обязательство на себя. И в результате "инвестиции" в Кипр и с Кипра стали ключевыми в экономике России и Украины.

Но Кипр дискредитирован, и теперь нам предлагают Катар. Почему Катар? Об этом лучше спросить у Порошенко, который регулярно ездит туда – и как министр иностранных дел в правительстве Тимошенко, и как президент.

И заодно стоит спросить у МВФ: новая офшорная зона – она будет способствовать увеличению бюджета Украины или наоборот?

ПЦУ "вошла в историю"

Наблюдаемая в последнее время политизация Евровидения – это театр абсурда. Но происходящая уже несколько лет политизация школьного обучения – это трагедия для Украины как государства. Вчера стало известно об очередном вторжении политики в школьные учебники: в пособие по истории собираются внести раздел о создании Православной церкви Украины. И это не слухи, а официальное сообщение Министерства образования.

Трактовка томоса и создания ПЦУ как исторического события – это не история. Его значение в истории страны может стать ясным в лучшем случае лет через десять. Пока же это трактовка "made in Порошенко", который выдает за историческое событие простое объединение Киевского патриархата и УАПЦ со скандальным присоединением нескольких десятков приходом УПЦ.

А ведь подобные прецеденты уже имели место и должны были чему-то научить. В 2005-м, по горячим следам, в учебники истории внесли "оранжевую" революцию как едва ли не главное событие во всей истории страны. Сегодня, по последним опросам, предметом гордости ее считают процентов 10 населения. Да и сами участники Майдана-2004 публично уже о нем не вспоминают.

И нет никакой гарантии, что сегодняшнее "историческое событие" при первом же настоящем повороте истории не окажется блефом. Сегодня – ПЦУ, а завтра ПЦУ Епифания, ПЦУ Михаила, ПЦУ Макария и кого-нибудь еще. У нас ведь всегда так происходит.